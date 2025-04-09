Son dakika... İran'dan Irak hamlesi: Uzun menzilli füzelerini transfer etti! 'Son 48 saatte oluşturulan tablo bir aldatmaca'

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İngiltere merkezli The Times'ın aktardığına göre, İran, Irak'a Quds 351 seyir füzesi ve Jamal 69 balistik füzeleri transfer etti. Bu füzelerin, Avrupa'ya kadar ulaşabilen yeni modellere kıyasla daha kısa menzilli olduğu ifade edildi.
Orta Doğu'da görev yapan istihbarat yetkilisi, Times'a yaptığı açıklamada, "Bu transfer, İran'ın Irak'ın istikrarını riske atan umutsuz bir hamlesidir" diye konuştu. Uzmanlar, İran'ın vekil güçleri aracılığıyla bölgedeki nüfuzunu korumaya çalıştığını vurguladı.
Stimson Merkezi'nden William Alberque, İran'ın vekil güçlerini desteklemeye devam etmesinin bölgede istikrarsızlık yarattığını savunarak, şu ifadeleri kullandı:
"İran, vekiller aracılığıyla kaçakçılık ve organize suç faaliyetlerinden de fayda sağlıyor."
Irak hükümetine yakın kaynaklar, İran destekli milislerin ABD'nin silahsızlanma çağrılarına uymaya hazır olduğunu iddia etti. Ancak ABD'li diplomatik çevreler, bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.
ABD'li bir diplomat, "Son 48 saatte milislerin silahsızlandığına dair oluşturulan tablo bir aldatmacadır" dedi. Analistler, İran'ın vekillerine verdiği desteği sürdürerek bölgedeki konumunu güçlendirmeye çalıştığını ifade etti.
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, geçtiğimiz gün düzenlediği basın brifinginde, ABD ile İran arasındaki doğrudan müzakereler konusunda değerlendirmede bulundu. Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı üzere 12 Nisan'da Tahran ile doğrudan müzakerelerin yapılacağını ve görüşme öncesinde bu konunun detaylarına girmek istemediğini belirtti.
İran ile 12 Nisan'da yapılacak doğrudan müzakerelerin önemine işaret eden Leavitt, şu ifadeleri kullandı:
"Başkan Trump, açık bir şekilde İran'a bir seçim yapmaları gerektiğini söyledi; ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz. Eğer diplomasi yoluyla anlaşmaya varmayı tercih etmezlerse, ki biz bu yönde ilerlediklerini görüyoruz, bunun ciddi sonuçları olacaktır."
ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek için toplanan göstericilerin üzerine çamaşır suyu dökülüp çöp atıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere, Manhattan bölgesinde yürüyüş yapan göstericilerin üzerine, çevredeki bir apartmanın balkonundan çöp atıldığı yansıdı.
Filistin'e destek gösterisine katılan gruplardan Within Our Lifetime'ın (WOL) sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, New York polisinin göstericilere müdahale ederek onları İsrail'in New York'taki Başkonsolosluğuna doğru yürürlerken "dar bir koridora dönmeye zorladığı" belirtildi.
Göstericilerin polisin yönelttiği sokağa dönmesinin ardından buradaki "Summit NYC" adlı lüks apartman binasının 6. katından aşağıya doğru bazı maddeler atıldığı kaydedilen açıklamada, polisin buna müdahale etmediği vurgulandı. Açıklamada, apartmandan fırlatılan maddeler arasında çamaşır suyu, taş ve dışkı dolu bir torba ve çöpler bulunduğu ifade edildi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail ordusunun Gazze'deki gazetecileri kasıtlı olarak hedef almasına tepki göstererek, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirliğe katkıda bulunma görevlerini yerine getirirken asla hedef alınmaması gerektiği uyarısında bulundu.
Al-Kheetan, çatışma bölgelerinden haber yapan gazetecilerin, uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivil olarak kabul edildiğini ve bu şekilde korunduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:
"Gazze'deki Filistinli gazetecilerin görevleri sırasında İsrail ordusu tarafından doğrudan hedef alınmış olabilecekleri ve bunun bir savaş suçu teşkil edeceğini güçlü bir şekilde öne süren bilgilerden endişe duyuyoruz."
Al-Kheetan, açıklamasında, "Gazeteciler, kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirliğe katkıda bulunma görevlerini yerine getirirken asla hedef alınmamalı" ifadesine de yer verdi.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, Gazze'ye 1 aydan uzun süredir insani yardımların ulaşamadığını ve burada hiçbir yerin güvenli olmadığını kaydetti. Pope, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de yaşananlara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.
Gazze'ye bir aydan uzun süredir insani yardımların giremediğini hatırlatan Pope, "Yüz binlerce kişi yeniden yerinden edildi. Gazze'de hiçbir yer güvenli değil." ifadelerini kullandı. Pope, Gazze'deki hayatları kurtarmak için acil eylem çağrısında bulunduklarını belirterek, "Ateşkesi yeniden sağlayın. Yardımın girmesine izin verin. Sivilleri koruyun." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail Başbakanlık Ofisi, Yüksek Mahkeme'nin Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın görevden alınmasını engelleyen geçici kararını "kafa karıştırıcı" olarak nitelendirdi. Ofisten yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeni istihbarat şefini belirlemek için görüşmelere devam edeceği vurgulandı.
Netanyahu'nun ofisi, hükümetin Şin-Bet başkanını görevden alma yetkisinin Yüksek Mahkeme tarafından teyit edildiği belirtildi. "Bu nedenle, Mahkeme'nin 10 günlük erteleme kararı anlaşılmaz bir durum oluşturuyor" ifadeleri kullanıldı. Netanyahu yönetimi, Mahkeme'nin 10 günlük ertelemesine rağmen yeni istihbarat şefi atama sürecini sürdüreceğini açıkladı. Hükümet yetkilileri, yargı kararlarına rağmen icra yetkilerini kullanmaya devam edeceklerini vurguladı.
Açıklamada, "İlgisiz bir soruşturma nedeniyle başarısız bir Şin-Bet başkanını görevde tutmak kabul edilemez" ifadesi yer aldı. Hükümet, bu tür kararların gelecekteki görevden almaları engelleyecek emsal oluşturabileceği endişesini dile getirildi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, The Washington Post gazetesinde yayınlanan yazısında, ABD ile yürütülen dolaylı görüşmelerin stratejik bir tercih olduğunu vurguladı. Arakçi, bu yöntemin deneyime dayandığını ve diplomasi için etkili bir kanal oluşturduğunu ifade etti.
Arakçi, iki ülke arasındaki son temasların "sembolik" olmadığını, aksine samimi bir diplomasi girişimi olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanı, İran'ın anlaşmaya varmaya hazır olduğunu ancak bunun için ABD'nin doğru adımları atması gerektiğini belirtti. Arakçi, İran'ın 2021'de AB'nin arabuluculuğunda ABD ile dolaylı görüşmeler yürüttüğünü hatırlattı.
Biden döneminde anlaşma sağlanamamasının temel nedeninin ABD yönetiminin kararlılık eksikliği olduğunu iddia eden Arakçi, dolaylı müzakerelerin güven inşası için önemli olduğunu ve ABD'nin "maksimum baskı" politikasının bu süreci zorlaştırdığını söyledi. Arakçi, "Bize saygı gösterilirse, biz de karşılık veririz" diyerek, İran'ın diplomasiyi tercih ettiğini ancak kendini savunmaktan çekinmeyeceğini vurguladı. Askeri yığınakların olumsuz sinyal verdiğini ve barışçıl çözümleri zorlaştırdığını ifade etti.
Arakçi, "Geçmişte tehditlere boyun eğmedik, gelecekte de eğmeyeceğiz" ifadesini kullandı. Topun artık ABD'nin sahasında olduğunu belirten Arakçi, ABD'nin "barış için çalışan bir başkana" sahip olma fırsatını değerlendirebileceğini sözlerine ekledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer programı konusunda doğrudan müzakerelerin 12 Nisan Cumartesi günü başlayacağını duyurdu. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, bir anlaşma sağlanmasının her iki taraf için faydalı olacağını ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise görüşmelerin dolaylı olarak ve bir aracı vasıtasıyla yapılacağını açıkladı. Arakçi, Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleşecek görüşmelerin hem bir fırsat hem de bir test olduğunu belirtti.
Trump, İran'ın nükleer silah edinmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı. Oval Ofis'te gazetecilere konuşan Trump, "İran ile doğrudan görüşmeler yapıyoruz ve (görüşmeler) Cumartesi günü devam edecek. Umarım bu görüşmeler başarılı olur" dedi.
Trump'ın "doğrudan görüşme" açıklamasına İran tarafından yalanlama geldi. İran devlet medyası, Trump'ın açıklamasını "psikolojik baskı" olarak nitelendirdi. Arakçi, X üzerinden yaptığı açıklamada, görüşmelerin Maskat'ta dolaylı yöntemle yürütüleceğini teyit etti. Arakçi, "Bu bir sınav olduğu kadar bir fırsat. Top ABD'nin sahasında." ifadelerini kullandı. İran medyası, görüşmelere İran adına Arakçi'nin, ABD adına ise Özel Temsilci Steve Witkoff'un katılacağını bildirdi. Umman Dışişleri Bakanı Badr el Busaidi'nin de arabulucu olarak yer alacağı belirtildi.