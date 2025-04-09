Son dakika... İran'dan Irak hamlesi: Uzun menzilli füzelerini transfer etti! 'Son 48 saatte oluşturulan tablo bir aldatmaca'

ABD basınının iddiası: "İran, gelişmiş seyir füzelerini Irak'a transfer etti"

İngiltere merkezli The Times'ın aktardığına göre, İran, Irak'a Quds 351 seyir füzesi ve Jamal 69 balistik füzeleri transfer etti. Bu füzelerin, Avrupa'ya kadar ulaşabilen yeni modellere kıyasla daha kısa menzilli olduğu ifade edildi.



Orta Doğu'da görev yapan istihbarat yetkilisi, Times'a yaptığı açıklamada, "Bu transfer, İran'ın Irak'ın istikrarını riske atan umutsuz bir hamlesidir" diye konuştu. Uzmanlar, İran'ın vekil güçleri aracılığıyla bölgedeki nüfuzunu korumaya çalıştığını vurguladı.



Stimson Merkezi'nden William Alberque, İran'ın vekil güçlerini desteklemeye devam etmesinin bölgede istikrarsızlık yarattığını savunarak, şu ifadeleri kullandı:



"İran, vekiller aracılığıyla kaçakçılık ve organize suç faaliyetlerinden de fayda sağlıyor."





Irak hükümetine yakın kaynaklar, İran destekli milislerin ABD'nin silahsızlanma çağrılarına uymaya hazır olduğunu iddia etti. Ancak ABD'li diplomatik çevreler, bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.



ABD'li bir diplomat, "Son 48 saatte milislerin silahsızlandığına dair oluşturulan tablo bir aldatmacadır" dedi. Analistler, İran'ın vekillerine verdiği desteği sürdürerek bölgedeki konumunu güçlendirmeye çalıştığını ifade etti.



Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, geçtiğimiz gün düzenlediği basın brifinginde, ABD ile İran arasındaki doğrudan müzakereler konusunda değerlendirmede bulundu. Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı üzere 12 Nisan'da Tahran ile doğrudan müzakerelerin yapılacağını ve görüşme öncesinde bu konunun detaylarına girmek istemediğini belirtti.



İran ile 12 Nisan'da yapılacak doğrudan müzakerelerin önemine işaret eden Leavitt, şu ifadeleri kullandı:



"Başkan Trump, açık bir şekilde İran'a bir seçim yapmaları gerektiğini söyledi; ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz. Eğer diplomasi yoluyla anlaşmaya varmayı tercih etmezlerse, ki biz bu yönde ilerlediklerini görüyoruz, bunun ciddi sonuçları olacaktır."