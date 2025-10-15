Son dakika... Gazze'nin yeni baş ağrısı! İsrail yanlısı çeteler... Netanyahu'dan Hamas'a tehdit: Kıyamet kopacak

Son dakika... Gazze'nin yeni baş ağrısı! İsrail yanlısı çeteler... Netanyahu'dan Hamas'a tehdit: Kıyamet kopacakGüncelleme Tarihi:
Son dakika... Gazze'nin yeni baş ağrısı! İsrail yanlısı çeteler... Netanyahu'dan Hamas'a tehdit: Kıyamet kopacakGüncelleme Tarihi:
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail hükümeti, Hamas'a yönelik bugün uygulayacağını duyurduğu yaptırımları kaldırma kararı aldı.
İsrail'de siyasi irade, Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın planlandığı üzerine bugün açılmasına ve insani yardım girişlerinin anlaşmaya uygun şekilde devam etmesini kararlaştırdı.
Hamas'ın gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinden 4'ünü daha teslim etmesi ve bugün de aynı şekilde bazı naaşları teslim edecek olmasının İsrail'in kararında etkili olduğu paylaşıldı.
İSRAİL, REFAH SINIR KAPISI'NI AÇMAYACAĞINI DUYURMUŞTU
Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ne Mısır üzerinden geçişi sağlayan Refah Sınır Kapısı'nı çarşamba açmayacağını açıklamıştı.
İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı açmamasına bahane olarak Hamas'ın elindeki tüm ölü İsrailli esirlerin cenazelerinin teslimindeki gecikmeyi göstermişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD merkezli haber kanalı CBS’e verdiği bir röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gazze’deki ateşkes sürecine değinen Netanyahu, "Barışa bir şans verme konusunda anlaştık. Dedik ki, ilk kısmı tamamlayalım ve şimdi de ikinci kısma şans verelim" ifadelerini kullandı. Bundan sonraki süreçte Hamas’ın silahsızlanmasının kırmızı çizgileri olduğunu ifade eden Netanyahu, "Birincisi, Hamas'ın silahlarından vazgeçmesi gerekiyor. İkincisi, Gazze'de silah fabrikalarının olmadığından emin olunmalı. Gazze'ye silah kaçakçılığı yapılmamalı. Silahsızlanma budur" dedi.
NETANYAHU’DAN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA
Hamas’ın silahsızlanmayı reddetmesi halinde yaşanacaklar konusunda, daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın sarf ettiği sözlere atıfta bulunan Netanyahu, "O zaman kıyamet kopacak. Ama umarım öyle olmaz. Umarım bunu barışçıl bir şekilde yapabiliriz. Biz buna kesinlikle hazırız" diye konuştu. Netanyahu, bölgede barışın tesis edilmesinin, "İsrail halkına, bölge halkına ve dünya halklarına verilebilecek en büyük hediye olacağını" söyledi.
"ÖZGÜRLÜK KALICI VEYA OTOMATİK DEĞİLDİR"
Savaşın bittiğini ilan etmesi için ne gerektiği sorusuna da yanıt veren Netanyahu, "Öngörülebilir gelecekte, sadece İsrail için değil, özgür ve medeni dünya için de kendini savunma yeteneğinin korunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü özgürlük kalıcı veya otomatik değildir. Özgür toplumları savunamazsanız, otoriter veya totaliter rejimler tarafından ele geçirilirler" değerlendirmesini yaptı.
"BENİM GÖREVİM YAHUDİ DEVLETİNİ KORUMAK"
Netanyahu, Trump’ın İsrail Meclisi’nde yaptığı konuşmada kendisi için kullandığı "kolay biri değil" ifadelerinin hatırlatılması üzerine ise, "Yani, umarım ülkemin geleceğini ilgilendiren konularda çok katı olduğum için öyle söylüyordur. Bana söylenenin doğru olduğuna inandığımda ‘doğrudur’ derim, ‘hayır’ demem gerektiğini düşündüğümde de bunu söylerim. Bu benim işim. Benim görevim Yahudi devletini korumak ve Yahudi halkının geleceğini güvence altına almak" yanıtını verdi.
Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 2 yıldır sürdürdüğü soykırımın ardından varılan ve yardım girişine izin verilmesini öngören ateşkesin 10 Ekim saat 12.00'de devreye girmesinin ardından bölgedeki duruma ilişkin bilgi verdi.
Filistinli yetkili, "Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze Şeridi'ne sadece 173 yardım tırı girdi. Bunlardan 3'ü mutfak gazı, 6'sı mazot taşıyor. Diğerleri de sınırlı miktarda gıda, temel ihtiyaç malzemesinin yanı sıra bazı tıbbi malzemeler içeriyor. Gazze'ye ulaşan yardımlar, ihtiyaçları asgari düzeyde dahi karşılamıyor." dedi.
Bu miktarı, "2 yıldır süren İsrail soykırımının yıkıcı sonuçları göz önüne alındığında ihtiyaçlar denizinde sadece küçük bir nokta" olarak değerlendiren Sevabite, hükümet yetkililerinin, yardımların giriş süreci, türü ve dağıtım mekanizmasını titizlikle değerlendirdiğini ifade etti.
Sevabite, yardımların girişi, teslim alınması ve dağıtım sürecine ilişkin zorluklara işaret ederek, İsrail'in sınır kapılarından geçişleri kısıtlamayı sürdürdüğünü belirtti.
Ayrıca saldırılar sonucu altyapı ve yollarda meydana gelen yıkım nedeniyle yardımların güney ve kuzey illerine ulaştırılmasında zorlanıldığını dile getiren Sevabite, hükümetin yardımların ulaştırılması için çalışmalara devam ettiğini söyledi.
HÜKÜMETİN ÖNCELİK LİSTESİ
Sevabite, önceliklerinin "güvenliği sağlamak, gıda, tedavi ve barınma temin etmek, kamu hizmetlerini yeniden faaliyete geçirmek" olduğunu belirterek, "Hükümetin öncelikleri arasında istikrar için ivedilikle güvenliğin kontrol altına alınması, kaosun önlenmesi, emniyet ve hukukun egemenliğinin tesis edilmesi geliyor." ifadesini kullandı.
"Hükümetin acil öncelikleri arasında ise Filistinli ailelerin her birinin gıda, su ve temel ihtiyaçlarının sağlanması, ilaç ve tedavinin temin edilmesi, soykırım sonucu yıpranan çökmüş durumdaki sağlık sisteminin onarılması yer alıyor." diyen Sevabite, şöyle konuştu:
"Hükümet, evlerini kaybeden yaklaşık 288 bin aileye barınma imkanı sağlamak, su, elektrik, kanalizasyon ve temizlik gibi kamu hizmetlerini yeniden başlatmak ve güvenli bir atmosferin oluşturulmasının ardından eğitim faaliyetlerini kademeli olarak yeniden başlatmak için çalışıyor. Ayrıca hükümet, İsrail'in yıktığı yapı, tesis ve altyapıyı yeniden inşa etmek için çaba sarf ediyor."
KAMU DÜZENİNİN YENİDEN TESİSİ
Sevabite, ilgili güvenlik birimlerinin genel durumu kontrol altına almak ve herhangi bir kaosun önüne geçmek için aldığı bir dizi karar sonucu güvenlik durumunun somut ve istikrarlı iyileşme gösterdiğine işaret etti.
Hükümet yetkililerinin, kamu düzeninin yeniden sağlanmasını, vatandaşların güvenliği ile kamu ve özel mülkiyetin güvenliğinin temin edilmesini öncelikli görev olarak gördüğünü söyleyen Sevabite, "Sınırlı ihlallerin yaşandığı bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağlamak amacıyla organize güvenlik operasyonları yürütülüyor, kanun dışı durumlarla yasal prosedürler çerçevesinde baş ediliyor." dedi.
Sevabite, hukukun egemenliğinin kararlılık ve adaletle uygulanacağını, güvenlik güçlerinin vatandaşların güvenliği ve toplumun istikrarını sağlamak için sorumluluk bilinciyle çalıştığını dile getirdi.
NAAŞLAR VE KAYIPLAR
2 yıldır devam eden saldırılar sonucu oluşan büyük bir yıkımda yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin ise Sevabite, "Arama kurtarma ekipleri, çoğunluğu kadın ve çocuk olan 9 bin 500 kayıp Filistinliyi bulmak için büyük çaba sarf ediyor." diye konuştu.
Sevabite, bu çalışmalar sırasında ekipman eksikliği, yakıt kıtlığı ve yıkılmış bölgelerin tehlike arz etmesinin, ekiplerin karşılaştığı en büyük engeller olduğunu anlattı.
GAZZE ŞERİDİ'NİN YÖNETİMİ
Gazze Şeridi'nin gelecekteki yönetimine ilişkin düzenlemeler konusunda ise Sevabite, bunun ilgili taraflar arasında hala müzakere ve tartışma aşamasında olduğunu, henüz nihai bir karara varılmadığını ifade etti.
Sevabite, hükümetin gelecek günlerde tutumun netleşmesini bekleyerek bu görüşmeleri yakından takip ettiğini söyledi.
"Gazze'de yapılacak her türlü idari veya siyasi düzenleme, Filistin'in yüksek ulusal çıkarları temel alınarak gerçekleştirilmeli." diyen Sevabite, "Bu düzenlemelerin, halkın iradesini ve yönetme hakkını gözetmesi, herhangi bir vesayet ya da dış dikteden uzak olması gerekir." dedi.
İsrail'in Hamas ile yaptığı "ateşkes anlaşması" sonrası bölgede çatışmaların sona ermesi bekleniyordu ancak Gazze Şeridi'nde İsrail yanlısı çeteler ile Hamas arasında çatışmalar patlak verdi. CNN Türk ekranlarında bölgedeki durumu aktaran CNN Türk Dış haberler editörü Enver Kaptanoğlu İsrail yanlısı bu gruplarım Hamas ile çatışmaya girip bölgeye giren yardımlara el koyduğunu aktardı.
NETANYAHU 4 AY ÖNCE AÇIKLAMIŞTI: HAMAS KARŞITI GRUPLARI HAREKETE GEÇİRDİK
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bundan 4 ay önce yaptığı açıklamada "Güvenlik güçlerinin tavsiyesi üzerine Gazze'de Hamas karşıtı aşiretleri harekete geçirdik. Bunlar İsrail askerlerinin hayatını kurtarıyor' demişti.
HAMAS DENETİMLERİ SIKILAŞTIRDI
Bugün AFP haber ajansının geçtiği son bilgilere göre, Hamas Gazze'deki denetimlerini sıkılaştırdı. Hamas'ın güvenlik birimleri ile silahlı gruplar arasında Gazze'nin bazı bölgelerinde çatışmalar yaşandığını aktaran AFP haber ajansı maskeli polislerin sokaklarda devriyeye başladığını duyurdu.
Hamas'ın güvenlik birimi İsrail ile bağlantılı gruplara operasyonlarına devam ederken bölge sakinleri de yoğun silah sesleri duyduklarını anlatıyor.
Gazze’deki bir Filistinli güvenlik kaynağı AFP’ye yaptığı açıklamada, kısa süre önce kurulan ve adı “Caydırıcılık Gücü” anlamına gelen Hamas’ın güvenlik biriminin “güvenlik ve istikrarı sağlamak için sahada devam eden operasyonlar yürüttüğünü” söyledi.
Kaynak, “Mesajımız açık: Kanun tanımayanlara ya da vatandaşların güvenliğini tehdit edenlere yer Gazze'de olmayacak,” dedi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç heyetinin 4 İsrailli esirin cesedini İsrail ordusuna teslim ettiği belirtildi.
İsrail ordusunun teslim aldığı 4 İsrailli esirin cesedinin kimlik doğrulama işlemlerinin yapılması için İsrail Ulusal Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü kaydedildi.
Kimlik doğrulama işlemlerinin tamamlanmasının ardından ölen esirlerin ailelerinin bilgilendirileceği aktarıldı.
Böylece Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında kalan 28 esirin cesedinden 8'ini teslim etmiş oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin, "İkinci aşama şimdi başlıyor." açıklamasında bulundu. Trump, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirdi.
Hamas'ın elindeki 20 esirin tamamının serbest bırakıldığını belirten Trump, bu kişilerin iyi durumda olduğuna işaret ederek, "Büyük bir yük kalktı, ancak henüz iş bitmedi. Ölü olanlar, söz verildiği gibi teslim edilmedi. İkinci aşama şimdi başlıyor." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile görüşmesi sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Hamas'ın silah bırakma sürecinin ne kadar zaman alacağına yönelik bir soruya cevap veren Trump, "Silah bırakacaklar çünkü bunu yapacaklarını söylediler. Eğer Hamas silah bırakmazsa, biz onları silahsızlandıracağız" dedi.
Bunun nasıl yapılacağı yönündeki soruya Trump, "Bunu açıklamak zorunda değilim" şeklinde cevap verdi. Trump, "Benim oyun oynamadığımı biliyorlar. Tarihi bir şey yaptık, rehineleri geri aldık. Her şeyden önce yapılması gereken şey oydu. Bir şeyi yanlış aktardılar çünkü bize 26 ila 24 ölü rehine olduğu söylendi, bu ifadeyi kullanmak doğru mu bilmiyorum. Görünüşe göre öyle değil çünkü bahsedilen sayı çok daha az" dedi.
Hamas'ın Gazze'de bazı çetelerle de mücadele ettiğini vurgulayan Trump, "Birkaç çeteyi etkisiz hale getirdiler. Çok kötü, gerçekten çok kötü çetelerdi ve onları ortadan kaldırdılar. Birçok çete üyesini de öldürdüler. Açıkçası bu beni pek rahatsız etmedi, sorun değil" ifadelerini kullandı. Trump, "Eğer silahsızlanmazlarsa, onları biz silahsızlandıracağız. Belki şiddet kullanarak ama sonuçta silahsızlanacaklar" şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas ile konuştum bana silah bırakacaklarını söylediler" diyerek, Hamas'ın silahsızlanmasının makul bir zaman diliminde ve hızlı bir şekilde olacağını belirtti. Trump, "Hamas ile konuştum" şeklindeki ifadesine ilişkin olarak görüşmenin Steve Witkoff aracılığı ile mi olduğu yönündeki soruya ise, "Ekibim aracılığıyla. En yüksek düzeyden" şeklinde cevap verdi.