Son dakika... Gazze'deki saldırıların gerçek yüzü: Netanyahu'nun hamlesinin arka planı ortaya çıktı

Serbest kalan İsrailli esirlerden Netanyahu'ya müzakerelere dönme çağrısı

İsrail'in Gazze'ye tekrar başlattığı saldırıların sona erdirilmesi ve İsrailli esirlerin derhal serbest kalması için müzakere masasına dönülmesi çağrısı yapan binlerce gösterici Tel Aviv'de bir araya geldi.



Alanda göstericilere hitap eden İsrailli esirler Sasha Troufanov, Yair Horn ve Keith Siegel, Başbakan Netanyahu'ya ateşkes ve esir takası anlaşmasını sürdürmesi için müzakere masasına dönmesi gerektiği çağrısı yaptı.



Sasha Troufanov, arkadaşları Ariel Cunio ve David Cunio'nun halen Gazze'de esir olduğunu belirterek, "Orada olan arkadaşlarımı düşünmeden duramıyorum." dedi.



Troufanov, "Beni eve getiren bir anlaşma vardı ve ikinci aşamanın başlaması gerekiyordu. İkinci aşamaya ne oldu? Onları neden terk ediyoruz? Esirler birer posterden ibaret değil, onlar insan ve zamanları tükeniyor." ifadelerini kullandı.



Gazze'de tutulan kardeşi Eitan'dan bahsederken gözyaşlarını tutamayan Yair Horn ise "Askeri baskı onları kurtaramayacak." diye konuştu.



Keith Siegel ise ateşkes anlaşmasının çökmesinin Gazze'de kalan 59 esir ve aileleri için büyük bir korkuya yol açtığını söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump'a serbest bırakılmasında oynadığı rol için teşekkür eden Siegel, "Kalan 59 rehinenin serbest bırakılmasını sağlama çabalarınızı durdurmayacağınızı biliyorum. Tüm arabulucuları ve uluslararası toplumu, Hamas ve tüm müzakere taraflarına görüşmeleri yeniden başlatmaları ve her rehinenin derhal serbest bırakılmasını sağlamaları için azami baskı yapmaya çağırıyoruz. Zaman tükeniyor. Hemen harekete geçmeliyiz." dedi.