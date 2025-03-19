Son dakika... Gazze'deki saldırıların gerçek yüzü: Netanyahu'nun hamlesinin arka planı ortaya çıktı

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Lübnan ziyareti öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı. Alman Bakan, ateşkesi bozan İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına değinerek, "İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların yeniden başlaması, barışçıl bir yol izlemek isteyen Arap devletlerinin olumlu çabalarını tehlikeye atıyor" dedi. Baerbock, taraflara itidal çağrısında bulundu.
Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezi (ICJP) Direktörü Tayab Ali, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarına karşı hesap verebilirlik sağlamak amacıyla "Global 195" adlı uluslararası girişim başlattıklarını duyurarak, bağımsız hukuki gruplar aracılığıyla savaş suçları şüphelilerine dünya çapında yasal işlem yapılabileceğini bildirdi.
"Global 195" girişimi, İsrail ordusu gibi askeri birliklerde yer alan, üst düzey İsrailli asker ve siyasetçiler ile uluslararası hukuku ihlal eden tüm kişileri kapsıyor. Koalisyon, bazı ülkelerde savaş suçlarıyla ilişkilendirilen şahıslara karşı özel kovuşturma başlatmayı da planlıyor.
ICJP, bu girişimle, çeşitli ülkelerdeki hukukçular ve kurumlarla işbirliği yaparak savaş suçları zanlılarının yargı önüne çıkarılmasını sağlamak için küresel hareket başlatmayı amaçlıyor.
İngiltere, Kanada, Türkiye, Norveç, Malezya ve Bosna Hersek gibi ülkelerden avukatlar ve sivil toplum kuruluşları da koalisyona destek veriyor.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüştüğünü açıkladı. Kallas, Saar'a "Ne oluyor, neden böyle yapıyorsun. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandığını belirtti.
Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin ülkenin batı kesimindeki Hudeyde ve Hacce kentleri ile kuzeyindeki Sada kentine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.
Haberde, Sada kentinin Safra ilçesine 4 hava saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.
Suudi Arabistan ile sınır bölgesinde olan Sada kenti, Husilerin en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.
Eski İsrailli rehine müzakerecisi Gershon Baskin, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Baskin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başbakanlık görevinden ayrılana kadar saldırıları sürdüreceğini söyledi.
Baskin, "Netanyahu'nun ateşkesin ikinci aşamasına geçme niyeti hiç olmadı. Çünkü Gazze'deki savaşı bitirme niyeti yoktu" dedi. Ayrıca, "Saldırıların devam etmesi, İsrail halkının iradesine rağmen Netanyahu'nun siyasi olarak hayatta kalmasını sağlıyor" ifadesini kullandı.
NETANYAHU'NUN TEK SEÇENEĞİ: SAVAŞ
İngiliz The Telegraph gazetesine göre, Netanyahu'nun iktidarda kalması ve yolsuzluk davalarından kurtulmasının tek yolu savaş. Gazze'ye yönelik saldırılar, Netanyahu'nun pamuk ipliğine bağlı koalisyonunu bir arada tutuyor. Koalisyondaki sağcı partiler, hem Gazze'nin hem de Batı Şeria'nın ilhak edilmesi için baskı yapıyor.
ABD'NİN ROLÜ VE İSRAİL'İN İÇ SORUNLARI
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin yerinden edilmesi planı, Netanyahu'ya zaman kazandırdı. Bu plan, İsrail sağının fantezisi olmaya devam ederken, Netanyahu'nun ateşkesin ilk aşamasını atlatmasını sağladı.
Öte yandan, Gazze'ye yönelik saldırılar, İsrail'deki istihbarat krizi ve Netanyahu'nun yolsuzluk davalarıyla aynı zamana denk geldi. Netanyahu, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) şefi Tuğgeneral Erez Wiener, Erez Wiener, gizli belgeleri sivil bir otoparkta kaybetmesinin ardından görevinden alındı. IDF Güney Komutanlığı şefi Tümgeneral Yaniv Asor, Wiener'in "ciddi bir güvenlik ihlali" gerçekleştirdiğine karar verildiğini belirtti. İsrail kamu yayın kuruluşu Kan'ın, Wiener'in gizli belgeleri Maliye Bakanı ve Güvenlik Kabinesi üyesi Bezalel Smotrich'e sızdırdığını bildirmesi İsrail'de endişelere yol açtı.
İsrail'de kabine, Gazze'ye saldırıların yeniden başlamasıyla hükümete geri dönen aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak yeniden atanmasını onayladı.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine dün geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin Kızılayı, işgal ordusuna ait bir insansız hava aracının Han Yunus’un güneybatısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırı hedef alması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre, İsrail'in, Han Yunus’un kuzeyinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırları hedef alan saldırılarında biri çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi’nde ise "Hattab" ailesine ait bir ev bombalandı.
Saldırıda 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kızılay ekipleri, yaralıların ve cenazelerin Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildiğini belirtti.
İsrail'in Gazze'ye yönelik yeniden başlattığı hava saldırılarına karşı ABD genelinde İsrail karşıtı protestolar düzenlendi. Filistin Gençlik Hareketi adlı grubun öncülüğünde, Washington, New York, San Francisco, Dallas ve Los Angeles gibi şehirlerde protesto gösterileri düzenlendi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim'in güneyindeki Curet eş-Şem'a köyüne baskın düzenlediği belirtildi.
Haberde, İsrail güçlerinin akşam ve yatsı namazından sonra camiden çıkan cemaate yönelik göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atması sonucu çok sayıda kişinin gazdan etkilendiği belirtildi.
Görgü tanıkları AA muhabirine, İsrail ordusunun El Halil'in güneyindeki Dura kasabasına baskın düzenleyerek gerçek mühimmat ve göz yaşartıcı gaz bombaları atması sonucunda Filistinliler arasında yaralananlar olduğunu söyledi.
WAFA'nın haberinde ise İsrail güçlerinin Dura'ya baskını sırasında Filistinlilerle aralarında olaylar çıktığı kaydedildi.
Haberde, olaylar sırasında İsrail güçlerinin Filistinlilere ve mağazalarına gerçek mermiyle yoğun ateş etmesi sonucunda 2 Filistinlinin yaralandığı, bir gencin de İsrail güçleri tarafından darbedilerek gözaltına alındığı aktarıldı.
WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampına yönelik sürdürdüğü saldırıları sırasında ise kampta Filistinlilere ait bazı evleri ateşe verdiği ifade edildi.
Filistin devlet televizyonunun haberinde de İsrail ordusunun Cenin kentine bağlı Arrabe kasabasına baskın düzenlediği belirtildi.
Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin Sebsatiyye ve Burin köylerine baskın düzenlediğini dile getirdi.
WAFA'nın haberinde ayrıca Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde iki köye baskın düzenleyerek zeytin ağaçlarını ve tarım mahsullerini tahrip ettiği aktarıldı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın İsrail güçlerinin Suriye topraklarını bombalamasını kınadığı ve bunu "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olarak değerlendirdiği ifade edildi.
Bakanlığın açıklamasında ayrıca, İsrail'in, ilgili uluslararası anlaşmalara ve yasalara aykırı olan bu ihlallerle Suriye'yi ve bölgeyi istikrarsızlaştırma girişimleri kınandı.
Açıklamada, uluslararası toplumun bu saldırılara karşı harekete geçmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi devletlerin sorumluluklarını üstlenerek Suriye'de devam eden İsrail saldırılarına karşı kararlı ve ciddi bir şekilde durmaları ve çatışmanın genişlemesini önlemeleri gerektiği vurgulandı.
Söz konusu ihlallere ilişkin uluslararası hesap verebilirlik mekanizmalarının harekete geçirilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olunduğu yinelendi.
İsrail savaş uçakları, Suriye’nin Humus ilinde Şemsin ve Şinşar beldelerinde devrik rejimden kalma askeri noktalara hava saldırıları düzenledi.
Saldırıda kayıp olup olmadığı bilinmezken, Suriye tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Şinşar'da, Suriye ordusuna ait hava savunma sistemlerinin bulunduğu biliniyor.
Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, İsrail'in, mutabakata varılan ateşkese Hamas'ın sıkı sıkıya bağlı kalmasını ve uygulamasını şaşkınlık ile karşıladığını belirtti.
Hamdan, Gazze'ye yönelik saldırıların, İsrail'in saldırılarının anlaşmayı bozma girişimi olduğunu söyledi.
Hamdan, "Eğer bu tür operasyonların anlaşmayı değiştireceğini düşünüyorlarsa, hayal görüyorlar. Bu anlaşmayı bozmaya çalıştıkça, Amerikalılar ve İsraillilerin umduğu sonuca ulaşamayacaklar" dedi.
İsrail'in Gazze'ye tekrar başlattığı saldırıların sona erdirilmesi ve İsrailli esirlerin derhal serbest kalması için müzakere masasına dönülmesi çağrısı yapan binlerce gösterici Tel Aviv'de bir araya geldi.
Alanda göstericilere hitap eden İsrailli esirler Sasha Troufanov, Yair Horn ve Keith Siegel, Başbakan Netanyahu'ya ateşkes ve esir takası anlaşmasını sürdürmesi için müzakere masasına dönmesi gerektiği çağrısı yaptı.
Sasha Troufanov, arkadaşları Ariel Cunio ve David Cunio'nun halen Gazze'de esir olduğunu belirterek, "Orada olan arkadaşlarımı düşünmeden duramıyorum." dedi.
Troufanov, "Beni eve getiren bir anlaşma vardı ve ikinci aşamanın başlaması gerekiyordu. İkinci aşamaya ne oldu? Onları neden terk ediyoruz? Esirler birer posterden ibaret değil, onlar insan ve zamanları tükeniyor." ifadelerini kullandı.
Gazze'de tutulan kardeşi Eitan'dan bahsederken gözyaşlarını tutamayan Yair Horn ise "Askeri baskı onları kurtaramayacak." diye konuştu.
Keith Siegel ise ateşkes anlaşmasının çökmesinin Gazze'de kalan 59 esir ve aileleri için büyük bir korkuya yol açtığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'a serbest bırakılmasında oynadığı rol için teşekkür eden Siegel, "Kalan 59 rehinenin serbest bırakılmasını sağlama çabalarınızı durdurmayacağınızı biliyorum. Tüm arabulucuları ve uluslararası toplumu, Hamas ve tüm müzakere taraflarına görüşmeleri yeniden başlatmaları ve her rehinenin derhal serbest bırakılmasını sağlamaları için azami baskı yapmaya çağırıyoruz. Zaman tükeniyor. Hemen harekete geçmeliyiz." dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların ardından açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İsrail'in Hamas'a karşı yoğun mücadeleye geri döndüğünü, istihbarat servisleri ve İsrail ordusunun bu eylem tarzını tavsiye ettiğini söyledi.
Hamas'ın daha fazla rehinenin serbest bırakılması yönündeki tüm önerileri reddettiğini iddia eden Netanyahu, bu nedenle askeri harekatın yeniden başladığını açıkladı. İsrail'in artık Hamas'a karşı giderek artan bir güçle operasyon düzenleyeceğini belirten Netanyahu, "Şu andan itibaren müzakereler sadece ateş altında yürütülecek. Bu sadece başlangıç" dedi.