Son dakika...Gazze'de son durum: Bir saat içinde 3 hava saldırısı, onlarca can kaybı...

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İsrailli 500 akademisyen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne davet edilmesinin ülkelerinin yanı sıra "özgür dünyayı için risk taşıyan tehlikeli bir siyasi ve diplomatik adım olduğunu" açıkladı.
Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, 500 İsrailli akademisyen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a Netanyahu'nun Kongre'ye davetinin iptal edilmesi çağrısıyla bir mektup gönderdi.
İsrailli akademisyenler, Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne davet edilmesinin İsrail'in yanı sıra "özgür dünyayı için risk taşıyan tehlikeli bir siyasi ve diplomatik adım olduğu" değerlendirmesinde bulundu.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'yle yaşanan çatışmaları ele aldı.
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Austin ve Gallant'ın, İsrail'in kuzeyinde Hizbullah'la yaşanan çatışmalar hakkında görüştüğü, Washington ile Tel Aviv arasında askeri işbirliğini artırma fırsatlarını ele aldıkları belirtildi.
Açıklamada, ikilinin insani yardımların Filistinlilere ulaştırılması için Gazze sahiline kurulan yüzer iskele hakkında da görüştükleri ifade edildi.Austin'in, Müşterek Kıyı Lojistik Mekanizması'nın (JLOTS) "yakında faaliyetlerini durduracağını" söylediği aktarılan açıklamada, ABD'li Bakan'ın tüm kara geçişlerinden insani yardım akışının artırılmasının ve Gazze'de dağıtılmak üzere Aşdod Limanı'na yapılan yardım teslimatlarının desteklenmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.
Açıklamada, Austin ve Gallant'ın, "Hamas'ın kalıcı bir yenilgiye uğratılması" ve "ABD vatandaşları da dahil olmak üzere" esirlerin güvenli şekilde serbest bırakılması yönündeki isteklerini yineledikleri bildirildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Cenin, Kalkiliya, Ramallah, Beytullahim ve El Halil kentlerine baskın düzenledi.
Cenin kentinde baskına tepki gösteren Filistinlilerle İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.
Filistin Esirler Cemiyeti Cenin Ofisi Müdürü Muntasır Semur, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin 3 Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti.
Kalkiliya kentinde de askerler Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyerek eşyalara zarar verdi.
Bir evin içine girerek rastgele ateş açan askerler, evdeki eşyaları kullanılamaz hale getirdi.
Salı gecesi ve Çarşamba sabahı erken saatlerde yaklaşık 100 roket, dört ayrı dalga halinde İsrail'in kuzeyindeki çeşitli bölgeleri hedef alırken, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Yarin, Ayta eş-Şab ve Elma eş-Şab bölgelerindeki Hizbullah hedeflerini vurduğunu duyurdu. İsrail ordusu ayrıca Lübnan'dan atılan yaklaşık 15 roket tespit ettiğini, bunlardan bazılarının "hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini", bazılarının ise açık alanlara düştüğünü ve herhangi bir can kaybı veya hasara yol açmadığını belirtti.
Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında konuştu.
Önceki gün 30’dan fazla sivilin hayatını kaybettiği İsrail’in Gazze’deki okul saldırısında, "ABD yapımı silahların kullanıldığı" yönündeki haberlere, Pentagon’un tepkisinin ne olduğu sorusuna Ryder, “Basında çıkan haberleri gördüm ama operasyonları hakkında konuşmak için sizi İsrail'e yönlendirmem gerekecek.” yanıtını verdi.
Ryder, sivillere yönelik zararın azaltılması konusunda İsrailli ortaklarıyla açık şekilde görüşmeye devam ettiklerini aktararak, “Hepimizin, bu savaşın şüphesiz trajik olduğu konusunda hemfikir olduğumuza inanıyorum. Çok fazla sivil öldü. Gördüğümüz görüntüler yürek parçalıyor.” ifadesini kullandı.
İsrail’in, sivil kayıplar konusunda daha fazlasını yapması gerektiğini bildiklerini kaydeden Ryder, bunu onlara iletmeye devam edeceklerini vurguladı.
Ryder, sivil kayıplar konusunda Hamas’ın da “sorumluluğu olduğunu” savunarak, Hamas’ı “aktif askeri operasyonlar” sırasında "sivil nüfusun arasına yerleşmekle" suçladı.
Tıbbi kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda Ebu Hamda ailesine ait evin vurulması sonucu 5 kişi öldü.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki hava saldırısı sonucu 5 Filistinli öldü, Gazze'nin orta kesimindeki ez-Zuveyde beldesinde Diyab ailesinin evinin hedef alındığı hava saldırısında da 7 kişi yaşamını yitirdi.Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinin girişinde insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda da bir Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrinin El Manara Mahallesi’nde bir evi bombalaması sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.
İsrail Sivil Savunma Birimi, Gazze’nin güneybatısındaki Tel el-Heva semtindeki bir evin vurulduğu saldırıda can kaybı yaşanmadığını bildirdi.
Gazze Sivil Savunma Ajansı ise İsrail'in Salı günü bir saatten kısa bir süre içinde düzenlediği üç hava saldırısında en az 48 kişinin öldüğünü duyurdu.
Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan açıklamada, "İsrail ordusu, Ramallah’ın batısındaki Şibtin, Deyr Ammar ve Deyr Kaddis köylerinde 441 dönüm araziye el koydu." ifadesine yer verildi.
İsrail'in Filistinlilerin topraklarını gasbetme kararının, "İsraillilerin Batı Şeria’da gasbettiği “Filistin topraklarından Nili ve Naali’yi çevreleyen tüm topraklar üzerindeki kontrolü sağlamlaştırmak amacıyla alındığı" kaydedildi.
İşgal altındaki Filistin topraklarında yerleşimin yasadışı olduğunu açıklayan ve onlarca yıldır bunun durdurulması çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler, bunun anlaşmazlığı iki devletli çözüm ilkesine uygun olarak çözme şansını baltaladığı konusunda uyarıyor.