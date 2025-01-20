Son dakika... Gazze'de sevinç gözyaşları! Filistinli mahkumlar büyük bir coşku ile karşılandı

Filistinlilerin sevinç gözyaşları

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 90 Filistinli tutukluyu gecikmeli de olsa serbest bıraktı.



Filistinlileri taşıyan iki otobüs, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beitunia kasabasına yanaştığında, alkışlar, sloganlar ve korna sesleriyle karşılandı.



Otobüslerden inen Filistinli tutuklular gözyaşlarına boğulurken kalabalığın içinden tekbir sesleri yükseldi.



Kendilerini görmek için saatlerce dondurucu soğuk altında bekleyen sevdiklerine kavuşan Filistinli mahkumlar, İsrail hapishanelerinde gördükleri kötü muameleyi anlattılar.



24 yaşındaki Şata Jaraba, cezaevi koşullarını "korkunç" olarak nitelerdi ve "Çok mutluyum. Allah'a şükür dışarıdayım. Bana hapishanede çok kötü davrandılar. Korkunçtu" dedi.



63 yaşındaki babası Nawaf Jarabaa ise Guardian'a yaptığı açıklamada, "Mutluyum, ama çok da mutlu değilim. Kızım sadece fikirlerini ifade ettiği için tutuklandı. Beni en çok rahatsız eden şey, insanların İsraillilerin bize karşı sadece 7 Ekim'den beri böyle davrandığını düşünmeleri, ancak gerçek şu ki bu her zaman böyleydi." ifadelerini kullandı.





