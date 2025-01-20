Son dakika... Gazze'de sevinç gözyaşları! Filistinli mahkumlar büyük bir coşku ile karşılandı

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Filistin'deki Esirler Medya Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, Ofer'den serbest bırakılan esirlerin isimleri üzerinde yapılan incelemeler sırasında bir kadın esirin eksik olduğunun tespit edilmesi sonucu teknik ekiplerin uzlaşılan esir listesine uyulması için İsrail güçlerine baskı yapmak amacıyla arabulucular ve Kızılhaç ile iletişim kurduğunu, kısa süre sonra esirlerin yola çıkacağını bildirdi.
İsrail’den Kanal 12 televizyonu ise sorunun daha sonra çözüldüğünü ve esirlerin yola çıktığını aktardı.Anlaşma kapsamında serbest bırakılan 90 Filistinli esirden 69'unun kadın, 20'sinin çocuk olduğu bildirildi. İsrail basını, Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılan Filistinlilerden 78'inin işgal altındaki Batı Şeria'dan, 12'sinin ise işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olduğunu yazdı.
İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 90 Filistinli tutukluyu gecikmeli de olsa serbest bıraktı.
Filistinlileri taşıyan iki otobüs, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beitunia kasabasına yanaştığında, alkışlar, sloganlar ve korna sesleriyle karşılandı.
Otobüslerden inen Filistinli tutuklular gözyaşlarına boğulurken kalabalığın içinden tekbir sesleri yükseldi.
Kendilerini görmek için saatlerce dondurucu soğuk altında bekleyen sevdiklerine kavuşan Filistinli mahkumlar, İsrail hapishanelerinde gördükleri kötü muameleyi anlattılar.
24 yaşındaki Şata Jaraba, cezaevi koşullarını "korkunç" olarak nitelerdi ve "Çok mutluyum. Allah'a şükür dışarıdayım. Bana hapishanede çok kötü davrandılar. Korkunçtu" dedi.
63 yaşındaki babası Nawaf Jarabaa ise Guardian'a yaptığı açıklamada, "Mutluyum, ama çok da mutlu değilim. Kızım sadece fikirlerini ifade ettiği için tutuklandı. Beni en çok rahatsız eden şey, insanların İsraillilerin bize karşı sadece 7 Ekim'den beri böyle davrandığını düşünmeleri, ancak gerçek şu ki bu her zaman böyleydi." ifadelerini kullandı.
Ateşkesin geç başlamasına neden olan krizin çözülmesiyle Hamas, 3 kadın İsrailli rehineyi serbest bıraktı. İşte Gazze’de 471 gündür tutulduktan sonra özgürlüklerine ilk kavuşanlar:
Romi Gonen: 23 yaşındaki Gonen, 7 Ekim 2023’te Gazze sınırında düzenlenen Supernova müzik festivalinden kaçırıldı. Hamas militanlarının baskını sırasında arkadaşlarıyla birlikte bir otomobilde olan Gonen, annesini arayarak “vurulduğunu ve kanaması olduğunu” söyledi; daha sonra kendisiyle iletişim kesildi. Gonen’in telefonunun daha sonra Gazze’de sinyal verdiği tespit edildi.
Emily Damari: 27 yaşındaki Damari, Gazze’ye yakın Yahudi yerleşimlerinden biri olan Kfar Aza kibbutzundan kaçırıldı. Aynı zamanda İngiliz vatandaşı olan genç kadın, 7 Ekim’de yakınlarına gönderdiği son mesajda Hamas militanlarının evine ateş açtığını yazdı. Aynı mahalleden olan ve baskında sağ kurtulan arkadaşı Bar Kislev, Damari’nin otomobilinin militanlar tarafından ele geçirildiğini söyledi.
Doron Steinbracher: 31 yaşındaki Steinbracher, Damari’yle aynı yerden, Kfar Aza kibbutzundan kaçırıldı. Görgü tanıklarına göre, kibbutzu basan yaklaşık 10 Hamas militanı Steinbracher’ın kaldığı evin bahçesini karargâh olarak kullandı. Genç kadın bir süre ailesiyle iletişimini sürdürmeyi başardı; ancak sabah 10.30 sıralarında militanların evine girdiğini ve onu götürdüklerini bildiren bir ses kaydı gönderdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile yaptığı telefon görüşmelerinde, gündemdeki ele aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, son görev gününde Katar, Ürdün ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı telefonda konuştu.Blinken, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüşmesinde, Gazze'de ateşkes sağlanmasındaki önemli rolü için Katar'a teşekkür etti.Gazze'nin yeniden inşası konusuna dikkati çeken Blinken, bölgede sürdürülebilir barışın tesisine yönelik çabalarında Al Sani'ye başarı diledi.Blinken, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile de Gazze'deki ateşkes konusunu ele alarak bölgede istikrar sağlama çabalarını görüştü.
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze şehir merkezindeki Saraya Meydanı'nda, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında 3 İsrailli kadın esirin Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim edilme anını gösteren bir video yayımladı.Video görüntüsünde, teslimin Gazze'deki Saraya Meydanı'nda, yüzlerce Filistinli sivilin yanı sıra maskeli bazı Hamas mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildiği yer alıyor.
Teslimleri sırasında 3 kadın esire Kassam Tugaylarının logosu ve "Aksa Tufanı Anlaşması" yazılı karton kutuların ve üzerinde ne yazdığı belirtilmeyen bir belgenin verildiği görülüyor.Videoda kadın esirlerin, İsrail'in daha önce bıraktığı ve kötü muamele ve travma belirtilerinin olduğu Filistin esirlerin aksine, oldukça sağlıklı ve mutlu oldukları dikkati çekiyor.Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmişti.Hamas ve İsrail arasında varılan karşılıklı esir takası mutabakatı kapsamında 90 Filistinli çocuk ve kadın esir, geceleyin işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.
Hamas’a bağlı Esirler Medya Ofisi, İsrail güçlerinin, esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılması beklenen Filistinli bir esirin Doğu Kudüs’teki evine saldırdığını ve gazetecilerin bölgede çekim yapmasını engellediğini duyurdu. Esirler Medya Ofisi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kudüslü esir Kasım Caafira’ın evinin çevresinde çatışma çıktığını, İsrail güçlerinin gazetecilerin bölgeye girişini engellediğini belirtti.
Esirler Medya Ofisi, İsrail güçlerinin Caafira ailesinin eve baskın düzenlemeye çalıştığı ve ses bombası attığı anlara dair bir görüntü paylaştı.Hamas ve İsrail arasında varılan karşılıklı esir takası mutabakatı kapsamında 90 Filistinli çocuk ve kadın esir, geceleyin işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında 3 İsrailli kadın esiri dün akşam saatlerinde Kızılhaç ekibine teslim etmişti.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pazar sabahından beri 552 yardım tırı Gazze Şeridi'nin sınırından giriş yaptı. Bunların 242'si Gazze'nin kuzeyine geçti." ifadeleri kullanıldı.Yardım tırlarında yakıt, sağlık malzemesi ve temel gıda ürünlerinin yanı sıra sebze ve meyvelerin de bulunduğu aktarıldı.Açıklamada, Gazze'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha fazla insani yardımın bölgeye ulaştırılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.Ateşkesin ilk aşamasında, günde 600 tır insani yardımın Gazze'ye girmesi, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden 7 gün sonra ise Refah Sınır Kapısı'nın açılması öngörülüyor.
Hamas’ın İsrail ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 3 İsrailli esiri serbest bırakmasının ardından, İsrail’den beklenen adım geldi. İsrail Hapishane Hizmetleri Servisi’nden (IPS) yapılan açıklamada, Hamas tarafından serbest bırakılan 3 esir karşılığında Batı Şeria'daki Ramallah kenti yakınlarında bulunan Ofer Askeri Hapishanesi’nde tutulan 90 Filistinli tutuklunun serbest bırakıldığı bildirildi. Filistin basını serbest bırakılan tutukluların 69'unun kadın, 20'sinin çocuk, birinin ise genç yaşta olduğunu duyururken, özgür kalan Filistinlilerden 78'inin işgal altındaki Batı Şeria'dan, 12'sinin ise işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olduğu bildirildi. 90 kişinin otobüslerle cezaevinden ayrıldığı anlar ise amatör kameralara yansıdı.