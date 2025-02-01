Son dakika... Gazze'de başladı! İsrail ile Hamas arasında 4. esir takası

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 471 gün devam eden soykırımında 738 cami ve 3 kilise yerle bir edildi

Gazze Şeridi asırlar boyunca Asya'ya ve Afrika'ya açılan bir kapı, dünya için önemli bir merkez, birçok farklı medeniyetin buluşma noktası, bir arada yaşam kültürünün ve farklı dinlerin beşiği oldu.



İsrail 7 Ekim 2023'te başlattığı ve 471 gün devam eden saldırılarında Gazze Şeridi'ni harabeye çevirdi.



Bölgede korkunç bir katliam ve yıkım gerçekleştiren İsrail, mukaddesata da hürmet etmeyerek hem Müslümanlar hem de Hristiyanlara ait cami ve kilise gibi kutsal mekanları tarumar etti.



İsrail, 7 Ekim 2023'ten 19 Ocak 2025'e kadar devam eden saldırılarında Filistin tarihinin zenginliğini ve derinliğini yansıtan çok sayıda tarihi cami, tapınak ve kiliseyi tamamen ya da kısmen yıktı.



Bu kutsal alanlar İsrail ordusunun havadan ve karadan saldırılarının doğrudan hedefi oldu, bu da korkunç yıkımlara ve ağır insan kayıplara yol açtı.



İbadethanelere saldırmakla yetinmeyen İsrail, din alimlerini ve imamları da öldürdü.