Son dakika... Gazze'de başladı! İsrail ile Hamas arasında 4. esir takası

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Kızılhaç görevlileri, Gazze sahiline kurulan ve son ana kadar gizliliği korunan teslim noktasına geldi. ABD-İsrail çifte vatandaşı Keith Siegel'in serbest bırakılmasına ilişkin belgeler Kızılhaç yetkilileri tarafından sahnede imzalandı. Kassam Tugayları'nın sertifika verdiği Siegel, Kızılhaç'ın aracına bindi ve sloganlar eşliğinde İsrail'e doğru yola çıktı.
İsrailli bir savunma yetkilisi, Gazze'deki 2 esiri teslim Kızılhaç'ın 3. esiri alabilmek için yola çıktığını açıkladı.
Açıklamada, Kızılhaç'ın Bibas ve Calderon'un teslim edilmesinin ardından Keith Siegel'i Gazze sahilinde kurulan alandan alacağı belirtildi.
Gazze Şeridi asırlar boyunca Asya'ya ve Afrika'ya açılan bir kapı, dünya için önemli bir merkez, birçok farklı medeniyetin buluşma noktası, bir arada yaşam kültürünün ve farklı dinlerin beşiği oldu.
İsrail 7 Ekim 2023'te başlattığı ve 471 gün devam eden saldırılarında Gazze Şeridi'ni harabeye çevirdi.
Bölgede korkunç bir katliam ve yıkım gerçekleştiren İsrail, mukaddesata da hürmet etmeyerek hem Müslümanlar hem de Hristiyanlara ait cami ve kilise gibi kutsal mekanları tarumar etti.
İsrail, 7 Ekim 2023'ten 19 Ocak 2025'e kadar devam eden saldırılarında Filistin tarihinin zenginliğini ve derinliğini yansıtan çok sayıda tarihi cami, tapınak ve kiliseyi tamamen ya da kısmen yıktı.
Bu kutsal alanlar İsrail ordusunun havadan ve karadan saldırılarının doğrudan hedefi oldu, bu da korkunç yıkımlara ve ağır insan kayıplara yol açtı.
İbadethanelere saldırmakla yetinmeyen İsrail, din alimlerini ve imamları da öldürdü.
Kızılhaç'a teslim edilen Yarden Bibas ve Ofer Calderon, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından Gazze'den çıkarıldı. 2 esirin sınırı geçerek İsrail'e ulaştığını belirten IDF, Bibas ve Calderon'un muayeneden geçeceğini ifade etti.
Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) ait araçlar değişim noktasına geldi.
Hamas, esirlerin serbest bırakılması için hazırlık yaparken Gazze'deki Filistin vatandaşları, değişim noktasında ellerinde bayraklarıyla toplandı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrailli 2 sivil Ofer Calderon ve Yarden Bibas'ı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Kızılhaç yetkililerine teslim etti.
Sertifika verilen esirler, takasın gerçekleştirildiği bölgede kurulan sahneye çıkarıldı. Bir Kızılhaç yetkilisi ile Kassam Tugayları mensubu, esirlerin teslimine ilişkin belge imzaladı. Esirler daha sonra Kızılhaç aracına bindirilerek İsrail'e dönmek üzere yola çıktı.
İsrail ordusunun yapılan açıklamada da 2 esirin Kızılhaç tarafından teslim alındığı duyuruldu. Hamas, 3. esir Keith Siegel'i ise Gazze şehrinde serbest bırakacak.
Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Batı Şeria ve Kudüs'te serbest bırakılan onlarca Filistinli esirin evine, serbest bırakılmadan önce ve sonra baskın düzenleyerek, kutlama amaçlı etkinlik yapılmaması uyarılarında bulunan bildiriler dağıttığı belirtildi.
Açıklamada, ordunun esirlere ve ailelerine yönelik uygulamaları arasında onlarca kişiye yönelik tehditler, hatta öldürme ve gözaltlar, evlere yönelik vandallık eylemlerinin kayıt altına alınması ve esirlerin serbest bırakılmasından dolayı herhangi bir kutlama etkinliği yapılmaması, herhangi bir bayrak veya flama çekilmemesi yönünde uyarıların yer aldığı dile getirildi.
İsrail'in "terör estirdiği" bu uygulamalarının, ilk grup esirin serbest bırakılmasıyla başladığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in amacının, serbest bırakılan Filistinli esirin sembolizmini ve Filistin halkının bilincindeki statüsünü sarsmak olduğu dile getirildi.
İsrail ordusu, silahlı bir grubun tampon bölgedeki İsrail güçlerine ateş açtığını ileri sürdü.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, silahlı 5 kişinin tampon bölgenin kuzeyinde konuşlu İsrail güçlerine ateş açtığı, İsrail güçlerinin de aynı şekilde karşılık verdiği ifade edildi.
Açıklamada, olayda İsrail askerleri arasında herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.
İsrail ordu radyosunun haberinde ise olayın "alışılmadık" olduğu belirtilerek, İsrail güçlerinin tampon bölgeye ve Suriye'nin güneyine yönelik kara saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez hedef alındığına işaret edildi.
Suriyeli yetkililerden İsrail ordusunun iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, 1 Şubat Cumartesi günü serbest bırakılacak Filistinli esirlerin 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler ile 111'i de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.
Açıklamada, serbest bırakılması planlanan 7 kişinin Filistin dışına gönderileceği belirtildi.
Ayrıca, El-Fetih Hareketinden 54, Hamas Hareketinden 8, İslami Cihad Hareketinden 6, Halk Cephesi'nden 2 ve Demokratik Cephe'den de 2 Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasının planlandığı kaydedildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, 5 gündür şiddetli saldırılar düzenlediği Tulkerim Mülteci Kampı'nda çok sayıda eve saldırı düzenledi.
En-Nadi Mahallesi başta olmak üzere mülteci kampından çok sayıda patlama sesleri duyuldu, bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.