Son dakika... Gazze'de ateşkes sağlandı, sevinç çığlıkları yükseldi! Gazeteler ateşkesi nasıl gördü?

Dış basın ateşkesi nasıl gördü?

İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığının duyurulması bugün dünya gündeminin bir numaralı maddesi. Kanada, Almanya,Fransa ve çoğu Arap ülkesinde ateşkes sokaklarda kutlanırken gazeteler de ateşkes haberini manşetlerinden duyurdu.



İngiliz Telegraph gazetesi ateşkes haberinin hemen ardından hem Tel Aviv hem Gazze sokaklarında kutlamaların başladığını duyurduğu haberinde anlaşmanın Trump'ın göreve başlamasına sayılı günler kala geldiğine dikkat çekti.



New York Times gazetesi uzun zamandır beklenen ve zahmetli müzakerelerle varılan Gazze ateşkesi anlaşmasının görevi bırakmasına sayılı günler kalan ABD Başkanı Joe Biden ile seçilmiş başkan Donald Trump'ın düşmanlıkları bir kenara bırakarak ortak çalışması sayesinde gerçekleştiğini iddia etti. Ancak her iki başkan da ateşkes konusundaki başarının kendine ait olduğunu öne sürüyor.



Washington Post gazetesi anlaşmanın insani açıdan büyük kayıplara yol açan çatışmada büyük bir umut ışığı olduğunu yazdı. Gazeteye konuşan kaynaklar anlaşma kapsamında serbest bırakılacak isimler arasında Amerikalı Keith Siegel ve Sagui Dekel-Chen'in de bulunduğunu söyledi.



Wall Street Journal ateşkesi duyurduğu haberinde "İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşmayla Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar durdurulacak ve bölgeyi harap eden 15 aylık savaşa son verilecek." ifadelerine yer verdi. WSJ'ye göre Gazze'deki ateşkes oldukça kırılgan. Gazeteye lonuşan uzmanlara göre İsrail başbakanı Netanyahu'nun ateşkesi kabul etmesinde ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın baskısı etkili oldu. Uzmanalar ayrıca Netanyahu'nun rehineleri geri aldığı için bir nebze olsun itibar kazanabileceği ve iktidarda kalabileceğini düşündüğünü iddia ediyor.



BBC Uluslararası Editörü Jeremy Bowen ise konuya ilişkin analizinde "İsrail ile Filistinliler arasında uzun süredir devam eden çatışma ise hiç olmadığı kadar sert. Ateşkes ölümleri durdurabilir, İsrailli rehineleri ve Filistinli tutuklu ve mahkumları ailelerine kavuşturabilir. Ancak bir asırdan daha uzun süren bir çatışmayı sona erdirmez." ifadelerini kullandı.



Alman Bild gazetesi ateşkes anlaşması ile birlikte yıkıcı savaşın kalıcı olarak sona ermesi umudunun doğduğunu belirttiği haberinde anlaşmanın duyurulması ile Gazze ve Tel Aviv sokaklarında sevinç çığlıklarının yükseldiğini yazdı.



Fransız Le Monde gazetesi de ateşkesi 'kırılgan' olarak tanımladı. France 24 ise Trump'ın İsrail'e uyguladığı baskının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek anlaşmanın zamanlamasına dikkat çekti.



Ateşkesi "İsrail-Hamas ateşkesiyle 'karanlık bölümün' sonu umut ediliyor" başlığıyla duyuran The Guardian, "Neşe ve korku Filistinlileri bitkin düşürdü. İnanmaya bile cesaret edemediler" ifadesini kullandı.



The Guardian, "Gazze Şehri'nin harap olmuş yıkıntılarında, çadır kamplarında ve Rafah sokaklarında, öğleden sonraki umutlar dün İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes anlaşmasının kabul edildiği haberinin yayılmasıyla gece yarısı kutlamalarını dönüştü" dedi.



The Guardian haberine şöyle devam etti:



"Son dakika sorunları ve diğer birçok şey hakkındaki belirsizlik korkusuna rağmen, kalabalıklar geçici barınaklarından ve hasarlı evlerinden çıkıp tezahürat yapmak, bağırmak ve havaya kutlama amaçlı yaylım ateşi açmak için bölge genelinde toplandılar. Birçoğu Filistin bayrakları salladı."



İspanya'nın El Pais gazetesi, "Gazze'de Ateşkes Anlaşması" başlığıyla manşetten duyurduğu haberinde, "İsrail ve Hamas, 15 ay ve 46.000'den fazla ölümden sonra savaşı durdurdu" dedi.



El Pais, "Düşmanlığın bitişi pazar günü başlayacak. 33 rehine serbest bırakılacak. İsrail, birliklerini geri çekecek ve 1.000 Filistinliyi cezaevinden çıkaracak" şeklinde not düştü.



İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Serra, ateşkes haberini "Hamas-İsrail: Ateşkes" başlığıyla manşetinden duyurdu.



"Anlaşma kabul edildi. Trump ilk duyuruyu yaptı: Bu benim başarım. Netanyahu'nun hesapları" ifadesini kullanan Corriere della Serra, "467 gün sonra, Pazar günü için ateşkes ilan edildi. Gazze’de kutlamalar yapıldı. Biden 'kariyerimin en zorlu müzakerelerinden biri' dedi" dedi.