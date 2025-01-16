Son dakika... Gazze'de ateşkes sağlandı, sevinç çığlıkları yükseldi! Gazeteler ateşkesi nasıl gördü?

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İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığının duyurulması, Fransa'nın başkenti Paris'te sevinçle karşılandı. Başkentteki Cumhuriyet Meydanı’nda (Place de la Republique) toplanan vatandaşlar, sevinç gösterisinde bulundu.
Ateşkes Suriye'nin başkenti Şam'da da sevinçle karşılandı. Başkentteki Emevi Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, sevinç gösterisinde bulundu.
Kanadalılar Vancouver'da sokaklara dökülürken, yüzlerce kişi yaktıkları mumlar ve ellerindeki pankartlarla savaşın kurbanlarını andı.
Han Yunus'taki Filistinliler ateşkes duyurusunu televizyondan birlikte izledi. Karar geldiği an kalabalıktan çığlıklar ve alkışlar yükseldi.
Evlerini kaybeden Gazzeliler ateşkes kararını çadırlarındaki televizyonlardan izlediler.
Brezilya lideri Lula: Umut verici:
Sosyal medya platformu X'ten İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin paylaşım yapan Lula da Silva, çatışmanın tamamen durdurulması çağrısında bulundu.Lula da Silva, "Çatışmaların sona ermesi ve rehinelerin serbest bırakılması, tüm Orta Doğu'da barış ve istikrarın inşasına yardımcı olacaktır. Gazze'deki ateşkes umut verici bir adımdır." ifadelerini kullandı.
Almanya: Sadece hayat kurtarmıyor, umut veriyor:
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının sadece hayat kurtarmadığını, aynı zamanda Gazze'deki insanlara, esirlere, onların yakınlarına ve tüm bölge halkına 15 ay sonra somut bir umut verdiğini bildirdi.
Kolombiya: İyi bir haber
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından Gazzeli çocukların sevinç dolu görüntülerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:"İnsanlık için iyi bir haber. Çocukların neşesi ne kadar da güzel. Yaşam ve barış için çocukların gözyaşları ve sevinç kahkahaları ne kadar anlamlı. (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kastederek) Herod yenildi. Nihayet gökyüzünde bombaların olmadığı bir kutlama gecesi. Sağlık ekipleri Gazze'de kutlama yapıyor."
İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığının duyurulması bugün dünya gündeminin bir numaralı maddesi. Kanada, Almanya,Fransa ve çoğu Arap ülkesinde ateşkes sokaklarda kutlanırken gazeteler de ateşkes haberini manşetlerinden duyurdu.
İngiliz Telegraph gazetesi ateşkes haberinin hemen ardından hem Tel Aviv hem Gazze sokaklarında kutlamaların başladığını duyurduğu haberinde anlaşmanın Trump'ın göreve başlamasına sayılı günler kala geldiğine dikkat çekti.
New York Times gazetesi uzun zamandır beklenen ve zahmetli müzakerelerle varılan Gazze ateşkesi anlaşmasının görevi bırakmasına sayılı günler kalan ABD Başkanı Joe Biden ile seçilmiş başkan Donald Trump'ın düşmanlıkları bir kenara bırakarak ortak çalışması sayesinde gerçekleştiğini iddia etti. Ancak her iki başkan da ateşkes konusundaki başarının kendine ait olduğunu öne sürüyor.
Washington Post gazetesi anlaşmanın insani açıdan büyük kayıplara yol açan çatışmada büyük bir umut ışığı olduğunu yazdı. Gazeteye konuşan kaynaklar anlaşma kapsamında serbest bırakılacak isimler arasında Amerikalı Keith Siegel ve Sagui Dekel-Chen'in de bulunduğunu söyledi.
Wall Street Journal ateşkesi duyurduğu haberinde "İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşmayla Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar durdurulacak ve bölgeyi harap eden 15 aylık savaşa son verilecek." ifadelerine yer verdi. WSJ'ye göre Gazze'deki ateşkes oldukça kırılgan. Gazeteye lonuşan uzmanlara göre İsrail başbakanı Netanyahu'nun ateşkesi kabul etmesinde ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın baskısı etkili oldu. Uzmanalar ayrıca Netanyahu'nun rehineleri geri aldığı için bir nebze olsun itibar kazanabileceği ve iktidarda kalabileceğini düşündüğünü iddia ediyor.
BBC Uluslararası Editörü Jeremy Bowen ise konuya ilişkin analizinde "İsrail ile Filistinliler arasında uzun süredir devam eden çatışma ise hiç olmadığı kadar sert. Ateşkes ölümleri durdurabilir, İsrailli rehineleri ve Filistinli tutuklu ve mahkumları ailelerine kavuşturabilir. Ancak bir asırdan daha uzun süren bir çatışmayı sona erdirmez." ifadelerini kullandı.
Alman Bild gazetesi ateşkes anlaşması ile birlikte yıkıcı savaşın kalıcı olarak sona ermesi umudunun doğduğunu belirttiği haberinde anlaşmanın duyurulması ile Gazze ve Tel Aviv sokaklarında sevinç çığlıklarının yükseldiğini yazdı.
Fransız Le Monde gazetesi de ateşkesi 'kırılgan' olarak tanımladı. France 24 ise Trump'ın İsrail'e uyguladığı baskının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek anlaşmanın zamanlamasına dikkat çekti.
Ateşkesi "İsrail-Hamas ateşkesiyle 'karanlık bölümün' sonu umut ediliyor" başlığıyla duyuran The Guardian, "Neşe ve korku Filistinlileri bitkin düşürdü. İnanmaya bile cesaret edemediler" ifadesini kullandı.
The Guardian, "Gazze Şehri'nin harap olmuş yıkıntılarında, çadır kamplarında ve Rafah sokaklarında, öğleden sonraki umutlar dün İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes anlaşmasının kabul edildiği haberinin yayılmasıyla gece yarısı kutlamalarını dönüştü" dedi.
The Guardian haberine şöyle devam etti:
"Son dakika sorunları ve diğer birçok şey hakkındaki belirsizlik korkusuna rağmen, kalabalıklar geçici barınaklarından ve hasarlı evlerinden çıkıp tezahürat yapmak, bağırmak ve havaya kutlama amaçlı yaylım ateşi açmak için bölge genelinde toplandılar. Birçoğu Filistin bayrakları salladı."
İspanya'nın El Pais gazetesi, "Gazze'de Ateşkes Anlaşması" başlığıyla manşetten duyurduğu haberinde, "İsrail ve Hamas, 15 ay ve 46.000'den fazla ölümden sonra savaşı durdurdu" dedi.
El Pais, "Düşmanlığın bitişi pazar günü başlayacak. 33 rehine serbest bırakılacak. İsrail, birliklerini geri çekecek ve 1.000 Filistinliyi cezaevinden çıkaracak" şeklinde not düştü.
İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Serra, ateşkes haberini "Hamas-İsrail: Ateşkes" başlığıyla manşetinden duyurdu.
"Anlaşma kabul edildi. Trump ilk duyuruyu yaptı: Bu benim başarım. Netanyahu'nun hesapları" ifadesini kullanan Corriere della Serra, "467 gün sonra, Pazar günü için ateşkes ilan edildi. Gazze’de kutlamalar yapıldı. Biden 'kariyerimin en zorlu müzakerelerinden biri' dedi" dedi.
ABD Başkanı Biden, 4 yıllık görev süresinin bitmesine sayılı günler kala Beyaz Saray'da canlı yayında son kez Amerikan halkına seslendi.Konuşmasının başında Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkese değinen Biden, ateşkesin mayıs ayında kendisinin ortaya koyduğu taslağa uygun olduğunu ve bunun kendi ekibinin başarısı olduğunu savundu.Bu konuda pazartesi günü göreve başlayacak yeni yönetimi bilgilendirdiklerini kaydeden Biden, isim vermeden ateşkesin kredisinin halefi Donald Trump'a değil, kendisi ve ekibine ait olduğunu söyledi.
İslami Cihad'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Bugün halkımız ve direnişi, efsanevi kararlılıkları ve cesur, yiğit savaşçıları nedeniyle, saldırıları durdurmak ve (İsrail'in) geri çekilmesini sağlamak ve onurlu bir esir değişimi gerçekleştirmek için onurlu bir anlaşmayı dayattı." ifadelerine yer verildi.
İslami Cihad'ın "Gazze'deki Filistinlilere hizmet etmek ve bir sonraki aşamanın zorluklarına karşı çıkmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağının" teyit edildiği açıklamada, Filistinli direniş gruplarının "anlaşma şartlarının tam olarak uygulanmasını sağlamak için tetikte kalacağı" vurgulandı.
The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İtalya'nın başkenti Roma Büyük Sinagogu'nda Yahudi liderlere hitap eden Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ateşkes ve esir takası anlaşması üzerine açıklamalarda bulundu.Saar, İsrail'in daraltılmış güvenlik kabinesinde yarın oylanacak ve hükümetin onayına sunulacak anlaşmayı kabul etmenin "çok zor bir karar" olduğunu ancak 98 İsrailli esirin serbest kalması için "bu kararı almak zorunda olduklarını" savundu.İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesi, sabah yerel saatle 11.00'de Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını oylamak üzere toplanacak.Güvenlik kabinesi toplantısının ardından ateşkes ve esir takası anlaşması hükümetin onayına sunulacak.
İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığının duyurulması Arap ülkelerinde sevinçle karşılandı.Pazar günü yürürlüğe girecek anlaşmanın duyurulmasından sonra Ürdün'ün başkenti Amman'da konvoylar düzenlendi.Bir araya gelen Ürdünlüler, "Zafer bizimdir" ve "Allah onları güçlendirsin" sloganlarıyla Filistinlilere destek oldu.Fas'ın başkenti Rabat ile Tanca kentlerinde de sevinç gösterileri düzenlendi.Sokaklara çıkan yüzlerce Faslı, duyurulan anlaşmayı kutladı. Filistinlilere destek sloganları atan Faslılar, Mescid-i Aksa fotoğrafları ve Filistin bayrakları taşıdı.İşgal altındaki Batı Şeria'da da ateşkes ve esir değişimi anlaşması memnuniyetle karşılandı.Ramallah, El Halil, Cenin ve Nablus kentlerinde sokaklara çıkan onlarca kişi, Filistin direnişine destek ve övgü sloganları attı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde de anlaşma sevinçle karşılandı.Sokaklara çıkan ve araç konvoyları oluşturan yüzlerce kişi, tekbirler ve sloganlarla Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi kutladı.Tunus'ta da başkentte bir araya gelenler, Filistin bayrakları taşıyarak, "Tunus topraklarında siyonistlerle anlaşma yok" ve "Tunus'tan Gazze'ye selam" sloganları attı.
ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, “Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşerek Hamas'la varılan ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasından dolayı kendisini tebrik etti” ifadelerine yer verildi. İkilinin Amerikalılar da dahil olmak üzere rehinelerin ve ailelerinin 15 aylık esaret süresince yaşadıkları acıları ele aldığı kaydedilen açıklamada, “Liderler rehinelerin yakında ailelerine kavuşacak olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi” ifadeleri kullanıldı.
Gazze’de 466 gündür süren insanlık dramı dün İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasıyla son buldu. ABD, Katar ve Mısır’ın arabulucuğunda yürütülen çabalar sonucunda 19 Ocak’ta ateşkesin başlayacağı duyuruldu.İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail daraltılmış güvenlik kabinesinin bu sabah yerel saatle 11’de ateşkes ve esir takası anlaşmasını oylamak üzere toplanacağı bildirildi.
İŞTE ATEŞKES ANLAŞMASININ DETAYLARI
1. İkinci aşama hazırlıkları:
Taraflar ve arabulucuların hedefi, rehine ve tutukluların değişimine ilişkin 27 Mayıs 2024 Anlaşması’nın uygulanması ve taraflar arasında kalıcı ateşkes sağlayacak sürdürülebilir sükunete dönülmesi için nihai uzlaşıya varmaktır. Birinci aşamadaki tüm prosedürler, 2. aşamanın uygulanma koşullarına ilişkin müzakereler devam ettiği sürece 2. aşamada da devam edecektir ve bu anlaşmanın garantörleri, bir anlaşmaya varılana kadar müzakerelerin devam etmesini sağlamak için çalışacaktır.
2. İsrail güçlerinin geri çekilmesi:
İsrail güçlerinin, Vadi Gazze (Netzarim ekseni ve Kuveyt kavşağı) dahil olmak üzere Gazze Şeridi sınırları boyunca yoğun nüfuslu bölgelerden doğuya doğru çekilmesi. İsrail kuvvetleri, sınırın güneyinde ve batısında, İsrail tarafının belirleyeceği ve anlaşmaya eşlik eden her iki tarafın üzerinde mutabık kaldığı haritalara dayanarak (400) metreden fazla artırılmayacak 5 yerel noktada istisna olmak üzere (700) metrelik bir çevre içinde konuşlandırılacaktır.
3. Mahkum Değişimi:
a. 33 kişilik listedeki 9 hasta ve yaralı, müebbet hapis cezasına çarptırılmış 110 Filistinli mahkumun serbest bırakılması karşılığında serbest bırakılacaktır.
b. İsrail, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren tutukladığı ancak 7 Ekim 2023 olaylarına karışmamış 1000 Gazzeli tutukluyu serbest bırakacaktır.
c. 33'lük listedeki yaşlılar (50 yaş üstü erkekler) 1/3 oranında müebbet ve 1/27 oranında da diğer cezalar karşılığında serbest bırakılacaktır.
d. 47 Şalit mahkumunun yanı sıra Ebra Mangesto ve Hişam el-Sayid , 1/30'luk takas oranına göre serbest bırakılacaktır.
e. Bazı Filistinli mahkumlar, her iki taraf arasında mutabık kalınan listelere göre yurtdışında veya Gazze'de serbest bırakılacaktır.
4. Philadelphi koridoru:
a. İsrail tarafı, ekteki haritalara ve her iki taraf arasındaki anlaşmaya dayanarak 1. aşama sırasında koridor bölgesindeki güçlerini kademeli olarak azaltacaktır.
b. Birinci aşamanın son esir bırakma işleminden sonra, 42. günde, İsrail ordusu geri çekilmeye başlayacak ve geri çekilmeyi en geç 50. günde tamamlayacaktır.
5. Refah Sınır Kapısı:
a. Refah sınır kapısı, tüm kadınların (sivil ve asker) serbest bırakılmasının ardından sivillerin ve yaralıların nakli için hazır olacaktır. İsrail, anlaşma imzalanır imzalanmaz geçişin hazır hale getirilmesi için çalışacaktır.
b. İsrail ordusu ekteki haritalara göre Refah Sınır Kapısı çevresinde yeniden konuşlanacaktır.
c. Her gün 50 yaralı askerin 3 kişi eşliğinde geçişine izin verilecektir. Her bir geçiş için İsrail ve Mısır'ın onayı gerekecektir.
d. Geçiş, Mısır ile yapılan Ağustos 2024 görüşmelerine göre işletilecektir.
6. Hasta ve yaralı sivillerin çıkışı:
a. Tüm hasta ve yaralı Filistinli sivillerin 27 Mayıs 2024 anlaşmasının 12. maddesi uyarınca Refah sınır kapısından geçişine izin verilecektir.
7. Ülke içinde yerinden edilmiş silahsız kişilerin geri dönüşü (Netzarim Koridoru):
a. Geri dönüş 27 Mayıs 2024 anlaşmasının 3-a ve 3-b bölümleri temelinde kabul edilmiştir.
b. 7. gün, ülke içinde yerinden edilmiş sivillerin silah taşımadan ve kontrol edilmeden Raşid Caddesi üzerinden kuzeye dönmelerine izin verilecektir. 22. günde, Selahaddin caddesinden kuzeye dönmelerine de denetim olmaksızın izin verilecektir.
c. 7. günde, arabulucular tarafından İsrail tarafıyla eşgüdüm içinde belirlenecek özel bir şirket tarafından, üzerinde mutabık kalınacak bir mekanizma temelinde yapılacak araç aramasının ardından, araçların ve yaya olmayan trafiğin Netzarim koridorunun kuzeyine dönmesine izin verilecektir.
8. İnsani yardım protokolü:
a. Anlaşma kapsamındaki insani yardım işlemleri, arabulucuların gözetiminde üzerinde mutabık kalınan insani yardım protokolüne tabi olarak yapılacaktır.