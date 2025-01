Son dakika... Gazze'de ateşkes sağlandı, sevinç çığlıkları yükseldi! Gazeteler ateşkesi nasıl gördü?

Hamas ile İsrail arasında sağlanan anlaşmanın gayriresmi metni

1.⁠ ⁠İkinci aşama hazırlıkları:



Taraflar ve arabulucuların hedefi, rehine ve tutukluların değişimine ilişkin 27 Mayıs 2024 Anlaşması’nın uygulanması ve taraflar arasında kalıcı ateşkes sağlayacak sürdürülebilir sükunete dönülmesi için nihai uzlaşıya varmaktır. Birinci aşamadaki tüm prosedürler, 2. aşamanın uygulanma koşullarına ilişkin müzakereler devam ettiği sürece 2. aşamada da devam edecektir ve bu anlaşmanın garantörleri, bir anlaşmaya varılana kadar müzakerelerin devam etmesini sağlamak için çalışacaktır.



2.⁠ ⁠İsrail güçlerinin geri çekilmesi:



İsrail güçlerinin, Vadi Gazze (Netzarim ekseni ve Kuveyt kavşağı) dahil olmak üzere Gazze Şeridi sınırları boyunca yoğun nüfuslu bölgelerden doğuya doğru çekilmesi. İsrail kuvvetleri, sınırın güneyinde ve batısında, İsrail tarafının belirleyeceği ve anlaşmaya eşlik eden her iki tarafın üzerinde mutabık kaldığı haritalara dayanarak (400) metreden fazla artırılmayacak 5 yerel noktada istisna olmak üzere (700) metrelik bir çevre içinde konuşlandırılacaktır.



3.⁠ ⁠Mahkum Değişimi:



a. 33 kişilik listedeki 9 hasta ve yaralı, müebbet hapis cezasına çarptırılmış 110 Filistinli mahkumun serbest bırakılması karşılığında serbest bırakılacaktır.



b. İsrail, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren tutukladığı ancak 7 Ekim 2023 olaylarına karışmamış 1000 Gazzeli tutukluyu serbest bırakacaktır.



c. 33'lük listedeki yaşlılar (50 yaş üstü erkekler) 1/3 oranında müebbet ve 1/27 oranında da diğer cezalar karşılığında serbest bırakılacaktır.



d. 47 Şalit mahkumunun yanı sıra Ebra Mangesto ve Hişam el-Sayid , 1/30'luk takas oranına göre serbest bırakılacaktır.



e. Bazı Filistinli mahkumlar, her iki taraf arasında mutabık kalınan listelere göre yurtdışında veya Gazze'de serbest bırakılacaktır.



4.⁠ ⁠Philadelphi koridoru:



a. İsrail tarafı, ekteki haritalara ve her iki taraf arasındaki anlaşmaya dayanarak 1. aşama sırasında koridor bölgesindeki güçlerini kademeli olarak azaltacaktır.



b. Birinci aşamanın son esir bırakma işleminden sonra, 42. günde, İsrail ordusu geri çekilmeye başlayacak ve geri çekilmeyi en geç 50. günde tamamlayacaktır.



5.⁠ ⁠Refah Sınır Kapısı:



a. Refah sınır kapısı, tüm kadınların (sivil ve asker) serbest bırakılmasının ardından sivillerin ve yaralıların nakli için hazır olacaktır. İsrail, anlaşma imzalanır imzalanmaz geçişin hazır hale getirilmesi için çalışacaktır.



b. İsrail ordusu ekteki haritalara göre Refah Sınır Kapısı çevresinde yeniden konuşlanacaktır.



c. Her gün 50 yaralı askerin 3 kişi eşliğinde geçişine izin verilecektir. Her bir geçiş için İsrail ve Mısır'ın onayı gerekecektir.



d. Geçiş, Mısır ile yapılan Ağustos 2024 görüşmelerine göre işletilecektir.



6.⁠ ⁠Hasta ve yaralı sivillerin çıkışı:



a. Tüm hasta ve yaralı Filistinli sivillerin 27 Mayıs 2024 anlaşmasının 12. maddesi uyarınca Refah sınır kapısından geçişine izin verilecektir.



7.⁠ Ülke içinde yerinden edilmiş silahsız kişilerin geri dönüşü (Netzarim Koridoru):



a. Geri dönüş 27 Mayıs 2024 anlaşmasının 3-a ve 3-b bölümleri temelinde kabul edilmiştir.



b. 7. gün, ülke içinde yerinden edilmiş sivillerin silah taşımadan ve kontrol edilmeden Raşid Caddesi üzerinden kuzeye dönmelerine izin verilecektir. 22. günde, Selahaddin caddesinden kuzeye dönmelerine de denetim olmaksızın izin verilecektir.



c. 7. günde, arabulucular tarafından İsrail tarafıyla eşgüdüm içinde belirlenecek özel bir şirket tarafından, üzerinde mutabık kalınacak bir mekanizma temelinde yapılacak araç aramasının ardından, araçların ve yaya olmayan trafiğin Netzarim koridorunun kuzeyine dönmesine izin verilecektir.



8.⁠ ⁠İnsani yardım protokolü:



a. Anlaşma kapsamındaki insani yardım işlemleri, arabulucuların gözetiminde üzerinde mutabık kalınan insani yardım protokolüne tabi olarak yapılacaktır.