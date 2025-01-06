Son dakika! Gazze'de ateşkes kapıda mı? Hamas rehine listesini onayladı iddiası...

Almanya İçişleri Bakanı Faeser, Suriyelilere sağlanan korumanın gözden geçirileceğini belirtti

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Funke Medya'ya yaptığı açıklamada, "Yasalarımız uyarınca, Federal Göç ve Mülteci Dairesi (Bamf), Suriye'deki durumun istikrara kavuşması nedeniyle insanların Almanya'da artık bu korumaya ihtiyaç duymaması halinde bunu gözden geçirecek ve iptal edecektir." dedi.



Nancy Faeser, bu durumun daha sonra iş ya da eğitim gibi başka nedenlerle ikamet hakkı olmayan ve gönüllü olarak Suriye'ye dönmeyenler için de geçerli olacağını aktardı.Öncelikle güvenlik konularına odaklandıklarını dile getiren Faeser, "İyi entegre olmuş, çalışan, Almanca öğrenmiş ve burada yeni bir yuva kurmuş herkesin Almanya'da kalmasına izin verilmelidir." ifadesini kullandı.Faeser, ancak Almanya'dan geri dönmek isteyenlerin de desteklenmesinin önemini vurguladı.