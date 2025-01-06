Son dakika: Gazze'de ateşkes kapıda mı: Blinken 20 Ocak sonrasını işaret etti! Hamas rehine listesini onayladı iddiası...

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde hedef aldığı “tuk-tuk” tipi motorlu araçta 3 kişi hayatını kaybetti.
Yine Gazze Şeridi’nin güneyindeki han Yunus kentinde bir polis merkezine İsrail savaş uçaklarınca düzenlenen hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti, saldırıda yaralananlar oldu.İsrail savaş uçakları tarafından Han Yunus’un doğusundaki Abasan el-Kebire bölgesinde bir toplanma alanına düzenlenen saldırıda da 2 kişi yaşamını yitirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün yaptığı açıklamada Gazze'de bir ateşkes anlaşmasına varılacağından emin olduğunu ancak bunun Başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'ta görevden ayrılmasından sonra gerçekleşebileceğini belirtti.
Hamas, İsrail ile ateşkes müzakereleri sürerken 19 yaşındaki İsrailli rehine Liri Albag'ın bir videosunu yayınladı.
Videoda Albag'ın İsrail hükümetine anlaşmaya varması için seslendiği görülüyor.Albag, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te bir askeri üsten kaçırdığı altı kadından beri. Albag, üstte zorunlu askerliğini gerçekleştiriyordu.Videonun yayınlanmasının ardından Albag'ın anne ve babası "kalplerinin parçalara bölündüğünü" söyleyerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "kendi çocukları oradaymış gibi karar alması için" seslendi.İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Albag'ın ailesine seslenerek bütün rehineler eve dönene kadar ülkenin temsilcilerinin müzakere masasında kalacağını söyledi.
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Funke Medya'ya yaptığı açıklamada, "Yasalarımız uyarınca, Federal Göç ve Mülteci Dairesi (Bamf), Suriye'deki durumun istikrara kavuşması nedeniyle insanların Almanya'da artık bu korumaya ihtiyaç duymaması halinde bunu gözden geçirecek ve iptal edecektir." dedi.
Nancy Faeser, bu durumun daha sonra iş ya da eğitim gibi başka nedenlerle ikamet hakkı olmayan ve gönüllü olarak Suriye'ye dönmeyenler için de geçerli olacağını aktardı.Öncelikle güvenlik konularına odaklandıklarını dile getiren Faeser, "İyi entegre olmuş, çalışan, Almanca öğrenmiş ve burada yeni bir yuva kurmuş herkesin Almanya'da kalmasına izin verilmelidir." ifadesini kullandı.Faeser, ancak Almanya'dan geri dönmek isteyenlerin de desteklenmesinin önemini vurguladı.
İsrail ordusu, 40'ıncı gününde Lübnan ile 27 Kasım'da varılan ateşkesi 9 kez ihlal etti.İsrail'in 27 Kasım'dan bu yana yaptığı ihlallerin sayısı 392'ye yükselirken, bu saldırılarda 33 kişi öldü, 37 kişi yaralandı. Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu ateşkesin 40'ıncı gününde ihlallerini Lübnan'ın güneyinde Sur ile Nebatiye'de gerçekleştirdi. Sur kentinin Ed-Dıhayra beldesi çevresinde İsrail ordusuna ait buldozerlerin kazı yaptığı görüldü. İsrail ordusu, Dıhayra ve Tayr Haraf beldelerini hedef aldı.Sur kenti ve çevresinde İsrail ordusuna ait bir dronun alçak irtifada uçtuğu görüldü.
İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına yönelik müzakereler devam ederken, adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisine dayandırılan haberlerde Hamas’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in talep ettiği 34 kişilik rehine listesini onayladığı iddia edildi. Haberlerde, Hamas yetkilisinin herhangi bir anlaşmanın İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesine ve kalıcı bir ateşkese bağlı olduğunu yinelediği ancak İsrail tarafından bu konuda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini belirttiği aktarıldı.