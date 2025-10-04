Son dakika...Gazze'de ateşkes planı için hazırlıklar başladı: İsrail ordusuna talimat! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı

Son dakika...Gazze'de ateşkes planı için hazırlıklar başladı: İsrail ordusuna talimat! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajıGüncelleme Tarihi:
Son dakika...Gazze'de ateşkes planı için hazırlıklar başladı: İsrail ordusuna talimat! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajıGüncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıtın, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adım olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.
Şimdi yapılması gerekenin İsrail'in tüm saldırılarını derhal durdurması ve ateşkes planına uyması olduğunu vurgulayan Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:
"Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması adına tüm adımlar vakit kaybetmeden atılmalı, küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu artık son bulmalıdır. Türkiye olarak görüşmelerin Filistin halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi, uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm imkanlarımızla mücadele etmeyi sürdüreceğiz."
Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın planına ilişkin açıklamasının ardından Gazze Şeridi'nde iki yıldır şiddetli bombardımanlarla on binlerce sivili öldüren İsrail'in, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı belirtildi.
İsrail Başbakanlık Ofisinden Hamas'ın da "prensipte temel hatlarıyla kabul ettiği" Trump'ın planına ilişkin açıklama yapıldı.
Hamas'ın yanıtına işaret edilen açıklamada, "İsrail, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasını öngören Trump'ın planının ilk aşamasını uygulamaya hazırlanıyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "İsrail'in ortaya koyduğu ve Trump'ın vizyonuyla uyumlu ilkeler doğrultusunda savaşı sona erdirmek için" Trump ve ekibiyle işbirliği içinde çalışmaya devam edileceği aktarıldı.
IDF: HAZIRLIK TALİMATI VERİLDİ
İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada ise, üst düzey ordu komutanlarının son gelişmeleri ele almak üzere bir değerlendirme toplantısı yaptığı belirtilerek, "İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, siyasi liderliğin talimatına uygun olarak, orduya rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik Trump Planı’nın ilk aşamasının uygulanması için hazırlık yapma talimatını verdi" ifadeleri kullanıldı. Buna rağmen söz konusu hazırlığın ne olduğuna dair detaylı bilgi verilmedi. Açıklamada ayrıca İsrail askerlerinin güvenliğinin en büyük öncelik olduğu belirtilerek, "İsrail Savunma Kuvvetleri’nin tüm askeri yetenekleri, kuvvetlerimizin savunması amacıyla Güney Komutanlığı’na tahsis edilecektir" denildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıta ilişkin yapılan açıklamada, "Tarafları ateşkesi sağlayacak görüşmelere bir an önce başlamaya ve uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümü hayata geçirmeye davet ediyoruz. Türkiye, müzakereleri desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya devam edecektir" denildi.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Trump’ın açıklamış olduğu plana Hamas’ın bugün (3 Ekim) verdiği yanıtın; Gazze’de ateşkesin acilen tesis edilmesine, insani yardımların kesintisiz olarak bölgeye ulaştırılmasına ve kalıcı barışa erişilmesini mümkün kılacak adımların atılmasına imkan sağlayacağını değerlendiriyoruz. İsrail, Gazze halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır. Tarafları ateşkesi sağlayacak görüşmelere bir an önce başlamaya ve uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümü hayata geçirmeye davet ediyoruz. Türkiye, müzakereleri desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Katar ile Gazze'de ateşkes sürecine katkı veren diğer ülkelere teşekkür ettiği mesajında, "Bugün büyük bir gün, her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." dedi.
ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkes planına ilişkin sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaştı.
Mesajında Hamas'ın kalıcı barışı istediğine inandığını ve İsrail'in esirlerin çıkarılması için Gazze'yi bombalamayı derhal durdurması gerektiğini vurgulayan Trump, Hamas'ın yanıtını da değerlendirdi.
Trump, mesajında, "Bu süreci buraya getirmemde bana yardımcı olan ülkelere teşekkür etmek istiyorum, Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve diğerleri. Bugün büyük bir gün, her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Son sözlerin somut şekilde ortaya konması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Esirlerin bir an önce serbest bırakılmalarını ve evlerine dönmelerini beklediğini aktaran Trump, "Bu nedenle size şunu söylemek istiyorum. Bugün çok özel bir gün, birçok açıdan belki de eşi benzeri görülmemiş bir gün. Bize destek olan o büyük ülkelere de teşekkür ediyorum. Herkes bu savaşın bitmesini ve Orta Doğu'da barışın tesis edilmesini istiyordu. Bunu başarmaya çok yakınız." değerlendirmelerini yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Hamas'a sunulan anlaşmayı kabul etmesi için süre vermişti. Tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunan Trump, Hamas'ın pazar akşamı 18:00'e (TSİ pazartesi günü 01:00) kadar zamanı olduğunu belirtmişti. Bunun üzerine Hamas, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi durumunda esirlerin tamamını serbest bırakacaklarını ve tüm detayların görüşüleceği müzakerelere hazır olduklarını açıkladı. Trump, Hamas'ın cevabının ardından yaptığı açıklamada "İsrail bombalamayı derhal durdurmak zorunda. Hamas kalıcı barışa hazır" dedi. Trump, Türkiye'ye barışa katkılarından dolayı teşekkür etti. Yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada “Şimdi yapılması gereken, İsrail’in tüm saldırılarını derhâl durdurması ve ateşkes planına uymasıdır.” İfadelerini kullandı. ABD basınında İsrailli bir yetkiliye dayanan habere göre, yaşanan bu gelişmeler karşısında Netanyahu oldukça şaşkın.
