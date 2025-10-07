Son dakika... Dışişleri Bakanlığı duyurdu: 14 Türk Ürdün'de... Soykırım 2. yılında: Açlık, susuzluk, ölüm

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı duyurdu: 14 Türk Ürdün'de... Soykırım 2. yılında: Açlık, susuzluk, ölümGüncelleme Tarihi:
İsrail’in yasa dışı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu’nda yer alan aktivistlerin, günlerce gözaltında tutulmalarının ardından ülkelerine gönderilmek üzere serbest kaldıkları bildirildi.
Filoda bulunan Türk vatandaşları ve diğer ülke vatandaşları, Ürdün üzerinden havayolu ile Türkiye'ye dönmek üzere Ürdün'e ulaştı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda “İsrail tarafından el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 14’ü bu sabah karayoluyla Ürdün’e geçtiler. Amman’dan havayoluyla ülkemize gelecekler ve filo katılımcısı vatandaşlarımızın tamamı Türkiye’ye dönmüş olacak” ifadelerini kullandı.
#Canlı: İsrail'in yasa dışı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşlar ve diğer ülke vatandaşları otobüslerle Ürdün'e götürülmek üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın sınırı Allenby Köprüsü'ne getiriliyor
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşananların ikinci yılında yazılı açıklama yaptı.
Son iki yılda on binlerce Filistinlinin öldürüldüğünü, yüz binlercesinin ise açlık ve zorla yerinden edilme ile boğuştuğunu hatırlatan Fletcher, Gazze'de derhal ateşkese varılması, bütün sivillerin korunması ve yüksek miktarda insani yardımın serbest geçişinin sağlanmasına yönelik çağrılarını yinelediğini belirtti.
Fletcher, "Şu an bunun gerçekleşmesi için bir umut ışığı var. Onu canlı tutmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
2023 öncesinde yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı Gazze, dünyanın nüfus yoğunluğu en yüksek bölgelerinden biriydi. Nüfusunun yaklaşık 70’i 1947 ve 1967’deki savaşların ardından yerinden edilmiş Filistinli göçmenlerin torunlarından oluşan Gazze'de, iki yıl önce İsrail'İn başlattığı saldırılar nedeniyle 67 bin 139 Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin Sağlık Bakanlığı ile Gazze Medya Ofisi’nin verilerine göre, kayıplarla birlikte bu sayı 76 bin 639’a ulaştı. Yaralı sayısı 170 bine yaklaştı. İsrail’in sadece 18 Mart 2025’te ateşkesi bozmasının ardından düzenlediği saldırılarda 13 bin 549 kişi öldü, 57 bin 542 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan binlerce cesede hâlâ ulaşılamadı.
AÇLIK, SUSUZLUK VE HASTALIK
İsrail, abluka yoluyla Gazze’de açlık, susuzluk ve sağlık krizini derinleştirdi. 120 binden fazla yardım kamyonunun bölgeye girişi engellendi. Açlık ve susuzluğun “bir silah olarak kullanılması” sonucu 154’ü çocuk 460 kişi yaşamını yitirdi. Soğuk hava nedeniyle 14’ü çocuk 17 kişi donarak öldü.
Gazze’de 650 binden fazla çocuk yetersiz beslenme kaynaklı ölüm riskiyle karşı karşıya bulunuyor. 12 binden fazla hamile kadın yetersiz beslenme nedeniyle düşük yaptı.
SAĞLIK PERSONELİ VE GAZETECİLER HEDEFTE
İsrail ordusu son iki yılda 197 ambulansı ve 61 sivil savunma aracını hedef aldı. Hayatını kaybedenler arasında bin 670 sağlık çalışanı ve 254 gazeteci yer alıyor.
Saldırılarda 20 binden fazla çocuk ve 12 bin 500’den fazla kadın yaşamını yitirdi. 6 bin aile ise tamamen yok oldu.
GAZZE HARİTADAN SİLİNİYOR
Gazze’de kullanılan patlayıcı miktarının 200 bin tonu aştığı belirtiliyor. Yaklaşık 2 milyon kişi evlerinden zorla çıkarıldı. Bölgedeki binaların yüzde 90’ı yaşanamaz halde.
İsrail bombardımanlarında 247 hükümet binası, 292 tesis, park ve spor alanı yıkıldı. 208 arkeolojik ve kültürel miras alanı hasar gördü.
EĞİTİM, İBADET VE ALTYAPI YOK OLDU
Gazze’deki okulların yüzde 95’i hasarlı hale geldi. 13 bin 500 öğrenci, 830 öğretmen ve 193 akademisyen saldırılarda hayatını kaybetti.
835 cami tamamen, 180 cami kısmen yıkıldı. Üç kilise hedef alındı. 60 mezarlıktan 40’ı tahrip edildi. İsrail saldırılarında 233 imam, vaiz ve dini lider ile 20 Hristiyan din görevlisi öldü.
Gazze’nin altyapısı da tamamen çöktü. 5 bin kilometre uzunluğundaki elektrik hatları ve 725 su kuyusu kullanılamaz hale geldi. Kentte artık içme suyu, elektrik ve kanalizasyon sistemi bulunmuyor.
TOPLU MEZARLAR VE YAĞMA İDDİALARI
Gazze Medya Ofisi, İsrail ordusunun hastanelerin içinde yedi toplu mezar kazdığını ve 2 bin 450 kişinin naaşını çaldığını iddia etti. Bu iddialar uluslararası insan hakları örgütlerinin tepkisini çekti.
EKONOMİK VE EKOLOJİK ÇÖKÜŞ
İki yıllık savaşın Gazze’ye maliyeti 15 temel sektörde 70 milyar doları buldu. Bu zararın 28 milyar doları yıkılan konutlardan kaynaklanıyor. Tarım alanlarının yüzde 94’ü işlevsiz hale geldi, balıkçılık sektörü tamamen yok oldu.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) Ekim 2024 raporuna göre, Gazze 70 yıl geriye giderek 1950’lerin ekonomik seviyesine düştü. Saldırılar sonucunda 42 milyon ton enkaz oluştu.
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) raporuna göre ise olası bir ateşkes sonrası Gazze’nin ekonomik göstergelerinin 2022 seviyesine ulaşması 350 yıl sürebilir.
“GAZZE’DE YAŞAM KALMADI”
Uzmanlar, Gazze’deki yıkımın “modern çağın en büyük insani felaketi” olduğunu belirtiyor. Bölge, savaşın, açlığın ve salgın hastalıkların pençesinde ayakta kalmaya çalışıyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi için sunduğu plan, önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ardından da Hamas tarafından kısmen kabul edildi. Bu gelişmenin ardından taraflar arasındaki müzakereler hız kazandı.
Trump, Gazze’de ateşkes için başlayan görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamada, savaşı sona erdirme çabalarına katkı sağlayan tüm taraflara “hızlı hareket etmeleri” çağrısında bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı, görüşmelerin “çok başarılı” ilerlediğini belirterek, “İlk aşamanın bu hafta tamamlanması gerektiği söylendi ve herkesten çabuk olmalarını istiyorum” dedi.
Trump, “Zamanın çok önemli olduğunu” vurgulayarak, aksi halde “bunu büyük bir katliamın izleyebileceği” uyarısında bulundu.
Müzakerelerin olumlu seyrettiğini ifade eden Trump, “İsrail için, tüm Arap ve Müslüman dünyası için harika bir uzlaşmaya yaklaşıyoruz. Bundan büyük memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.
"GAZZE ANLAŞMASI’NA VARACAĞIZ, BUNDAN OLDUKÇA EMİNİM"
Öte yandan Trump, Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın sonuca ulaşması için sürece dahil olan tüm ulusların çaba gösterdiğini ve İsrail’in de pozitif bir yaklaşım sergilediğini söyledi.
Yürütülen müzakerelerde bazı kırmızı çizgilerinin olduğunu belirten Trump, olası anlaşmaya atıfla "Belirli şartlar sağlanmazsa bunu yapmayacağız" dedi. Buna rağmen süreçten umutlu olduğunun altını çizen Trump, "Ama bence çok iyi gidiyoruz ve Hamas'ın çok önemli konularda anlaşmaya vardığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Trump, 7 Ekim’in 2. yıldönümünü hatırlatarak kesin bir anlaşmaya yakında varılıp varılmayacağını soran bir gazeteciye, "Sanırım bir anlaşmaya varacağız. Yıllardır üzerinde anlaşmaya varmaya çalıştıkları bir konu olduğu için bunu kesin olarak söylemek benim için zor. Ancak Gazze Anlaşması’na varacağız, bundan oldukça eminim" yanıtını verdi.
Bu konuda yürütülen müzarekerelere ABD’den "harika" bir takımın katıldığını vurgulayan Trump, umutlu olduğunu yineleyerek, "Büyük ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. İsrail halkı bunun (anlaşmanın) olmasını istedi, özellikle rehinelerle ilgili olanlar. İsrail’de on binlerce insanın gerçekten rehinelerin geri dönmesini ve her şeyin sona ermesini istediğini görüyorsunuz" değerlendirmesini yaptı.
Hamas’ın da olumlu bir tutum sergilediğine dikkat çeken Trump, "Gayet iyiler. Bunun böyle devam etmesini umuyorum. Devam edeceğine de inanıyorum. Gerçekten bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum. Gerçek bir anlaşma yapma şansımız çok yüksek ve bu kalıcı bir anlaşma olacak. Biz barış istiyoruz. Bu sadece Gazze meselesinin ötesinde. Gazze büyük bir mesele ama bu, Orta Doğu’da gerçek barış demek" diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında İsrail ve Hamas'tan heyetler arasındaki dolaylı müzakereler, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde yapılıyor.
İsrail'deki "i24 news" kanalının ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliden naklettiği haberde, "müzakerelerde kritik bir 48 saatle karşı karşıya olunduğu" belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise "hem İsrail hem de ABD'de pozitif bir havanın hakim olduğu ve gelecek pazara kadar bir anlaşmaya varılabileceği" öne sürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes planı hakkında Oval Ofis'te basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.
Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile görüştüm. O harika ve çok güçlü biri. (Gazze'de) Bu anlaşmanın gerçekleşmesi için çok büyük çaba sarf ediyor. Hamas da ona büyük saygı duyuyor." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı, Gazze'de ateşkes planının hayata geçirilebilmesi noktasında Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerin çok önemli katkılar yaptığına işaret ederek, "Herkes bizim tarafımızda." diye konuştu.
ABD Başkanı, halen Mısır'da devam eden görüşmelerin iyi gittiğini belirterek, "Bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum, evet, eminim bu anlaşmayı yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Trump ayrıca, İsrail'in de bu planı çok olumlu karşıladığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin pozitif geçtiğini ve anlaşmanın hayata geçeceğine inandığını kaydetti.