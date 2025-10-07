Son dakika... Dışişleri Bakanlığı duyurdu: 14 Türk Ürdün'de... Soykırım 2. yılında: Açlık, susuzluk, ölüm

Trump'tan 'Hızlı hareket edin' çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi için sunduğu plan, önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ardından da Hamas tarafından kısmen kabul edildi. Bu gelişmenin ardından taraflar arasındaki müzakereler hız kazandı.

Trump, Gazze’de ateşkes için başlayan görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamada, savaşı sona erdirme çabalarına katkı sağlayan tüm taraflara “hızlı hareket etmeleri” çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı, görüşmelerin “çok başarılı” ilerlediğini belirterek, “İlk aşamanın bu hafta tamamlanması gerektiği söylendi ve herkesten çabuk olmalarını istiyorum” dedi.

Trump, “Zamanın çok önemli olduğunu” vurgulayarak, aksi halde “bunu büyük bir katliamın izleyebileceği” uyarısında bulundu.

Müzakerelerin olumlu seyrettiğini ifade eden Trump, “İsrail için, tüm Arap ve Müslüman dünyası için harika bir uzlaşmaya yaklaşıyoruz. Bundan büyük memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

"GAZZE ANLAŞMASI’NA VARACAĞIZ, BUNDAN OLDUKÇA EMİNİM"

Öte yandan Trump, Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın sonuca ulaşması için sürece dahil olan tüm ulusların çaba gösterdiğini ve İsrail’in de pozitif bir yaklaşım sergilediğini söyledi.

Yürütülen müzakerelerde bazı kırmızı çizgilerinin olduğunu belirten Trump, olası anlaşmaya atıfla "Belirli şartlar sağlanmazsa bunu yapmayacağız" dedi. Buna rağmen süreçten umutlu olduğunun altını çizen Trump, "Ama bence çok iyi gidiyoruz ve Hamas'ın çok önemli konularda anlaşmaya vardığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Trump, 7 Ekim’in 2. yıldönümünü hatırlatarak kesin bir anlaşmaya yakında varılıp varılmayacağını soran bir gazeteciye, "Sanırım bir anlaşmaya varacağız. Yıllardır üzerinde anlaşmaya varmaya çalıştıkları bir konu olduğu için bunu kesin olarak söylemek benim için zor. Ancak Gazze Anlaşması’na varacağız, bundan oldukça eminim" yanıtını verdi.

Bu konuda yürütülen müzarekerelere ABD’den "harika" bir takımın katıldığını vurgulayan Trump, umutlu olduğunu yineleyerek, "Büyük ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. İsrail halkı bunun (anlaşmanın) olmasını istedi, özellikle rehinelerle ilgili olanlar. İsrail’de on binlerce insanın gerçekten rehinelerin geri dönmesini ve her şeyin sona ermesini istediğini görüyorsunuz" değerlendirmesini yaptı.

Hamas’ın da olumlu bir tutum sergilediğine dikkat çeken Trump, "Gayet iyiler. Bunun böyle devam etmesini umuyorum. Devam edeceğine de inanıyorum. Gerçekten bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum. Gerçek bir anlaşma yapma şansımız çok yüksek ve bu kalıcı bir anlaşma olacak. Biz barış istiyoruz. Bu sadece Gazze meselesinin ötesinde. Gazze büyük bir mesele ama bu, Orta Doğu’da gerçek barış demek" diye konuştu.