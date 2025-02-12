Son dakika: Gazze için İsrail ve ABD'ye karşı Arap-Mısır-Filistin planı

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Yurtdışı Filistinliler Halk Kongresi, 14 Şubat Cuma gününün Filistin davasını tasfiye etmeyi ve Gazze Şeridi'ni ele geçirmeyi amaçlayan "Amerikan-Siyonist planına karşı küresel öfke günü" olması çağrısında bulundu.Yurtdışı Filistinliler Halk Kongresi Sözcüsü Ziyad el-Alul açıklamasında, "14 Şubat Cuma günü, 'Gazze'yi cehenneme çevirdikten sonra etnik temizlik yapma ve Gazze'yi ele geçirme yoluyla' Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlayan Amerikan-Siyonist planına karşı küresel öfke ve halk ayaklanması günü olmalı." ifadesini kullandı.
Alul, "ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in suçlarını haklı çıkaran ve Filistinlilerin topraklarından sökülüp atılması çağrısında bulunan açıklamaları sadece geçici açıklamalar değil, aynı zamanda İsrail'i ve sömürgeci planlarını destekleme konusundaki devam eden Amerikan yaklaşımını yansıtıyor. Bu da dünyadaki tüm özgür insanların bu haksız politikaları reddeden ve onlara karşı harekete geçen kararlı bir tutum sergilemesini gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Fedakarlık yapan ve yapmaya devam eden Gazze'nin, İsrail'in projeleri ve destekçileri için kolay bir lokma olmayacağını, Filistin halkının da bu suç planlarına karşı sessiz kalmayacağını ifade eden Alul, buna karşı her türlü meşru yolla mücadele etmek ve Filistin'in Filistin halkına ait olduğunu ve öyle kalacağını belirtmek ve her türlü yerinden etme ve gasp girişimlerinin boşa çıkarılacağını vurgulamanın herkesin görevi olduğunu dile getirdi.
Sözcü Alul, dünyadaki tüm Filistin halkını ve yeryüzündeki tüm özgür ve dayanışmacı insanları, cuma günü bu planların kesin reddedildiğini vurgulayan öfke yürüyüşlerine ve protesto eylemlerine katılmaya çağırdı.
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi,Ürdün devlet televizyon kanalı Al-Mamlaka TV'ye verdiği röportajda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Gazze Şeridi'ne yardım göndermeye devam edilmesi ve ateşkesin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Safedi, Gazze Şeridi'nin Filistinlileri yerinden etmeden yeniden inşasına yönelik Arap-Mısır-Filistin planı olduğunu belirtti.
Ülkesinin çıkarlarının, "Ürdün'ün Ürdünlülere, Filistin'in de Filistinlilere ait" olduğu gerçeğine dayandığını dile getiren Safedi, Kral 2. Abdullah'ın, ABD Başkanı Donald Trump'a "pratik fikirler" sunduğunu söyledi.Kral Abdullah'ın, Filistin devletinin Filistin topraklarında kurulmasının bölgede güvenlik ve istikrarın tek yolu olduğunu vurguladığını aktaran Safedi, ABD Başkanı Trump'ın da Ürdün'ün bölgedeki istikrarı desteklemede oynadığı önemli rolü vurguladığına işaret etti.
Bu anı bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için kullanmak üzere yoğun Arap koordinasyonuyla çalıştıklarını dile getiren Safedi, Kral Abdullah'ın, Ürdün'ün Filistinlilerin kendi topraklarına göç etmesine izin vermeyeceğini açıkça teyit ettiğine dikkati çekti.Bakan Safedi, Katar'ın Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda da "Önceliğimiz Ürdün'ü ve Ürdünlüleri korumaktır ve Trump ile diyaloğumuzu bu temelden başlattık." diye konuştu.
Arap koordinasyonunun Trump'ın planına alternatif sunabilecek ve Gazze'deki insani felaketi sona erdirebilecek kapasitede olduğunu vurgulayan Safedi, Arap koordinasyonunun yoğun bir şekilde devam ettiğini ve Trump'ın planına karşı Filistinlileri Gazze'de kendi topraklarında tutacak alternatif ve kabul edilebilir bir plan sunabileceklerini söyledi.
"Bizim vizyonumuz var, Trump'ın da vizyonu var ve Gazze'yi halkını yerinden etmeden yeniden inşa etmenin mümkün olduğuna inanıyoruz." diyen Safedi, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:"Trump'a 'Filistin Filistinlilerin, Ürdün de Ürdünlülerindir' dedik. Trump'a, adil ve kapsamlı bir barış için çalışma ve Filistinlileri yerinden etmeme yönündeki tutumumuzu sunduk."
Mısır Dışişleri Bakanlığı da dün Filistinlilerin topraklarında kalmasını sağlayacak "Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için kapsamlı bir vizyon sunmayı" planladığını duyurmuştu.
Hamas'tan yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeniden inşa bahanesiyle Filistin halkının Gazze'den sürülmesiyle ilgili açıklamaları" reddedildi.Açıklamada, Trump'ın söylemleri, "Filistin davasını tasfiye etmek ve Filistinlilerin sabit ulusal haklarını inkar etmek amacıyla yapılan ırkçı ve etnik temizlik çağrısı" olarak nitelendirildi."Halkımızı Gazze'den yerinden etme planı başarıya ulaşmayacak." ifadesi kullanılan açıklamada, Filistin halkının sürgün edilmesine yönelik planların birlik olan Filistin, Arap ve İslam dünyasının tutumuyla karşılaşacağı aktarıldı.
Açıklamada, "Gazze'deki yüce halkımız bombardıman ve saldırganlığa karşı kararlı bir şekilde durmuştur ve kendi topraklarında sabit kalacaktır. Yerinden edilmeye ve göçe zorlanmaya yönelik tüm planlar başarısız olacaktır." ifadelerine yer verildi.Gazze halkının yerinden edilme söylemlerine ilişkin, "İşgalci İsrail, saldırılar ve katliamlarla başaramadığını, tasfiye ve yerinden etme planlarıyla da başaramayacak." değerlendirmesinde bulunuldu.Hamas'ın İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasına bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Sorumluluklarını yerine getirmeyen işgalci İsrail'dir, herhangi bir karmaşadan ve gecikmeden İsrail sorumludur." ifadesi kullanıldı.
Kuzey Sina Valisi Mucavir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından Gazze'ye insani yardım gemisi gönderen "ilk ülke" olduğunu söyledi.Gazze'ye her türlü insani yardımın ulaştırılmasında Türkiye'nin rolünün çok belirgin ve açık olduğunu, birkaç gün önce gelen bir Türk yardım gemisini Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi ile birlikte limanda karşıladıklarını aktaran Mucavir, gemide bulunan yardımların tamamının Gazze Şeridi'ne girdiğine işaret etti.
Gazze'ye yardım taşıyan yeni bir Türk gemisinin El-Ariş Limanı'na ulaştığını dile getiren Mucavir, yükünü boşaltmadan önce limana gidip gemiyi karşılayacağını belirtti.Türkiye'nin, Filistin davasına siyasi olarak destek vermeye devam ettiğini dile getiren Mucavir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasını destekleyen son açıklamalarından övgüyle söz etti.
İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ediyor. Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkesin başladığı 19 Ocak'tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 92 kişinin hayatını kaybettiği, 822 kişinin de yaraladığı belirtildi.
Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajında, Hamas'ın cumartesi yapılacak esir takasını İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki maddeleri ihlal ettiği gerekçesiyle askıya aldığını açıklaması üzerine "bugün dört saat süren kapsamlı siyasi ve güvenlik kabinesi oturumu gerçekleştirdiklerini" söyledi.
Netanyahu, Hamas'ın esir takasının bir sonraki turunu askıya aldığını açıklaması üzerine İsrail ordusuna Gazze içinde ve çevresindeki birliklerini takviye etmesi talimatı verdiğini duyurdu.Askerlerin bölgeye intikal etmeye başladığına işaret eden Netanyahu, güvenlik kabinesi oturumunda oy birliğiyle kabul edilen kararlar hakkında şunları kaydetti:"Eğer Hamas esirlerimizi cumartesi öğleye kadar serbest bırakmazsa, ateşkes sona erecek ve İsrail şiddetli saldırılarına yeniden başlayacak ve Hamas sonunda yenilene kadar devam edecek."