Son dakika... Gazze anlaşması için ABD'den hamle: Güncellenmiş teklif önümüzdeki günlerde masada olacak... İsrailliler 'tabut' taşıdı

Güncelleme Tarihi:
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail işgal güçleri, onlarca kişinin şehit edilmesi ve yaralanmasına yol açan saldırılarının ardından, 10 gün boyunca şiddetli ve aralıksız saldırdığı Cenin kenti ve kampından, artlarında büyük yıkım bırakarak geri çekildi.
Cenin halkı, daha önce birçok kez olduğu gibi İsrail güçlerinin geri çekilip çevredeki askeri kontrol noktalarına mevzilendikten sonra kente ve kampa yeniden saldırmak için geri döneceklerinden endişe ettiklerini dile getirdi.
İsrail güçleri Cenin kentindeki ana yollar, mülteci kampı ve kentin doğusundaki mahallede altyapıda büyük tahribat yaptı. İsrail iş makinelerinin söz konusu bölgede yürüttükleri kazı ve tahribat sonucu su, elektrik ve iletişim hatları kesildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, , Gazze anlaşmasının yüzde 90’ında mutabakata varıldığını ancak bazı "kritik sorunların" hala devam ettiğini açıkladı.
Haiti'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Blinken, bu kritik meselelerden birinin Gazze'nin Mısır'la olan güney sınırındaki Philadelphia Koridoru'nun güvenlik durumu olduğunu belirtti.
İsrail ve Hamas ile Katar ve Mısır’ın temsilciliğinde üçlü olarak, kalan sorunların nasıl çözüleceğini konuşacaklarını belirten Blinken, "Önümüzdeki günlerde güncellenmiş anlaşma şartları masada olacak" ifadelerini kullandı.
İsrailli ve Filistinli esirlerin takası konusunda anlaşmada hala bazı boşluklar olduğunu belirten Blinken, hem İsrail hem de Hamas'ın kalan sorunları çözme konusunda kesin adım atmalarının gerektiğini vurguladı.
Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Gazze'nin doğu sınırı boyunca bir bölgedeki tarım arazileri ve sivil binaları hukuka aykırı şekilde tahrip ettiğini belirterek bu yıkımın, "savaş suçları" kapsamında soruşturulması gerektiğini bildirdi.
Örgütten yapılan yazılı açıklamada, yeni soruşturma kapsamında, İsrail ordusunun işgal altındaki Gazze Şeridi'nin doğu çevresi boyunca bir tampon bölgeyi önemli ölçüde genişletme kampanyasının, "kasten yıkım ve toplu cezalandırma savaş suçları kapsamında" soruşturulması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, Uluslararası Af Örgütü Kriz Kanıtları Laboratuvarı'nın, Ekim 2023-Mayıs 2024 aylarında İsrail askerleri tarafından sosyal medyada paylaşılan uydu görüntülerini ve videoları analiz ederek Gazze'nin doğu sınırı boyunca yaklaşık 1 ila 1,8 kilometre genişliğinde yeni boşaltılmış araziler tespit ettiği belirtildi.
Bazı videolarda, İsrail askerlerinin arka planda binalar yıkılırken fotoğraf çektirdikleri veya kutlama yaparken görüldükleri kaydedilen açıklamada, İsrail ordusunun buldozerler ve elle yerleştirilmiş patlayıcılar kullanarak tarım arazilerini ve sivil binaları hukuka aykırı şekilde tahrip ettiği; evler, okullar ve camiler dahil tüm mahalleleri yerle bir ettiği kaydedildi.
"GAZZE'DEKİ ACIMASIZ YIKIM KAMPANYASI, BİR TÜR KEYFİ TAHRİBAT"
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Küresel Araştırma, Savunuculuk ve Politika Direktörü Erika Guevara-Rosas, İsrail ordusunun Gazze'deki acımasız yıkım kampanyasının, bir tür keyfi tahribat olduğunu dile getirdi.
Guevara-Rosas, "Araştırmalarımız, İsrail güçlerinin yerleşim binalarını nasıl yok ettiğini, binlerce aileyi evlerinden zorla çıkardığını ve topraklarını yaşanmaz hale getirdiğini gösterdi." ifadesini kullandı.
Örgütün analizlerinin, Gazze'nin doğu çevresi boyunca, tüm bir bölgenin sistematik olarak yok edilmesiyle tutarlı bir model ortaya koyduğuna işaret ederek şunları kaydetti:
"Bu evler yoğun çatışmalar sonucunda yıkılmamış. Aksine, İsrail ordusu bölgenin kontrolünü ele geçirdikten sonra kasıtlı olarak araziyi yerle bir etmiş. Herhangi bir 'tampon bölge' oluşturulması, bu mahallelerde yaşayan Filistinli sivillerin toplu olarak cezalandırılması anlamına gelmemelidir.”
Açıklamada, örgütün, 2 Temmuz'da İsrailli yetkililere yıkımlarla ilgili sorular yönelttiği ancak açıklamanın yayınlandığı tarih itibarıyla herhangi bir yanıt alınmadığı bildirildi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), iptal edilen geçici liman projesi kapsamında Gazze'ye ulaştıramadığı insani yardımların "MV Cape Trinity" isimli yük gemisiyle, Güney Kıbrıs'tan taşınarak Aşdod Limanı'ndaki İsrailli yetkililere teslim edildiğini bildirdi.
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Müşterek Kıyı Lojistik Mekanizması'nın (JLOTS) geçici liman projesinin iptalinden sonra, ABD'nin Gazze'ye insani yardım çabalarıyla ilgili gelişmeleri aktardı.
Singh, "Gazze'deki insani çabalarımıza dönersek, MV Cape Trinity, Aşdod'a (İsrail'in Aşdod Limanı'na) yaklaşık 6 milyon pound (2 bin 721 tondan fazla) insani yardımı boşaltım işlemini tamamladı." dedi.
Haftalar süren çalışmalara rağmen faaliyete geçirilemeyen JLOTS projesinin iptal edilmesinin ardından, Cape Trinity'nin Texas'a dönüş yolculuğuna hazırlandığını söyleyen Singh, son yapılan yardımla Gazze halkına, "deniz ve hava koridorları aracılığıyla" teslim edilen yardım miktarının 17 bin 236 tonu aştığı bilgisini paylaştı.
Singh, "Bu çaba, ABD ordusunun Orta Doğu'da şimdiye kadar teslim ettiği en yüksek insani yardım hacmini temsil ediyor." diye ekledi.
Sözcü Yardımcısı'nın bahsettiği yardım transferi, JLOTS projesi üzerinden Gazze'de dağıtılması planlanarak daha önce Güney Kıbrıs'a ulaştırılan insani yardım malzemelerinin bir kısmını teşkil ediyor.
Geçici liman projesi Cape Trinity isimli geminin ABD'ye dönmesiyle tamamen son bulacak, böylece bu gemiyle JLOTS’ın tüm parçaları ABD’ye geri dönmüş olacak.
Başarısız olan JLOTS projesinin ardından ABD'nin Aşdod Limanı'na ulaştırdığı yardım malzemelerinin Gazze'deki ihtiyaç sahibi Filistin halkına ulaşması ise İsrail'in bundan sonraki tutumuna bağlı.
İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre Netanyahu, 6 İsrailli esirin öldürülmesine verilecek tepkiyi ele almak üzere Güvenlik Kabinesi üyeleriyle bir araya geldi.
Toplantıda esirlerin öldürülmesine nasıl tepki verileceğine odaklanılırken, silah kaçakçılığının önlenmesi için Gazze- Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nun kontrol altına alınmasının önemi vurgulandı.
Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer dışındaki kabine üyelerinin toplantıya çağrılmaması ise eleştirilere neden oldu.
İsrail ordusunun, Batı Şeria'daki şehir ve beldelere giden tüm yolları ve girişleri kapatarak, El Halil'i 2000 yılında patlak veren Mescid-i Aksa İntifadası sırasındaki haline geri döndürdüğü belirtiliyor. El Halil ise ticaret açısından ülkenin en önemli kentlerinden biri olarak biliniyor.
AA muhabiri, El Halil'in kuzeyindeki "Ras el-Cura" olarak bilinen girişin demir bariyerle kapatıldığını ve Filistinlilerin buradan yürüyerek geçmeye zorlandığını gözlemledi.
Sağlık ekipleri de İsrail'in söz konusu uygulaması nedeniyle hastaları bu yollardan araçlarla taşıyamıyor, bu durum da sağlık ekiplerini kapılarda hastaları bir araçtan diğerine nakletmek zorunda bırakıyor.
TOPLU CEZALANDIRMA
El Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Sinine, AA muhabirine konuya dair yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu kenti büyük bir hapishaneye dönüştürdü ve toplu cezalandırma politikası uyguluyor." dedi.
İsrail ordusunun, kentin girişlerini askeri kontrol noktaları ve bariyerlerle kapattığını, kentteki çoğu beldede de aynı uygulamaya gittiğini ifade eden Ebu Sinine, "İsrail'in yaptığı, öncelikle sıradan vatandaşa zarar veren toplu bir cezalandırmadır. Tüm yaşam belirtileri kayboldu, piyasalar neredeyse durdu, ticaret ve ulaşım felce uğradı." diye konuştu.
Yollar kapatıldığı için çöp toplama hizmetinin dahi sunulamadığını aktaran Belediye Başkanı Ebu Sinine, El Halil'in ekonomik ve ticari bir şehir olduğunu ve 4 gündür kapalı kalmasının büyük mali kayıplara yol açmaya başladığını vurguladı.
Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ordunun koruması altında zorbalık ve yıkım yaptığını, insanları öldürdüğünü ve bunun da halk üzerinde daha fazla baskı oluşturduğunu dile getiren Ebu Sinine, Filistinlilerin güvenli şekilde yaşamak istediğini aktardı.
İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen protesto gösterisinde, hükümetin Gazze konusunda anlaşmaya varmasını talep eden İsrailliler "sembolik tabuk" taşıdı.
Tel Aviv'deki düzenlenen hükümet karşıtı protesto sırasında altı kişi gözaltına alındı. Protesto sırasında, gösteri alanının dışına yürümek isteyen yaklaşık 100 protestocuya atlı polisler engel oldu.
Ayalon otoyoluna ulaşmaya çalışan bazı protestocular, polisin müdahalesi ile karşılaşınca polis ile aralarında arbede çıktı.