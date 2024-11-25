Son dakika...Gazeteler manşetlerinden duyurdu: İsrail ve Lübnan anlaştı! Netanyahu bunu kamuoyuna nasıl duyuracağını düşünüyor...

'İsrail ile Lübnan anlaştı' iddiası

ABD medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ve Hizbullah Lübnan'daki çatışmayı sona erdirmek için anlaşmasının eşiğinde. İki üst düzey İsrailli yetkili ve iki ABD'li yetkili Axios'a verdikleri bilgiye göre, taslak ateşkes anlaşması, İsrail ordusunun güney Lübnan'dan çekileceği, Lübnan ordusunun sınıra yakın bölgelerde konuşlanacağı ve Hizbullah'ın ağır silahlarını Litani Nehri'nin kuzeyine taşıyacağı 60 günlük bir geçiş dönemi içeriyor.



İsrail resmi televizyonu KAN ise ABD destekli ateşkes konusunda İsrail ve Lübnan arasında prensipte anlaşmaya varıldığını, Başbakan Netanyahu'nun şimdi bunu kamuoyuna nasıl sunacağı üzerinde çalıştığını duyurdu. İsrail medyasına göre, Netanyahu bunu bir uzlaşı olarak değil İsrail'in yararına bir anlaşma gibi sunacak.



Times of Israel'e göre, anlaşma İsrail'in Lübnan-Suriye sınırında askeri operasyonlar düzenleme hakkını elinde tutmasına olanak tanıyor.