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Son dakika...Gazeteler manşetlerinden duyurdu: İsrail ve Lübnan anlaştı! Netanyahu bunu kamuoyuna nasıl duyuracağını düşünüyor...

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#İsrail#Hamas#Hizbullah
Son dakika...Gazeteler manşetlerinden duyurdu: İsrail ve Lübnan anlaştı Netanyahu bunu kamuoyuna nasıl duyuracağını düşünüyor...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 08:08

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar devam ederken, ABD ve İsrail medyası Lübnan ile Tel Aviv arasında bir ateşkes için anlaşmaya varıldığını öne sürdü. İddia dünya çapında heyecana neden olurken, geçici ateşkesle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı...

'İsrail ile Lübnan anlaştı' iddiası

ABD medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ve Hizbullah Lübnan'daki çatışmayı sona erdirmek için anlaşmasının eşiğinde. İki üst düzey İsrailli yetkili ve iki ABD'li yetkili Axios'a verdikleri bilgiye göre, taslak ateşkes anlaşması, İsrail ordusunun güney Lübnan'dan çekileceği, Lübnan ordusunun sınıra yakın bölgelerde konuşlanacağı ve Hizbullah'ın ağır silahlarını Litani Nehri'nin kuzeyine taşıyacağı 60 günlük bir geçiş dönemi içeriyor.

İsrail resmi televizyonu KAN ise ABD destekli ateşkes konusunda İsrail ve Lübnan arasında prensipte anlaşmaya varıldığını, Başbakan Netanyahu'nun şimdi bunu kamuoyuna nasıl sunacağı üzerinde çalıştığını duyurdu. İsrail medyasına göre, Netanyahu bunu bir uzlaşı olarak değil İsrail'in yararına bir anlaşma gibi sunacak.

Times of Israel'e göre, anlaşma İsrail'in Lübnan-Suriye sınırında askeri operasyonlar düzenleme hakkını elinde tutmasına olanak tanıyor.

İslami Direniş Örgütü’nden İsrail’e 2 İHA saldırısı

Irak merkezli İslami Direniş Örgütü’nden İsrail’e yeni misillemeler geldi. Örgütten yapılan açıklamada, İsrail'in güneyindeki hedeflere yönelik 2 İHA saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırıların Lübnan ve Filistin halkları ile dayanışma amacıyla yapıldığı belirtilirken, kullanılan İHA’ların fırlatılma anlarına ait görüntüler örgüte yakın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. İsrail’den saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.

Hizbullah, 6 İsrail tankının imha edildiğini açıkladı
Hizbullah, 6 İsrail tankının imha edildiğini açıkladı

Hizbullah, İsrail güçlerine yönelik gerçekleştirilen son misilleme saldırılarının bilançosunu paylaştı. Hizbullah’tan yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki El-Beyada kasabasında İsrail’e ait 5 Merkava tankının imha edildiği bildirildi. Ayrıca Deir Mimas kasabası yakınlarında 1 Merkava tankının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasında tekrar ifadesinin alınmasının ertelenmesini istedi
Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasında tekrar ifadesinin alınmasının ertelenmesini istedi

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, 2 Aralık'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kudüs Bölge Mahkemesinde ifade verecek olan Netanyahu, avukatları aracılığıyla 15 günlük erteleme talebinde bulundu.Netanyahu'nun avukatları, 2 Aralık olarak belirlenen ifade tarihine kadar savunma hazırlıklarını yetiştiremeyecekleri gerekçesiyle erteleme talep etti.Avukatlar, mahkemenin 13 Kasım'da bir önceki erteleme talebini reddetmesinden bu yana savunmaya hazırlık için çaba gösterildiğini ancak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararı çıkarmasıyla hazırlıkların daha da aksadığını öne sürdü.

Lübnan Başbakanı Mikati'den ateşkes açıklaması
Lübnan Başbakanı Mikatiden ateşkes açıklaması

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in Lübnan askerlerini hedef almasının ateşkese yönelik tüm çabaları reddettiği anlamına geldiğini ifade etti.Lübnan Başbakanı açıklamasında, "İsrail'in bugün ülkenin güneyindeki bir ordu merkezini doğrudan hedef alması, ateşkese ulaşmak için süregelen tüm çabaları ve iletişimleri, ordunun güneydeki varlığının güçlendirilmesi ve Birleşmiş Milletlerin 1701 sayılı kararının uygulanmasını reddeden doğrudan kanlı bir mesajı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu doğrudan saldırının "Lübnan ordusunun ve sivillerin defalarca maruz kaldığı saldırılara eklenerek, ülkede yaşananlara sessiz kalan uluslararası toplumun resmini çizdiğini" belirten Mikati, şunları kaydetti:"İsrail'in her türlü çözümü reddeden mesajları devam ediyor. Tıpkı eylül ayında Amerikan-Fransız ateşkes çağrısında olduğu gibi yine Lübnan kanıyla gündemde olan çözüme utanmazca ret cevabı veriyor."

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Canlı Anlatım Özeti

timeline'İsrail ile Lübnan anlaştı' iddiası
timelineİslami Direniş Örgütü’nden İsrail’e 2 İHA saldırısı
timelineHizbullah, 6 İsrail tankının imha edildiğini açıkladı
timelineNetanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasında tekrar ifadesinin alınmasının ertelenmesini istedi
timelineLübnan Başbakanı Mikati'den ateşkes açıklaması
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#İsrail#Hamas#Hizbullah

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