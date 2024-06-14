Son dakika... G7'de ikinci gün başladı! Erdoğan zirveye özel davetli olarak katılıyor...

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Zirveye ABD, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere liderlerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katılıyor. İtalya'nın daveti üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı zirvede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Ürdün, Kenya, Moritanya, Tunus'un devlet ve hükümet başkanları da yer alacak.



Zirveye özel davetle katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları kapsamında bazı ülke lideriyle birebir görüşmeler yapması bekleniyor.

İLK GÜNE UKRAYNA DAMGA VURDU

3 günlük zirvenin ilk gününe, ABD ile Ukrayna arasındaki ikili güvenlik anlaşması ile birlikte dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın kullanımına sunulmasına ilişkin karar damga vurdu. G7 liderleri, Rusya'nın çoğunluğu Avrupa bankalarında bulunan dondurulmuş varlıklarından elde edilen faiz gelirlerinin teminat olarak kullanılması yoluyla Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi verilmesi yönünde anlaşma sağladı.