Son dakika... G7'de ikinci gün başladı! Erdoğan zirveye özel davetli olarak katılıyor...

G7 Liderler zirvesinin ilk gününde en çok konuşulan konulardan biri, son dönemlerde akıl sağlığı ile ilgili endişelerle gündemde olan ABD Başkanı Joe Biden'ın tuhaf hareketleri oldu. Zirvenin açılışında diğer liderlerle beraber paraşüt gösterisini izleyen ABD başkanı liderlerin bulunduğu alandan farklı bir yöne yürüyerek bir süre boşluğa baktı. Biden'ın garip hareketlerini fark eden ev sahibi, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hemen duruma müdahale etti ve diğer liderlerin yanına getirdi.

JUST IN: President Biden appears to start wandering off at the G7 summit and has to be handled back in.



Italian Prime Minister Giorgia Meloni was seen grabbing Biden to bring him back to the group.



This wasn't the only awkward encounter between the two. Biden was caught on… pic.twitter.com/xf8NizIVgH