Son dakika... G7'de ikinci gün başladı! Erdoğan zirveye özel davetli olarak katılıyor...

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Zirveye ABD, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere liderlerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katılıyor. İtalya'nın daveti üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı zirvede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Ürdün, Kenya, Moritanya, Tunus'un devlet ve hükümet başkanları da yer alacak.
Zirveye özel davetle katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları kapsamında bazı ülke lideriyle birebir görüşmeler yapması bekleniyor.
İLK GÜNE UKRAYNA DAMGA VURDU
3 günlük zirvenin ilk gününe, ABD ile Ukrayna arasındaki ikili güvenlik anlaşması ile birlikte dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın kullanımına sunulmasına ilişkin karar damga vurdu. G7 liderleri, Rusya'nın çoğunluğu Avrupa bankalarında bulunan dondurulmuş varlıklarından elde edilen faiz gelirlerinin teminat olarak kullanılması yoluyla Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi verilmesi yönünde anlaşma sağladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne özel davetli olarak katılacak. İspanya'daki temaslarının ardından bugün G7 zirvesine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öncelikli olarak Gazze'ye yer vermesi bekleniyor. Zirvede Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması adına Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiyi ve yapılan insani yardımları anlatacak olan Erdoğan İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliama dikkat çekecek ve G7 liderlerine çağrıda bulunacak.
15 YIL SONRA KATILIYOR
15 yıl sonra G7 zirvesine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve sırasında ikili görüşmelerde de bulunması bekleniyor.
G7 Liderler zirvesinin ilk gününde en çok konuşulan konulardan biri, son dönemlerde akıl sağlığı ile ilgili endişelerle gündemde olan ABD Başkanı Joe Biden'ın tuhaf hareketleri oldu. Zirvenin açılışında diğer liderlerle beraber paraşüt gösterisini izleyen ABD başkanı liderlerin bulunduğu alandan farklı bir yöne yürüyerek bir süre boşluğa baktı. Biden'ın garip hareketlerini fark eden ev sahibi, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hemen duruma müdahale etti ve diğer liderlerin yanına getirdi.
JUST IN: President Biden appears to start wandering off at the G7 summit and has to be handled back in.— Collin Rugg (@CollinRugg) June 13, 2024
Italian Prime Minister Giorgia Meloni was seen grabbing Biden to bring him back to the group.
This wasn't the only awkward encounter between the two. Biden was caught on… pic.twitter.com/xf8NizIVgH
ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İtalya'da gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nde on yıllık güvenlik anlaşması imzaladı. Biden ve Zelenskiy, anlaşmanın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Biden, “Hedefimiz, Ukrayna'nın uzun vadeli güvenilir savunma ve caydırıcılık yeteneklerini güçlendirmek ve Ukrayna için kalıcı bir barışı tesis etmektir. Ukrayna, halihazırda ve gelecekteki saldırılara karşı kendini savunma yeteneği kazanmalı ve bu şekilde güvence altına alınmalıdır” dedi.
Biden, ABD ile Ukrayna arasındaki ikili güvenlik anlaşmasının, Ukrayna'ya G7 ülkeleri tarafından da desteklenen 50 milyar dolarlık kredi ve Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlardan oluşan üç yeni önlemin Rusya'ya karşı mücadelesinde Ukrayna için “daha güçlü bir temel” oluşturacağını söyledi. Biden, bu üç büyük adımın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e zamana oynayarak ve bekleyerek Batı ittifakını yıpratamayacağını ve bölemeyeceğini göstereceğini ifade etti. Biden, “Bu savaşta zafer kazanana kadar Ukrayna'nın yanında yer alacağız” dedi.
Zelenski ise anlaşmanın ABD'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına olan desteğinin güvenilirliğini ortaya koyduğunu belirtti ve “Bugün gerçekten tarihi bir gün. Bağımsızlığımızdan bu yana ABD ile Ukrayna arasındaki en güçlü anlaşmaya imza attık” dedi.
2024 G7 zirvesi 13 - 15 Haziran tarihleri arasında İtalya'nın Apulia bölgesinde gerçekleştirilecek.
Bu, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Ekim 2022'de göreve gelmesinden bu yana ev sahipliği yaptığı ilk büyük uluslararası zirve olacak.
İtalya hükümeti, zirvenin Ukrayna ve Gazze'deki savaşlar, Afrika ve göç, finansal güvenlik ve yapay zeka (AI) konusunda uluslararası işbirliği gibi konulara odaklanmasını istediğini açıkladı.
G7 (Group of Seven), küresel ticarete ve uluslararası finans sistemine hakim ve "gelişmiş" olarak adlandırılan dünyanın en büyük yedi ekonomisinden oluşan bir örgüt.Bu yedi ülke Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nden oluşuyor.
1998'de G8'e katılan Rusya, 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana örgütte yer almıyor.Çin, büyük ekonomisine ve dünyanın en büyük ikinci nüfusuna sahip olmasına karşılık birliğin içerisinde hiç yer almadı. Bu, kişi başına düşen gelir seviyesi nispeten daha düşük olan Çin’in G7 üyeleri gibi gelişmiş bir ekonomi olarak görülmemesiyle alakalı.
Ancak her iki ülke de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden oluşan G20 grubunda yer alıyor.Avrupa Birliği G7 üyesi değil. Ancak her yıl zirveye katılıyor. Yıl boyunca toplantılar düzenleyen G7 bakanları ve yetkilileri, küresel olaylarla ilgili ortak bildiriler yayımlıyor.2024 yılında G7 dönem başkanlığını İtalya üstleniyor.