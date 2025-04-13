Son dakika... Faturalarını görenler şoke oldu! Şirketler Trump'ın ek tarife acısını ABD'lilerden çıkardı

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Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin Çin mallarına uygulanan yeni gümrük tarifelerinden akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi bazı ürünleri muaf tutma kararını değerlendirdi. He, Çin’in bu gelişmenin muhtemel etkilerini değerlendirdiğine işaret ederek, bunun ABD’nin ‘karşılıklı tarife’ şeklindeki yanlış uygulamasını düzeltme yönünde atılan küçük bir adım olduğunu belirtti.
Çinli sözcü, ABD’nin siyasi bir kararla ‘karşılıklı tarifeler’ getirmesinin temel ekonomi ve piyasa kurallarını ihlal ettiğini vurgulayarak, bunun ülkeler arasındaki tamamlayıcı iş birliğini ve arz-talep ilişkisini göz ardı ettiğini söyledi. Çin’in ABD ile ticari ilişkilerine dönük tutumunun tutarlı olduğunu dile getiren He, ticaret savaşının galibinin olmayacağını ve korumacılığın bir çıkışının bulunmadığını kaydetti.
Beyaz Saray, tarifelerin ABD'de üretimi artıracağını savunurken, şirketler bu ek maliyetlerin tüketicilere yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulamıştı.CNBC'ye bir röportaj veren Amazon CEO'su Andy Jassy, üreticilerin artan maliyetleri karşılamak yerine "müşterilere yansıtmaya" başlayacağını söylemişti. Jessy, Amazon'daki üçüncü taraf satıcıların çoğunun (yaklaşık yüzde 60) Çin'de bulunduğunun altını çizmişti.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Cuma günü yaptığı açıklamada, Trump'ın Çin ile tarifeler konusunda bir anlaşma yapma konusunda "iyimser" olduğunu söyledi. Pekin yönetimi, Çarşamba günü Trump'ın ek tarifelerine karşılık Amerikan ürünlerine yüzde 84 oranında misilleme vergisi getirdi.Leavitt, "Başkan Çin ile bir anlaşmaya açık olduğunu çok açık bir şekilde belirtti" diyerek, Trump'ın "Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşma yapmayı düşünmesi durumunda nazik davranacağını" sözlerine ekledi.
Uygulama tüketiciler arasında karışık tepkilere yol açtı. Bazı ABD'liler şeffaflığı takdir ederken, diğerleri bu yöntemin siyasi olarak kutuplaştırıcı olduğunu öne sürdü.
CBS News'ün haberinde ise Çin'den gelen gelinliklerin fiyatlarının da arttığı bildirildi. Jan's Boutique'in sahibi Paul Virilli, ürünlerinin çoğunun Çin ve Vietnam'dan geldiği bilgisini vererek, "Çin ve ABD arasındaki ilişkinin düzelmesini ve çözülmesini umuyoruz, böylece elbiseleri etiketlendiği fiyattan satmaya devam edebiliriz" ifadelerini kullandı.
BigBadToyStore gibi bazı şirketler müşterilerine detaylı açıklama e-postaları gönderdi. Şirketin Başkanı Joel Boblit, "Size fiyat artırmaktan nefret ediyoruz ama bu durum bizim kontrolümüz dışında" mesajıyla, ön siparişlere yüzde 15-40 arası ek ücret uygulayacaklarını duyurdu. Boblit, tarifeler düşerse bu ücreti kaldıracaklarını taahhüt etti.
Çin'den ithal edilen ürünlerde uygulanan ek gümrük vergilerini müşterilere yansıtan şirketler, "Trump Tarife Ücreti" uygulamasıyla maliyet artışının sorumlusu olarak ABD Başkanı Donald Trump'ı gösterdi.
Jolie adlı duş başlığı üreticisinin CEO'su Ryan Babenzien, "Trump Kurtuluş Tarifesi" adıyla ürünlerine ek ücret getireceklerini açıklayarak, "tarifelerin tüm Amerikan tüketicilerini nasıl etkilediğini göstermek istediklerini" belirtti. Babenzien, "Ortalama bir insanın bunun kendisine her yerde daha fazla paraya mal olacağını anladığından emin değilim" diyerek, diğer iş liderlerini de benzer şeffaflık çağrısında bulundu
Wall Street Journal'ın haberine göre, cinsel sağlık ürünleri şirketi Dame ise siparişlere 5 dolarlık "Trump Gümrük Vergisi Ek Ücreti" koyarak, faturada Başkan Trump'ın saç stilini andıran bir simge kullanmaya başladı.
Dame Genel Müdürü Alexandra Fine, "Bu ücret tam maliyeti karşılamıyor ama her şeyin yolunda olduğunu iddia etmekten daha iyi" ifadelerini kullandı. Fine, Çin ithalat tarifelerinin yüzde 145'te kalması durumunda ek ücreti artırmayı düşünebileceklerini bildirdi.
Wall Street Journal şirketlerin uygulamasının Trump yönetimine net bir mesaj gönderdiğini yazdı: "Bu tarifeler bizim fikrimiz değildi"
Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, ülkesinin Hint-Pasifik bölgesinde "aktif bir ortak" olarak ABD'ye ihtiyaç duyduğunu söyledi.Hawaii'yi ziyaret eden Peters, burada yaptığı konuşmada, ABD ile ikili ilişkileri değerlendirdi.
Peters, Hint-Pasifik'in daha müreffeh olması için çalıştıklarını ifade ederek ABD ile de bu konuda işbirliği yaptıklarını belirtti.ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle çalışmayı "dört gözle beklediklerini" ifade eden Peters, "Yeni Zelanda, ABD'nin Hint-Pasifik'te aktif, katılımcı ve yapıcı bir ortak olarak kalmasını istiyor ve buna ihtiyaç duyuyor." dedi.
Donald Trump yönetiminden gümrük vergilerinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik bir hamle geldi. ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, akıllı telefonlar, bilgisayarlar, çipler, çip üretiminde kullanılan makineler, işlemciler, modemler, güneş panelleri, düz ekran televizyon panelleri, taşınabilir bellekler ve hafıza kartları dahil bazı teknolojik ürünlerin Çin’e uygulanan yüzde 125’lik ek tarife ve diğer ülkelere uygulanan yüzde 10’luk temel gümrük vergisinden muaf tutulacağı bildirildi. Muafiyetin 5 Nisan itibarıyla ithal edilen ürünleri kapsayacağı aktarıldı. Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Stephen Miller ise söz konusu elektronik ürünlerin ABD’ye fentanil akışını önlemede başarısız olduğu gerekçesiyle Çin’e uygulanan yüzde 20’lik tarifeye tabi olmayı sürdüreceğini açıkladı. Kararın, ek gümrük vergileri nedeniyle ABD'li teknoloji şirketlerinin Çin'de ürettiği ürünlerin fiyatlarında aşırı artış yaşanabileceğine dair endişelerin ardından gelmesi dikkat çekti.
Trump'ın 90 günlük dondurma kararına Perşembe günü borsalar açılışta olumlu tepki vermişti. Ancak üç büyük ABD borsası kapanışta değer kaybetti. Bu arada, ABD dolarının değeri son üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Gümrük tarifelerindeki belirsizlik nedeniyle, Avrupa'daki üç önemli borsa ve çok sayıda Asya piyasasında düşüşler oldu.