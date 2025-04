Son dakika... Faturalarını görenler şoke oldu! Şirketler Trump'ın ek tarife acısını ABD'lilerden çıkardı

Çin’den ABD’ye çağrı

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin Çin mallarına uygulanan yeni gümrük tarifelerinden akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi bazı ürünleri muaf tutma kararını değerlendirdi. He, Çin’in bu gelişmenin muhtemel etkilerini değerlendirdiğine işaret ederek, bunun ABD’nin ‘karşılıklı tarife’ şeklindeki yanlış uygulamasını düzeltme yönünde atılan küçük bir adım olduğunu belirtti.



Çinli sözcü, ABD’nin siyasi bir kararla ‘karşılıklı tarifeler’ getirmesinin temel ekonomi ve piyasa kurallarını ihlal ettiğini vurgulayarak, bunun ülkeler arasındaki tamamlayıcı iş birliğini ve arz-talep ilişkisini göz ardı ettiğini söyledi. Çin’in ABD ile ticari ilişkilerine dönük tutumunun tutarlı olduğunu dile getiren He, ticaret savaşının galibinin olmayacağını ve korumacılığın bir çıkışının bulunmadığını kaydetti.