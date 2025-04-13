Son dakika... Faturalarını görenler şoke oldu! Şirketler Trump'ın ek tarife acısını ABD'lilerden çıkardı

Şirketler tarife savaşının sonlanmasını istiyor

Beyaz Saray, tarifelerin ABD'de üretimi artıracağını savunurken, şirketler bu ek maliyetlerin tüketicilere yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulamıştı.CNBC'ye bir röportaj veren Amazon CEO'su Andy Jassy, üreticilerin artan maliyetleri karşılamak yerine "müşterilere yansıtmaya" başlayacağını söylemişti. Jessy, Amazon'daki üçüncü taraf satıcıların çoğunun (yaklaşık yüzde 60) Çin'de bulunduğunun altını çizmişti.



Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Cuma günü yaptığı açıklamada, Trump'ın Çin ile tarifeler konusunda bir anlaşma yapma konusunda "iyimser" olduğunu söyledi. Pekin yönetimi, Çarşamba günü Trump'ın ek tarifelerine karşılık Amerikan ürünlerine yüzde 84 oranında misilleme vergisi getirdi.Leavitt, "Başkan Çin ile bir anlaşmaya açık olduğunu çok açık bir şekilde belirtti" diyerek, Trump'ın "Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşma yapmayı düşünmesi durumunda nazik davranacağını" sözlerine ekledi.



Uygulama tüketiciler arasında karışık tepkilere yol açtı. Bazı ABD'liler şeffaflığı takdir ederken, diğerleri bu yöntemin siyasi olarak kutuplaştırıcı olduğunu öne sürdü.



CBS News'ün haberinde ise Çin'den gelen gelinliklerin fiyatlarının da arttığı bildirildi. Jan's Boutique'in sahibi Paul Virilli, ürünlerinin çoğunun Çin ve Vietnam'dan geldiği bilgisini vererek, "Çin ve ABD arasındaki ilişkinin düzelmesini ve çözülmesini umuyoruz, böylece elbiseleri etiketlendiği fiyattan satmaya devam edebiliriz" ifadelerini kullandı.



BigBadToyStore gibi bazı şirketler müşterilerine detaylı açıklama e-postaları gönderdi. Şirketin Başkanı Joel Boblit, "Size fiyat artırmaktan nefret ediyoruz ama bu durum bizim kontrolümüz dışında" mesajıyla, ön siparişlere yüzde 15-40 arası ek ücret uygulayacaklarını duyurdu. Boblit, tarifeler düşerse bu ücreti kaldıracaklarını taahhüt etti.