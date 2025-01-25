Son dakika... Esir takasında ikinci aşama: Bugün kimler serbest bırakılacak?

Rehine takası bugün: İsrail ve Hamas kimleri serbest bırakacak?

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, müebbet hapis cezasına çarptırılan Filistinli tutuklulardan Zekeriya Zubeydi, Ahmed Bergusi, Vail Kasım ve Mahmud Atallah, bugün yapılacak esir takasının ikinci aşamasında serbest bırakılacak.Fetih Hareketinin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi, 2021'de İsrail hapishanesinden firar ettikten sonra yakalanan 6 Filistinliden biri.Ahmed Bergusi, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde doğdu. El Aksa Şehitleri Tugayları yetkililerinden olup 2002 yılında tutuklandı ve 13 kez müebbet ve 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Vail Kasım, Kudüs'te doğdu. "Silvan Hücresi" olarak adlandırılan örgüt kapsamında İsrail hedeflerine yönelik birçok saldırı düzenlemekle suçlandı. 2002 yılında tutuklandı ve 3 bin yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.Mahmud Atallah ise İsrail'le işbirliği yapmakla suçlanan Filistinli birini öldürmekten müebbet hapis ve ayrıca 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının ikinci turu bugün gerçekleştirilecek.



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları da Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde bugün serbest bırakılacak İsrailli 4 esirin isimlerini açıkladı. Yapılan açıklamada, asker olduğu belirtilen esirlerin isimleri “Liri Albag, Karina Ariev, Danielle Gilboa ve Naama Levy” olarak bildirildi.