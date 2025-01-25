Son dakika... Esir takasında ikinci aşama: Bugün kimler serbest bırakılacak?

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Hamas liderlerinden Abdurrahman eş-Şedid, hareketin Telegram hesabından yayımlanan açıklamasında, "Batı Şeria'daki, özellikle de Cenin'deki Filistin direnişi, her gün yapılan baskınlar, gözaltılar ve saldırılara rağmen işgalci İsrail karşısında iradesinin kırılmayacağını kanıtladı." ifadelerine yer verdi.
Cenin'de Filistinli silahlı grupların İsrail askerleriyle şiddetli çatışmalara girdiğini, İsrail güçlerini pusuya düşürdüğünü ve kayıplar verdirttiğini belirten Şedid, "İşgalci İsrail ve yardımcılarının tüm girişimleri, direnişin karşısında başarısız olacaktır." sözlerine yer verdi.
Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "BAE ile kardeş Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında, BAE'nin Beyrut Büyükelçiliği resmi olarak görevine yeniden başladı." ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ömer eş-Şamisi de açıklamasında, büyükelçiliğin yeniden açılmasının, iki ülke arasındaki iş birliğini yeni boyutlara taşımada önemli bir adımı temsil ettiğini, bunun da BAE'nin Lübnan'da istikrar ve kalkınmayı destekleme taahhüdünü yansıttığını vurguladı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, müebbet hapis cezasına çarptırılan Filistinli tutuklulardan Zekeriya Zubeydi, Ahmed Bergusi, Vail Kasım ve Mahmud Atallah, bugün yapılacak esir takasının ikinci aşamasında serbest bırakılacak.Fetih Hareketinin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi, 2021'de İsrail hapishanesinden firar ettikten sonra yakalanan 6 Filistinliden biri.Ahmed Bergusi, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde doğdu. El Aksa Şehitleri Tugayları yetkililerinden olup 2002 yılında tutuklandı ve 13 kez müebbet ve 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Vail Kasım, Kudüs'te doğdu. "Silvan Hücresi" olarak adlandırılan örgüt kapsamında İsrail hedeflerine yönelik birçok saldırı düzenlemekle suçlandı. 2002 yılında tutuklandı ve 3 bin yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.Mahmud Atallah ise İsrail'le işbirliği yapmakla suçlanan Filistinli birini öldürmekten müebbet hapis ve ayrıca 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının ikinci turu bugün gerçekleştirilecek.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları da Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde bugün serbest bırakılacak İsrailli 4 esirin isimlerini açıkladı. Yapılan açıklamada, asker olduğu belirtilen esirlerin isimleri “Liri Albag, Karina Ariev, Danielle Gilboa ve Naama Levy” olarak bildirildi.
Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, hareketin Telegram hesabından yayımlanan açıklamasında, "Gazze Şeridi'ndeki işlerimizi nasıl yöneteceğimizi bize empoze eden hiçbir bölgesel veya uluslararası tarafı kabul etmeyeceğiz." ifadesine yer verdi.Hamas'ın önceliğinin, soykırım savaşında büyük fedakarlıklar yapan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının yanında yer almak olduğunu belirterek Gazze Şeridi'ndeki halka acil ve insani yardım sağlanmasının gerekliliğini vurguladı.