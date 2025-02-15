Son dakika... İsrail'de İran ve Hamas korkusu! İstihbarat birimi yeraltına taşındı

Filistin için düzenlenen Arap Halkları Zirvesi'nde Trump'ın Gazze planı reddedildi

Arap dünyasından siyasetçiler, düşünürler ve hukukçuların katılımıyla gerçekleştirilen Arap Halkları Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planı "Filistin satılık değildir" vurgusuyla reddedildi.



Arap Konseyi isimli sivil toplum kuruluşu, çevrim içi olarak "Balfour Deklarasyonundan Trump Deklarasyonuna: Filistin Satılık Değildir" başlığıyla "Arap Halkları Zirvesi" düzenledi.



Yoğun katılımın olduğu zirvenin sonuç bildirisinde Trump'ın Gazze planının tehlikeleri anlatıldı.



ABD Başkanı Trump'ın yeniden inşa bahanesiyle Gazze'de Filistin varlığını ortadan kaldırmayı amaçladığı aktarıldı.



Ayrıca ABD planlarının Gazze ile sınırlı kalmadığı ve işgal altındaki Batı Şeria'ya kadar uzandığı kaydedilen bildiride, Trump yönetiminin Batı Şeria için İbranice isimler kullanmaya başladığı ifade edildi.



Bildiride, "Filistin'deki çatışmanın 7 Ekim 2023'te başlamadığı, Filistin'in işgal edilmesi, topraklarının gasp edilmesi ve Filistin halkının yerinden edilmesiyle başladığı, direnişin ise işgal altındaki halklar için meşru bir hak olduğu" vurgulandı.



Arap ülkelerine de seslenilen zirvede, İsrail ile normalleşmenin durdurulması, tehditler karşısında ciddi tavır alınması, Filistin halkının desteklenmesi ve Arap halklarının Filistinlileri maddi ve siyasi olarak desteklemesinin önünün açılması talep edildi.



Bildiride, "Filistin meselesi Arapların birinci meselesi olmaya devam edecek ve Arap halkları, Filistin halkının hakları pahasına dayatılan hiçbir çözümü kabul etmeyecektir. Filistin satılık değildir bundan sonra da asla olmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.



Zirvenin katılımcıları, Trump'ın açıklamalarını, "Trump'ın Yahudilere vaadi" olarak niteleyerek kesin bir şekilde reddetti.



Katılımcılar, Trump'ın planının, uluslararası kanunlara ve Birleşmiş Milletler kararlarına meydan okuyan, uluslararası barışı ve güvenliği tehdit eden, sömürgeciliği ve ırkçılığı körükleyen bir suç olduğunu ifade etti.



Trump'ın planının Balfour Deklarasyonu'nun bir uzantısı olduğunu belirten katılımcılar, bu planın "Filistin coğrafyasını ve demografisini Siyonist projeye hizmet edecek şekilde yeniden yapılandırmayı amaçlamakta" olduğuna dikkati çekti.