Son dakika... İsrail'de İran ve Hamas korkusu! İstihbarat birimi yeraltına taşındı

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Kızılhaç araçlarının oluşturduğu konvoy, 3 İsrailli rehineyi Hamas'tan almak üzere Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan rehine teslim alanına doğru yola çıktı.
Filistinli Mahkûmlar Kulübü adlı savunma grubu İsrail'in bugün Sasha Troufanov, Iair Horn ve Sagui Dekel-Chen adlı rehineler karşılığında 369 Filistinli mahkûmu serbest bırakacağını ve bunlardan 24'ünün sınır dışı edileceğini açıkladı.
Grup, 333 kişiden oluşan büyük çoğunluğun “7 Ekim'den sonra tutuklanan Gazze Şeridi'nden mahkumlar” olduğunu söylüyor.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nden bir yetkili (IDF), Hamas'ın rehineler Sagui Dekel-Çen, Saşa Troufanov ve İair Horn'u saat 09.00'dan itibaren serbest bırakmaya başlamasının beklendiğini, rehinelerin Güney Gazze'deki Han Yunus'taki bir teslim noktasından alınacağını söyledi.
Hamas ile İsrail arasındaki gerçekleşecek esir takasının altıncı turu için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde hazırlıklar sürüyor. Takas kapsamında Hamas, İsrailli esirler Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn'yı serbest bırakmalarını bekleniyor. Esir takası öncesinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, Han Yunus kentindeki belirlenen alanda güvenlik önlemleri aldı.
Arap dünyasından siyasetçiler, düşünürler ve hukukçuların katılımıyla gerçekleştirilen Arap Halkları Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planı "Filistin satılık değildir" vurgusuyla reddedildi.
Arap Konseyi isimli sivil toplum kuruluşu, çevrim içi olarak "Balfour Deklarasyonundan Trump Deklarasyonuna: Filistin Satılık Değildir" başlığıyla "Arap Halkları Zirvesi" düzenledi.
Yoğun katılımın olduğu zirvenin sonuç bildirisinde Trump'ın Gazze planının tehlikeleri anlatıldı.
ABD Başkanı Trump'ın yeniden inşa bahanesiyle Gazze'de Filistin varlığını ortadan kaldırmayı amaçladığı aktarıldı.
Ayrıca ABD planlarının Gazze ile sınırlı kalmadığı ve işgal altındaki Batı Şeria'ya kadar uzandığı kaydedilen bildiride, Trump yönetiminin Batı Şeria için İbranice isimler kullanmaya başladığı ifade edildi.
Bildiride, "Filistin'deki çatışmanın 7 Ekim 2023'te başlamadığı, Filistin'in işgal edilmesi, topraklarının gasp edilmesi ve Filistin halkının yerinden edilmesiyle başladığı, direnişin ise işgal altındaki halklar için meşru bir hak olduğu" vurgulandı.
Arap ülkelerine de seslenilen zirvede, İsrail ile normalleşmenin durdurulması, tehditler karşısında ciddi tavır alınması, Filistin halkının desteklenmesi ve Arap halklarının Filistinlileri maddi ve siyasi olarak desteklemesinin önünün açılması talep edildi.
Bildiride, "Filistin meselesi Arapların birinci meselesi olmaya devam edecek ve Arap halkları, Filistin halkının hakları pahasına dayatılan hiçbir çözümü kabul etmeyecektir. Filistin satılık değildir bundan sonra da asla olmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Zirvenin katılımcıları, Trump'ın açıklamalarını, "Trump'ın Yahudilere vaadi" olarak niteleyerek kesin bir şekilde reddetti.
Katılımcılar, Trump'ın planının, uluslararası kanunlara ve Birleşmiş Milletler kararlarına meydan okuyan, uluslararası barışı ve güvenliği tehdit eden, sömürgeciliği ve ırkçılığı körükleyen bir suç olduğunu ifade etti.
Trump'ın planının Balfour Deklarasyonu'nun bir uzantısı olduğunu belirten katılımcılar, bu planın "Filistin coğrafyasını ve demografisini Siyonist projeye hizmet edecek şekilde yeniden yapılandırmayı amaçlamakta" olduğuna dikkati çekti.
İsrail'in gizli istihbarat birimi Sapir'in, İran ve Hamas'ın saldırmasından korkulduğu gerekçesiyle yeraltı sığınağına taşındığı ortaya çıktı.
Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği "Aksa Tufanı Operasyonu" sonrasında başlayan taşınma süreci, geçen yıl İran'ın füze saldırısı sonrası hızlandırılarak tamamlandı.
Washington Post ve New York Times gazetelerinde, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı hazırlığında olduğunu açıklamasının ardından istihbarat birimi Sapir'in yeraltına taşınmasının tamamlanması dikkat çekti.
Jerusalem Post'ta yer alan haberde, istihbarat biriminin yeraltına alınması binlerce kişi etkilediği ifade edilirken Sapir'e alınan asker sayısının 7 Ekim'den sonra iki katına çıkarıldığı belirtildi.
Bir Sapir askeri, yeraltına taşınmaya ilişkin "Acil durumlarda yeraltı alanlarına taşınmak için zaten birçok tatbikat yapmıştık" açıklaması yaptı.
İsrail askerlerinin ateş açması sonucu işgal altındaki Batı Şeria'nın Nur Şems Mülteci Kampı'nda 3, Nablus kentinde de 1 Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'nda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
İsrail ordusunun, Filistinlilerin cenazelerini alıkoyduğu aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin kurşunuyla ölen Filistinlilerin Cihad Mahmud Hasan Muşarika, Halid Mustafa Şerif Amir ve Gassan Ebu Abid olduğu belirtildi.
Açıklamada, Nablus kenti yakınındaki Asker Mülteci Kampı'nda da İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 19 yaşındaki Adil Ahmed Adil Beşkar'ın yaşamını yitirdiği kaydedildi.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Münih Güvenlik Konferansı'nda skandal bir açıklama yaptı.
Filistinli bir muhabirin sorusu üzerine konuşan Sa’ar, "Filistinliler kendi devletlerini kurmaktan çok İsrail'i yok etmekle ilgileniyorlar. Tahrik yolundan asla vazgeçmeyen bir düşmanımız var. Filistin dediğiniz yer İsrail toprağıdır" dedi.
İsrail’in Gazze’deki hedeflerinden birinin de tüm esirleri geri getirmek olduğunu belirten Sa’ar, "Geri getirdiğimiz her esir bizi bu hedefi gerçekleştirmeye daha da yaklaştırıyor" ifadelerini kullandı.