SON DAKİKA... Ege Denizi'nde 'deprem fırtınası: Peş peşe 8 deprem! Yunanistan alarmda: Son dönemdeki en büyük sarsıntı

Güncelleme Tarihi:
Yunanistan Polisi, İtfaiye ve Sahil Güvenlik, Santorini'de gerçekleşebilecek büyük bir deprem olasılığına karşı alarma geçti. Yunan medyasında yer alan bilgilere göre, bu kapsamda bölgeye takviye ekipler gönderildi.Yerel acil durum planına göre, römorkörler, yolcu gemileri, büyük balıkçı gemileri vb. olmak üzere 21 gemi beklemede. Ayrıca, Sahil Güvenlik helikopteri de üssünde 24 saat hazır bekletiliyor. Santorini Belediyesi de vatandaşların güvenli yerlere sığınabilmesi için dört aşamalı bir acil durum planı hazırladı.
Dün gece Santorini ve Amorgos arasındaki bölgede 10 kilometre derinlikte 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem ada sakinlerini korkuttu. Yunan medyasına göre bu şimdiye kadar bölgede meydana gelen en büyük deprem.
Atina Ulusal Üniversitesi, sismik aktivitenin arttığını belirterek gelecekte iki olasılık öngörüyor;
Birincisi sismik aktivite giderek daha küçük büyüklüklerde ve daha az sayıda depremle devam edebilir ancak bu durum Thebes sismik kümelenmesi örneğinde olduğu gibi aylarca sürebilir.
İkinci olasılığa göre, sismik hareketlilik bölgedeki büyük bir aktif fayın önemli bir kısmının kırılmasını tetikleyerek bir ana deprem üretecek ve aktivite daha sonra tipik bir artçı şok dizisi şeklini alacak.
Yunanistan Deprem Planlama ve Koruma Kurumu Başkanı Efthymios Lekkas, Santorini'de Fira ve Athinios limanları da dahil olmak üzere beş bölgenin olası heyelan riski altında olduğunu açıkladı.
Atina Jeodinamik Enstitüsü ise 1 Şubat'tan bu yana Santorini, Amorgos, Anafi ve Ios adaları yakınlarındaki bölgede büyüklüğü 3.0'ın üzerinde 460 deprem meydana geldiğini duyurdu.
Ege Denizi'ndeki Santorini Adası çevresinde ardı ardına gelen sarsıntılar Ege'nin iki yakasında endişe yarattı.Çarşamba akşamı bir basın toplantısı düzenleyen Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Vassilis Kikilias "Kötü senaryolara hazır olmamız lazım" diyerek bölgeye bir sahil güvenlik gemisi ve donanmaya ait bir çıkarma gemisinin gönderildiğini açıkladı.
İlk sarsıntı, saat 01.57'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem, 7 kilometre derinlikte kaydedildi.
Saat 04.41’de, yine Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntının da 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Bundan 21 dakika sonra, saat 05.02’de 4,1 büyüklüğünde üçüncü bir deprem yaşandı. Depremin, önceki sarsıntılar gibi 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Saat 05.24’te, 4,4 büyüklüğünde dördüncü bir deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü yine Ege Denizi olarak belirlendi ve 7 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.
Saat 05.45'te, 4,4 büyüklüğünde beşinci bir deprem gerçekleşti. Bu depremin de aynı derinlikte olduğunu duyuruldu.
Saat 05.54'te, 4,6 büyüklüğünde altıncı bir deprem meydana geldi. Kısa süre sonra, saat 06.23’te yine 4,6 büyüklüğünde yedinci bir sarsıntı kaydedildi. Her iki depremin de 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Son olarak, saat 06.36’da Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde sekizinci bir deprem yaşandı. AFAD verilerine göre, bu sarsıntının da diğerleri gibi 7 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.
Yunanistan'ın turizm adası Santorini başta olmak üzere Ege Denizi'ndeki Kiklad Adaları'nda depremler devam ediyor. Dün gece Santorini ve Amorgos arasındaki bölgede 10 kilometre derinlikte 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiDepremdeki can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.