Cenaze töreni için son hazırlıklar

Vatikan'da, 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Papa Franciscus'un yarın yapılacak cenaze töreni için hazırlıklar sürüyor.



Bir süredir solunum yollarındaki sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katolik Kilisesi'nin 266. lideri Papa Franciscus için yarın sabah Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze merasimi düzenlenecek.



Yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlayacak cenaze merasimini, Kardinaller Meclisi Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re yönetecek.



Cenaze töreni için Vatikan çevresinde de hazırlıklar sürüyor. Aziz Petrus Meydanı'nda güvenlik önlemleri artırılırken, Roma hava sahasının cenaze töreni sırasında uçuş trafiğine kapatılacağı belirtildi.



Meydana çıkana yollar üzerinde güvenlik ve acil çıkış koridorları oluşturuldu.



Ayrıca güvenlik güçlerinin, meydanın kritik noktalarında insansız hava araçlarını düşürmeye yönelik "bazuka" silahı kullandığı görüldü.