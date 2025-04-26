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CANLI Son dakika... Dünyanın gözü Vatikan'da! Papa'ya son veda

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#Papa Francis#Cenaze#Tören
Son dakika... Dünyanın gözü Vatikanda Papaya son veda
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 09:52

Vatikan'ın 21 Nisan'da hayatını kaybettiğini duyurduğu Papa Francis için cenaze töreni düzenleniyor. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in cenaze töreni için binlerce kişi Aziz Petrus Meydanı'nda toplandı.

Aziz Petrus Meydanı cenaze töreni için hazır
Aziz Petrus Meydanı cenaze töreni için hazır

21 Nisan'da vefat eden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze töreni Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda yapılıyor. Alan, cenaze töreni için hazırlandı. Tören, TSİ 11.00'de başlayacak.

Papa'nın yüzüne beyaz örtü örtüldü, tabutu kapatıldı
Papanın yüzüne beyaz örtü örtüldü, tabutu kapatıldı

Papa Francis'in naaşına yapılan ziyaretlerin sona ermesinin ardından Papa'nın yüzüne beyaz bir bez örtüldü. Artık cenaze törenine geçilmesinin beklenildiği Vatikan'da, Papa Francis'in tabutu kapatıldı.

Papa'nın naaşı, düzenlenen törenin ardından vasiyetinde belirttiği üzere Azize Büyük Meryem Bazilikasına defnedilecek. Yine vasiyetinde belirttiği üzere, mezar taşı için büyükbabasının ve büyükannesinin toprak getirilerek yapıldı.

Güvenlik alarmı verildi
Güvenlik alarmı verildi

Vatikan’da binlerce kişinin ve 50’si devlet lideri 10’u hükümdar olmak üzere 130 ülkeden törene katılacağı tören için geniş güvenlik önlemleri alındı.

Vatikan'a bakan çatılarda keskin nişancılar, kalabalığın arasından dolaşan devriyeler ve olası bir İHA saldırısına karşı anti-İHA silahlı güvenlik güçleri yerleştirildi.

Cenaz töreninin düzenleneceği Aziz Petrus Meydanı'nın her iki tarafındaki sütunlar boyunca 50'den fazla metal detektörü ve x-ray cihazı konuldu.

Dünya liderleri Vatikan’da
Dünya liderleri Vatikan’da

Papa Francis, bugün Vatikan’da düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor. 50’si devlet lideri 10’u hükümdar olmak üzere 130 ülkeden törene katılım olması bekleniyor.

Aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin de bulunduğu çok sayıda devlet lideri, hükümdar ve resmi temsilci Vatikan’a akın edecek.

Türkiye’yi törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş temsil edecek.

250 binden fazla kişi ziyaret etti
250 binden fazla kişi ziyaret etti

Vatikan'ın, 88 yaşında hayatını kaybettiğini duyurduğu Papa Francis'in naaşı ziyaretçi akınına uğradı.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Aziz Petrus Bazilikası'nda bulunan Papa Francis'in naaşını 128.000'den fazla kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Çarşamba günü saat 11:00'den (TSİ 12:00) cuma akşam saat 20.00'ye kadar (TSİ 21:00) 250 binden fazla kişi açık tabutun önünde Papa'ya saygılarını sundu" denildi.

Cenaze töreni için son hazırlıklar
Cenaze töreni için son hazırlıklar

Vatikan'da, 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Papa Franciscus'un yarın yapılacak cenaze töreni için hazırlıklar sürüyor.

Bir süredir solunum yollarındaki sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katolik Kilisesi'nin 266. lideri Papa Franciscus için yarın sabah Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze merasimi düzenlenecek.

Yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlayacak cenaze merasimini, Kardinaller Meclisi Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re yönetecek.

Cenaze töreni için Vatikan çevresinde de hazırlıklar sürüyor. Aziz Petrus Meydanı'nda güvenlik önlemleri artırılırken, Roma hava sahasının cenaze töreni sırasında uçuş trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Meydana çıkana yollar üzerinde güvenlik ve acil çıkış koridorları oluşturuldu.

Ayrıca güvenlik güçlerinin, meydanın kritik noktalarında insansız hava araçlarını düşürmeye yönelik "bazuka" silahı kullandığı görüldü.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineAziz Petrus Meydanı cenaze töreni için hazır
timelinePapa'nın yüzüne beyaz örtü örtüldü, tabutu kapatıldı
timelineGüvenlik alarmı verildi
timelineDünya liderleri Vatikan’da
timeline250 binden fazla kişi ziyaret etti
timelineCenaze töreni için son hazırlıklar
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#Papa Francis#Cenaze#Tören

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