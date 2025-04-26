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21 Nisan'da vefat eden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze töreni Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda yapılıyor. Alan, cenaze töreni için hazırlandı. Tören, TSİ 11.00'de başlayacak.
Papa Francis'in naaşına yapılan ziyaretlerin sona ermesinin ardından Papa'nın yüzüne beyaz bir bez örtüldü. Artık cenaze törenine geçilmesinin beklenildiği Vatikan'da, Papa Francis'in tabutu kapatıldı.
Papa'nın naaşı, düzenlenen törenin ardından vasiyetinde belirttiği üzere Azize Büyük Meryem Bazilikasına defnedilecek. Yine vasiyetinde belirttiği üzere, mezar taşı için büyükbabasının ve büyükannesinin toprak getirilerek yapıldı.
Vatikan’da binlerce kişinin ve 50’si devlet lideri 10’u hükümdar olmak üzere 130 ülkeden törene katılacağı tören için geniş güvenlik önlemleri alındı.
Vatikan'a bakan çatılarda keskin nişancılar, kalabalığın arasından dolaşan devriyeler ve olası bir İHA saldırısına karşı anti-İHA silahlı güvenlik güçleri yerleştirildi.
Cenaz töreninin düzenleneceği Aziz Petrus Meydanı'nın her iki tarafındaki sütunlar boyunca 50'den fazla metal detektörü ve x-ray cihazı konuldu.
Papa Francis, bugün Vatikan’da düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor. 50’si devlet lideri 10’u hükümdar olmak üzere 130 ülkeden törene katılım olması bekleniyor.
Aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin de bulunduğu çok sayıda devlet lideri, hükümdar ve resmi temsilci Vatikan’a akın edecek.
Türkiye’yi törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş temsil edecek.
Vatikan'ın, 88 yaşında hayatını kaybettiğini duyurduğu Papa Francis'in naaşı ziyaretçi akınına uğradı.
Vatikan'dan yapılan açıklamada, Aziz Petrus Bazilikası'nda bulunan Papa Francis'in naaşını 128.000'den fazla kişinin ziyaret ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Çarşamba günü saat 11:00'den (TSİ 12:00) cuma akşam saat 20.00'ye kadar (TSİ 21:00) 250 binden fazla kişi açık tabutun önünde Papa'ya saygılarını sundu" denildi.
Vatikan'da, 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Papa Franciscus'un yarın yapılacak cenaze töreni için hazırlıklar sürüyor.
Bir süredir solunum yollarındaki sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katolik Kilisesi'nin 266. lideri Papa Franciscus için yarın sabah Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze merasimi düzenlenecek.
Yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlayacak cenaze merasimini, Kardinaller Meclisi Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re yönetecek.
Cenaze töreni için Vatikan çevresinde de hazırlıklar sürüyor. Aziz Petrus Meydanı'nda güvenlik önlemleri artırılırken, Roma hava sahasının cenaze töreni sırasında uçuş trafiğine kapatılacağı belirtildi.
Meydana çıkana yollar üzerinde güvenlik ve acil çıkış koridorları oluşturuldu.
Ayrıca güvenlik güçlerinin, meydanın kritik noktalarında insansız hava araçlarını düşürmeye yönelik "bazuka" silahı kullandığı görüldü.