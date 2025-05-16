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Son dakika... Dünyanın gözü İstanbul'da: Ukrayna ve Rusya, Türkiye'nin arabuluculuğunda görüşecek

Güncelleme Tarihi:

#Son Dakika Haberleri#Ukrayna-Rusya Görüşmeleri#Dolmabahçe Görüşmeleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 09:11

Perşembe günü Türkiye'ye gelen Ukrayna ve Rusya heyetleri, bugün Dolmabahçe'de bir araya gelecek. Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleştirilecek görüşmelere ABD heyeti de gözlemci statüsünde katılacak. Görüşmeler öncesinde Rusya, Ukrayna'ya çağrı yaparak görüşmelerin iptal edilmemesi ya da ertelenmemesi gerektiğini kaydetti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da müzakereler öncesinde iki tarafla görüşmek için İstanbul'a geldi.

Görüşmeler öncesi Stoltenberg ve Kallas'tan açıklamalar
Görüşmeler öncesi Stoltenberg ve Kallastan açıklamalar

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Ukrayna görüşmeleri öncesinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da basın toplantısı düzenledi. Müzakere sürecini değerlendiren Kallas, Rusya'nın barış istemediğini savundu. Stoltenberg ise Putin'in, Ukrayna görüşmelerine 'düşük seviyeli' bir heyet göndererek 'hata' yaptığını dile getirdi.

Trump: Putin'le en kısa sürede görüşmek istiyorum
Trump: Putinle en kısa sürede görüşmek istiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Abu Dabi'de düzenlenen bir iş toplantısı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "en kısa sürede" görüşmek istediğini dile getirdi. Trump, Rus liderle görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt olarak, "Bunu ayarlayabildiğimiz anda buradan ayrılıp onunla görüşmeye gideceğim" dedi.

Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü zirvesi başladı
Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü zirvesi başladı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığına göre, Türkiye - ABD - Ukrayna heyetleri arasındaki toplantı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında başladı.


ABD tarafında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Büyükelçisi Tom Barrack ve Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg'un bulunduğu belirtildi.


Ukrayna heyetinde ise Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Savunma Bakanı Rustem Umerov ve Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'nın görüşmeye katıldığı kaydedildi.


Çin'den görüşmeler öncesi mesaj
Çinden görüşmeler öncesi mesaj

Çin, bugün yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin "adil ve kalıcı" bir anlaşmayla sonuçlanmasını umduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, düzenlediği basın toplantısında, "Barışa adanmış tüm çabaları destekliyoruz. İlgili tarafların, herkes için kabul edilebilir adil, kalıcı ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına varmak için diyalog ve müzakerelere devam edeceklerini umuyoruz" diye konuştu.

Avrupalı ve Ukraynalı yetkililer İstanbul'da görüştü

AFP'nin bildirdiğine göre, Ukrayna heyetindeki isimler İstanbul'da Avrupalı güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmenin Rusya ile yürütülecek müzakereler öncesinde mevcut duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunmak için yapıldığı bildirildi.

ABD ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe'de
ABD ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçede

ABD ve Ukrayna heyetlerinin Dolmabahçe'ye geldiği bildirildi. Türkiye, ABD ve Ukrayna arasında üçlü zirvenin başlaması bekleniyor. Üçlü zirvede, Rusya-Ukrayna görüşmeleri öncesinde barış müzakerelerinin değerlendirileceği kaydedildi.

Rubio İstanbul'a geldi
Rubio İstanbula geldi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya ve Ukrayna arasında üç yılı aşkın süredir gerçekleşecek ilk doğrudan müzakereler öncesinde İstanbul'a ulaştı. Rubio'nun, görüşmeler öncesinde her iki tarafın temsilcileriyle ayrı ayrı temas kuracağı belirtildi.

AFP'nin haberine göre, Rubio'nun ziyareti, taraflar arasındaki diplomatik çabaların uluslararası arenada sürdüğünü gösteriyor. Rubio'nun İstanbul'daki temaslarının, bölgede devam eden krizin çözümüne yönelik yeni bir diplomatik ivme kazandırması bekleniyor.


Görüşme programı belli oldu
Görüşme programı belli oldu

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve ABD arasında bügün gerçekleşecek toplantıların programı belli oldu. Bakanlık kaynakları saat 10:45'te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı gerçekleştirileceğini bildirdi. Bu toplantının ardından Dolmabahçe'de saat 12:30'da Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın yapılacağı kaydedildi.

Starmer: Putin bedelini ödemeli
Starmer: Putin bedelini ödemeli

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'de yapılması planlanan barış görüşmelerine katılmayı reddetmesine tepki göstererek sert açıklamalarda bulundu. Starmer yaptığı resmi açıklamada, "Putin barışı engellemenin bedelini ödemeli" ifadesini kullandı.

Starmer açıklamasında, "Ukrayna'nın dört bir yanında süren katliamlar ve şiddet eylemleri devam ederken, Putin'in zaman kazanmaya yönelik taktiklerine asla göz yumulamaz" dedi. Bu açıklamalar, Rus yetkililerin Putin'in İstanbul'daki görüşmelere katılmayacağını ve yerine cumhurbaşkanlığı danışmanı Vladimir Medinsky liderliğinde daha alt düzeyde bir heyet göndereceğini duyurmasının ardından geldi.

Rusya'dan Ukrayna'ya görüşme çağrısı
Rusyadan Ukraynaya görüşme çağrısı

Rusya tarafı, Ukrayna'nın Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmelere katılımını resmen talep etti. Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinsky, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada görüşmelere hazır olduklarını belirtti. Medinsky, Rus delegasyonunun Perşembe akşamı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapıcı bir toplantı gerçekleştirdiğini de ifade etti.

Ukrayna temsilcilerinin İstanbul'daki müzakerelere katılımı konusunda Rus tarafı net bir beklenti içinde olduğunu duyurdu. Rus heyet başkanı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "tamamen hazırız" mesajını verdi. Açıklamada ayrıca, Türk yetkililerle yapılan ön görüşmelerin olumlu geçtiği bilgisi yer aldı. Rus delegasyonu, barış görüşmeleri öncesinde Türkiye'deki temaslarını sürdürüyor.

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Rusya: Kalıcı barış istiyoruz

Rusya Federasyonu'nun Ukrayna ile barış görüşmeleri için görevlendirdiği heyetin başkanı Vladimir Medinsky yaptığı basın açıklamasında, Moskova yönetiminin bu görüşmelerde Ukrayna ile kalıcı bir barış anlaşması için müzakereler yürütmeyi hedeflediğini ifade etti. Medinsky, 2022 yılında iki ülke arasında yapılan barış görüşmelerine de katıldığını hatırlatarak şu anda bu müzakerelerin yeniden başlatılmasını arzuladıklarını dile getirdi. Rus heyet başkanı, "Biz bu görüşmeleri, Ukrayna tarafının maalesef sonlandırdığı İstanbul barış sürecinin devamı olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

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Rubio, 'Trump ve Putin görüşecek mi?' sorusunu yanıtladı
Rubio, Trump ve Putin görüşecek mi sorusunu yanıtladı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Cuma günü İstanbul'a giderek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ukrayna heyetiyle görüşeceği öğrenildi. Rubio, Antalya'da Trump ve Putin'in görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin bir soruya "Bunun zamanıyla ilgili bir bilgim yok. Bu sadece bugün Başkan’ın bahsettiği değerlendirmeyle ilgili bir şey. Bu yüzden önce Başkan Trump'ın kendi gezisini bitirmesini bekleyeceğiz. Yarın ne olduğuna bakacağız. Sonrasında da bir zaman akışı oluşturabiliriz belki" diye yanıt verdi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineGörüşmeler öncesi Stoltenberg ve Kallas'tan açıklamalar
timelineTrump: Putin'le en kısa sürede görüşmek istiyorum
timelineTürkiye-ABD-Ukrayna üçlü zirvesi başladı
timelineÇin'den görüşmeler öncesi mesaj
timelineAvrupalı ve Ukraynalı yetkililer İstanbul'da görüştü
timelineABD ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe'de
timelineRubio İstanbul'a geldi
timelineGörüşme programı belli oldu
timelineStarmer: Putin bedelini ödemeli
timelineRusya'dan Ukrayna'ya görüşme çağrısı
timelineRusya: Kalıcı barış istiyoruz
timelineRubio, 'Trump ve Putin görüşecek mi?' sorusunu yanıtladı
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#Son Dakika Haberleri#Ukrayna-Rusya Görüşmeleri#Dolmabahçe Görüşmeleri

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