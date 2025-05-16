Son dakika... Dünyanın gözü İstanbul'da: Ukrayna ve Rusya, Türkiye'nin arabuluculuğunda görüşecek

Rubio, 'Trump ve Putin görüşecek mi?' sorusunu yanıtladı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Cuma günü İstanbul'a giderek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ukrayna heyetiyle görüşeceği öğrenildi. Rubio, Antalya'da Trump ve Putin'in görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin bir soruya "Bunun zamanıyla ilgili bir bilgim yok. Bu sadece bugün Başkan’ın bahsettiği değerlendirmeyle ilgili bir şey. Bu yüzden önce Başkan Trump'ın kendi gezisini bitirmesini bekleyeceğiz. Yarın ne olduğuna bakacağız. Sonrasında da bir zaman akışı oluşturabiliriz belki" diye yanıt verdi.