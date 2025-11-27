×
Son dakika... Dünyanın beklediği ziyaret! Papa Leo Türkiye'de

#Papa 14. Leo#Türkiye ziyareti#Vatikan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2025 12:14

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk resmi dış gezisini yaptığı Türkiye'ye geldi. Papa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak başkent Ankara’da resmi temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Leo ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Papa 14. Leo ile görüşüyor. Papa Leo, Beştepe'de resmi törenle karşılandı.

Papa 14. Leo'nun ilk durağı Anıtkabir oldu
Papa 14. Leonun ilk durağı Anıtkabir oldu

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ziyaretinin ilk durağı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir oldu.


Papa, Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.


Çelenk merasiminin ardından Papa, Misak-ı Milli Kulesi'ne gelerek Anıtkabir özel defterini imzaladı.



Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu
Papa 14. Leonun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinde ilk durağı Ankara oldu. Papa’yı taşıyan uçak saat 12.30’da Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Papa’yı taşıyan ITA Airways’e ait EI-INA kuyruk tescilli Airbus A320 tipi uçak yerel saatle 07.58’de Ankara’ya gitmek üzere Roma’dan havalanmıştı.

Uçak havalandıktan bir süre sonra uçak takip sistemi Flightradar24'te en çok takip edilen uçuş oldu.

PAPA'NIN PROGRAMI

Papa’nın Türkiye ziyareti kapsamında bugün Ankara'da Anıtkabir'i ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapması bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüşecek olan Papa 14. Leo akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek. 28 Kasım Cuma günü Papa 14. Leo İstanbul'da ilk olarak Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle biraraya gelecek ardından da Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek.Papa 14. Leo 28 Kasım'da Bursa'nın İznik ilçesini de ziyaret ederek burada bir ayin yönetecek.

Papa'dan dünyaya barış mesajı
Papadan dünyaya barış mesajı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti başlangıcında, “Barışın bütün dünya için ne kadar önemli olduğu vurgulamayı ümit ediyoruz.” dedi.

İtalyan ITA Havayolları’nın kendisine bu seyahat için tahsis ettiği özel uçakla yola çıkan Papa 14. Leo, yolculuk sırasında seyahatini takip eden aralarında Anadolu Ajansı’nın da olduğu farklı medya kuruluşlarından 70’i aşkın gazeteciyi selamladı.

'BU SEYAHATİ GERÇEKLEŞTİREBİLDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Papa, “Bütün Hristiyanlar ve dünya için taşıdığı anlam dolayısıyla dört gözle beklediğim bu seyahati gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum.” dedi.

Türkiye ve Lübnan’da yapacağı temaslara işaret eden Papa 14. Leo, “Barışın bütün dünya için ne kadar önemli olduğu vurgulamayı ümit ediyoruz.” diye konuştu.

Tüm insanları barış için birlik olmaya ve bunun yollarını aramaya çağıran Papa, “Farklılıklarımıza, farklı dinlerden, farklı inançlardan olmamıza rağmen biz hepimiz kardeşiz ve umuyorum ki barışı ve dünyanın birlik olmasını teşvik etme sürecinin bir parçası olabiliriz.” diye konuştu.


İlk görüntüler geldi
İlk görüntüler geldi

Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti başladı. Leo, Esenboğa Havalimanı'nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da yer aldığı heyet tarafından karşılandı.

Papa'nın, ziyaretinin ilk durağı olan Ankara'da 6 saate yakın vakit geçirmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek olan Papa, Anıtkabir'i de ziyaret edecek.

Papa Leo Türkiye'ye ulaştı
Papa Leo Türkiyeye ulaştı

Resmi ziyaret için bu sabah Roma'dan “AZ 4000” sefer numaralı ITA Havayollarına ait "A320neo" tipi özel uçakla yola çıkan Papa 14. Leo, Ankara Esenboğa Havalimanı’na ulaştı.

Papa ile beraber, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher, yetkililer ile bu seyahati takip edecek olan 70’i aşkın gazeteci Türkiye’ye geldi.

Papa 14. Leo, bu sabah ITA Havayollarının seyahati için tahsis ettiği ve üzerinde Papalık arması bulunan özel uçakla yerel saatle 07.40’ta (TSİ 09.40) Roma Uluslararası Leonardo Da Vinci Havaalanı’ndan (Fiumicino) hareket etmişti.


İstanbul'da Papa'nın ziyareti nedeniyle kapanacak yollar açıklandı
İstanbulda Papanın ziyareti nedeniyle kapanacak yollar açıklandı

İstanbul Valiliği, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun İstanbul ziyareti nedeniyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahlara ilişkin bilgi verdi. Ankara'daki programların ardından akşam İstanbul'a gelecek olan Papa'nın ziyareti nedeniyle akşam saat 17.00'dan itibaren 11 noktada yollar kapatılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilk Papa ziyaretinin görüntülerini paylaştı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilk Papa ziyaretinin görüntülerini paylaştı

Papa 14'üncü Leo'nun Türkiye ziyaretinin başladığı gün, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün hesabından 1967 yılında Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk Papa ziyaretine ilişkin görüntüler paylaşıldı. İlk ziyaret, 6'ncı Paul tarafından gerçekleştirildi. Papa 6'ncı Paulus, Ankara ve İstanbul'da çeşitli görüşmeler yapmış, Türkiye'nin farklı dini ve kültürel temsilcileriyle bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Türkiye-Vatikan ilişkileri açısından kritik bir dönüm noktası oldu. Papa 6'ncı Paulus'un özellikle Ayasofya'da gerçekleştirdiği ziyaret, dünya çapında yankı uyandırmıştı.

'DÖNEMİN EN ÖNEMLİ DİPLOMATİK TEMASLARINDAN BİRİ'

Sinema Genel Müdürlüğü'nün arşivinden çıkarılıp paylaşılan görüntülerde; Papa'nın uçaktan inmesi, karşılanması, vatandaşları selamlaması, Ayasofya ziyareti ile diğer ziyaret ve görüşmelerine ilişkin görüntüler yer aldı.

Sinema Genel Müdürlüğü, söz konusu görüntüleri, "Papa 6'ncı Paulus’un 1967’deki Türkiye ziyareti, dönemin en önemli diplomatik temaslarından biri olarak tarihe geçti. Ankara ve İstanbul’daki buluşmalar Türkiye-Vatikan ilişkilerinde yeni bir dönemin kapılarını araladı" mesajı ile paylaştı.

1967'deki ilk ziyaretten sonra 1979'da Papa 2'nci Jean Paul, 2006'da 16'ncı Benedikt ve son olarak 28-30 Kasım 2014 tarihlerinde Papa Francis Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Papa'nın Türkiye programı
Papanın Türkiye programı

Papa 14. Leo'nun, başkent Ankara'ya ulaştıktan sonra ilk durağı Anıtkabir olacak. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup Anıtkabir özel defterini imzalayacak olan Papa, buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşılayacak, ardından iki lider baş başa görüşmeye geçecek. Papa, burada ayrıca resmi yetkililerin yanı sıra sivil toplum ve kordiplomatik temsilcilerle de bir araya gelecek. Papa 14. Leo, Külliye'deki temaslarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığına giderek Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüşecek.

FRANSIZ FAKİRHANESİ'Nİ ZİYARET EDECEK

Başkentteki resmi temasların ardından Papa 14. Leo, aynı gün akşam saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a geçecek. Yarın da İstanbul'da ilk olarak Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle bir araya gelecek Papa, ardından Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek.

İZNİK'TE ORTAK AYİN

Papa 14. Leo, aynı gün öğleden sonra helikopterle Bursa'nın İznik ilçesine gidecek ve Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin Hristiyan mezhepleri arasındaki ayine katılacak.

BARTHOLOMEOS İLE GÖRÜŞME

Papa 14. Leo, 29 Kasım'da Sultanahmet Camisi'ne ziyarette bulunacak, ardından da Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek yerel kiliseliler ve Hristiyan topluluklarının liderleriyle toplantı gerçekleştirecek. Sonraki durağı Aya Yorgi Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi olacak Papa, burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek, ardından ortak bildiri imzalayacak. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun cumartesi günü programı, Volkswagen Arena'da düzenlenecek ayinle sürecek.

Ziyaretlerine 30 Kasım Pazar günü de devam edecek Papa, öğleden sonra Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla gezisinin ikinci ayağı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gidecek.

Papa 14. Leo Türkiyede
Papa 14. Leo Türkiyede
Papa 14. Leo Türkiyede
Papa 14. Leo Türkiyede

