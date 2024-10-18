Son dakika... Dünya Yahya Sinwar'ın son anlarını konuşuyor... 'Bu Hamas için bir son değil'

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Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in hem Gazze Şeridi hem de işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik ihlallerini sürdürdüğü belirtildi.İsrail ordusunun Filistin halkına karşı son katliamını, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Ebu Hüseyin Okulunda gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de soykırım düzeyinde suçlar işlediği kaydedildi.
Açıklamada, "İsrail'in (Gazze'deki) suçları ve ihlalleri, soykırım ve yargısız infaz suçlarının bir uzantısıdır. Bu suçlar ayrıca Filistinli vatandaşların siyasi düzeyden gelen talimatlarla eğitim hedefi olarak öldürüldüğünün göstergesidir." ifadeleri kullanıldı.Uluslararası toplumdan İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların durdurulmasının istendiği açıklamada, savaş suçlusu İsrailli yetkililere karşı caydırıcı yaptırım çağrısı yapıldı.
ABD'li Washington Post gazetesinde yer alan habere göre analistler, Sinwar'ın ölümünün Hamas için ciddi bir kayıp olduğunu ancak bunun bir 'son' olmadığını söylediler ve Hamas'ın yıllardır çok sayıda liderinin öldürülmesine rağmen ayakta kalmayı başardığını vurguladılar.
London School of Economics'ten uluslararası ilişkiler profesörü Fawaz Gerges, 61 yaşındaki Sinwar'ın birçok Filistinli ve "milyonlarca Arap ve Müslüman" tarafından "İsrail'e karşı koymaya cesaret eden ikonik bir figür" olarak görüldüğünü belirtti ve "Yine de bu mücadele tek bir kişi ya da liderle alakalı değil. İsrail, Sinwar'ın öldürüldüğünü ilan ettikten sonraki sabah kendini yine aynı yerde bulacak. Bu durum İsrail'in stratejik çıkmazını çözmüyor." dedi
Gazze'deki El-Ezher Üniversitesi'nden siyaset bilimi profesörü Mkhaimar Abusada da Sinwar'ın ölümünün Hamas'ın sonu olmayacağını vurguladı ve "Hamas, kendilerini İsrail işgaline karşı savaşan bir ulusal kurtuluş hareketi olarak görüyor. Bir lider ölürse, bir diğeri mücadeleyi devralacak ve devam ettirecek. Bu uzun yıllardır devam eden bir şey"
İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlediği saldırıda Hamas lideri Yahya Sinwar’ın ölmeden önceki son anlarına ait dron görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, Sinwar’ın yaralı şekilde bir koltukta oturduğu ve kendisine yaklaşan drona elindeki cismi fırlattığı görüldü. İngiliz Guardian gazetesi görüntüleri verirken Sinwar'ın, İsrail'in sürekli olarak gösterdiği gibi bir sığınakta saklanmak yerine, Refah'ta İsrail güçleriyle savaşırken öldürüldüğünü yazdı.
ABD'li New York Times ise görüntüyle ilgili detaylı bilgi paylaştı: "Oda, Gazze'nin güneyindeki Rafah'ın Tel al-Sultan semtindeki bir konut binasının ikinci katında. Görüntüde odanın duvarlarında ağır hasar olduğu görülüyor bu kısa süre önce bir patlama meydana geldiğinin işareti. Times görüntüleri bağımsız olarak doğrulayamasa da odanın yeri Sinwar'a çok benzeyen bir adamın cesedini gösteren daha önceki fotoğrafların bulunduğu yerle uyuşuyor."
ABD Başkanı Biden, Almanya ziyareti için gittiği başkent Berlin'de uçaktan inişinde, basın mensuplarına Hamas lideri Sinwar'ın öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak tebrik ettiğini ve artık ileriye bakma zamanının geldiğini kaydetti."Bu savaşın sona erme ve esirleri evine getirme zamanı geldi. Bu, yapmaya hazır olduğumuz şey." diyen Biden, Gazze'de ateşkesin sağlanması için adım atılması gerektiğini vurguladı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın birkaç gün sonra İsrail'e giderek son durumu muhataplarıyla ele alacağını açıklayan Biden, ateşkes konusunda somut bir sürece girmek istedikleri mesajını verdi.
Hamas lideri Yahya Sinwar’ın İsrail ordusu tarafından öldürülmesine bir tepki de İran’dan geldi. İran'ın BM Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, Irak'ın idam edilen devrik lideri Saddam Hüseyin hatırlatılarak, “ABD güçleri darmadağınık bir haldeki Saddam Hüseyin'i bir yeraltı çukurundan çıkardıklarında, silahlı olmasına rağmen kendisini öldürmemeleri için yalvardı. Saddam'ı direniş modeli olarak görenler sonunda yıkıldılar” ifadelerine yer verildi.
Buna rağmen Sinwar’ın son anına kadar direnmeyi sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, “Müslümanlar Şehit Sinwar'ı savaş meydanında, savaş kıyafetleri içinde, saklandığı yerde değil de açıkta, düşmanla yüzleşirken hatırladıklarında direniş ruhu güçlenecektir” ifadelerine yer verildi. Sinwar’a ithafen “O, Filistin'in kurtuluşuna giden yolu ileriye taşıyacak gençler ve çocuklar için bir model olacaktır” denilen açıklamada, “İşgal ve saldırganlık var olduğu sürece direniş de sürecektir. Çünkü şehitler yaşamaya ve ilham kaynağı olmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.
Sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yapılan açıklamada İsrail'in 70 binden fazla askeri ve yüzlerce askeri aracı cephe hatlarına yığdığı belirtilerek, “İsrail ordusu kendilerini ölümcül pusulara çeken yüzlerce Hizbullah savaşçısıyla karşı karşıya” ifadeleri kullanıldı.
Hizbullah’ın Lübnan sınırının yanı sıra İsrail'in içindeki İsrail birliklerine yönelik roket ve insansız hava aracı saldırılarını artırdığı ifade edilen açıklamada, “Geçen ay işgalin başlamasından bu yana çıkan çatışmalarda yaklaşık 55 İsrail askeri öldürülürken, 500'den fazla İsrail askeri de yaralandı. Hizbullah 20 Merkava tankını, 4 askeri buldozeri ve 2 insansız hava aracını imha etti” denildi.
"Direnişin liderliğine uygun olarak, çatışmada yeni bir tırmanma aşamasına geçildiğini duyuruyoruz" ifadelerine yer verilen açıklamada, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın ölümüne dair haberlere ise değinilmedi.
Hamas Siyasi Büro Başkanlığına seçilen Yahya Sinwar, 29 Ekim 1962 tarihinde Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi.Tıpkı İsmail Haniye gibi aslen 1948’de İsrail’in işgal ettiği topraklarda kalan Askalan (Aşkelon) kentinden olan Sinwar, yüksek öğrenimini Gazze İslami Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.
İsrail tarafından, ilk defa 1982 yılında tutuklanan ve 4 ay hapis yatan Sinwar, 1985 yılında "gizli bir örgüt kurmak" suçundan ikinci kez tutuklandı.Sinwar, 1988’de İsrail tarafından tutuklandığında 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkum oldu ve 23 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı.
Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde serbest kalan Sinwar, Hamas'ın siyasi bürosuna üye oldu.Sinwar, 2017'de Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilen İsmail Heniyye'nin yerine Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanı görevine geldi.Arap basınında Mayıs 2021'de çıkan haberlerde, Sinwar'ın İsrail hava saldırısından kurtulduğu belirtildi.
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın ilk kurucularından sayılan Sinwar, aynı zamanda Hamas’ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nün de kurucusu.Hamas'ın güvenlik sorumluluklarını üstlenen Sinwar, basında çokça yer almayan isimlerinden biri olarak biliniyordu.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) 31 Temmuz'da Tahran'da öldürülen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin yerine geçen Yahya Sinwar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.IDF güçleri bir yıldan uzun süredir Hamas liderini arıyordu.61 yaşındaki Yahya Sinwar’ın zamanının büyük bölümünü Gazze Şeridi’nin altındaki tünellerde korumaları ile geçirdiği söyleniyordu.
Sinwar'ın ölümü ile ilgili tüm detyalar netleşmese de Hamas liderinin Gazze’nin güneyindeki bir İsrail devriyesiyle tesadüfen karşılaşmasından sonra gelmiş gibi görünüyor.Önceki gün Refah’ta İsrailli askerlerin birkaç Hamaslının bir binaya girdiğini gördüğü, hareketli anların yaşanmasıyla İsrailli askerlerin binaya saldırdığı ve Sinwar’ın, bulunduğu binada kuşatıldığını anlayınca İsrailli askerlerle çatışmaya girdiği aktarıldı. Tank ateşi nedeniyle yapının çöktüğü ifade edilirken, askerlerin daha sonra enkaz içinde, öldürülen Hamaslılardan birinin diş yapısı nedeniyle Sinvar’a çok benzediğini fark ettiği belirtildi. İsrail medyasında, cenazenin parmak izi de uyuşunca İsrail’e getirildiği, gerçekleştirilen DNA testinin ardından cesedin Yahya Sinvar’a ait olduğunun kesinleştiği kaydedildi.
Hamas kaynakları, Sinvar’ın İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceğine dair işaretler olduğuna dair açıklama yaptı. İsrailli siyasi yorumcu Ori Goldberg, Sinvar’ın öldürülme ihtimalinin İsrail için çok anlamlı olduğunu ve ordunun “yüzde 105” emin olana kadar bunu resmi olarak duyurmak istemeyeceğini söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın hayatını kaybettiği açıklamasının ardından, savaşın henüz bitmediğini, saldırılara devam edeceklerini söyledi.