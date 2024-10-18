Son dakika... Dünya Yahya Sinwar'ın son anlarını konuşuyor... 'Bu Hamas için bir son değil'

Sinwar'ın öldürülmesi Hamas için bir son değil

ABD'li Washington Post gazetesinde yer alan habere göre analistler, Sinwar'ın ölümünün Hamas için ciddi bir kayıp olduğunu ancak bunun bir 'son' olmadığını söylediler ve Hamas'ın yıllardır çok sayıda liderinin öldürülmesine rağmen ayakta kalmayı başardığını vurguladılar.



London School of Economics'ten uluslararası ilişkiler profesörü Fawaz Gerges, 61 yaşındaki Sinwar'ın birçok Filistinli ve "milyonlarca Arap ve Müslüman" tarafından "İsrail'e karşı koymaya cesaret eden ikonik bir figür" olarak görüldüğünü belirtti ve "Yine de bu mücadele tek bir kişi ya da liderle alakalı değil. İsrail, Sinwar'ın öldürüldüğünü ilan ettikten sonraki sabah kendini yine aynı yerde bulacak. Bu durum İsrail'in stratejik çıkmazını çözmüyor." dedi



Gazze'deki El-Ezher Üniversitesi'nden siyaset bilimi profesörü Mkhaimar Abusada da Sinwar'ın ölümünün Hamas'ın sonu olmayacağını vurguladı ve "Hamas, kendilerini İsrail işgaline karşı savaşan bir ulusal kurtuluş hareketi olarak görüyor. Bir lider ölürse, bir diğeri mücadeleyi devralacak ve devam ettirecek. Bu uzun yıllardır devam eden bir şey"