Son dakika... 2026'ya ilk onlar 'merhaba' dedi: Dünyada yeni yıl hazırlıkları

Son dakika... 2026'ya ilk onlar 'merhaba' dedi: Dünyada yeni yıl hazırlıklarıGüncelleme Tarihi:
Avustralya’nın Sydney kentinde yılbaşı kutlamaları kapsamında, gece yarısından saatler önce düzenlenen ve “country havai fişekleri” olarak da bilinen erken akşam “aile havai fişekleri”, Sydney Opera Binası ve Sydney Harbour Bridge üzerinde gökyüzünü aydınlattı.
Pasifik ülkesi Kiribati, yeni yıla "merhaba" diyen ilk ülke oldu. Noel Adası olarak da bilinen Mikronezya'daki ada ülkesi Kiribati, 2026'ya girdi.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yeni yıl mesajında, Bondi Plajı’ndaki saldırı sonrası toplumun gösterdiği "cesaret ve merhameti" övdü.
Albanese, "Genellikle yeni yılın başlangıcında hissedilen sevinç, bu kez geride bıraktığımız yılın acılarıyla gölgeleniyor" dedi.
Avustralya lideri, “Bondi Plajı’nda Yahudi Avustralyalılara yönelik saldırının ardından, kaybedilen her hayat ve geri dönüşü olmayan şekilde değişen her yaşam için derin üzüntü duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
New York’taki Times Meydanı’nda bu akşam yapılacak yılbaşı kutlamaları için prova tamamlandı.
Organizatörler, hazırlıklar kapsamında yeni tasarlanan "Takımyıldız Topu"nun testini gerçekleştirdi.
Top, meydanın ortasında 42 metre yüksekliğindeki direk üzerinde yukarı ve aşağı hareket ettirilerek denendi.
Ekipler ayrıca kutlamalarda kullanılacak konfeti sistemini de test etti ve meydan, renkli konfeti parçalarının kontrollü biçimde bırakılmasıyla deneme amaçlı olarak kısa süreliğine "konfeti yağmuruna" sahne oldu.
Londra’nın popüler seyir noktalarından Primrose Hill, yılbaşı kutlamaları nedeniyle bu gece kapatılacak. Yetkililer, havai fişek gösterilerini izlemek için bölgeye gitmeyi planlayanları alternatif alanlara güzergahları kullanmaları konusunda uyardı.
Camden’daki Primrose Hill, kentin panoramik manzarasıyla biliniyor. Geçen yıl yaklaşık 30 bin kişinin yeni yılı burada karşılamıştı. Bu yıl parkın güvenlik gerekçesiyle kullanıma kapalı olacağı açıklandı. Park, bu akşam 20.00’den yarın sabah 06.00’ya kadar kilitli kalacak.
Fox News'in haberine göre, dünya genelindeki büyük şehirler, tehditler ve güvenlik endişeleri nedeniyle Yeni Yıl kutlamalarını kısıtlıyor. Paris, Tokyo ve Belgrad gibi şehirlerde kutlamalara kısıtlamalar getirildi. ABD'nin New York şehrinde de güvenlik uyarıları yapıldı. Dünya çapında güvenlik güçleri, kutlamalara yönelik terör ve güvenlik tehditlerine karşı önlemler aldı.
Dünyada yeni yıla ilk giren ülke Okyanusya'daki Kiribati olacak. Kiribati, Türkiye saatiyle 13.00'te yeni yıla merhaba diyecek. Kiribati'nin ardından Samoa, Tonga ve Yeni Zelanda saat 14.00'te yeni yıla girecek.
2026'ya son giren ülke ise Amerikan Samoa'sı olacak.
Dünyanın farklı ülkelerinde yeni yıl kutlamaları, benzersiz geleneklerle gerçekleştiriliyor. 31 Aralık gecesinde yapılan bazı kutlamalar, yeni yılın iyi şans ve bollukla geçmesi arzusunu yansıtıyor.
İSPANYA - GECE YARISI 12 ÜZÜM
İspanya’da “Nochevieja” olarak bilinen gelenekte, gece yarısında saatle birlikte 12 üzüm yemek, yeni yıl için şans getiren bir ritüel olarak uygulanıyor. Benzer bir kutlama Meksika’da da yer alıyor.
İRLANDA - TENCERE VE TAVALARLA GÜRÜLTÜ
İrlanda’da bazı bölgelerde gece yarısı tencere ve tavaları birbirine vurmak, kötü şans ve olumsuzlukları uzaklaştırmaya yönelik bir uygulama olarak görülüyor.
İSKOÇYA - İLK ZİYARET GELENEĞİ
Hogmanay kutlamalarında, yeni yılda bir eve ilk giren kişinin küçük bir hediye getirmesi iyi şansla ilişkilendiriliyor. Koyu saçlı ziyaretçilerin tercih edilmesi ve şenlik ateşleri yakılması geleneğin dikkat çeken unsurları arasında.
İTALYA - KUKLA YAKMA
Bologna’da “il Rogo del Vecchione” kapsamında, geçmiş yılın olumsuzluklarını simgeleyen kukla yakılarak yeni yıla temiz bir başlangıç yapılması amaçlanıyor.
MEKSİKA - RENKLİ İÇ ÇAMAŞIRI
Año Nuevo kutlamalarında farklı renklerde iç çamaşırı giymek; aşk, mutluluk, zenginlik ve barış gibi dilekleri simgeliyor.
AVUSTRALYA - HAVAİ FİŞEK
Sidney’de düzenlenen büyük havai fişek gösterisi, yılın kapanışına eşlik eden en bilinen etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor.
DANİMARKA - SANDALYEDEN ATLAMA
Danimarka’da gece yarısı sandalyeden zıplamak, yeni yıla şansla başlama isteğini temsil eden bir gelenek olarak biliniyor.
İRLANDA - AÇIK KAPI GELENEĞİ
Bazı aileler, kaybettikleri yakınlarını anmak için kapıları açık bırakıyor ve sofrada boş bir yer ayırıyor.
ROMANYA - NEHRE BOZUK PARA
Romanya’da nehre ya da çeşmeye bozuk para atmanın şans getirdiğine inanılıyor.
Bazı Romanyalılar ise yeni yıl kutlamalarında ayı kostümü giyerek dans ediyor.
FİLİPİNLER - PUANTİYELİ KIYAFET
Yuvarlak desenli kıyafetlerin, parayı simgelediği için bolluk ve refah getirdiği düşünülüyor.
DANİMARKA - TABAK KIRMA
Eski tabakların ve bardakların kapı önünde kırılması, kötü şansın geride bırakılmasıyla ilişkilendiriliyor.
JAPONYA - BÜYÜK TEMİZLİK
Japonya’da 31 Aralık’ta yapılan “osouji” temizlik geleneği, yeni yıla arınmış bir evle girme anlayışına dayanıyor.
BREZİLYA - BEYAZ KIYAFET
Beyaz giyinmek, yeni yılda huzur ve iyi şans dileğini temsil eden yaygın bir alışkanlık olarak görülüyor.
YUNANİSTAN - KAPIYA SOĞAN
Kapıya soğan asmak, bereket ve şans beklentisini simgeleyen bir yılbaşı geleneği olarak biliniyor.
KANADA - BUZDA BALIK TUTMA
Buz tutmuş göllerde balık tutmak ve ardından pişirmek, yeni yılın başlangıcında tercih edilen etkinliklerden biri.
RUSYA - SESSİZ SAYGI DURUŞU
Rusya’da yılın son saniyeleri, sessizce geçirilerek geçmiş yıl için düşünme ve yeni yıl dileğinde bulunma geleneğiyle anılıyor.
GÜNEY AFRİKA - ESKİ EŞYALARI ATMA
Kullanılmayan mobilyaların pencereden dışarı bırakılması, geçmiş yüklerden kurtulmayı simgeleyen bir uygulama olarak yer alıyor.
KOLOMBİYA - BAVULLA KOŞU
Boş bavulla sokağın etrafında koşmanın, yeni yılda seyahat şansı getirdiğine inanılıyor.
FİNLANDİYA - ERİMİŞ KALAY
Suyun içine dökülen erimiş kalayın aldığı şekiller, gelecek yıla dair yorumlar yapmak için kullanılıyor.
ŞİLİ - MEZARLIK ZİYARETİ
Şili’de bazı aileler, yılbaşı gecesini mezarlıklarda düzenlenen ayinlerle geçirerek hayatını kaybeden yakınlarını anıyor.