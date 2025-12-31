Son dakika... 2026'ya ilk onlar 'merhaba' dedi: Dünyada yeni yıl hazırlıkları

Dünyada yılbaşı gecesi gelenekleri

Dünyanın farklı ülkelerinde yeni yıl kutlamaları, benzersiz geleneklerle gerçekleştiriliyor. 31 Aralık gecesinde yapılan bazı kutlamalar, yeni yılın iyi şans ve bollukla geçmesi arzusunu yansıtıyor.

İSPANYA - GECE YARISI 12 ÜZÜM

İspanya’da “Nochevieja” olarak bilinen gelenekte, gece yarısında saatle birlikte 12 üzüm yemek, yeni yıl için şans getiren bir ritüel olarak uygulanıyor. Benzer bir kutlama Meksika’da da yer alıyor.

İRLANDA - TENCERE VE TAVALARLA GÜRÜLTÜ

İrlanda’da bazı bölgelerde gece yarısı tencere ve tavaları birbirine vurmak, kötü şans ve olumsuzlukları uzaklaştırmaya yönelik bir uygulama olarak görülüyor.

İSKOÇYA - İLK ZİYARET GELENEĞİ

Hogmanay kutlamalarında, yeni yılda bir eve ilk giren kişinin küçük bir hediye getirmesi iyi şansla ilişkilendiriliyor. Koyu saçlı ziyaretçilerin tercih edilmesi ve şenlik ateşleri yakılması geleneğin dikkat çeken unsurları arasında.

İTALYA - KUKLA YAKMA

Bologna’da “il Rogo del Vecchione” kapsamında, geçmiş yılın olumsuzluklarını simgeleyen kukla yakılarak yeni yıla temiz bir başlangıç yapılması amaçlanıyor.

MEKSİKA - RENKLİ İÇ ÇAMAŞIRI

Año Nuevo kutlamalarında farklı renklerde iç çamaşırı giymek; aşk, mutluluk, zenginlik ve barış gibi dilekleri simgeliyor.

AVUSTRALYA - HAVAİ FİŞEK

Sidney’de düzenlenen büyük havai fişek gösterisi, yılın kapanışına eşlik eden en bilinen etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor.

DANİMARKA - SANDALYEDEN ATLAMA

Danimarka’da gece yarısı sandalyeden zıplamak, yeni yıla şansla başlama isteğini temsil eden bir gelenek olarak biliniyor.

İRLANDA - AÇIK KAPI GELENEĞİ

Bazı aileler, kaybettikleri yakınlarını anmak için kapıları açık bırakıyor ve sofrada boş bir yer ayırıyor.

ROMANYA - NEHRE BOZUK PARA

Romanya’da nehre ya da çeşmeye bozuk para atmanın şans getirdiğine inanılıyor.

Bazı Romanyalılar ise yeni yıl kutlamalarında ayı kostümü giyerek dans ediyor.



FİLİPİNLER - PUANTİYELİ KIYAFET

Yuvarlak desenli kıyafetlerin, parayı simgelediği için bolluk ve refah getirdiği düşünülüyor.

DANİMARKA - TABAK KIRMA

Eski tabakların ve bardakların kapı önünde kırılması, kötü şansın geride bırakılmasıyla ilişkilendiriliyor.

JAPONYA - BÜYÜK TEMİZLİK

Japonya’da 31 Aralık’ta yapılan “osouji” temizlik geleneği, yeni yıla arınmış bir evle girme anlayışına dayanıyor.

BREZİLYA - BEYAZ KIYAFET

Beyaz giyinmek, yeni yılda huzur ve iyi şans dileğini temsil eden yaygın bir alışkanlık olarak görülüyor.

YUNANİSTAN - KAPIYA SOĞAN

Kapıya soğan asmak, bereket ve şans beklentisini simgeleyen bir yılbaşı geleneği olarak biliniyor.

KANADA - BUZDA BALIK TUTMA

Buz tutmuş göllerde balık tutmak ve ardından pişirmek, yeni yılın başlangıcında tercih edilen etkinliklerden biri.

RUSYA - SESSİZ SAYGI DURUŞU

Rusya’da yılın son saniyeleri, sessizce geçirilerek geçmiş yıl için düşünme ve yeni yıl dileğinde bulunma geleneğiyle anılıyor.

GÜNEY AFRİKA - ESKİ EŞYALARI ATMA

Kullanılmayan mobilyaların pencereden dışarı bırakılması, geçmiş yüklerden kurtulmayı simgeleyen bir uygulama olarak yer alıyor.

KOLOMBİYA - BAVULLA KOŞU

Boş bavulla sokağın etrafında koşmanın, yeni yılda seyahat şansı getirdiğine inanılıyor.

FİNLANDİYA - ERİMİŞ KALAY

Suyun içine dökülen erimiş kalayın aldığı şekiller, gelecek yıla dair yorumlar yapmak için kullanılıyor.

ŞİLİ - MEZARLIK ZİYARETİ

Şili’de bazı aileler, yılbaşı gecesini mezarlıklarda düzenlenen ayinlerle geçirerek hayatını kaybeden yakınlarını anıyor.