Son dakika... Dünyanın gözü Davos'ta! Barış Kurulu için imzalar atıldı... Trump: Gazze'deki savaşı durduruyoruz

TRUMP: ORTA DOĞU'DA BARIŞ GETİRDİK

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta düzenlenen Gazze Barış Kurulu'nda konuştu.

Trump yaptığı açıklamada, Barış Kurulu üyelerine şu sözler ile hitap etti:

"Marco Rubio, Witkoff ve Kushner ile Orta Doğu'da barış getirdik. 8 savaş sonlandırdık ve şu anda bir yenisini yapmak üzereyiz. Burada barışa bağlı olan çok fazla kişi var. Bugün dünya, bir yıl öncesine kıyasla çok daha zengin, güvenli ve barışçıl. Biz bütün o yangınları söndürdük. Bir çok insan ben de dahil, o savaşların devam ettiğini bilmiyordu. Nükleer silaha sahip iki ülke olan Hindistan ve Pakistan arasında başlayan savaşı durdurabildiğimiz için mutlu olduk. Şu anda Gazze Savaşı'nı da durduruyoruz. Ufak yangınlar kaldı ve onları da durdurmalıyız. Bugün burada Barış Kurulu'na katılmak için 59 ülke var. Hamas sözünü tutmazsa diye tehditte bulundum daha önce ama bence sözlerini tutacaklar. Yapmazlarsa sonları olacak.



Dünya liderleri Davos'taki zirveye katıldı

"DEAŞ'I ORTADAN KALDIRIYORUZ"

Suriye'de DEAŞ'ı ortadan kaldırıyoruz. İlk dönemimde El-Bağdadi'yi 2 haftada ortadan kaldırdım. Suriye Cumhurbaşkanı ile görüştüm ve kendisine güvendiğim için yaptırımları kaldırdım. Suriye lideri çok sıkı çalışıyor. NATO müttefiklerimizi GSYİH'nın yüzde 5'ini ittifaka harcamaları konusunda ikna ettim. Sadece nedenini bilmiyorum ancak İspanya dahil olmadı. Aynı zamanda güçlü ABD ordusu diktatör Maduro'yu da halletti. Venezuela liderleri ile iyi görüşmelerimiz oldu. 50 milyon varil Venezuela'ya geri gidecek. Çok kazançlı çıkacaklar. Dünyanın petrol rezervinin yüzde 62'si bizde. Petrol şirketlerimiz, Venezuela'ya hızla gidip petrol çıkartmaya başlamak istiyor. Venezuela'da ikinci dalga operasyonuna gerek duymadık. Ukrayna'da başlamaması gereken bir savaş var. Putin, Ukrayna için gözümün çiçeği diyordu. Buradaki savaşı da sonlandırmalıyız.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen toplantıya katıldı



"BARIŞ KURULU'NDAKİ İNSANLAR HARİKA İŞLER YAPACAK"

Barış Kurulu'nda çok önemli insanlardan oluşan grubumuz var. Buradaki bütün ülkeler isteyerek katıldı buraya. Birkaç gün önce davetiyeleri gönderdik. Buradakilerin hepsi benim dostum. Bu gruptaki herkesi çok seviyorum. Normalde iki üç çıkıntı olur ama burada yok. Barış Kurulu da dünyanın en iyi liderleri ile kurulmuş bir kurul. Gazze'deki savaşın kalıcı bir şekilde sona ermesi için harekete geçtik. Gazze'nin geleceğini düşündüğümüz adımları attık. İnsanların açlıktan öldüğünü duyuyordunuz ancak artık bu artık yaşanmıyor. Birleşmiş Milletler'e teşekkür etmek istiyorum ama bazı ülkelere özellikle teşekkür ediyorum. 20 canlı rehinenin teslim edilmesi için çalıştık ve hepsini çıkarttık. Gazze'nin silahsızlandırılması için çalışıyoruz. Gazze'de çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Burada sınır güvenli bir şekilde belirledikten sonra BM ile çalışmalara devam edeceğiz. BM'nin çok büyük potansiyeli var bu gerçekleştirilmiyor. 8 savaş bitirdim ama BM'den yardım almadım. Yeterince sıkı çalışmadılar bu konuda. Barış Kurulu'ndaki insanlar BM ile harika işler yapacak. Bütün dünya için çok daha güvenli bir ortam oluşturacağız. Buna şans ya da fırsat demek istemiyorum çünkü bu gerçekleşecek. Dünyadaki vahşeti sona erdireceğiz ve dünyada barış elde edeceğiz. Dünya barışını sağlayabiliriz. Burada çok zeki insanlar var. "