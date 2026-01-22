Son dakika... Dünyanın gözü Davos'ta! Barış Kurulu için imzalar atıldı... Trump: Gazze'deki savaşı durduruyoruz

Son dakika... Dünyanın gözü Davos'ta! Barış Kurulu için imzalar atıldı... Trump: Gazze'deki savaşı durduruyoruzGüncelleme Tarihi:
İsviçre'nin Davos kentinde bir araya gelen dünya liderleri, Gazze Barış Kurulu için imza töreni düzenledi.
Törende ilk imzayı ABD Başkanı Donald Trump attı.
Trump, imza töreninden önce yaptığı konuşmada "Gazze savaşını durduruyoruz" ifadesini kullandı.
Trump, "herkesin" onun Barış Kurulu'nun bir parçası olmak istediğini öne sürdü. Gazze'deki savaşın "gerçekten sona ermekte" olduğunu kaydeden Trump, halen söndürülmesi gereken "küçük yangınlar" olduğunu da sözlerine ekledi.
'ŞARA MUAZZAM İLERLEME KAYDEDİYOR'
Suriye'deki gelişmeleri de değerlendiren Trump, "Suriye Cumhurbaşkanı ile konuştum. Şara muazzam bir ilerleme kaydediyor...
Gerçekten muazzam. Bundan mutluyuz. Tüm yaptırımları kaldırdık, onlara nefes alma şansı verdik. Çok ama çok sıkı çalışıyor ve bence her şeyi yoluna koyacak" diye konuştu.
Davos'taki tarihi zirvede Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti.
İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Gazze için Barış Kurulu Şartı imza törenine katılan ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Gazze'de ateşkesi sağlayan anlaşmanın üzerinden 100 günü aşkın süre geçtiğini, son aylarda mümkün olandan daha fazla ilerleme sağlandığını söyledi.
Kushner, Gazze'de "uzun yıllar süren umutsuzluğun sona erdirilmesinin hedeflendiğini" vurgulayarak, ateşkesi sağlayan anlaşmanın üzerinden 100 günü aşkın süre geçtiğini, son aylarda mümkün olandan daha fazla ilerleme sağlandığını, gelecek 100 günde insani yardıma odaklanmaya ve ilerleme için gerekli koşulların oluşturulmasını sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.
'İSRAİL TÜRKİYE VE KATAR'I ELEŞTİREREK DURUMU TIRMANDIRMAYA ÇALIŞTI'
Gazze Barış Planı'nın Başkan Trump'ın liderliği ve birçok kişinin çabaları sayesinde gerçekleştiğini aktaran Kushner, bu süreçte birçok kişinin İsrail'i, İsraillilerin de Türkiye ve Katar'ı eleştirerek durumu tırmandırmaya çalıştığını dile getirdi.
Kushner, "İsrail, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) birlikte çalıştık. Bunun gerçekleşmesi için herkes birlikte çalıştı." ifadelerini kullandı.
Yakın bir tarihte Washington'da özel sektörden gelecek katkıların duyurulacağı bir konferans düzenleneceğini bildiren Kushner, "Harika yatırım fırsatları olacak. Böyle bir yere yatırım yapmanın biraz riskli olduğunu biliyorum ancak güvenmenizi ve bunun bir parçası olmaya çalışmanızı istiyoruz." dedi.
BM İLE İŞBİRLİĞİ MESAJI
Kushner, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de on binlerce can kaybı olduğunu, 60 milyon ton molozun ortaya çıktığını, 90 bin ton savaş malzemesinin kullanıldığını kaydederek, Birleşmiş Milletler'in (BM) barış planına destek vermesinin önemini vurguladı. Kushner, "Bu nedenle Barış Kurulu gibi yeni bir kuruluşun BM ile çalışmasına ihtiyaç var." şeklinde konuştu.
Gazze'de gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 85'inin yardımlardan oluştuğunu ve bunun sürdürülebilir bir durum olmadığını dile getiren Kushner, "Güvenlik olmadan kimse yatırım yapmayacak. Oraya kimse gelip inşaat yapmayacak. İstihdam sağlayabilmemiz için yatırımlara ihtiyacımız var." görüşlerini paylaştı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, güncel listeye göre toplamda 19 ülkenin Gazze Barış Kurulu'na katıldığını bildirdi. Bugünkü katılımcıların yanı sıra sürece başka ülkelerin de dahil olacağını ifade eden Rubio, bazı liderlerin kurula katılmayı planladıklarını ancak ülkelerinin parlamentolarından henüz onay almadıklarını kaydetti.
Rubio, Trump yönetiminin henüz davet gönderilmemiş bazı ülkelerden üyelikle ilgili sorular aldığını kaydederek, Beyaz Saray’ın bu girişim kapsamında 50’den fazla ülkeyle temas kurduğu bilgisini paylaştı.
Associated Press'in (AP) haberine göre , Fransa, Norveç ve İsveç barış kuruluna katılmayacaklarını belirtti. Fransız yetkililer, Gazze barış planını desteklediklerini vurgularken, kurulun çatışmaları çözmek için BM'nin yerini almaya çalışabileceğinden endişe duyduklarını kaydetti.
Slovenya Başbakanı Robert Golob ise "daveti kabul etmenin zamanı gelmediğini" ifade etti. Asıl endişelerinin, kurulun yetki alanının çok geniş olması olduğunu bildiren Golob, BM Şartı'na dayalı uluslararası düzenin zayıflayabileceğini öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump, kapanış konuşmasını yapmak üzere yeniden kürsüye çıktı. ABD Başkanı, Gazze’nin emlak potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Trump, "Deniz kenarındaki bu yere bakın, şu 'güzel mülke' bakın" ifadesini kullanarak, bugün zor koşullarda yaşayan insanların gelecekte daha iyi yaşam standartlarına ulaşabileceğini dile getirdi.
Trump, konuşmasının devamında Barış Kurulu’nun önemli bir işlev üstleneceğini ve sürecin zaman kaybına yol açmayacağını söyledi.
Gazze İdari Ulusal Komitesi, Mısır sınırındaki Rafah Sınır Kapısı'nın önümüzdeki hafta "iki yönlü" giriş ve çıkışlara açılacağını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta düzenlenen Gazze Barış Kurulu'nda konuştu.
Trump yaptığı açıklamada, Barış Kurulu üyelerine şu sözler ile hitap etti:
"Marco Rubio, Witkoff ve Kushner ile Orta Doğu'da barış getirdik. 8 savaş sonlandırdık ve şu anda bir yenisini yapmak üzereyiz. Burada barışa bağlı olan çok fazla kişi var. Bugün dünya, bir yıl öncesine kıyasla çok daha zengin, güvenli ve barışçıl. Biz bütün o yangınları söndürdük. Bir çok insan ben de dahil, o savaşların devam ettiğini bilmiyordu. Nükleer silaha sahip iki ülke olan Hindistan ve Pakistan arasında başlayan savaşı durdurabildiğimiz için mutlu olduk. Şu anda Gazze Savaşı'nı da durduruyoruz. Ufak yangınlar kaldı ve onları da durdurmalıyız. Bugün burada Barış Kurulu'na katılmak için 59 ülke var. Hamas sözünü tutmazsa diye tehditte bulundum daha önce ama bence sözlerini tutacaklar. Yapmazlarsa sonları olacak.
Dünya liderleri Davos'taki zirveye katıldı
"DEAŞ'I ORTADAN KALDIRIYORUZ"
Suriye'de DEAŞ'ı ortadan kaldırıyoruz. İlk dönemimde El-Bağdadi'yi 2 haftada ortadan kaldırdım. Suriye Cumhurbaşkanı ile görüştüm ve kendisine güvendiğim için yaptırımları kaldırdım. Suriye lideri çok sıkı çalışıyor. NATO müttefiklerimizi GSYİH'nın yüzde 5'ini ittifaka harcamaları konusunda ikna ettim. Sadece nedenini bilmiyorum ancak İspanya dahil olmadı. Aynı zamanda güçlü ABD ordusu diktatör Maduro'yu da halletti. Venezuela liderleri ile iyi görüşmelerimiz oldu. 50 milyon varil Venezuela'ya geri gidecek. Çok kazançlı çıkacaklar. Dünyanın petrol rezervinin yüzde 62'si bizde. Petrol şirketlerimiz, Venezuela'ya hızla gidip petrol çıkartmaya başlamak istiyor. Venezuela'da ikinci dalga operasyonuna gerek duymadık. Ukrayna'da başlamaması gereken bir savaş var. Putin, Ukrayna için gözümün çiçeği diyordu. Buradaki savaşı da sonlandırmalıyız.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen toplantıya katıldı
"BARIŞ KURULU'NDAKİ İNSANLAR HARİKA İŞLER YAPACAK"
Barış Kurulu'nda çok önemli insanlardan oluşan grubumuz var. Buradaki bütün ülkeler isteyerek katıldı buraya. Birkaç gün önce davetiyeleri gönderdik. Buradakilerin hepsi benim dostum. Bu gruptaki herkesi çok seviyorum. Normalde iki üç çıkıntı olur ama burada yok. Barış Kurulu da dünyanın en iyi liderleri ile kurulmuş bir kurul. Gazze'deki savaşın kalıcı bir şekilde sona ermesi için harekete geçtik. Gazze'nin geleceğini düşündüğümüz adımları attık. İnsanların açlıktan öldüğünü duyuyordunuz ancak artık bu artık yaşanmıyor. Birleşmiş Milletler'e teşekkür etmek istiyorum ama bazı ülkelere özellikle teşekkür ediyorum. 20 canlı rehinenin teslim edilmesi için çalıştık ve hepsini çıkarttık. Gazze'nin silahsızlandırılması için çalışıyoruz. Gazze'de çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Burada sınır güvenli bir şekilde belirledikten sonra BM ile çalışmalara devam edeceğiz. BM'nin çok büyük potansiyeli var bu gerçekleştirilmiyor. 8 savaş bitirdim ama BM'den yardım almadım. Yeterince sıkı çalışmadılar bu konuda. Barış Kurulu'ndaki insanlar BM ile harika işler yapacak. Bütün dünya için çok daha güvenli bir ortam oluşturacağız. Buna şans ya da fırsat demek istemiyorum çünkü bu gerçekleşecek. Dünyadaki vahşeti sona erdireceğiz ve dünyada barış elde edeceğiz. Dünya barışını sağlayabiliriz. Burada çok zeki insanlar var. "
İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, ülkesinin bugün Davos’ta düzenlenen Barış Kurulu’na katılmama kararı aldığını açıkladı. Bu kararla birlikte Fransa, Norveç, İsveç ve Slovenya’nın da yer aldığı, anlaşmaya katılmayı reddeden ülkeler arasına İngiltere de eklendi.
BBC’ye demeç veren Cooper, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sürdürdüğü savaş devam ederken, Moskova’nın diğer çatışmalar için barış planları oluşturulmasında üstlenebileceği rolden kaygı duyduklarını ifade ederek, "Bugün imza atanlardan biri olmayacağız çünkü bu çok daha geniş konuları gündeme getiren bir hukuk anlaşması. Ayrıca Putin'in barıştan bahseden bir şeyin parçası olmasından da endişe duyuyoruz" dedi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump öncülüğündeki Gazze Barış Kurulu tüzüğünün anayasalarıyla örtüşmemesi nedeniyle bugünkü törende imza atamayacaklarını bildirdi. İtalya'nın Orta Doğu barış planının uygulanması ve iki devletli çözümün inşasında kritik bir rol oynayabileceğini vurgulayan Meloni, Roma yönetiminin girişime dahil olma konusunda istekli ve hazır olduğunu dile getirdi. Meloni, İtalya veya Avrupa'nın böyle bir mekanizmanın dışında kalmasının stratejik açıdan mantıklı bir tercih olmayacağını ifade etti.
Buna karşın, kurul tüzüğünde yapılan incelemeler sonucunda bazı unsurların İtalyan Anayasası ile uyumsuz olduğunun tespit edildiğini aktaran Meloni, bu hukuki pürüzler nedeniyle bugün için öngörülen imza törenine katılamayacaklarını belirtti. Meloni, niyetlerinin baki olduğunu ancak gerekli çalışmaların tamamlanması için zamana ihtiyaç duyduklarını kaydetti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'de Gazze Barış Kurulu Şartı’nın imza törenine katılacak ve temaslarda bulunacak.
Başkan Donald Trump’ın dünya liderlerini Gazze Barış Kurulu'na davet etmesi, kimi ülkelerce olumlu yanıtla karşılanırken, bazı yetkililer ayrıntıları değerlendirmek için zamana ihtiyaç duyduklarını belirtti.
Macaristan, Belarus ve Özbekistan liderleri, Trump'ın davetini kabul etme konusunda hızlı hareket etti. Kanada, Rusya ve Çin ise teklifi inceleyeceklerini bildirerek temkinli bir tutum benimsedi. Fransa, Norveç, İsveç, Danimarka ve Slovenya mevcut haliyle kurulda yer almayı reddetti; bu gelişme Trump’ın tepkisine yol açtı ve ABD Başkanı, Fransız şarabına yüzde 200 oranında cezai gümrük vergisi uygulanabileceğini ifade etti.
Başlangıçta Gazze’deki barış sürecine öncülük etmek amacıyla oluşturulan yapı, zamanla küresel ölçekteki çatışmaları ele almayı hedefleyen daha kapsamlı bir girişime dönüştü. Hafta sonu, kurucu üye pozisyonları için dünyanın farklı bölgelerindeki ülkelere davetiyeler gönderildi.
Kurula daimi üyelik için ülkelerin 1 milyar dolar ödemesi gerekecek ancak ABD’li yetkililer bu tutarın gönüllü olduğunu ve bir giriş ücreti olarak değerlendirilmediğini belirtti.
Kanada Maliye Bakanı, ülkesinin daimi üyelik için 1 milyar dolar ödeme yapmayacağını açıkladı. Başbakan Mark Carney ise Kanada’nın daveti prensipte kabul ettiğini ancak katılımın Gazze’ye insani yardımın “tam akışının” yeniden başlamasına bağlı olacağını dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye yönetim kuruluna katılmaları için davet gönderilmesi, savaş halindeki iki ülkenin uluslararası bir barış organı çerçevesinde birlikte yer alma ihtimaline ilişkin soruları gündeme taşıdı.
Zelenski, salı günü yaptığı açıklamada, "Rusya bizim düşmanımız. Belarus onların müttefiki. Bizim ve Rusya'nın şu ya da bu konseyde nasıl birlikte olabileceğimizi hayal etmek benim için çok zor" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çarşamba günü kurulun bileşimine yönelik sert eleştirilerinin ardından kurulda yer alacağını açıkladı. Kurulda Türkiye ve Katar’dan temsilcilerin bulunmasının beklendiği aktarıldı. İsrail yetkilileri daha önce Türkiye’yi Gazze’deki soykırımda İsrail’e karşı durduğu için, Katar’ı ise Hamas yetkililerini barındırdığı gerekçesiyle kınamıştı.
Davet edilen ülkelerden bazıları, Birleşmiş Milletler’in (BM) yerini alabilecek bir uluslararası yapıya katılmaya karşı olduklarını bildirdi. Trump, salı günü yaptığı açıklamada, BM’nin faaliyetlerini sürdürmesini istediğini söyledi ve örgütün "daha fazlasını yapmasını" beklediğini belirtti.
Kurul, ilk aşamada Gazze’de ateşkesin ve barış sürecinin uygulanmasını denetlemek amacıyla oluşturuldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), yeniden yapılanma çalışmalarını koordine etmek üzere Gazze’de bir “geçiş yönetimi” olarak kurulun oluşturulmasına yetki vermişti.
Trump, salı günü Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında gazetecilere, “Keşke Barış Kurulu'na değil de Birleşmiş Milletler'e ihtiyacımız olsaydı. Biliyorsunuz, çözdüğüm tüm savaşlarda BM bana hiçbir zaman yardımcı olmadı” dedi.
Trump çarşamba günü ise Barış Kurulu’nun BM ile birlikte çalışacağını söyledi ancak bu işbirliğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
ABD yönetimi, ocak ayı başlarında çoğu BM ile bağlantılı kuruluş, komisyon ve danışma kurulundan oluşan ve iklim, işgücü ve göç alanlarına odaklanan 66 uluslararası kuruluştan çekildi. Uluslararası Kriz Grubu’nun BM işlerinden sorumlu başkanı Daniel Forti, söz konusu adımın “Washington'ın kendi şartlarına göre uluslararası işbirliği isteme vizyonunun çok açık bir göstergesi” olduğunu söylemişti.
Beyaz Saray cuma günü yaptığı açıklamada, Barış Kurulu’nun çalışmalarının, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin Ortadoğu özel temsilcisi Steve Witkoff, Trump’ın damadı Jared Kushner ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in de yer aldığı bir yürütme kurulu tarafından “işler hale getirileceğini” duyurdu.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu'nun her üyesi, Gazze'nin istikrara kavuşması ve uzun vadeli başarısı için kritik öneme sahip, tanımlanmış bir portföyü denetleyecektir; bu portföy, yönetişim kapasitesi geliştirme, bölgesel ilişkiler, yeniden yapılanma, yatırım çekme, büyük ölçekli finansman ve sermaye seferberliği gibi alanları kapsamakta ancak bunlarla sınırlı kalmamaktadır” denildi.