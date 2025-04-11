Son dakika... Çin Devlet Başkanı Xi'den AB'ye çağrı: 'Tek taraflı zorbalığa birlikte direnelim'

"Trump'ın politikaları nelere yol açacak, kimse bilmiyor"

Uzmanlar, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının, her iki ülkeye de ciddi zarar verme riski taşıdığına dikkat çekti. Eski ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, sürecin küresel ekonomi üzerinde yaygın etkiler yaratabileceğini belirtti.



CNN International'a açıklamalar yapan Yellen, Trump yönetiminin ABD'ye zarar verme pahasına ticaret savaşı başlattığını vurgulayarak, şunları dile getirdi:



"Şu anda Çin ile büyük bir ticaret savaşındayız. Çin'e uygulanan tarifeler benim yasaklayıcı olarak adlandıracağım türden. Bunlar ABD ve küresel ekonomi üzerinde büyük etkilere yol açacak. Bu politikaların nelere yol açacağını kimse bilmiyor."



Obama yönetiminde Ekonomik Danışmanlar Konseyi'ne başkanlık eden Jason Furman ise, "ABD şu anda dünyadaki herkes için inanılmaz derecede güvenilmez bir ortak ve nasıl tekrar güvenilir hale geleceğimizi bilmiyorum" değerlendirmesini yaptı.