Son dakika... Çin Devlet Başkanı Xi'den AB'ye çağrı: 'Tek taraflı zorbalığa birlikte direnelim'

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Çin'de Temmuz ayında ticari konuların görüşüleceği bir zirve düzenleneceği açıklandı. Avrupa Konseyi Sözcüsü, Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey yetkililerin, zirvede Çinli bürokratlarla bir araya geleceğini duyurdu. AB, Çin ile bir zirve düzenlemeyi planladıklarını ilk olarak Ocak ayında duyurmuştu.
AFP'nin haberine göre, bir Avrupa Konseyi yetkilisi, "Temmuz ayının ikinci yarısında Çin'de gerçekleşmesi beklenen toplantı için bir tarih belirlemek üzere Çin ile koordinasyon halinde olduklarını belirtti.
AB'nin iki ana kurumu olan Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu'nun başkanları, 2024 yılı boyunca Çinli üst düzey yetkililerle bir araya gelmemişti.
Uzmanlar, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının, her iki ülkeye de ciddi zarar verme riski taşıdığına dikkat çekti. Eski ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, sürecin küresel ekonomi üzerinde yaygın etkiler yaratabileceğini belirtti.
CNN International'a açıklamalar yapan Yellen, Trump yönetiminin ABD'ye zarar verme pahasına ticaret savaşı başlattığını vurgulayarak, şunları dile getirdi:
"Şu anda Çin ile büyük bir ticaret savaşındayız. Çin'e uygulanan tarifeler benim yasaklayıcı olarak adlandıracağım türden. Bunlar ABD ve küresel ekonomi üzerinde büyük etkilere yol açacak. Bu politikaların nelere yol açacağını kimse bilmiyor."
Obama yönetiminde Ekonomik Danışmanlar Konseyi'ne başkanlık eden Jason Furman ise, "ABD şu anda dünyadaki herkes için inanılmaz derecede güvenilmez bir ortak ve nasıl tekrar güvenilir hale geleceğimizi bilmiyorum" değerlendirmesini yaptı.
Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, Cuma günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı tarifeleri "şaka haline gelecek bir sayı oyunu" olarak değerlendirdi. Sözcü, bu ifadeleri Pekin'in ABD menşeli ürünlere uyguladığı vergileri yüzde 125'e çıkarmasının ardından kullandı.
Bakanlık yetkilisi, Washington'un Çin mallarına yönelik gümrük vergilerinin "ekonomik açıdan pratik bir etkisi olmayan rakamsal bir gösteriye" dönüştüğünü belirtti. Sözcü, "Bu uygulama yalnızca ABD'nin zorbalığını ve baskıcı tavrını ortaya koyuyor. Sonunda şaka konusu haline gelecek" diye konuştu.
Çin hükümeti, karşılıklı tarife artışlarının daha ileri götürülmeyeceğini açıkladı.
Çin, ABD mallarına gümrük vergisini %125'e çıkardı. Çin, ABD mallarına ek gümrük vergileri 12 Nisan'dan itibaren uygulanacak.
ABD Başkanı Donald Trump, küresel piyasalardaki dalgalanmaların ardından birçok ülkeye uygulanması planlanan tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik ithalat vergilerini yüzde 145'e çıkardı. ABD basını, Trump'ın uyguladığı tarifelerin, Çin ile ticaret savaşını yoğunlaştırırken ABD'nin geleneksel müttefikleriyle ilişkilerini zayıflattığını belirtti. Trump yönetiminin, son dönemdeki korumacı önlemleriyle Pekin'e manevra alanı sağladığı öne sürüldü.
Associated Press'e (AP) göre, Çin, bu süreçte farklı bir strateji izliyor. Pekin, piyasalarını küresel yatırımcılara daha fazla açacağını ve küresel istikrar için güvenilir bir aktör olduğu mesajını verdi. Çin hükümeti, yaptığı açıklamada, "Dünya adaleti benimsemeli ve hegemonyacılığı reddetmeli" ifadelerini kullanarak, ABD'nin politikalarını eleştirdi.
Trump yönetiminin tarife politikaları, Dünya Sağlık Örgütü'nden çekilme ve çeşitli uluslararası kuruluşlardaki faaliyetleri azaltma gibi hamlelerle birleşince, ABD'nin küresel nüfuzunun zayıfladığı yönünde değerlendirmelere yol açtı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise, "Dünya Çin'i değil, ABD'yi arıyor çünkü bizim pazarlarımıza ihtiyaçları var" açıklamasını yaptı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Perşembe günü yaptığı açıklamada AB'nin misilleme önlemlerini 90 gün askıya alacağını doğruladı. Von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kurtuluş Günü" açıklamalarının ardından yaptığı konuşmada, Brüksel'in çelik gümrük vergilerine karşı ilk misilleme paketini hazırladığını belirtmişti.
Politico'nun haberine göre, erteleme kararı, taraflara müzakereler için zaman tanımayı amaçlıyor. Politico, "Tweet attığınızda değil, hazır olduğumuzda karşılık vereceğiz" değerlendirmesi yaptı.
Trump, AB'yi Amerikan fosil yakıtlarına yılda 350 milyar dolar harcamaya çağırdı. Bu miktar, ABD'nin mevcut yıllık petrol üretimini aşıyor. Avrupalı yetkililer, son aylarda Washington'a yaptıkları ziyaretlerde daha fazla gaz alımını görüştü. Ancak görüşmelere katılan kaynaklar, ABD yönetiminin anlaşmaya ilgisiz kaldığını belirtti.
Çin'in devlet haber ajansı Xinhua'nın bildirdiğine göre, Devlet Başkanı Xi Jinping, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Pekin'de bir araya geldi. Toplantının arından düzenlenen basın toplantısında konuşan Xi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan tarifelere atıfta bulunarak, Avrupa Birliği'ni "tek taraflı zorbalığa" direnmek için Pekin ile el ele vermeye çağırdı.
Xi, Çin'in vatandaşlarının meşru haklarını savunmaya devam edeceğini ifade eden Xi, şu ifadeleri kullandı:
"Çin ve Avrupa uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeli ve tek taraflı zorbalık uygulamalarına birlikte direnmeli. Bu, yalnızca "kendi meşru haklarımızı ve çıkarlarımızı korumak değil, aynı zamanda uluslararası adaleti korumak demektir.
"Sanchez ise İspanya ve AB'nin Çin ile ticaret açığını 'düzeltmesi' gerektiğini kaydetti. Sanchez, Çin ve AB arasındaki ticaret gerilimlerinin iş birliğini engellememesi gerektiğini de sözlerine ekledi.