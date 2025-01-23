SON DAKİKA: Cenin'de silah ve patlama sesleri! Filistinliler böyle gözaltına alındı...

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İsrail Ordusunun iki gündür saldırılarını sürdürdüğü Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde dün gece patlama ve silah sesleri duyuldu. AFP haber ajansına konuşan Cenin Valisi Kemal Ebu el-Rub bölgede durumun çok zor olduğunu vurgulayarak "İşgal ordusu, Cenin kampına ve Cenin hükümet hastanesine giden tüm yolları yıktı. Ateş açılıyor, patlamalar oluyor "dedi.
İsrail güçlerinin Salı günü başlattığı operasyondan bu yana Cenin çevresindeki köylerden yaklaşık 20 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, bölgede olan AFP muhabiri de mülteci kampından silah sesleri duyulduğunu doğruladı.
İngiliz Guardian gazetesi, İsrail'in Cenin'deki mülteci kampını ve hastaneyi kuşattığını belirttiği haberinde Halil Süleyman Devlet Hastanesine giden tüm yolların kapatıldığını, ambulansların girip çıkmasını engellemek için hastane çıkışlarının önüne molozların yığıldığını yazdı.
AFP haber ajansının bölgeden geçtiği son görüntülerde Cenin'e düzenlenen askeri bir baskın sırasında tutuklanan Filistinli erkekler görüntülendi. Fotoğraflarda üstlerinde beyaz bir tulum, elleri arkadan kelepçeli ve gözleri bağlı Filistinlilerin İsrail askerleri eşliğinde yürüdüğü görülüyor.
ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, ABD'nin İsrail'e sarsılmaz desteğinin altını çizdi.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rubio ile Netanyahu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamaya göre Rubio, görüşmede, ABD'nin İsrail'e olan sarsılmaz desteğinin altını çizdi ve ABD Başkanı Donald Trump için bunun en önemli öncelik olduğunu vurguladı.
Netanyahu'yu, İsrail'in "Hamas ve Hizbullah'a karşı elde ettiği başarılardan dolayı" kutlayan Rubio, Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılması için çalışmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.Görüşmede Rubio ile Netanyahu ayrıca İran kaynaklı tehditleri de ele alarak bu konuda işbirliği halinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
ABD Başkanı Trump, başkanlık kararnamesiyle Yemen'de İran destekli Husileri yeniden "terör örgütleri" listesine aldığını duyurdu.Trump, açıklamasında, 2021 yılında görevinin son günlerinde Husileri söz konusu listeye eklediğini, ancak Biden yönetiminin göreve geldikten birkaç ay sonra Husileri listeden çıkardığını kaydetti.
İran'ın çeşitli yollarla "terör aktivitelerini" bölgeye yaydığını ve Yemen'de Husiler olarak bilinen "Ensarallah" adlı örgütün de bu kapsamda kullanıldığını savunan Trump, özellikle Kızıldeniz'deki gemilere saldırıları dolayısıyla bu örgütün artık listeye geri eklenmesi gerektiğini ifade etti.Trump'ın kararnamesine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, 30 gün içinde Husileri resmen yeniden terör örgütleri listesine ekleyecek.
İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, talebini İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer aracılığıyla iletti.İsrail ordusunun kalması istenen noktaların, İsrail'in kuzeyi ile Lübnan'ın güneyi arasında tampon bölge oluşturan 5 stratejik askeri alan olduğunu kaydeden İsrailli yetkililer, Lübnan ordusunun bu bölgelerde henüz konuşlanmamış olmasını gerekçe gösterdi.Haberde, İsrail ordusundaki çok sayıda yetkilinin Lübnan'da kalmaları gerektiğine inandığı, bunun ise ABD Başkanı Trump'ın onayına bağlı olduğu aktarıldı.
Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü devreye girmesinin ardından İsrail ordusu, salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" saldırısını başlattı. İsrail ordusu, kentteki Cenin Mülteci Kampı ve devlet hastanesini 2 gündür kuşatma altında tutuyor.
İsrail ordusunun, Cenin'deki saldırılarında şu ana kadar 10 Filistinli hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın ve saldırılarda 2 bin kadar Filistinli ailenin zorla yerinden edildiği bildirildi.