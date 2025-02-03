Son dakika...Cenin'de büyük yıkım! Gözler Trump-Netanyahu görüşmesine çevrildi...

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "İsrail ve diğer ülkelerle Ortadoğu konusunda yapılan görüşmeler ilerleme kaydediyor" ifadelerini kullandı.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırıların şiddetini artırdı.
Gazze'de ateşkesin ilan edilmesinin ardından, İsrail ordusunun 21 Ocak'ta bölgeye geniş çaplı saldırılarını başlatmasından bu yana 50'den fazla Filistinlinin öldürüldüğü, 100'den fazlasının da gözaltına alındığı bildirildi.
AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre, Cenin Mülteci Kampı'nda, patlayıcılarla havaya uçurulan evlerin sayısının 23'e yükseldi. Patlamaların etkisiyle Cenin kampındaki pek çok evin ve kamp yakınındaki Cenin Devlet Hastanesi'nin de camları kırıldı.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in "büyük mahalleleri havaya uçurma" eylemini kınadı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'a geldi.İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon, Netanyahu'yu diğer yetkililerle birlikte Maryland'deki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nde karşıladığı görüntüyü paylaştı.
Danon, "Başkan Trump'la görüşmek için Washington'a gelen Başbakan Netanyahu'yu karşılamaktan heyecan duydum. Bu, iki ülke arasındaki derin ittifakı derinleştirecek ve işbirliğimizi artıracak önemli bir görüşme." ifadelerini kullandı.
Netanyahu'nun yarın ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la bir araya gelmesi, salı günü ise Beyaz Saray'da Trump'la görüşmesi öngörülüyor. Netanyahu ve Trump'ın gündeminde, Gazze, esirler ve İran'ın yer alması bekleniyor.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e insansız hava araçları (İHA) fırlatılmasını kabul etmeyeceklerini söyledi.Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Katz, Lübnan'daki İsrail ordu güçlerine yaptığı konuşmada, Lübnan'dan İHA fırlatılması halinde Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım’ı "çok ağır bir bedel ödeyeceği" konusunda uyardı.
"Son günlerde Lübnan'dan İsrail'e doğru İHA fırlatma girişimleri gördüklerini" söyleyen Katz, "Buradan Hizbullah'a ve Lübnan hükümetine net bir mesaj göndermek istiyorum: İsrail, Lübnan'dan İHA fırlatılmasını kabul etmeyecektir. Ya İHA olmayacak ya da Hizbullah olmayacak." ifadelerini kullandı.Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'a seslenen Katz, "İHA'ların fırlatılması halinde Hizbullah'ın çok ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtti.
İsrail'in istifa eden Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'den 6 Mart'ta koltuğu devralacak yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Tevrat'tan bir metne atıf yaparak Filistinlileri tehdit etti.İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre Zamir, Tel Aviv'de İsrail Savunma Bakanlığının düzenlediği konferansta, 2025'in savaş dolu bir yıl olacağını ve Filistinlilere karşı savaşa devam edeceklerini söyledi.
Zamir, Tevrat'ın Levililer kitabında geçen "Düşmanlarımı kovalayıp yok ettim; onları tüketmeden geri dönmedim." ifadeleriyle Filistinlileri tehdit etti.Savaşın henüz bitmediğini öne süren Zamir, "Önümüzde hala zorluklar var." dedi.Daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sırasında Tevrat'a sıkça atıflar yapmıştı.
İsrail'de Genelkurmay Başkanı Halevi, 7 Ekim'deki "feci başarısızlığın sorumluluğunu" üstlendiğini duyurarak istifa etmişti.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği baskınlarda son 24 saatte aralarında eski tutukluların da bulunduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Batı Şeria'nın kuzeyinde Tulkerim ve Tubas kentlerinde Filistinlileri gözaltına aldığı belirtildi.İsrail ordusunun Batı Şeria'da dün akşamdan bu yana aralarında eski tutukluların da bulunduğu en az 20 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.Gözaltına alınan kişilere ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
Avrupa Birliği (AB), İsrail hükümetinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bölgedeki faaliyetlerini yasaklamasını kınadı.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından AB adına yapılan yazılı açıklamada, İsrail mevzuatının UNRWA'nın Batı Şeria'da (Doğu Kudüs dahil) ve Gazze'deki operasyonları üzerinde kapsamlı sonuçları dolayısıyla endişe duyulduğu kaydedildi.