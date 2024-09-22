Son dakika...Çatışmalar şiddetlendi: Hizbullah gece boyu vurdu, İsrail hava saldırıları başlattı!

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İsrail Kamu Yayın Kurumu, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine yönelik saldırılarının ardından İsrail'in Akka, Nehariyye, Tiberya ve Safed kentlerindeki okulların kapatılacağını duyurdu.Times of Israel ise Hayfa'daki okulların da kapatılacağını duyurdu.
İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güney kesimlerindeki birçok bölgeye hava saldırıları düzenlediği bildirildi.Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, gece saldırılarının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren Nebatiye kentine bağlı Ayn Kana, Cibaa beldeleri İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.İsrail, ülkenin güneyindeki sınıra yakın bölgede yer alan Litani Nehri boyunca Ayta Şaab, Hayyam, Curmuk beldelerine hava saldırıları düzenledi. Aynı bölgeler, İsrail topçuları tarafından da gece boyunca bombalandı.
Suluki Vadisi çevresi İsrail savaş uçakları tarafından vurulurken eş zamanlı olarak Ramiye beldesine İsrail tarafından ağır otomatik silah atışları yapıldı.Doğu Zotar ve Deyr Suryan beldeleri arasındaki bölge gece saatlerinde İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.
Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyindeki bölgelere roket saldırıları sabah saatlerinde de devam etti. İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti ve çevresinde saldırı alarmları çaldı.Sosyal medyada, İsrail'e ait hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerin atılan mühimmatlara doğru ilerlediği, havada patlamalar oluşturduğu görüntüler paylaşıldı.
İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre, Lübnan'dan İsrail'e doğru gece boyunca 115 kadar füze atıldı.İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin roketlerin çoğunluğunu engellediğini ancak Hayfa yakınlarındaki Kiryat Biraik ve Aşağı Celile bölgesinde yerleşim yerine isabet ettiğini bildirdi.İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Kiryat Bialik bölgesine isabet eden roket nedeniyle üç kişinin yaralandığını ifade etti. Bölgede evlerde ve araçlarda hasar oluştu.
Lübnan Hizbullahı da yaptığı yazılı açıklamalarla, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak, Fadi-1 ve Fadi-2 tipinde füzelerle Hayfa yakınlarındaki Ramat David isimli hava üssü ve buradaki bir savunma sanayi şirketi merkezini hedef aldığını kaydetti.İsrail ordusu, sabah saatlerinde Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü noktalara hava saldırısı başlattığını duyurdu.Öte yandan, İsrail ordusu, gece saatlerinde Irak'tan atılan bir insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı.
Al Jazeera televizyonunda yer alan haberde, "ağır silahlı İsrail askerlerinin televizyonun Ramallah'taki ofisini 45 gün süreyle askeri emir gereği kapattığı" anlatıldı.İsrail askerlerinin önce Al Jazeera'nın Ramallah'taki ofisinin bulunduğu binayı kuşattığı ve binanın demir kapısını bombayla patlatarak ofise baskın düzenlediği kaydedildi.
Baskında ofisteki tüm ekipman ve belgelere el koyan İsrail askerlerinin bunları kamyonlarla taşıdığı, çalışanların arabalarını kullanmasını engellediği aktarıldı.Askerlerin, Al Jazeera muhabirlerinin Ramallah'ta sokakta çalışmasını da engelleyerek kanalın yayınını durdurduğu vurgulandı.
Al Jazeera tarafından yayınlanan görüntülerde, ağır silahlı İsrail askerlerinin ofise baskın yapması ve ofisin 45 gün süreyle kapatılması yönündeki askeri emri ofisin müdürü Velid el-Omeri'ye teslim etmesi yer alıyor.
Hizbullah, İsrail'le 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda ölü sayısının 501'e yükseldiğini bildirdi.Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte yaşamını yitiren Hizbullah mensubu sayısının iki kişinin daha ölümüyle 17'e yükseldiği belirtildi.
İsrail'le çatışmalarda ölen iki Hizbullah mensubunun adlarının Muhammed Hüseyin Ubeyd ve Abbas Mahmud Salih olduğu kaydedildi.İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 501'e yükseldi.
İsrail ordusu iç cephe komutanlığı akşam saatlerinde vatandaşlarına yeni güvenlik talimatları yayınladı. Talimatlara göre, açık alanlarda 30, kapalı alanlarda sığınak bulunması durumunda 300 kişiden fazla toplanmalar kısıtlandı. Bu bölgedeki eğitim ve iş yerlerinin yakınlarında güvenli bir sığınak bulunması halinde faaliyetlerin normal seyredebileceği bildirildi. Bu bölgelerdeki tüm plajlar kapatıldı.İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, bir roket veya başka bir saldırı ihtimaline karşı uyarıların güncellenebileceğini söyledi.
İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında gerilimin zirveye tırmanmasının ardından Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Hayfa ve Nasıra kenti çevresinde geniş bir bölgede atılan roketler nedeniyle saldırı alarmları çaldı.İsrail ordusu iç cephe komutanlığının Hayfa'nın kuzeyindeki Lübnan sınırına kadar uzanan Celile gibi bölgelerde yeni güvenlik talimatları duyurmasının ardından Hayfa kenti ve civarındaki Nasıra kenti çevresinde saldırı alarmları çaldı.İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Lübnan'dan İsrail topraklarının derinliklerine doğru 15 roket atıldı.
Nasıra'da bir noktaya isabet eden füzenin yangına yol açtığı cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Sosyal medyada, İsrail'in kuzeyindeki özellikle Nasıra kenti çevresinde hava savunma sistemlerinden ateşlenen önleyici füzelerin atılan mühimmatlara doğru ilerlediği, havada patlamalar yaşandığı görüntüler paylaşıldı.
İsrail basınındaki haberlere göre, Hizbullah'ın son saldırısıyla kuzeydeki Ramat David isimli Hayfa kentine yakın İsrail ordusuna ait hava üssü hedef alındı. Lübnan'daki Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, onlarca roketle İsrail topraklarının, Ramat David üssü ve havaalanının hedef alındığı kaydedildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise 60'lı yaşlarında bir kişinin şarapnel nedeniyle hafif yaralandığı bildirildi.Saldırıda hedef alındığı kaydedilen hava üssünün çevresine isabet eden roketlerin bir kısmının ufak çapta yangına sebep olduğu ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarıldı.