Son dakika...Çatışmalar şiddetlendi: Hizbullah gece boyu vurdu, İsrail hava saldırıları başlattı!

Çatışmalar şiddetlendi

Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyindeki bölgelere roket saldırıları sabah saatlerinde de devam etti. İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti ve çevresinde saldırı alarmları çaldı.Sosyal medyada, İsrail'e ait hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerin atılan mühimmatlara doğru ilerlediği, havada patlamalar oluşturduğu görüntüler paylaşıldı.



İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre, Lübnan'dan İsrail'e doğru gece boyunca 115 kadar füze atıldı.İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin roketlerin çoğunluğunu engellediğini ancak Hayfa yakınlarındaki Kiryat Biraik ve Aşağı Celile bölgesinde yerleşim yerine isabet ettiğini bildirdi.İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Kiryat Bialik bölgesine isabet eden roket nedeniyle üç kişinin yaralandığını ifade etti. Bölgede evlerde ve araçlarda hasar oluştu.



Lübnan Hizbullahı da yaptığı yazılı açıklamalarla, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak, Fadi-1 ve Fadi-2 tipinde füzelerle Hayfa yakınlarındaki Ramat David isimli hava üssü ve buradaki bir savunma sanayi şirketi merkezini hedef aldığını kaydetti.İsrail ordusu, sabah saatlerinde Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü noktalara hava saldırısı başlattığını duyurdu.Öte yandan, İsrail ordusu, gece saatlerinde Irak'tan atılan bir insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı.