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SON DAKİKA...Bu bir ilk: Netanyahu Suriye topraklarında! İran alarma geçti: Nükleer silah baskısı

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#İsrail#Esad
SON DAKİKA...Bu bir ilk: Netanyahu Suriye topraklarında İran alarma geçti: Nükleer silah baskısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 05:29

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün Suriye'nin en yüksek noktasındaki Hermon Dağı'na giderek IDF işgalinin "İsrail'in güvenliğini sağlayacak düzenleme bulunana kadar" süreceğini belirtti. İlk kez görevdeki bir İsrail başbakanının Suriye topraklarına girmesi bugün dış basının öne çıkan gündem maddelerinden bir oldu. Uzmanlar tehlikeli adımın bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağını belirtirken ABD'li Washington Post gazetesi son gelişmelerin İran'ı alarma geçirdiğini yazdı.

BMGK üyeleri, Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlı olduklarını bildirdi

15 üyeden oluşan BMGK, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, Suriye'de, BMGK'nin 2254 sayılı kararının temel ilkelerine dayalı kapsayıcı ve Suriyelilerin öncülüğünde siyasi sürecin inşa edilmesi çağrısı yapıldı.

Bu bağlamda, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in sürecin kolaylaştırılmasına yönelik çabalarının desteklendiği kaydedilen açıklamada, "Söz konusu siyasi sürecin, tüm Suriyelilerin meşru beklentilerini karşılaması, onları koruması ve kendi geleceklerini barışçıl, bağımsız ve demokratik bir şekilde belirlemelerine imkan tanıması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

İran'da İsrail alarmı

Washington Post gazetesi Suriye'de Esad rejiminin çöküşü ve İsrail saldırılarının İran'ı savunmasız bıraktığını yazdı. Gazeteye göre, giderek artan kırılganlık hükümet içinde alarm yarattı ve İsrail ile giderek tırmanan gerilimin çok daha tehlikeli bir aşamaya girebileceği korkularını körükledi.

Rejimin katı çizgideki destekçileri, olası bir İsrail saldırısına karşı nükleer caydırıcılık seçeneğini daha sık konuşmaya başladı hatta Esad'ın düşüşünden yakınan milletvekili Ahmad Naderi, 8 Aralık'ta X'te yaptığı bir paylaşımda İran'ın "atom bombası" denemesi için çağrıda bulundu.


Bu bir ilk: Netanyahu Suriye topraklarında

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin Hermon Dağı'nda yer alan ve Baas rejiminin devrilmesinin ardından tampon bölgede başlayan işgalin "İsrail'in güvenliğini sağlayacak düzenleme bulunana kadar" süreceğini belirtti.İsrail ordusunun Hermon Dağı'nda 7 Aralık sonrası işgal ettiği bölgede konuşan Netanyahu, Suriye'deki son gelişmelerin ardından buranın "İsrail'in güvenliği için öneminin arttığını" ileri sürdü.Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede işgale ilişkin mesajlar veren Netanyahu, "İsrail'in güvenliğini sağlayacak başka bir düzenleme bulunana kadar bu önemli noktada (Hermon Dağı'nda işgal edilen tampon bölge) kalmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

NewsWeek bunun görevdeki bir İsrail liderinin ilk kez Suriye topraklarına girmesi anlamına geldiğine dikkat çekerken Hermon Dağı'nın yüksekliğinden, Suriye, Lübnan ve İsrail'e yakınlığından dolayı stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Newsweek'e konuşan uzmanlar ise İsrail'in eylemlerinin 1974 ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini ve zaten istikrarsız olan bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabileceğini savunuyor.

İsrail medyasında yer alan haberlerde ise İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Lübnan ve Suriye sınırına yeni birlikler konuşlandırdığı yazıldı.


Pentagon: Suriye'deki durumla ilgili Türkiye ile iletişim hatlarını açık tutmayı sürdürüyoruz
Pentagon: Suriyedeki durumla ilgili Türkiye ile iletişim hatlarını açık tutmayı sürdürüyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ve DEAŞ hakkında Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini, Suriye'deki durum ve bölgesel güvenlik çıkarlarıyla ilgili iletişimi açık tutmayı sürdürdüklerini belirtti.Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, günlük basın toplantısında,"Türkiye çok değerli bir NATO müttefikidir ve Suriye'deki durum ve DEAŞ gibi bölgesel güvenlik çıkarlarıyla ilgili olarak iletişim hatlarını açık tutmaya devam ediyoruz." derken ABD'nin bölgedeki pozisyonu veya DEAŞ'ı yenme misyonuna nasıl yaklaştığı konusunda duyuracak herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, "DEAŞ ve SDG ile ilgili zorluklar konusunda Türk mevkidaşlarımızla ve bölgedeki diğerleriyle görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın yeniden canlanmamasında bölgedeki herkesin çıkarı olduğunu kaydeden Ryder, bu konuda PKK/YPG unsurlarının "önemli bir ortak olmaya devam ettiğini" savundu.Ryder, Türkiye'nin sınırına yakın Aynularab (Kobani) bölgesinde terör örgütü PKK/YPG unsurlarının diğer taraflarla ateşkes görüşmeleri yapmasına ilişkin ABD'nin tutumuyla ilgili bir soru üzerine de sadece bu konudaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

 

BM ve Rusya'dan Suriye'ye yönelik yaptırımlara son verilmesi çağrısı
BM ve Rusyadan Suriyeye yönelik yaptırımlara son verilmesi çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Suriye konulu oturumda Suriye'ye yönelik yaptırımlara son verilmesi çağrısında bulundu.AB ve aralarında ABD ve İngiltere'nin de bulunduğu ülkeler, 2011'de Suriye rejiminin eski lideri Beşar Esad'ın demokrasi yanlısı protestolara sert müdahalesinin iç savaşa dönüşmesinin ardından Suriye'ye ağır yaptırımlar uygulamıştı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineBMGK üyeleri, Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlı olduklarını bildirdi
timelineİran'da İsrail alarmı
timelineBu bir ilk: Netanyahu Suriye topraklarında
timelinePentagon: Suriye'deki durumla ilgili Türkiye ile iletişim hatlarını açık tutmayı sürdürüyoruz
timelineBM ve Rusya'dan Suriye'ye yönelik yaptırımlara son verilmesi çağrısı
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#Suriye#İsrail#Esad

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