Son dakika...Bölgenin kaderini değiştirecek acı karar! Hamaney'in tek sözü her şeyi değiştirebilir...

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Chicago'da devam eden Demokrat Parti Ulusal Kongresi binlerce Filistin destekçisi gruplar tarafından protesto edildi.Pazartesi gününün ardından ikinci kez organize olan gruplar polis kontrolü altında kurultayın yapıldığı United Center yakınlarında yaklaşık 3 saat süren bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e ağır eleştiri içeren sloganlar atan grup yürüyüşün başladığı parkta olaysız şekilde dağıldı. Yürüyüş esnasında bir grubun metro istasyonunun olduğu bir üst geçide Filistin bayrağı asmak istemesi üzerine üç kişi polis tarafından engellendi ve gözaltına alındı. Kalabalık grup bu kişilerin serbest bırakılması yönünde sloganlar attıktan sonra polis göstericileri serbest bıraktı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyu düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 Filistinli hayatını kaybetti.Sağlık kaynakları, İsrail saldırısında hayatını kaybedenlerin cesetlerinin bölgedeki Kemal Advan Hastanesine getirildiğini ve çoğunluğunu kadınların ve çocukların oluşturduğunu belirtti.Kaynaklar, enkaz altında kalanların da olduğunu ifade etti.
Hollanda Başbakanı Dick Schoof, İsrail yönetiminin, aşırılık yanlısı yerleşimcilerin uyguladığı şiddete karşı harekete geçmekle yükümlü olduğunu söyledi.Başbakan Schoof, X'ten yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda Gazze'deki insani durumu görüştüğünü ifade etti.Schoof, Abbas ile Gazze'de ateşkes ihtiyacını ve Batı Şeria'daki durumu ele aldıklarını belirtti.
Bölgede gerilimin daha da tırmanmasını önlemenin önemini vurgulayan Schoof, "İsrail, aşırılık yanlısı yerleşimcilerin uyguladığı şiddete karşı harekete geçmekle yükümlüdür." ifadesini kullandı.Schoof, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, Hollanda'nın iki devletli çözümü desteklediğini kaydetti.
Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da düzenlenen bir suikastta öldürülmesi Tahran'da taşları yerinden oynattı. İran'ın dini lideri Hamaney saldırı sonrası intikam sözü verdi, dünya haftalardır Tahran'dan gelecek misillemeyi bekliyor. Al Jazeera'ya göre suikastın zamanlaması daha kötü olamazdı. İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bu jeopolitik ateş topu kucağına atıldığında liderlik rolüne yeni yeni alışmaya çalışıyordu. Hamaney içinse Haniye'nin öldürülmesi bir provokasyondan çok daha fazlasıydı, varoluşsal bir meydan okumaydı. Hatta bu meydan okuma Hamaney'in 2003'te nükleer silahların üretimi, kullanımı ve depolanmasını yasaklayan fetvasını yeniden gözden geçirmesine neden olacak kadar büyüktü.
Al Jazeera'ya isminin açıklanmaması şartı ile konuşan üst düzey İranlı bir yetkili, Hamaney'in nükleer silahlara ilişkin fetvasının İran'ın stratejik önceliklerine hizmet edip etmediğine ilişkin tartışmanın Haniye suikastından önce başladığını vurguladı.
Hamaney İran'ın dünya güçleriyle yaptığı nükleer anlaşmanın sıkıntılı tarihi boyunca ülkesine yön verdi. Şimdi, 85 yaşında, İran'ın geleneksel olarak rakiplerine baskı uygulamak için kullandığı savaş ve barış arasındaki "gri bölge"deki manevralardan daha fazlasını gerektiren kritik bir kavşakta ve İran'ın geleceğini güvence altına alması gerekiyor.
Al Jazeera, müzakerecilerin İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız savaşını sona erdirecek bir ateşkes anlaşmasına varmak için çabaladığı ve suikastın üzerinden üç hafta geçmesine rağmen İran'ın henüz ne yapacağını belirtmediği bir dönemde, bu durumun Ortadoğu'nun stratejik manzarasını yeniden şekillendirebileceğini düşünüyor.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, beklenen misilleme için "İran'ın tepkisinin zamanlaması titizlikle ayarlanacak." açıklaması ile yetindi. Kaynaklar suikastın İran'da yoğun tartışmalara yol açtığını vurguluyor. Bazı kesimler itidal göstermenin en akıllıca yol olduğunu savunurken, misilleme saldırısının İran'ı İsrail ile uzun süreli ve maliyetli bir çatışmaya sürükleyebileceğinden endişe ediliyor.
İran'ın dini lideri şimdi İsrail konusunda acı bir tercihle karşı karşıya.Al Jazeera'ya konuşan İranlı bir kaynak "Nükleer doktrinde herhangi bir değişiklik, mutlaka nükleer silahlara doğru gidileceği anlamına gelmiyor" dedi ve bunun sadece mevcut nükleer stratejiyi değiştirmek anlamına gelebileceğini, herhangi bir değişikliğin de İsrail'e yönelik olacağını belirtti. Dünya, Tahran'ın on yıllardır aldığı en kritik kararla boğuştuğunu izliyor, Hamaney'in önündeki seçeneklerin hepsi önemli riskler ve belirsiz sonuçlarla dolu...
İngiliz ordusu, Kızıldeniz'de Husilerin saldırısına uğrayan Yunan petrol tankerinin sürüklendiğini ve alev aldığını duyurdu.Associated Press haber ajansının geçtiği bilgilere göre, İngiliz ordusu, Kızıldeniz'de seyahat eden Yunan bandıralı bir petrol tankerinin Yemen'deki Husiler tarafından gerçekleştirildiğinden şüphelenilen saldırının ardından alevler içinde sürüklendiğini duyurdu.
Haftalardır Kızıldeniz'de yaşanan en ciddi saldırı olan bu olay, Husilerin Gazze Şeridi'ndeki İsrail-Hamas savaşı nedeniyle gemileri hedef alan ve her yıl 1 trilyon dolarlık kargonun geçtiği bir ticaret yolunu kesintiye uğratan aylardır süren kampanyasının son halkası.İngiliz ordusunun Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi'nin açıklamasına göre gemiye dört mermi isabet etti. Bunların dron mu yoksa füze mi olduğu bilinmiyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde Hizbullah'a ait silah depolama tesislerini bombaladığını açıklamasının ardından, İsrail hava kuvvetlerinin hem savunma hem de saldırı manevralarına hazır olduğunu söyledi.Netanyahu, Kuzey'deki Ramat David Hava Kuvvetleri Üssü'nü ziyaretinde, "Hava Kuvvetleri, düşmanlarımızın yumuşak karnına nasıl vuracağını bilen demir yumruğumuzdur.Bunu defalarca kanıtladılar ve eğer biz de kanıtlamak zorunda kalırsak, biz de defalarca kanıtlayacağız" dedi.
Hizbullah İsrail'in kuzeyindeki Ramot Naftali bölgesindeki İsrail askeri kışlalarına ve işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Zaura'daki topçu mevzilerine Katyuşa roketleriyle saldırı düzenlediğini, her iki saldırıda da "doğrudan isabet" sağlandığını duyurdu.
İsrail Ordusu ise Lübnan'ın güneyindeki Çihine kentindeki bir binaya saldırı düzenlendiğini,Kfar Kila'da bulunan Hizbullah'a ait askeri yapılanmaya hava saldırısı düzenlediğini ve Ayta eş-Şaab ile Alma eş-Şaab'a topçu ateşi açıldığını açıkladı
Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Başkan, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması anlaşmasının tamamlanmasının aciliyetini vurguladı ve kalan engellerin kaldırılması için Kahire'deki yapılacak görüşmeleri değerlendirdi." ifadesine yer verildi.
ABD'nin, İran ve İran destekli örgütler karşısında İsrail'e olan askeri desteğinin devam edeceğini kaydeden Biden, bölgedeki Amerikan askeri varlığına ilişkin son durumu da Netanyahu ile değerlendirdi.
İsrailli kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı, Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası müzakerelerini sabote etmekle suçladı.İsrail’deki Yediot Ahronot gazetesi, adı açıklanmayan İsrailli kaynakların, “Blinken, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun ABD’nin teklifini kabul ettiğini ve topun artık Hamas’ın kalesinde olduğunu söyleyerek çok ciddi bir hata yaptı.” şeklindeki sözlerine yer verdi.
Kaynaklar, “(Blinken) müzakereleri ciddi şekilde sabote etti ve çok ciddi bir hata yaptı. Bu, saflık ve anlama eksikliğini gösteriyor.” ifadelerini kullanıldı.
Blinken’ın ABD’nin iç siyasi mülahazaları için iyimser bir tablo çizerek, Demokrat Parti’nin Chicago'daki konferansının sorunsuz ilerlemesini sağladığına dikkati çeken kaynaklar, “Blinken, adeta müzakereleri tasfiye etti ve Netanyahu'nun yanında yer alarak onu ödüllendirdi.” dedi.