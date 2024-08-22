Son dakika...Bölgenin kaderini değiştirecek acı karar! Hamaney'in tek sözü her şeyi değiştirebilir...

Hamaney acı bir karar vermek zorunda: 2003'deki fetvasını değiştirecek mi?

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da düzenlenen bir suikastta öldürülmesi Tahran'da taşları yerinden oynattı. İran'ın dini lideri Hamaney saldırı sonrası intikam sözü verdi, dünya haftalardır Tahran'dan gelecek misillemeyi bekliyor. Al Jazeera'ya göre suikastın zamanlaması daha kötü olamazdı. İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bu jeopolitik ateş topu kucağına atıldığında liderlik rolüne yeni yeni alışmaya çalışıyordu. Hamaney içinse Haniye'nin öldürülmesi bir provokasyondan çok daha fazlasıydı, varoluşsal bir meydan okumaydı. Hatta bu meydan okuma Hamaney'in 2003'te nükleer silahların üretimi, kullanımı ve depolanmasını yasaklayan fetvasını yeniden gözden geçirmesine neden olacak kadar büyüktü.



Al Jazeera'ya isminin açıklanmaması şartı ile konuşan üst düzey İranlı bir yetkili, Hamaney'in nükleer silahlara ilişkin fetvasının İran'ın stratejik önceliklerine hizmet edip etmediğine ilişkin tartışmanın Haniye suikastından önce başladığını vurguladı.



Hamaney İran'ın dünya güçleriyle yaptığı nükleer anlaşmanın sıkıntılı tarihi boyunca ülkesine yön verdi. Şimdi, 85 yaşında, İran'ın geleneksel olarak rakiplerine baskı uygulamak için kullandığı savaş ve barış arasındaki "gri bölge"deki manevralardan daha fazlasını gerektiren kritik bir kavşakta ve İran'ın geleceğini güvence altına alması gerekiyor.



Al Jazeera, müzakerecilerin İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız savaşını sona erdirecek bir ateşkes anlaşmasına varmak için çabaladığı ve suikastın üzerinden üç hafta geçmesine rağmen İran'ın henüz ne yapacağını belirtmediği bir dönemde, bu durumun Ortadoğu'nun stratejik manzarasını yeniden şekillendirebileceğini düşünüyor.



İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, beklenen misilleme için "İran'ın tepkisinin zamanlaması titizlikle ayarlanacak." açıklaması ile yetindi. Kaynaklar suikastın İran'da yoğun tartışmalara yol açtığını vurguluyor. Bazı kesimler itidal göstermenin en akıllıca yol olduğunu savunurken, misilleme saldırısının İran'ı İsrail ile uzun süreli ve maliyetli bir çatışmaya sürükleyebileceğinden endişe ediliyor.



İran'ın dini lideri şimdi İsrail konusunda acı bir tercihle karşı karşıya.Al Jazeera'ya konuşan İranlı bir kaynak "Nükleer doktrinde herhangi bir değişiklik, mutlaka nükleer silahlara doğru gidileceği anlamına gelmiyor" dedi ve bunun sadece mevcut nükleer stratejiyi değiştirmek anlamına gelebileceğini, herhangi bir değişikliğin de İsrail'e yönelik olacağını belirtti. Dünya, Tahran'ın on yıllardır aldığı en kritik kararla boğuştuğunu izliyor, Hamaney'in önündeki seçeneklerin hepsi önemli riskler ve belirsiz sonuçlarla dolu...