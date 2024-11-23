Son dakika... İsrail Beyrut'ta 8 katlı binayı yerle bir etti... İddia: Hedef, Hizbullah lideriydi

UNIFIL üssüne bir saldırı daha: 4 İtalyan askeri yaralandı

UNIFIL tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Sur bölgesine bağlı Chama köyünde bulunan üslerine saldırı düzenlendiği bildirildi.



Açıklamada, “Bugün erken saatlerde Chama'daki Batı Bölgesi Karargahına 122 mm'lik 2 roket isabet etmiştir. Şu anda yaralanan 4 İtalyan barış gücü mensubu üs hastanesinde tedavi görmektedir. Neyse ki yaralananların hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmuyor. Muhtemelen Hizbullah ya da bağlantılı gruplar tarafından fırlatılan roketler, bir sığınağa ve uluslararası askerler tarafından kullanılan bir alana isabet ederek yakınlardaki altyapıya ciddi zarar verdi” denildi.



Saldırının ardından yapılardan birinin alev aldığı aktarılan açıklamada, “Yangın üs personeli tarafından hızla söndürüldü. Bu, Şama'daki UNIFIL üssüne bir hafta içinde düzenlenen 3’üncü saldırıdır. Tarafları UNIFIL mevzilerinin yanında çatışmaktan kaçınmaya çağırıyoruz. BM tesislerinin ve personelinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterilmelidir” ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, UNIFIL askerlerine yönelik her türlü saldırının uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının ciddi bir ihlali olduğu vurgulanırken, “Güney Lübnan'da görev yapan barış gücü askerlerinin kasıtlı veya kazara hedef alınmasına, güvenliklerinin sağlanması ve uluslararası hukukun korunması için derhal son verilmelidir” denildi.