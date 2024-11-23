Son dakika... İsrail Beyrut'ta 8 katlı binayı yerle bir etti... İddia: Hedef, Hizbullah lideriydi

Güncelleme Tarihi:
İsrailli haber siteleri ve sosyal medyada, İsrail'in Beyrut saldırısının arka planında Hizbullah lideri Naim Kasım'ı öldürmek olduğu iddia edildi.
Öne sürülen iddiada, İsrail ordusu düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım ya da Hizbullah'ın üst düzey yetkililerinden Talal Hamiya olduğu belirtildi.
Kasım, eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından Hizbullah'ın lideri oldu. Hamiya ise, İsrail'in 20 Eylül'de Beyrut'ta düzenlediği bir saldırıda Hizbullah'ın askeri operasyonlarının başı İbrahim Akil'i öldürmesinin ardından operasyonlar bölümünün başına getirildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) verilerine göre, Hizbullah Cuma günü Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine ulaşan yaklaşık 80 roket fırlattı.
İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, yerel saatle 04.00 sıralarında başkent Beyrut'un merkezindeki Basta bölgesini hedef aldı. En az 4 füzeyle vurulan el-Mamun Caddesindeki 8 katlı bir bina yıkıldı. Hizbullah'a bağlı Al Manar televizyonunun Lübnan Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezinde bir binaya çok şiddetli hava saldırısı düzenledi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre, İsrail savaş uçakları Beyrut'un şehir merkezindeki el-Basta bölgesini hedef aldı.
İsrail savaş uçaklarının 5 füzeyle hedef aldığı el-Memun Sokağı'ndaki 8 katlı bir bina yerle bir oldu.
Bölgedeki AA muhabiri, arka arkaya gelen çok şiddetli patlama seslerinin tüm Beyrut'tan duyulduğunu aktardı.
Yetkililerden saldırıda ölen ve yaralananlara ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.
İsrail basını, Gazze Şeridi ve Lübnan'ın güneyindeki çatışmalara katılan en az 6 İsrail askerinin psikolojik problemler sebebiyle yaşamına son verdiğini bildirdi.
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, son aylarda İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarında uzun süre görev aldıktan sonra psikolojisi bozulan en az 6 İsrail askerinin intihar ettiği belirtildi.
Yaşamına son veren İsrailli asker sayısının daha fazla olduğunun tahmin edildiği ancak İsrail ordusunun bu konudaki resmi verileri şu ana kadar paylaşmayı reddettiği ve yıl sonunda bu verileri paylaşacağını belirttiği kaydedildi.
Binlerce İsrail askerinin, sahada görevli psikologların yanı sıra İsrail ordusunun kurduğu ruh sağlığı kliniklerine başvurduğu aktarıldı.
İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına katıldığı için psikolojisi etkilenen İsrail askerlerinin yaklaşık üçte birinin "travma sonrası stres bozukluğu" yaşadığına işaret edildi.
Savaş sebebiyle psikolojisi bozulan İsrail askerlerinin sayısının, yaralananlardan daha fazla olacağı tahmininde bulunuldu.
Askeri uzmanların, İsrail askerlerinin psikolojik durumuna ilişkin yaşanan krizin gerçek boyutlarının, çatışmaların sona ermesinin ardından İsrail ordusunun "yarı normal hayata" geçmesiyle ortaya çıkacağı tahmininde bulunduğu aktarıldı.
İsrail ordusu Filistin’de sivillere yönelik bir katliam daha gerçekleştirdi.
Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Gazze şehrinin kuzeyindeki Zeitoun Mahallesi'nde bulunan bir binaya yönelik saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu en az 7 kişi öldü. Han Yunus şehrindeki bir binaya yönelik saldırıda ise 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Her iki saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. İsrail’den saldırıların amacına ilişkin açıklama yapılmadı.
Hizbullah, İsrail'in Orta Doğu’daki saldırılarına karşılık yeni misillemeler yapıldığını duyurdu.
Hizbullah’tan yapılan açıklamada, Nebatiye bölgesinde bulunan Khiam kasabasında İsrail askerlerinin hedef alındığı bildirildi. Nebatiye yakınlarındaki bir diğer kasaba olan Deir Mimas’ta İsrail askerlerine roket saldırısı düzenlendiği belirtilen açıklamada, Sur bölgesindeki Shama kasabasında bulunan İsrail güçlerinin ise topçu atışları ile hedef alındığı kaydedildi.
İsrail Ordu Radyosu ise Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyine 20 dakikadan kısa bir süre içinde toplam 30 füze ateşlediğini bildirdi. Can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
UNIFIL tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Sur bölgesine bağlı Chama köyünde bulunan üslerine saldırı düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, “Bugün erken saatlerde Chama'daki Batı Bölgesi Karargahına 122 mm'lik 2 roket isabet etmiştir. Şu anda yaralanan 4 İtalyan barış gücü mensubu üs hastanesinde tedavi görmektedir. Neyse ki yaralananların hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmuyor. Muhtemelen Hizbullah ya da bağlantılı gruplar tarafından fırlatılan roketler, bir sığınağa ve uluslararası askerler tarafından kullanılan bir alana isabet ederek yakınlardaki altyapıya ciddi zarar verdi” denildi.
Saldırının ardından yapılardan birinin alev aldığı aktarılan açıklamada, “Yangın üs personeli tarafından hızla söndürüldü. Bu, Şama'daki UNIFIL üssüne bir hafta içinde düzenlenen 3’üncü saldırıdır. Tarafları UNIFIL mevzilerinin yanında çatışmaktan kaçınmaya çağırıyoruz. BM tesislerinin ve personelinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterilmelidir” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, UNIFIL askerlerine yönelik her türlü saldırının uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının ciddi bir ihlali olduğu vurgulanırken, “Güney Lübnan'da görev yapan barış gücü askerlerinin kasıtlı veya kazara hedef alınmasına, güvenliklerinin sağlanması ve uluslararası hukukun korunması için derhal son verilmelidir” denildi.