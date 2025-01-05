SON DAKİKA...Blinken yerin 6 kat altındaki 9 saatlik toplantıyı anlattı: 'Başkan gelmez dedim'

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Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma imzalanması ve Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle her hafta cumartesi günü protesto düzenleniyor.İsrail genelinde bu hafta da binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi amacıyla imzalanacak ateşkes anlaşması için isteksiz siyasi iradeyi eleştirdi, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifası ve erken seçim taleplerini yineledi.
Protestoların merkezi, başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının çevresi olurken, Batı Kudüs ve Hayfa'da da hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi.İsrailli protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı. Ayrıca protestocular, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması yapmaya yanaşmayan Netanyahu hükümetine atıfla, "Hepimiz kanlı hükümetin esirleriyiz" sloganları attı. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, New York Times gazetesine verdiği röportajda İsraille ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 'İsrail Gazze'deki savaş kurallarına saygı gösterdi mi?' sorusunu cevaplayan Blinken "Bildiğiniz gibi biz bunu derinlemesine inceledik ve incelemeye devam ediyoruz. 7 Ekim'den beş gün sonra İsrail'e yaptığım ilk ziyarette, ekibimle birlikte Tel Aviv'deki IDF karargahında, Başbakanın da aralarında bulunduğu hükümet üyeleri ile yerin altı kat altında dokuz saat geçirdim." ifadelerini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti;
"Gazze'deki Filistinlilere insani yardım ulaştırılması konusunu saatlerce tartıştık. Gazze'deki tek bir Filistinliye bile yardım ulaştırılmasını istemeyen kalabalığa karşı bunu dokuz saat boyunca savundum. Başkan Biden birkaç gün sonra İsrail'e gelmeyi planlıyordu. Tartışma sırasında, başbakana, insani yardıma izin verilmemesi durumunda başkanı arayacağımı ve gelmemesini söyleyeceğimi söyledim. Başkanı arayıp benle aynı fikirde olduğundan emin oldum, o da aynı şeyi düşünüyordu"
Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin ülkenin kuzeyindeki Sada kentine 3 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Husilere bağlı El-Mesire televizyonundaki haberde, Sada kenti doğusuna, ABD ve İngiliz ordusu tarafından 3 ayrı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırı sonucu yaşanan zayiata dair bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere'den de henüz açıklama yapılmadı. Suudi Arabistan ile sınır bölgesinde olan Sada kenti, Husilerin en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi Çin devlet medyasına yaptığı açıklamada, Tahran'ın kendilerine yönelik herhangi saldırıya hazırlıklı olduğunu ve İsrail'in ülkeye bir kez daha saldırması durumunda bunun 'topyekün savaşa' yol açacağını söyledi. CCTV'nin Cumartesi günü yayınladığı röportajda Arakçi, "İsrail'in daha fazla saldırı olasılığına karşı tamamen hazırlıklıyız. Umarım Tel Aviv böylesine pervasız bir eylemde bulunmaktan kaçınır, çünkü bu büyük çaplı bir savaşa yol açabilir."ifadelerini kullandı. İran'ın her şeye rağmen 'diplomasi' yolunu tercih ettiğini belirten Arakçi, "Diğer Ortadoğu ülkeleriyle temaslarımızı, Çin gibi müttefiklerimizle istişareyi sürdürüyoruz" dedi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen’den İsrail’e yeni bir balistik füze fırlatıldığını açıkladı. Füze saldırısının ardından Hadera şehrinin kuzeydoğusundaki Talmei Elazar kasabasında sirenlerin çaldığı belirtilirken, füzenin İsrail hava savunma sistemi tarafından başarıyla önlendiği kaydedildi. Füzenin önlendiği anlara ait görüntüler ise amatör kameralara yansıdı. İsrail basını, Husilerin daha önceki saldırılarından farklı olarak, ülkenin geniş kesimlerinde sirenlerin devreye girmediğini duyurdu.
Libya'nın Misrata kentinden Suriye'ye 34 ton insani yardım malzemesi taşıyan uçak gönderildi. Misrata Belediyesinden yapılan açıklamada, Misrata Havalimanı'ndan kalkan insani yardım uçağında Libya Kızılayı ve Misrata Belediyesi üyelerinden bir heyetin de bulunduğu belirtildi.
Şam Havalimanı'nda insani yardım uçağı ve beraberindeki Libya heyetini, Suriye Kızılayı ve Libya'nın Şam Büyükelçiliği yetkililerinin karşıladığı kaydedildi.Suriye Televizyon Kanalından yapılan açıklamada da Libya'dan Suriye'nin başkenti Şam'a ulaşan insani yardım uçağında 34 ton gıda ve sağlık malzemesi bulunduğu aktarıldı.
Filistinli Gazeteciler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Aralık ayındaki saldırılarda Filistinli medya çalışanlarına karşı 84 ihlal gerçekleştirdiği ifade edildi.Saldırılarda 10 Filistinli gazetecinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, "İsrail'in gazetecileri katliamlara varacak kadar sistematik bir şekilde hedef almaya devam ettiği" belirtildi.
Filistinli gazetecilerin ailelerinden 8 kişinin öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, gazetecilere ve ailelerine ait 3 evin yıkıldığı bildirilerek, 5 gazetecinin yaralandığı aktarıldı.Açıklamada, 27 gazetecinin de gözaltına alındığına işaret edilirken, gazetecilere yönelik 11 silahlı saldırı olayının yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde 10 gazetecinin ağır şekilde darbedildiği, ekipmanlarının imha edildiği ya da el konulduğu belirtildi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 3 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 202'ye çıktığı aktarılmıştı.