SON DAKİKA...Blinken yerin 6 kat altındaki 9 saatlik toplantıyı anlattı: 'Başkan gelmez dedim'

Yerin 6 kat altındaki 9 saatlik toplantı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, New York Times gazetesine verdiği röportajda İsraille ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 'İsrail Gazze'deki savaş kurallarına saygı gösterdi mi?' sorusunu cevaplayan Blinken "Bildiğiniz gibi biz bunu derinlemesine inceledik ve incelemeye devam ediyoruz. 7 Ekim'den beş gün sonra İsrail'e yaptığım ilk ziyarette, ekibimle birlikte Tel Aviv'deki IDF karargahında, Başbakanın da aralarında bulunduğu hükümet üyeleri ile yerin altı kat altında dokuz saat geçirdim." ifadelerini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti;



"Gazze'deki Filistinlilere insani yardım ulaştırılması konusunu saatlerce tartıştık. Gazze'deki tek bir Filistinliye bile yardım ulaştırılmasını istemeyen kalabalığa karşı bunu dokuz saat boyunca savundum. Başkan Biden birkaç gün sonra İsrail'e gelmeyi planlıyordu. Tartışma sırasında, başbakana, insani yardıma izin verilmemesi durumunda başkanı arayacağımı ve gelmemesini söyleyeceğimi söyledim. Başkanı arayıp benle aynı fikirde olduğundan emin oldum, o da aynı şeyi düşünüyordu"





