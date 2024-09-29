Son dakika...Bir dönüm noktası: İsrail komandolarını Lübnan'ın derinliklerine gönderdi, İran nasıl cevap verecek?

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Al Jazeera'da yer alan bilgilere göre, Nasrallah Lübnan'ın tartışmasız en güçlü adamı olarak görülüyordu.İsrail'in gerçekleştirdiği suikast sonrası destekçileri bundan sonra ne olacağı konusunda endişeli çünkü hepsi Nasrallah'ı onları koruyan bir baba figürü olarak görüyordu. Dolayısıyla Nasralah'n ölümü hem Lünanhalkı hem de Hizbullah için bir dönüm noktası.
Hizbullah dün yaptığı açıklama ile İsrail'e karşı mücadeleye devam edeceğini belirterek meydan okudu. Ancak Al Jazeera'ya göre grup, komuta ve kontrol yapısının sağlam olduğunu, liderliğinin hâlâ işlevsel olduğunu kanıtlamak gibi zor bir görevle karşı karşıya.
ABD'li New York Times gazetesinde yer alan bilgilere göre, İran hükümeti içinde, İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesine nasıl yanıt verileceği konusunda görüş ayrılıkları var. Haberde İran liderliğindeki muhafazakarların, Tahran'ın en güçlü şekilde verilmesi yönünde baskı yaptığı, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan liderliğindeki ılımlıların ise itidal çağrısı yaptığı iddia edildi.
Gazetenin iddiasına göre Pezeşkiyan, bunun Netanyahu'nun savaşı genişletmek için kurduğu bir tuzak olduğunu düşünüyor ve İran'ın bu tuzağa düşmemesi gerektiğini belirtiyor.
Nasrallah'ı tanıyan ismi açıklanmayan dört İranlı yetkili NYT'ye yaptıkları açıklamada İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in arkadaşının ölümüyle derinden sarsıldığını, yas tuttuğunu ancak sakin ve pragmatik bir duruş sergilediğini söylediler.
ABD'li New York Times gazetesi İsrail'in 2006'da sona eren İkinci Lübnan Savaşı'ndan bu yana güçlü bir istihbarat örgütü kurmak için çalıştığını yazdı ve İsrail'in "hassas istihbarat görevleri" yürütmek üzere "Lübnan'ın derinliklerine" gizli komandolar gönderdiğini iddia etti.
Haberde İsrail Savunma Kuvvetleri'nin 8200 numaralı istihbarat biriminin Hizbullah'ın cep telefonlarını ve diğer iletişimlerini izleyip engellemek için siber araçlar geliştirdiği ve muharebe saflarında yeni ekipler oluşturduğu yazıldı.
İki ABD'li yetkili ABC News'e yaptıkları açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Hizbullah mevzilerini yok etmek için Lübnan sınırında küçük çaplı operasyonlara başlamış olabileceğini veya başlamak üzere olduğunu iddia etti. Yetkililer İsrail'in Lübnan'a tam kapsamlı bir kara harekâtı başlatıp başlatmamaya henüz karar vermediğini, ancak başlatırlarsa da kapsamının muhtemelen sınırlı olacağını söylediler.
İsrail savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde Beyrut'un Dahiye bölgesi, Sur kenti ile ülkenin güneyi ve doğusundaki bazı bölgelere yoğun saldırılar düzenledi. Bölgedeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlenen saldırılar sonucunda yangınlar çıktı.
Hava saldırılarına hedef olan binalar ve çevresinde büyük tahribat meydana geldi. Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Tayr Debba beldesindeki İslami Mesaj İzci Derneğine bağlı sivil savunma merkezi İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
İsrail savaş uçakları, güneydeki Kefr Şuba, Kefr Kila, doğudaki Hermel kenti ve çevresine de yoğun saldırılar düzenledi.
AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Fırat Nehri'n batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı gerçekleştirdi.ABD üssünün bulunduğu bölgede güçlü patlamalar duyulurken, saldırıda zayiat olup olmadığı bilinmiyor.Söz konusu saldırıya karşılık olarak ABD'ye bağlı hava araçları da Deyrizor kent merkezinde Harabeş, Bursaid ile Sinaa mahallesinde ve Elbukemal ilçesindeki Herri köyünde İran destekli gruplara ait askeri noktaları hedef aldı.Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "(Husilerin kontrolündeki) Yemen silahlı kuvvetlerine bağlı füze birliği, Tel Aviv'deki Yafa Havalimanını (Ben Gurion) Filistin 2 tipi balistik füzeyle vurdu." ifadesini kullandı.
Seri, saldırının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarından sonra New York'tan gelişinin ardından" gerçekleştiğini belirtti.Seri, İsrail’in işlediği suçlara karşılık olarak "daha fazla misillemede bulunmaya" ve Gazze ile Lübnan'ı savunmak adına "gerektiğinde gerilimi artırmaktan çekinmeyeceklerini" ifade etti.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenledikleri hava saldırısıyla Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile "Lübnan'da saldırıların genişletilmesini" görüştü.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gallant, Halevi ve kurmay kademesi, güvenlik durum değerlendirme toplantısı yaptı. Görüşmede, İsrail ordusunun "kuzeydeki faaliyetlerinin genişletilmesinin ele alındığı" aktarıldı.İsrail basınında çıkan haberlerde, Lübnan'a sınırlı da olsa kara saldırısının değerlendirildiği aktarıldı.