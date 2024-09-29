Son dakika...Bir dönüm noktası: İsrail komandolarını Lübnan'ın derinliklerine gönderdi, İran nasıl cevap verecek?

Nasrallah'ın ölümü bir dönüm noktası

Al Jazeera'da yer alan bilgilere göre, Nasrallah Lübnan'ın tartışmasız en güçlü adamı olarak görülüyordu.İsrail'in gerçekleştirdiği suikast sonrası destekçileri bundan sonra ne olacağı konusunda endişeli çünkü hepsi Nasrallah'ı onları koruyan bir baba figürü olarak görüyordu. Dolayısıyla Nasralah'n ölümü hem Lünanhalkı hem de Hizbullah için bir dönüm noktası.



Hizbullah dün yaptığı açıklama ile İsrail'e karşı mücadeleye devam edeceğini belirterek meydan okudu. Ancak Al Jazeera'ya göre grup, komuta ve kontrol yapısının sağlam olduğunu, liderliğinin hâlâ işlevsel olduğunu kanıtlamak gibi zor bir görevle karşı karşıya.