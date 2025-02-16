Son dakika... Biden engellemişti, Trump onay verdi: 1 tonluk 'MK-84' bombaları İsrail'e ulaştı

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ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetimi tarafından transferi bekletilen yaklaşık bir ton ağırlığındaki MK-84 bombalarının İsrail'e gönderilmesi yönündeki engeli kaldırmıştı.
Bugün İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv'in uzun süredir beklediği bombalar İsrail'e ulaştı. Çok sayıda askeri mühimmat taşıyan ABD gemisi dün gece Aşdod Limanı'na geldi. Askeri mühimmatlar burada kamyonlara yüklenerek İsrail Hava üslerine götürüldü.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz bombaların gelişinin İsrail ile ABD arasındaki güçlü ittifakın bir başka kanıtı olduğunu öne sürdü ve “Bu gece İsrail'e ulaşan mühimmat sevkiyatı Hava Kuvvetleri ve IDF için çok değerli bir anlam taşıyor.” dedi.
General Dynamics Ordnance and Tactical Systems şirketi tarafından ABD Savunma Bakanlığı için üretilen serbest düşümlü MK-84 bombası, yaklaşık 1 ton ağırlığında ve 3,83 metre uzunluğunda. Vietnam Savaşı sırasında geliştirilen, büyük boyutu ve içerdiği patlayıcıyla bina bloklarını yıkabilecek, çok büyük hasar verebilecek güçteki MK-84 bombası, yüzlerce metre ötedeki hedefi yok etme kapasitesine sahip olmasıyla biliniyor.
Eski ABD Başkanı Biden, Mayıs 2024'te CNN kanalına verdiği röportajda, hem Gazze'deki duruma hem İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda ABD'nin tavrına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." demişti.
Geçtiğimiz hafta Mısır'dan Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen mobil evler ve ağır iş makineleri görülmüştü. İsrail basınına göre Başbakan Binyamin Netanyahu dün akşam düzenlenen güvenlik zirvesinde bunların Gazze Şeridi'ne girmesine onay vermeyi reddetti. İsrailli bir kaynak bu konunun önümüzdeki günlerde görüşüleceğini belirtti.Kanal 13'ün haberine göre, Netanyahu, önümüzdeki iki cumartesi günü serbest bırakılması planlanan rehinelerin serbest bırakılmasını hızlandırmak istiyor. ABD başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakmaması durumunda ateşkesin bozulacağını ve savaşın yeniden başlayacağını söylemişti. Times of Israel gazetesi Trump'ın tehdidinin zamanının geçmesi ve dün rehine takasının yapılması ile İsrail'in artık daha temkinli davrandığını yazdı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Rubio'nun 15 Şubat Cumartesi akşamı Tel Aviv'e ulaştığı ve burada İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar tarafından karşılandığı bildirildi.
Haberde, Rubio'nun Tel Aviv ziyaretinin, ABD, Katar ve Mısır öncülüğündeki uluslararası arabulucuların esir takası ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için görüşmelere başlanması çağrılarıyla aynı zamana denk geldiği belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun bu ziyareti, 21 Ocak'ta göreve gelmesinden bu yana İsrail ve Orta Doğu'ya yaptığı ilk ziyaret olma özelliğine sahip.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, genel sekreteri olduğu Sosyalist İşçi Partisi’nin (PSOE) San Sebastian kentindeki etkinliğinde yaptığı konuşmada, Trump'ın Gazze planına İspanya'nın izin vermeyeceğini söyledi. Sanchez, Gazze'de de uluslararası hukuka, özellikle de insani hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunarak, “Hiçbir emlak operasyonu, Gazze'de bu son yıllarda yaşanan alçaklığı, insanlığa karşı işlenen suçları, utancı örtemez. Buna izin vermemeliyiz, İspanya'dan buna izin vermeyeceğiz” dedi.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi ve güvenlik kabinesini, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla ilgili atılacak adımları belirlemek için en kısa sürede toplayacağı belirtildi.Açıklamada, Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğine ve ABD ile İsrail arasındaki koordinasyona önem verdiği ifade edildi.
Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesi, Netanyahu'nun, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve müzakere heyeti temsilcilerinin de katıldığı bir güvenlik istişare toplantısı düzenlediğini aktardı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin 16'ncı gününde başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini sabote etmekle suçlanıyor.
Bu konuda hükümeti protesto eden binlerce İsrailli, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının devam etmesi ve tüm İsrailli esirlerin geri dönmesi talebiyle açıklamanın yapıldığı saatlerde Tel Aviv'de toplandı.
Hamas yetkilisi Tahir el-Nunu, ateşkes müzakerelerinin ikinci aşamasının hafta başında başlayacağını, arabulucuların bu konudaki görüşmeleri sürdürdüğünü duyurdu. 19 Ocak’ta başlayan 42 günlük ilk aşama boyunca 33 İsrailli rehinenin serbest bırakılacağı duyurulmuştu. Dün itibarıyla Hamas’ın 7 Ekim’de kaçırdığı 251 rehineden 70’i Gazze’de bulunuyor.