Son dakika... Bıçak sırtı ateşkes! Hamas Trump ve İsrail'in tehditlerine yanıt verdi

Son dakika... Bıçak sırtı ateşkes! Hamas Trump ve İsrail'in tehditlerine yanıt verdiGüncelleme Tarihi:
İsrail, Kızılhaç yetkililerinin yardımıyla Gazze'den getirilen iki cansız rehinenin kimliklerini doğruladı.
İsrail ve Trump'tan gelen tehditler sonrası Hamas cephesinden de bir açıklama geldi.El Kassam Tugayları sosyal medyada yayımladıkları açıklamada, “Direniş, elinde bulunan tüm canlı İsrailli esirleri ve ulaşabildiği cesetleri teslim ederek anlaşmadaki taahhüdünü yerine getirmiştir. Kalan cesetlerin çıkarılması ve kurtarılması için kapsamlı çalışmalar ve özel ekipman gerekmektedir. Bu dosyayı kapatmak için büyük çaba harcıyoruz” ifadeleri yer aldı.
İsrail’in savaşa yeniden başlama tehdidinin ardından konuşan üst düzey ABD’li danışmanlar da Hamas’ın taahhüdünü yerine getirmekte kararlı olduğunu belirtti. Danışmanlardan biri AFP'ye yaptığı açıklamada “Onlardan hâlâ anlaşmaya sadık kalacaklarını, bu anlaşmanın tamamlanmasını istediklerini duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir Hamas’ın Filistin topraklarında tuttuğu askerlerin naaşlarını teslim etmemesi halinde Gazze’ye gönderilen hayati insani yardımın kesileceği tehdidinde bulundu.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Kalendiya ve er-Ram beldelerinde gerçek mermi ile yaraladığı 2 Filistinlinin hastaneye ulaştırıldığı belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde ise işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya'da İsrail askerlerinin ayrım duvarı yakınında bulunan Filistinlilerin evlerine doğru çok sayıda göz yaşartıcı gaz attığı aktarıldı.
Göz yaşartıcı gaz sebebiyle çok sayıda kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ve bu kişilere bölgede tıbbi müdahale yapıldığı kaydedildi.
ABD yönetimi, Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşamasına geçildiğini belirterek, ölü esirlerin cenazelerinin tespit edilip çıkarılması konusunda büyük enkaz yığınları nedeniyle ciddi zorluklar bulunduğunu ancak Türkiye gibi bazı ülkelerin arama kurtarma faaliyetlerinde rol almaya hazır olduğunu bildirdi.
Telekonferans yoluyla düzenlenen basın brifingine katılan üst düzey iki ABD'li danışman, Gazze'de ateşkes sürecindeki son durumu değerlendirdi.
Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının başarıyla tamamlandığını ve artık ikinci aşamaya geçildiğini söyleyen ABD'li danışmanlardan biri, "Birinci aşama, (İsrail'in) sarı çizgiye çekilmek, ateşkes için koşullar yaratmak, insani yardımın ulaşmasını sağlamak ve canlı rehineler ile tutukluların takasını tamamlamaktı. Bu aşama başarılı oldu." dedi.
İkinci aşamaya geçilirken, ölü esirlerin tamamının teslim edilmesinin önem taşıdığını belirten danışman, bu konuda Hamas'ın çaba gösterdiğini ve Türkiye gibi bazı ülkelerin acil yardıma hazır olduğunu kaydetti.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Gazze'de ateşkesin bozulması durumunda İsrail ordusuna Hamas'a karşı "kapsamlı bir plan hazırlama" talimatı verdiği bildirildi.
İsrail basınındaki haberlere göre, Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey generallerle bir toplantı yaptı.
İsrail Savunma Bakanı, orduya "Hamas'ın ateşkes planını uygulamaktan vazgeçmesi ve saldırıların yeniden başlaması durumunda Hamas'ın tamamen yenilgiye uğratılması için bir plan hazırlanması" talimatı verdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının Gazze'nin silahsızlandırılmasını kapsadığını belirten Katz, İsrail'in de ABD liderliğindeki uluslararası güçle birlikte Gazze'deki tünelleri yok etmek için harekete geçeceğini ifade etti.
Katz, Hamas'ın anlaşmayı uygulamayı reddetmesi durumunda İsrail'in ABD koordinasyonunda saldırılara yeniden başlayacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ın silahsızlanmayı reddetmesi halinde olacaklara ilişkin verdiği demeçte, “Ben sözümü söyler söylemez İsrail, Gazze sokaklarına geri dönecek. İsrail, onları mahvedebilseydi yapardı ama ben durdurdum” ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca, 20 İsrailli rehinenin serbest bırakılmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, Hamas’ın diğer esirlerin cenazelerini iade etmesi gerektiğini söyledi.