Son dakika... Bıçak sırtı ateşkes! Hamas Trump ve İsrail'in tehditlerine yanıt verdi

İsrail ve Trump'ın tehditlerine Hamas'tan cevap

İsrail ve Trump'tan gelen tehditler sonrası Hamas cephesinden de bir açıklama geldi.El Kassam Tugayları sosyal medyada yayımladıkları açıklamada, “Direniş, elinde bulunan tüm canlı İsrailli esirleri ve ulaşabildiği cesetleri teslim ederek anlaşmadaki taahhüdünü yerine getirmiştir. Kalan cesetlerin çıkarılması ve kurtarılması için kapsamlı çalışmalar ve özel ekipman gerekmektedir. Bu dosyayı kapatmak için büyük çaba harcıyoruz” ifadeleri yer aldı.

İsrail’in savaşa yeniden başlama tehdidinin ardından konuşan üst düzey ABD’li danışmanlar da Hamas’ın taahhüdünü yerine getirmekte kararlı olduğunu belirtti. Danışmanlardan biri AFP'ye yaptığı açıklamada “Onlardan hâlâ anlaşmaya sadık kalacaklarını, bu anlaşmanın tamamlanmasını istediklerini duyuyoruz” ifadelerini kullandı.