Son dakika: Beyrut cehennemi yaşadı: Bir gecede 17 saldırı! Şam'da patlama sesleri: Ölü ve yaralılar var

Güncelleme Tarihi:
Suriye devlet medyası, İsrail'in Suriye'nin Şam kentine yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyururken, kent günün erken saatlerinde patlama sesleri ile sarsıldı. Suriye Savunma Bakanlığı saldırılarda bir askerin öldüğünü, yedi askerin de yaralandığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında saldırıların Şam'ın merkezindeki Kafr Susa semtini ve Humus kırsalındaki bir askeri üssü hedef aldığı vurgulandı.
Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun, geçen günlerde Gazze'nin kuzeyinde yerlerinden edilenlerin çadırlarını yaktığını, sahada infazlar gerçekleştirdiğini, tehcir planlarını hayata geçirmek ve burayı tampon bölgeye dönüştürmek için kasıtlı olarak aç bırakma politikası uyguladığını bildirdi.
Lübnan devlet medyası, İsrail'in dün gece Beyrut'un güney kısımlarına 17 saldırı düzenlediğini, altı binanın yıkıldığını duyurdu.Resmi Ulusal Haber Ajansı (NNA) bunun son bir ayda bölgeye yönelik en yoğun saldırılardan biri olduğunu duyururken uluslararası ajanslara düşen görünler de saldırının boyutunu ortaya koydu.
Haberde, hava saldırılarının 4'ünde El-Leyleki bölgesinin yakınındaki sivil konut bloklarının hedef alınarak tamamen yıkıldığı, burada yangın çıktığı bildirildi.
NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Al-Mayadeen kanalının Dahiye yakınlarındaki El-Cenah bölgesinde bulunan bir binadaki ofisini 2 füzeyle hedef aldığı ifade edildi.Saldırıda ofisin tamamen yıkıldığı ve yangın çıktığı kaydedilen haberde, televizyon kanalı yönetiminin saldırıdan önce ofisi boşalttığı aktarıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki "kuşatmasının" siviller için yaşam alanını daralttığını belirterek, Tel Aviv'e uluslararası insancıl hukuk uyarınca yükümlülüklerini hatırlattı.Guterres, sivillerin korunması ve insani yardım alabilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Uluslararası insancıl hukuk bunu gerektirir." ifadesini kullandı.
KAN'ın adını vermediği İsrailli yetkilerinin sözlerine dayandırılan haberinde, "İsrail'in İran'a olası bir saldırıya hazırlık aşamasında, İsrail tarihinin en gergin ve karmaşık zamanlarından birine tanık olduğu" ifade edildi.
“İsrail'in İran'a bir saldırı başlatmak üzere" olduğu belirtilen haberde, "ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırısına odaklandığı ve saldırının hafifletilmesi için baskı yaptığı" kaydedildi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant bugün, askeri üsse gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ülkesinin İran'a olası saldırısı hakkında açıklamalarda bulunarak, "İran'a saldırdıktan sonra herkes sizin hazırlık ve eğitim sürecinde neler yaptığınızı anlayacak." diye konuşmuştu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de ele geçirildiği öne sürülen belgelerle Al Jazeera için aktif olarak çalışan 6 gazetecinin Hamas ve İslami Cihat Hareketi mensubu olduklarının ortaya çıkarıldığı öne sürüldü.Açıklamada, 6 gazetecinin Hamas ve İslami Cihat'ın askeri kanadında faaliyet gösterdiklerini kanıtlayan bir dizi belgenin de mevcut olduğu iddia edildi.
Ayrıca açıklamada, söz konusu gazetecilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine odaklanarak Al Jazeera için yaptıkları çalışmalarla Hamas propagandasının yayılmasında "öncü" rol oynadıkları savunuldu.Hedef gösterilen isimler arasında İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği bir saldırıda yaşamını yitiren Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve İsrail saldırılarında evi bombalanan Enes El-Şerif de yer alıyor.Gazetecileri Koruma Komitesine (CPJ) göre 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 128 gazeteci öldürüldü.