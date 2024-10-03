Son dakika...Beyrut ateş altında! İsrail'in gizli operasyonu ortaya çıktı: En az 70 baskın düzenlendi

'Nasrallah ölmeden önce ateşkesi kabul etmişti'

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bu Habib, CNN'e yaptığı açıklamada, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesinden birkaç gün önce 21 günlük ateşkesi kabul ettiğini söyledi.



ABD, Fransa, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve Katar Nasrallah'ın öldürülmesinden bir gün önce 21 günlük bir geçici ateşkes anlaşması önermişti.



Habib, dün yayınlanan röportajında “Nasrallah öneriyi kabul etti, tamamen anlaştık. Amerikalılara ve Fransızlara ne olduğunu bildirdik. Ve bize Netanyahu'nun da Biden ve Macron tarafından yayınlanan bildiriyi kabul ettiğini söylediler. Ondan sonra neler olduğunu biliyorsunuz” dedi.