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Son dakika...Beyrut ateş altında! İsrail'in gizli operasyonu ortaya çıktı: En az 70 baskın düzenlendi

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Lübnan#Hizbullah
Son dakika...Beyrut ateş altında İsrailin gizli operasyonu ortaya çıktı: En az 70 baskın düzenlendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 08:08

İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 3'ü güneydeki Dahiye'ye olmak üzere 4 hava saldırısı düzenledi.İsrail'in son 24 saatte Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 46 kişi ölürken, ABD ordusu İsrail’i savunmak üzere fırlatılan füzelerin görüntüsünü yayınladı. Öte yandan ABD medyası Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölmeden önce ateşkesi kabul ettiğini ve İsrail'in kara harekatı öncesi bir yıl boyunca gizli baskınlar düzenlediğini yazdı.

Japonya Lübnan'daki vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor
Japonya Lübnandaki vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları Orta Doğu’daki güvenlik endişelerini artırırken, Japonya bölgedeki vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) ait 2 adet C-2 tipi nakliye uçağının sabah 08.00 dolaylarında Tottori eyaletindeki Miho Hava Üssünde’nden ayrılarak Yunanistan ve Ürdün’e doğru yola çıktığı bildirildi. Japonya hükümetinin Lübnan’da bulunan yaklaşık 50 vatandaşını tahliye etmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

ABD ordusu İsrail’i savunmak üzere fırlatılan füzelerin görüntüsünü yayınladı

İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarının yankıları sürerken, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) İsrail’i savunmak üzere fırlatılan füzelerin görüntülerini yayınladı.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de bulunan ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filosu'na ait USS Cole (DDG 67) ve USS Bulkeley (DDG 84) destroyerlerinin 1 Ekim’de İsrail'i savunmak üzere çok sayıda balistik füze ateşlediği bildirildi. Paylaşılan görüntülerin ise USS Bulkeley destroyerinde kaydedildiği belirtildi.

ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filo Sözcüsü Yüzbaşı Bill Urban konuyla ilgili yaptığı açıklamada İsrail'i hedef alan İran füzelerinin başarıyla vurulduğunu söyledi. Urban, füzelerin fırlatıldığı USS Cole ve USS Bulkeley destroyerlerinin Aegis balistik füze savunma sistemine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.


İsrail kara harekatı öncesi bir yıl boyunca gizli baskınlar düzenlemiş

İsrail Savunma Kuvvetleri, kara harekâtından önce geçtiğimiz yıl sınır boyunca düzinelerce gizli baskın düzenlediğini açıkladı. Gizli baskınlarda hiçbir İsrail askerinin ölmediğini açıklayan IDF şimdiye kadar hiç bahsetmediği operasyonlarla ilgili detay vermekten kaçındı. İngiliz Guardian gazetesine konuşan bir IDF yetkilisi yüzlerce güne yayılan bir zaman diliminde en az 70 operasyonun gerçekleştirildiğini söyledi.IDF sözcüsü Tümamiral Daniel Hagari Hamas ile savaşının başlangıcından bu yana yürütülen gizli operasyonların sınıra yakın Hizbullah altyapısını yok etmeye odaklandığını söyledi.

Washington Post gazetesi gizli baskınların şimdie kadar gündeme gelmediğini, Lübnan ve Hizbullah'ın da bu konuyla ilgili bir açıklamayapmadığına dikkat çekerken Hagari, IDF'nin Hizbullah'ın düzinelerce lokasyondaki tesislerine girdiğini, buralarda istihbarat topladığını, silahlara el koyup bunları imha ettiğini söyledi. Hagari'nin anlattığı operasyonlardan birinde Hizbullah'ın saldırı planlarını içeren bir harita bulunduğunu iddia ediyor.


'Nasrallah ölmeden önce ateşkesi kabul etmişti'
Nasrallah ölmeden önce ateşkesi kabul etmişti

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bu Habib, CNN'e yaptığı açıklamada, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesinden birkaç gün önce 21 günlük ateşkesi kabul ettiğini söyledi.

ABD, Fransa, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve Katar Nasrallah'ın öldürülmesinden bir gün önce 21 günlük bir geçici ateşkes anlaşması önermişti.

Habib, dün yayınlanan röportajında “Nasrallah öneriyi kabul etti, tamamen anlaştık. Amerikalılara ve Fransızlara ne olduğunu bildirdik. Ve bize Netanyahu'nun da Biden ve Macron tarafından yayınlanan bildiriyi kabul ettiğini söylediler. Ondan sonra neler olduğunu biliyorsunuz” dedi.

İsrail helikopterine karadan havaya füze
İsrail helikopterine karadan havaya füze

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Beyt Hillel üzerinde uçan İsrail askeri helikopterine karadan havaya füzeler ateşlediğini ve helikopterin geri çekilmek zorunda kaldığını duyurdu.

İsrail'in Suriye'nin Lazkiye iline hava saldırıları düzenlediği iddia edildi
İsrailin Suriyenin Lazkiye iline hava saldırıları düzenlediği iddia edildi

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının Akdeniz tarafından saat 04.00 sularında Lazkiye'nin Ceble ilçesinde birden fazla hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.Saldırılar sonucunda güçlü patlamalar meydana gelirken, Beşşar Esed rejimine ait hava savunma sistemlerinin karşılık vermeye çalıştığı kaydedildi.Saldırı yerinde yangın çıktığı ve patlamaların devam ettiği ifade edildi.İsrail makamlarından veya Suriye rejimi tarafından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 4 saldırı düzenledi
İsrail, Lübnanın başkenti Beyruta 4 saldırı düzenledi

İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 3'ü güneydeki Dahiye'ye olmak üzere 4 hava saldırısı düzenledi.İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de Muavvad bölgesine ve Amerikan Mahallesi'ne 3 füzeyle saldırı gerçekleştirdi.Bombalamanın ardından saldırıların yapıldığı yerden yükselen yoğun duman, başkent Beyrut'un semalarında geniş bir alanı kapladı.Başka bir saldırıda da Beyrut'un batısındaki Başura bölgesinde bulunan bir bina hedef alındı.
Yaralananların olduğu saldırılara ilişkin henüz detaylı bilgi edinilemedi.

İsrail'in son 24 saatte Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 46 kişi öldü
İsrailin son 24 saatte Lübnana düzenlediği saldırılarda 46 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in ülkeye yönelik devam eden hava saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Lübnan'daki bazı kasabalara düzenlediği saldırılarda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı ifade edildi.

"Öfke Cuması" çağrısı
Öfke Cuması çağrısı

Hamas ve kendini "Gazze'deki Soykırımı Durdurmak için Uluslararası Kampanya" olarak adlandıran grup, Gazze Şeridi ve Lübnan'da devam eden saldırıları kınamak için dünya halklarını yarın düzenlenecek "Öfke Cuması" eylemlerine katılmaya çağırdı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arap ve İslam ümmetimizin halklarını ve özgür dünya halklarını, 'Filistin ve Lübnan'a Yönelik Saldırıları Durdurma Cuması' için seferber olmaya ve (eylemlere) katılmaya çağırıyoruz. Yaşananlara karşı ayağa kalkıp öfkelenmek her özgür insanın görevidir." ifadeleri kullanıldı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineJaponya Lübnan'daki vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor
timelineABD ordusu İsrail’i savunmak üzere fırlatılan füzelerin görüntüsünü yayınladı
timelineİsrail kara harekatı öncesi bir yıl boyunca gizli baskınlar düzenlemiş
timeline'Nasrallah ölmeden önce ateşkesi kabul etmişti'
timelineİsrail helikopterine karadan havaya füze
timelineİsrail'in Suriye'nin Lazkiye iline hava saldırıları düzenlediği iddia edildi
timelineİsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 4 saldırı düzenledi
timelineİsrail'in son 24 saatte Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 46 kişi öldü
timeline"Öfke Cuması" çağrısı
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#İsrail#Lübnan#Hizbullah

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