Son dakika... Beyaz Saray'da gergin anlar! Trump-Zelenski tartışması dünya gündemini şoke etti

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ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Beyaz Saray'daki tartışması dünya gündeminde manşet oldu.
NEW YORK TİMES
ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Trump ve Zelenski arasında çıkan tartışmayı "Trump-Zelenski çatışması ittifakta kopuşun sinyalini veriyor" başlığıyla duyurdu.
ABD'nin Zelenski'yi zorlamaya çalıştığı vurgulayan New York Times, haberinde şu ifadeleri kullandı:
"Modern zamanda bir Amerikan başkanı ile yabancı bir lider arasında görülmemiş ateşli bir kamuoyu çatışması çıktı.Trump ve Vance, Ukrayna'nın Rusya ile savaşında ABD'nin desteğine yeterince minnettar olmadığı için Zelenskiy'i suçladı ve kendi şartlarında bir barış anlaşması yapması için onu zorlamaya çalıştı.Sesini yükselten Trump, Zelenskiy'nin kabul etmemesi halinde Ukrayna'yı tamamen terk etmekle tehdit etti. Gazeteciler Oval Ofis'ten ayrıldıktan sonra Trump, planlanan ortak basın toplantısı ve nadir minerallerle ilgili bir anlaşmanın imza töreni de dahil olmak üzere ziyaretin geri kalanını iptal etti ve ABD'li yetkililer Ukraynalılara gitmelerini söyledi. Asık suratlı Zelenskiy dışarı çıktı, bekleyen siyah bir spor araca bindi ve Beyaz Saray'dan ayrıldı"
THE WASHİNGTON POST
ABD gazetesi The Washington Post, Beyaz Saray'da yaşanan sıcak anları "Trump, Zelenski'yi topa tuttu" ifadesiyle servis etti.
The Washington Post'un haberinde, "Tartışmalı toplantı Atlantik'in her iki yakasındaki politikacıları şaşkına çevirdi. Kameralar önündeki öfkenin günümüzde bir örneği yok ve Washington'ın nesillerdir Kremlin'in saldırganlığına kararlı bir şekilde karşı çıkmasının ardından, Başkan Donald Trump'ın Kiev'den çok Moskova'ya sempati duyduğu bir dönemde daha da çarpıcı hale geldi" denildi.
CNN
ABD merkezli medya kuruluşu CNN, tartışmayı "Zelenski, Trump ve Vance tarafından azarlanmaktan rahatsız" ifadesiyle duyurdu.
Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in Zelenski'ye sert çıkıştığını belirten CNN, "Tartışma, Rusya'nın başlattığı işgalden bu yana Ukrayna'daki savaşın en önemli anıydı. Trump'ın Avrupa ile anlaşmazlığı ilerletmesinden sonra Batılı müttefikler Zelenski'nin etrafında toplandı. Zelenski, Trump'ın dezenformasyon alanına giriyor. Bu durum Ukrayna'ya ciddi zararlar verebilir" dedi.
BBC
İngiliz kamu yayıncısı BBC, görüşmenin kısa sürmesine vurgu yaparak "Trump-Zelenski görüşmesi 10 dakikada nasıl bitti?" başlığını attı.
Tartışmada konuşulanları olduğu gibi aktaran BBC, Trump'ın, Rusya ve Ukrayna'nın sorumluluk üstlenmesi gerektiği iki ülke arasındaki çatışma olarak nitelendirme eğiliminde olduğunu ifade etti.
İngiltere'de yayın yapan Daily Mail gazetesi, tarışmayı "Zelenski zorluyor" başlığıyla servis etti.
Müzakerelerin çöktüğünü ifade eden Daily Maily, Zelenski'nin Trump'tan özür dilemeyi reddettiğini aktardı.
Gazete, Zelenski'nin "ABD başkanının Rusya ile savaşı tamamen sona erdirmek için müzakerelerde bizim tarafımızda daha fazla yer alması gerek" sözlerine yer verdi.
Rus haber ajansı Tass, ABD'de yapılan görüşmedeki tartışmayı "Zelenski, Trump ile görüşmesinde yaptıklarından dolayı özür dilemeyi reddetti" başlığıyla duyurdu.
Tass, Zelenski'nin Fox News'e röportaj verdiğini ifade ederken Ukrayna liderinin "Başkana saygı duyuyorum, Amerikan halkına saygı duyuyorum. Açık ve dürüst olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir yanlış yaptığımızı düşünmüyorum" sözlerini aktardı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, tartışma sonrası yaptığı açıklamada, "Ukrayna Avrupa'dır. Ukrayna'nın yanındayız. Saldırgana karşı mücadeleye devam edebilmesi için Ukrayna'ya desteğimizi artıracağız. Bugün, özgür dünyanın yeni bir lidere ihtiyacı olduğu açıkça ortaya çıktı. Bu meydan okumayı üstlenmek bize, Avrupalılara düşüyor" ifadelerini kullandı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz da yaptığı yazılı açıklamada, “Hiç kimse barışı Ukrayna vatandaşlarından daha fazla isteyemez. Bu nedenle kalıcı ve adil bir barışa giden yolu bulmak için birlikte çalışıyoruz. Ukrayna Almanya'ya ve Avrupa'ya güvenebilir” dedi.
Bir önceki Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Trump ve (ABD Başkan Yardımcısı JD) Vance utanç verici bir gösteri sergilediler. Bu davranışlarından utanç duyuyorum. ABD daha iyisini hak ediyor” açıklamasını yaptı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Beyaz Saray'daki Trump-Zelenski tartışmasına ilişkin, “Batı'nın bölünmesi hepimizi daha da zayıflatıyor ve medeniyetimizin çöküşünü görmek isteyenlerin işine yarıyor. Bu, gücünün veya etkisinin değil her şeyden önce özgürlük olmak üzere üzerine kurulduğu ilkelerin yok olmasını isteyenlere fayda sağlıyor. Bölünme kimsenin çıkarına olmaz” dedi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise, “Ukrayna, İspanya seninle” ifadelerini kullandı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da sosyal medya hesaplarından ortak mesaj paylaştı. Mesajda, “Saygınlığınız Ukrayna halkının cesaretini onurlandırıyor. Güçlü, cesur ve korkusuz olun. Başkan Zelenski asla yalnız değilsiniz. Adil ve kalıcı bir barış için sizinle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron mesajında, “Üç yıl önce Ukrayna'ya yardım etmekte ve Rusya'ya yaptırım uygulamakta haklıydık ve bunu yapmaya devam etmeliyiz. ‘Biz’ derken Amerikalıları, Avrupalıları, Kanadalıları, Japonları ve diğerlerini kastediyorum. Yardım eden ve etmeye devam eden herkese teşekkür ederim. Ve başından beri savaşanlara saygı duyuyorum; çünkü onlar onurları, bağımsızlıkları, çocukları ve Avrupa'nın güvenliği için savaşıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.
Fransa Başbakanı François Bayrou açıklamasında, “Volodimir Zelenski, Washington'da boyun eğmeyerek, Avrupa'nın onuru oldu. Artık geriye, Avrupalılar olarak ne olmak istediğimize karar vermemiz kalıyor veya kısacası var olmak isteyip istemediğimize” dedi.
Slovenya Başbakanı Robert Golob, Ukrayna’ya desteklerini yineleyerek, “Hepinize bir şeyi hatırlatmak isterim: Rusya saldıran taraf ve Ukrayna saldırı altında. Ukrayna sadece kendisi için değil bütün Avrupa'nı güvenliği için mücadele ediyor” ifadelerini kullandı.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Ukrayna'nın şu anki durumunun ABD'nin politikası olduğunu söyledi. Hamaney, "Bana göre Ukrayna da Amerika'nın kriz yaratma politikasının kurbanı. Amerika, Ukrayna'nı bu noktaya getirdi... Batılı güçlerin kendi kuklaları olan hükümetlere desteği bir seraptır" dedi.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında Oval Ofis'te yaşanan tartışmanın ardından, Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Şubat'ta Beştepe'de Zelenski'yi karşıladığı anlardan bir kare yer aldı.
Fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yağmur altında konuk Devlet Başkanı Zelenskiy'yi de altına alacak şekilde bir şemsiye tuttuğu görülüyor.
Paylaşımda herhangi bir ifadeye yer verilmedi.
Söz konusu paylaşım, ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis'te Zelenskiy ile canlı yayında gergin bir diyalog yaşamasının ardından geldi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fox News kanalına verdiği röportajda, Trump ile yaşadığı gerginliği ve bundan sonraki süreci değerlendirdi.
Zelenski, sunucunun Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki sorusuna, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığı yanıtını verdi.
Ukrayna Devlet Başkanı, ABD Başkanı ile yaşadıkları tartışma için, "Trump'a ve Amerikalılara saygı duyduğunu" ve "yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini" söyledi.
"Başkan Trump'a ve Kongre'nin iki partili desteğine müteşekkirim. Trump bu savaşı bitirmek istiyor ama tüm saygımla söylüyorum ki kimse bizden daha fazla savaşı bitirmek istemiyordur." diye konuşan Zelenski, adil bir anlaşma ve güvenlik garantileri istediklerini vurguladı.
"Bugün olanlar için pişman mısınız?" sorusuna, "Evet, bence iyi değildi çünkü çok farklı diyaloglar yaşadık" cevabını veren Zelenski, Trump ile ilişkisinin kurtarılabileceğini düşünüp düşünmediği sorusuna ise "Evet, elbette, çünkü bu ilişkiler iki başkandan daha fazla tarihi ve halklarımız arasındaki güçlü ilişkilerdir." diye karşılık verdi.
"Herkes Putin'in yarın geri döneceğinden korkuyor. Biz adil ve kalıcı bir barış istiyoruz. Güvenlik garantileri istiyoruz." ifadesini kullanan Zelenski, istifa edip etmeyeceği hakkındaki soruya ise "Bu, Ukrayna halkının vereceği bir karadır." yanıtını verdi.
TRUMP'I UKRAYNA'NIN TARAFINDA GÖRMEK İSTEDİĞİNİ BELİRTTİ
Zelenski, Trump'ın Putin'e yakın olduğu konusundaki eleştirilerle ilgili Trump'ın bir arabulucu olmak istediğini ancak onu kendi taraflarında görmeyi istediklerini ifade etti.
Zelenski, "Bence bunu bugün çok açık bir şekilde konuştuk. Başkan Trump bu konuda ortada olmak istediğini, değilse onları (Rusları) masaya getiremeyeceğini söyledi. Gerçekten, çok dürüst olmak istiyorum, onun bizim tarafımızda daha fazla olmasını istiyorum." dedi.
Beyaz Saray'a geri dönme fırsatı olsaydı bunu yapıp yapmayacağı sorusuna olumsuz cevap veren Zelenski, "Her şeyden önce barış istiyoruz. Bu yüzden ABD'deyim ve Başkan Trump'ı ziyaret ettim." demekle yetindi.
Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın NATO'ya girmesi konusunda tüm ülkelerin aynı düşünmediğini belirttiği konuşmasını, "Tamam. NATO olmayacaksa kimse zorlamıyor. O zaman Ukrayna'da bir NATO kuralım. Benim pozisyonum bu." dedi.
YARDIM PARALARI VE UKRAYNA'NIN KAYIPLARI HAKKINDA DÜZELTME YAPTI
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD'den iddia edildiği gibi 3 yılda 183 değil 100 milyar dolar aldıklarını ve bunun 67 milyar dolarlık kısmının silah yardımı, 31,5 milyar dolarının ise nakit olduğunu belirterek, bu konuda hesap vermeye çok açık olduklarını söyledi.
Zelenski, "Ukrayna'nın neredeyse yok olduğu, askerlerinin kaçtığı, kahraman olmadıkları, milyonlarca sivili kaybettiği ve başkanının diktatör olduğu" söylemlerine karşı verdiği tepkinin şahsıyla değil ABD'nin Ukrayna'nın dostu olduğu ön kabulü çerçevesiyle ilişkilendirilmesi gereğine değindi.
Ayrıca, "Milyonlarca kayıplarının olmadığını, Münih konferansı sürecinde yaptığı görüşmelerde bu ifadenin düzeltilmesini istediğini" kaydeden Zelenski, ABD ile maden anlaşmasına karşı olmadıklarını yineledi.
Zelenski, "Ancak güvenlik garantilerindeki hangi kısımların bu anlaşmayı kapsayacağını ve sonraki adımların ne olacağını anlamak istedik." diye konuştu.
Ukrayna yönetiminden gelen açıklamalarda ise Zelenski’ye destek mesajları yer aldı.
Beyaz Saray’da yaşanan sözlü atışmaya ilişkin yorumunda Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, "Zelenskiy, doğru olanı savunma cesaret ve gücüne sahip. Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barış hedefiyle mücadele ediyor. Amerika’nın desteğine her zaman için müteşekkir olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.
Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ise, "Ukrayna Devlet Başkanına tam destek. Ukrayna ve Ukrayna halkına tam destek! Bu savaşta Rusya’nın saldırgan, Ukrayna’nın ise kurban olduğunu kimsenin unutmaya hakkı yok!" diye yazdı.
Rus yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında Oval Ofis’te yaşanan sert tartışmaya ilişkin yorumlarında yaşananları "Oval Ofis’te acımasız azarlama" ve "Zelenski’ye vurmamış olmaları mucize" gibi ifadelerle değerlendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın isimlerden biri olarak bilinen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Zelenski’nin Oval Ofis'te "layık olduğu şekilde tokatlandığını" yazdı.
Sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada yaşananları "Oval Ofis'te acımasız azarlama" ifadeleriyle nitelendiren Medvedev, "Donald Trump haklı. Kiev rejimi, III. Dünya Savaşı çıkarmak pahasına kumar oynuyor" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Trump ve Vance’in Zelenskiy’e vurmamış olmalarının tam bir mucize olduğunu yazdı. Zaharova, "Bence Zelenski’nin en büyük yalanı, Beyaz Saray’da Kiev rejiminin 2022’de yalnız bırakıldığı ve destek almamış olduğu yalanıydı" dedi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev ise yaşananları "tarihi" olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Oval Ofis'teki tartışmasına ilişkin, "Zelenski hemen (masaya) geri dönmek istiyor ama buna izin veremem." dedi.
Zelenski ile görüşmesinin iyi geçmediğini belirten Trump, "Elini çok fazla oynadı. "Büyük bir gücün desteğini alıp cesaretlendiği için barış yapmayan birini aramıyoruz. Biz barış arıyoruz. On yıllık bir savaşa girip oyun oynamak istemiyoruz." dedi.
Trump, Zelenski'nin barış anlaşması yapmaya ne kadar istekli olduğu konusunda soru işaretleri bulunduğunu anlatarak, "Ben acil barış istiyorum. Devlet Başkanı Putin de bunu yapmak isteyecek. Bu adam ise (Zelenski) bizim savaşmaya devam etmemizi istiyor." yorumunu yaptı.
Zelenski'nin barış yapmak isteyen bir adam gibi görünmediğini savunan Trump, şöyle konuştu:
"Zelenski hemen (masaya) geri dönmek istiyor ama buna izin veremem. Derhal ateşkes yapmalılar. Ateşkes hemen gerçekleşebilir. Eğer savaşı sona erdirmek istiyorsanız, belli bir süreyi kapsayacak bir anlaşma imzalarsınız. Bu zaman alır. Ben hemen bitmesini istiyorum. Birdenbire büyük adam oldu. Çünkü ABD onun yanında. Ya biz bitireceğiz ya da savaşmasına izin vereceğiz. Eğer savaşırsa, bu hiç de hoş olmayacak çünkü biz olmadan kazanamaz."
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Oval Ofis'teki tartışmanın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye "Beyaz Saray'dan ayrılması" yönünde mesaj gönderdiği bildirildi.
Amerikan medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan haberlere göre, Trump, Zelenski ile görüşmesi bittikten sonra Ukrayna heyetinin Beyaz Saray'dan ayrılmasını istedi.
CNN'e açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisine göre Trump, Oval Ofis'teki hararetli görüşme bittikten sonra Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer danışmanlarıyla görüştü.
Bu görüşmede Trump, Zelenski'nin "müzakere edecek durumda olmadığına" karar vererek, Bakan Rubio ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'u, başka bir odada bekleyen Ukrayna heyetine gönderdi.
Vance ile Rubio, Zelenski ve diğer heyet üyelerinin beklediği odaya giderek, Trump'ın "Ukraynalılar Beyaz Saray'dan ayrılabilir" mesajını iletti.
Zelenski de bu mesaj kendisine iletildikten kısa süre sonra Beyaz Saray'dan ayrıldı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da değerli maden anlaşmasını imzalamak için Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile görüştü.
Beyaz Saray'daki görüşme sırasında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, Zelenski'ye yönelik "Hiç teşeşekkür ettin mi?" sorusu üzerine tansiyon bir anda yükseldi.
Zelenski, "Çok kez teşekkür ettim" cevabını verirken ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etti. Zelenski'nin şikayetine Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık." sözleriyle tepki gösterdi.
Vance, ABD’nin Ukrayna’ya, problemlerle boğuşurken yardım etmeye çalıştığını söylerken Zelenski, her ülkenin problem olduğunu ancak uzakta bulunan ABD'nin bunu hissetmediğini söyledi.
Bunun üzerine Trump, Zelenski’ye "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin. Ne hissedeceğimizi dikte edecek konumda değilsin. Kendimizi çok iyi hissedeceğiz. Kendimizi çok iyi ve çok güçlü hissedeceğiz." şeklinde karşılık verdi.
"Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum." diyen Trump, Zelenski'ye, elinde oynayacak hiçbir kartı olmadığını belirtti.
Donald Trump, ABD’nin "aptal" bir başkanı tarafından Ukrayna’ya 350 milyar dolar yardım edildiğini ve Zelenski’nin kendileriyle çalışması durumunda kazanabileceğini savundu.
Trump, "Bugün nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız. Ukrayna ile yapacağımız bu anlaşma çok adil bir anlaşma ve ABD'nin büyük bir taahhüdü olacak." dedi.
Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki bir barış anlaşmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek "Önce anlaşmayı müzakere etmek zorundayız, şimdi anlaşmanın sınırlarını çizmeye başladık." diye konuştu.
Zelenski ile önce anlaşmaya varmaları gerektiğini, şu anda güvenlik garantileri konusunda endişelenmediğini belirten Trump, "Her zaman taviz vermek zorundasınız ve onun da (Zelenski) kesinlikle taviz vermesi gerekecek." ifadelerini kullandı.
Trump, savaş süresince yaptıkları için Zelenskiy ve askerlerine teşekkür ederek çok zorlu bir mücadele verdiklerini ancak artık bu işin bitmesi gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da yaşanan gerginlikten önce Zelenski'yi kapıda karşılamıştı.