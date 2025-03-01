Son dakika... Beyaz Saray'da gergin anlar! Trump-Zelenski tartışması dünya gündemini şoke etti

Beyaz Saray'da sıcak saatler

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da değerli maden anlaşmasını imzalamak için Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile görüştü.



Beyaz Saray'daki görüşme sırasında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, Zelenski'ye yönelik "Hiç teşeşekkür ettin mi?" sorusu üzerine tansiyon bir anda yükseldi.



Zelenski, "Çok kez teşekkür ettim" cevabını verirken ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etti. Zelenski'nin şikayetine Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık." sözleriyle tepki gösterdi.



Vance, ABD’nin Ukrayna’ya, problemlerle boğuşurken yardım etmeye çalıştığını söylerken Zelenski, her ülkenin problem olduğunu ancak uzakta bulunan ABD'nin bunu hissetmediğini söyledi.



Bunun üzerine Trump, Zelenski’ye "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin. Ne hissedeceğimizi dikte edecek konumda değilsin. Kendimizi çok iyi hissedeceğiz. Kendimizi çok iyi ve çok güçlü hissedeceğiz." şeklinde karşılık verdi.

"Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum." diyen Trump, Zelenski'ye, elinde oynayacak hiçbir kartı olmadığını belirtti.



Donald Trump, ABD’nin "aptal" bir başkanı tarafından Ukrayna’ya 350 milyar dolar yardım edildiğini ve Zelenski’nin kendileriyle çalışması durumunda kazanabileceğini savundu.



Trump, "Bugün nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız. Ukrayna ile yapacağımız bu anlaşma çok adil bir anlaşma ve ABD'nin büyük bir taahhüdü olacak." dedi.



Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki bir barış anlaşmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek "Önce anlaşmayı müzakere etmek zorundayız, şimdi anlaşmanın sınırlarını çizmeye başladık." diye konuştu.



Zelenski ile önce anlaşmaya varmaları gerektiğini, şu anda güvenlik garantileri konusunda endişelenmediğini belirten Trump, "Her zaman taviz vermek zorundasınız ve onun da (Zelenski) kesinlikle taviz vermesi gerekecek." ifadelerini kullandı.



Trump, savaş süresince yaptıkları için Zelenskiy ve askerlerine teşekkür ederek çok zorlu bir mücadele verdiklerini ancak artık bu işin bitmesi gerektiğini söyledi.



ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da yaşanan gerginlikten önce Zelenski'yi kapıda karşılamıştı.