Son dakika... Beyaz Saray'da gergin anlar! Trump-Zelenski tartışması dünya gündemini şoke etti

Trump ve Zelenski arasındaki tartışma dünyada manşet oldu

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Beyaz Saray'daki tartışması dünya gündeminde manşet oldu.



NEW YORK TİMES



ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Trump ve Zelenski arasında çıkan tartışmayı "Trump-Zelenski çatışması ittifakta kopuşun sinyalini veriyor" başlığıyla duyurdu.



ABD'nin Zelenski'yi zorlamaya çalıştığı vurgulayan New York Times, haberinde şu ifadeleri kullandı:



"Modern zamanda bir Amerikan başkanı ile yabancı bir lider arasında görülmemiş ateşli bir kamuoyu çatışması çıktı.Trump ve Vance, Ukrayna'nın Rusya ile savaşında ABD'nin desteğine yeterince minnettar olmadığı için Zelenskiy'i suçladı ve kendi şartlarında bir barış anlaşması yapması için onu zorlamaya çalıştı.Sesini yükselten Trump, Zelenskiy'nin kabul etmemesi halinde Ukrayna'yı tamamen terk etmekle tehdit etti. Gazeteciler Oval Ofis'ten ayrıldıktan sonra Trump, planlanan ortak basın toplantısı ve nadir minerallerle ilgili bir anlaşmanın imza töreni de dahil olmak üzere ziyaretin geri kalanını iptal etti ve ABD'li yetkililer Ukraynalılara gitmelerini söyledi. Asık suratlı Zelenskiy dışarı çıktı, bekleyen siyah bir spor araca bindi ve Beyaz Saray'dan ayrıldı"



THE WASHİNGTON POST



ABD gazetesi The Washington Post, Beyaz Saray'da yaşanan sıcak anları "Trump, Zelenski'yi topa tuttu" ifadesiyle servis etti.



The Washington Post'un haberinde, "Tartışmalı toplantı Atlantik'in her iki yakasındaki politikacıları şaşkına çevirdi. Kameralar önündeki öfkenin günümüzde bir örneği yok ve Washington'ın nesillerdir Kremlin'in saldırganlığına kararlı bir şekilde karşı çıkmasının ardından, Başkan Donald Trump'ın Kiev'den çok Moskova'ya sempati duyduğu bir dönemde daha da çarpıcı hale geldi" denildi.



CNN



ABD merkezli medya kuruluşu CNN, tartışmayı "Zelenski, Trump ve Vance tarafından azarlanmaktan rahatsız" ifadesiyle duyurdu.



Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in Zelenski'ye sert çıkıştığını belirten CNN, "Tartışma, Rusya'nın başlattığı işgalden bu yana Ukrayna'daki savaşın en önemli anıydı. Trump'ın Avrupa ile anlaşmazlığı ilerletmesinden sonra Batılı müttefikler Zelenski'nin etrafında toplandı. Zelenski, Trump'ın dezenformasyon alanına giriyor. Bu durum Ukrayna'ya ciddi zararlar verebilir" dedi.



BBC



İngiliz kamu yayıncısı BBC, görüşmenin kısa sürmesine vurgu yaparak "Trump-Zelenski görüşmesi 10 dakikada nasıl bitti?" başlığını attı.



Tartışmada konuşulanları olduğu gibi aktaran BBC, Trump'ın, Rusya ve Ukrayna'nın sorumluluk üstlenmesi gerektiği iki ülke arasındaki çatışma olarak nitelendirme eğiliminde olduğunu ifade etti.



İngiltere'de yayın yapan Daily Mail gazetesi, tarışmayı "Zelenski zorluyor" başlığıyla servis etti.



Müzakerelerin çöktüğünü ifade eden Daily Maily, Zelenski'nin Trump'tan özür dilemeyi reddettiğini aktardı.



Gazete, Zelenski'nin "ABD başkanının Rusya ile savaşı tamamen sona erdirmek için müzakerelerde bizim tarafımızda daha fazla yer alması gerek" sözlerine yer verdi.



Rus haber ajansı Tass, ABD'de yapılan görüşmedeki tartışmayı "Zelenski, Trump ile görüşmesinde yaptıklarından dolayı özür dilemeyi reddetti" başlığıyla duyurdu.



Tass, Zelenski'nin Fox News'e röportaj verdiğini ifade ederken Ukrayna liderinin "Başkana saygı duyuyorum, Amerikan halkına saygı duyuyorum. Açık ve dürüst olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir yanlış yaptığımızı düşünmüyorum" sözlerini aktardı.