SON DAKİKA... Batı Şeria'da tansiyon yükseliyor! Yüzlerinde maske ellerinde yanıcı maddelerle baskın yaptılar

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İsrail, Gazze'ye 15 aydır devam eden saldırılarının ardından ülkedeki aşırı sağcı kesimlerin tepkisine rağmen Hamas ile ateşkes anlaşması imzalamasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdı.
20 Ocak Pazartesi akşamı yaklaşık 40 kadar "maskeli" yerleşimci, kuzeydeki Kalkilya kentindeki Filistinlilerin köylerine saldırdı. Filistinlilere ait çok sayıda ev, iş yeri ve araç kundaklandı.Filistin Kızılayı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu 12 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.
IDF bugün konuya ilişkin açıklama yaptı ve baskına onlarca İsrailli yerleşimcinin katıldığını doğruladı. Ancak olayla ilgili şimdiye kadar herhangi bir tutuklama gerçekleştirilmedi.
İsrail güvenlik güçleri, Gazze'deki ateşkesten sadece birkaç gün sonra, Batı Şeria'da bulunan Filistin kenti Cenin'de askeri operasyon başlattı. İsrail operasyonun adını 'Demir Duvar' olarak açıklarken Netanyahu operasyonun "kapsamlı ve önemli" olduğunu söylüyor.
AFP haber ajansı İsrail'in askeri operasyonunu 'ölümcül' olarak değerlendirirken, Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Antonio Guterres'in, işgal altındaki Batı Şeria'da süren şiddetten ve İsrail'in Cenin'deki "askeri operasyonundan" derin endişe duyduğunu bildirdi.
İsrailli STK B'Tselem, İsrail hükümetini Gazze'deki ateşkesi “Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik baskıyı arttırmak için bir bahane ve fırsat” olarak kullanmakla suçladı ve “Ateşkes böyle bir şey değil” dedi. Cenin valisi Kamal Abu al-Rub ise AFP'ye yaptığı açıklamada operasyonun mülteci kampının işgali olduğunu vurguladı.
Mısır'daki Vatan gazetesine göre, Kuzey Sina Valisi Halid Mucavir, il sınırları içinde bulunan Refah Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklamalar yapan Mucavir, "Refah Sınır Kapısı birkaç gün içinde her iki taraftan açılacak ve bu da yardımların daha rahat girmesini sağlayacak." dedi. Mucavir, sınır kapısının Filistin tarafında, geçen süreçte, yıkım olduğunu ve onarımların tamamlanmasının ardından kapının hemen açılacağını söyledi. İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşmasına göre Refah Sınır Kapısı'nın 25 Ocak Cumartesi günü yeniden açılması gerekiyor.
Pazartesi gecesi Batı Şeria'daki iki Filistin köyüne düzenlenen yerleşimci saldırısıyla ilgili olarak IDF tarafından yürütülen ilk soruşturmada düzinelerce saldırganın olaya karıştığı ve askerlerin de saldırıya uğradığı tespit edildi.İsrail Savunma Kuvvetlerine göre, soruşturma sonucunda “bazıları maskeli düzinelerce İsrailli sivilin gece el-Funduk bölgesine gittiği, mülkleri ateşe verdiği ve hasara yol açtığı” tespit edildi.IDF, ihbar üzerine olay yerine asker ve polis memurlarının sevk edildiğini açıkladı.IDF Merkez Komutanlığı Başkanı Tümgeneral Avi Bluth “Şiddet içeren her türlü ayaklanma güvenliğe zarar verir ve IDF buna izin vermeyecektir” dedi.
Associated Press haber ajansına konuşan yerel bir yetkili, Pazartesi gecesi Kudüs yakınlarındaki Filistin köyleri Cinsafut ve Funduq'a baskın düzenleyen ve en az 12 kişinin yaralanmasına neden olan onlarca maskeli İsraillinin arabaları ve binaları ateşe vermeye hazırlıklı geldiklerini söyledi.
Cinsafut köy meclisi başkanı Celal Beşir, adamların köyün ana yolu üzerinde bulunan üç eve, bir kreşe ve bir marangozhaneye saldırdığını belirtti ve “Yerleşimciler maskeliydi ve yangın çıkarıcı malzemeleri vardı. Sayıları çok fazlaydı, daha önce böylesi görülmemişti.” dedi. Funduq'taki yerel konseyin başkanı Louay Tayem ise kasabayı basan düzinelerce yerleşimcinin ateş açtığını, taş attığını, arabaları yaktığını ve evlere ve dükkanlara saldırdığını söyledi.
Cenin Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Beşir Metahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinki Ahmed Şayib'in (43), eşiyle birlikte Cenin Mülteci Kampı'nın dışında bir anaokulundan çocuklarını alarak aracıyla Cenin kentindeki bir alışveriş merkezine doğru ilerlerken, bölgedeki askeri noktada konuşlanmış İsrailli keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldüğünü söyledi.
İsrail’in Tel Aviv kentinde bıçaklı saldırı paniği yaşandı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Nahalat Binyamin bölgesine gelen bir saldırgan, elindeki bıçakla çevredekilere saldırarak 4 erkeği yaraladı. Polis Sözcüsü Aryeh Doron, olay yerinden kaçmaya çalışan saldırganın yoldan geçen bir sivil tarafından vurularak öldürüldüğünü açıklarken, saldırganın 18 Ocak'ta turist vizesiyle İsrail'e giren 29 yaşındaki Fas uyruklu Abdelaziz Kaddi olduğu tespit edildi. Şahsın aynı zamanda ABD’de oturum iznine sahip olduğu kaydedilirken, olayla ilgili terör soruşturması başlatıldığı belirtildi.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Belediyesinin Halkla İlişkiler Sorumlusu Beşir Metahin, İsrail ordusunun yeni bir askeri saldırı başlatması sonucu, Cenin Mülteci Kampı'ndan 600'den fazla Filistinlinin yerlerinden edildiğini söyledi.
İsrail, Hamas ile ateşkes anlaşması imzalamasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdı. Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının müzakere edildiği süreçten bugüne İsrail'de karar alıcıların işgal altındaki Batı Şeria'da tansiyonun yükseleceğine işaret eden açıklamalar peş peşe geldi.
Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması yürürlüğe girerken, İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da onlarca Filistinliyi tutukladı ve salı sabahı Cenin Mülteci Kampı'na saldırı başlattı.Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde Filistinlilere saldırdı, evleri ve araçları kundakladı.İsrail ordusunun Batı Şeria'da çok sayıda kontrol noktası kurması ve buralardaki kısıtlamaları artırması Filistinlilerin hareket özgürlüğünü azalttı, hayatlarını zorlaştırdı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Filistinli Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını bildirdi.
İsrail'in 90 Filistinli esiri serbest bıraktığı 20 Ocak gecesinin ilk saatlerinde ise Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil kasabasına saldıran Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait araçları yaktı ve evleri taşladı.Ayrıca Yahudi yerleşimci gruplar farklı noktalarda Filistinlilere ve mülklerine saldırırken, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde Filistinlilerin kontrol noktalarında hareketinin de engellediği aktarıldı.
Gazze'de varılan ateşkes ve esir değişimi anlaşması kapsamında 90 Filistinli esiri serbest bırakan İsrail, buna karşın Batı Şeria'da toplu gözaltı dalgası başlattı.Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu pazartesi akşamından salı sabahına kadar Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde aralarında kadınların ve eski mahkumların da bulunduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldı.