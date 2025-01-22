SON DAKİKA... Batı Şeria'da tansiyon yükseliyor! Yüzlerinde maske ellerinde yanıcı maddelerle baskın yaptılar

Dün neler yaşandı? Batı Şeria'da tansiyon yükseliyor

İsrail, Hamas ile ateşkes anlaşması imzalamasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdı. Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının müzakere edildiği süreçten bugüne İsrail'de karar alıcıların işgal altındaki Batı Şeria'da tansiyonun yükseleceğine işaret eden açıklamalar peş peşe geldi.



Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması yürürlüğe girerken, İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da onlarca Filistinliyi tutukladı ve salı sabahı Cenin Mülteci Kampı'na saldırı başlattı.Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde Filistinlilere saldırdı, evleri ve araçları kundakladı.İsrail ordusunun Batı Şeria'da çok sayıda kontrol noktası kurması ve buralardaki kısıtlamaları artırması Filistinlilerin hareket özgürlüğünü azalttı, hayatlarını zorlaştırdı.



Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Filistinli Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını bildirdi.



İsrail'in 90 Filistinli esiri serbest bıraktığı 20 Ocak gecesinin ilk saatlerinde ise Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil kasabasına saldıran Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait araçları yaktı ve evleri taşladı.Ayrıca Yahudi yerleşimci gruplar farklı noktalarda Filistinlilere ve mülklerine saldırırken, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde Filistinlilerin kontrol noktalarında hareketinin de engellediği aktarıldı.



Gazze'de varılan ateşkes ve esir değişimi anlaşması kapsamında 90 Filistinli esiri serbest bırakan İsrail, buna karşın Batı Şeria'da toplu gözaltı dalgası başlattı.Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu pazartesi akşamından salı sabahına kadar Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde aralarında kadınların ve eski mahkumların da bulunduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldı.