Son dakika... Ayşenur Ezgi'nin ölümü: İsrailli keskin nişancı hedef aldı... İsrail'den tansiyonu yükseltecek ziyaret...

ABD'de çift dal yapan Ezgi, kendini Filistin'e desteğe adamıştı

İşgal altındaki Batı Şerai'nın Nablus kentindeki protestolar sırasında İsrail güçlerinin gerçek mermi kullanarak öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi, 1998 yılında Antalya'da doğdu.



Washington Üniversitesi'nde psikoloji ve Orta Doğu Dilleri çift dalı yapan Türk asıllı ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi, 2024 yılında iki bölümü de başarıyla tamamladı.



LinkedIn profilinde, mentorluk, davranış terapisi ve pazarlama alanlarında çeşitli deneyimlere sahip olduğunu belirten Eygi, bu alanlarda olumlu etkiler yaratma tutkusunu vurgulamıştı. Gönüllü olarak katıldığı çalışmalarda, etkinlik koordinasyonundan rehabilitasyon desteğine kadar geniş bir yelpazede hizmet verdi.





KASITLI OLARAK HEDEF ALINDI



Eygi, 3 Eylül 2024 tarihinde Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen bir gösteriye gözlemci olarak katıldı. Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) tarafından yapılan açıklamada, Eygi'nin gösteri alanının uzağında bir çatıda duran İsrailli keskin nişancı tarafından kasıtlı olarak hedef alındığı belirtildi.



İsminin açıklanmasını istemeyen bir ISM gönüllüsü arkadaşı Eygi için şunları söyledi:



"Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Kolay bir yolu yok. Keşke anlamlı bir şeyler söyleyebilseydim ama hıçkırıklarla ağlarken söyleyemiyorum.... Arkadaşım, yoldaşım ve Filistin'e seyahat ortağım az önce İsrail işgal güçleri tarafından başından vurularak öldürüldü. Huzur içinde yatsın. O artık bu mücadelede şehit olan pek çok kişiden biri."



Olay sonucunda, Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Washington Üniversitesi Öğretim Görevlisi Lubna Alzaroo, Facebook hesabında Eygi'yi şöyle anlattı:



"Ayşenur Eygi, nam-ı diğer Ayşe, bu sabah Nablus, Beyta'da Filistinli çiftçilerle dayanışma içindeyken İsrail askerleri tarafından öldürüldü. Onu sadece bir kez tanıdım, ancak onun tatlı ve nazik ruhu hafızamda derin izler bıraktı. Ayşe'nin ölümü beni derinden üzdü ve ailesine başsağlığı diliyorum."