Son dakika... Ayşenur Ezgi'nin ölümü: İsrailli keskin nişancı hedef aldı... İsrail'den tansiyonu yükseltecek ziyaret...

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İsrail’in Haaretz gazetesi, İsrail’in kuzeyinde yer alan Megiddo Hapishanesi’ndeki güvenlik görevlilerinin, köpeklerle Filistinli esir ve mahkumlara kötü muamele yaptığını gösteren sızdırılmış görüntüleri yayınladı.
Gazetenin, Megiddo Hapishanesi'ndeki esir Filistinlilerden aktardığına göre, gardiyanlar, Filistinli esirleri kameraların olmadığı yerlere götürüp hassas yerlerinden darbediyor.
Öte yandan İsrail Cezaevleri Servisinden üst düzey bir yetkili de gazeteye, "Megiddo Hapishanesi’nde tutukluların maruz kaldığı ağır şiddetin farkındayız." ifadesini kullandı.
Gazetenin haberine göre İsrail Cezaevleri Servisi, Filistinli esirlere uygulanan prosedürlerin "rutin" olduğunu iddia etti.
Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde yer alan askeri mevziler ile İsrail askerlerinin kullandığı binaların kamikaze insansız hava araçları (İHA) ve füzeler ile vurulduğunu açıkladı.
Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda hedeflerin tam isabetle vurulduğu kaydedildi.
Lübnan haber ajansı NNA ise İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneyindeki Ayterun kasabasına düzenlediği 2 ayrı saldırıda bir evin tamamen yıkıldığı bilgisini geçti.
Haberde ayrıca, İsrail'in, Tel Nahhas ve El-Hamamis arasındaki bölgeye fosforlu top mermileriyle düzenlediği saldırının bölgede yangın çıkmasına neden olduğu aktarıldı.
İşgal altındaki Batı Şerai'nın Nablus kentindeki protestolar sırasında İsrail güçlerinin gerçek mermi kullanarak öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi, 1998 yılında Antalya'da doğdu.
Washington Üniversitesi'nde psikoloji ve Orta Doğu Dilleri çift dalı yapan Türk asıllı ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi, 2024 yılında iki bölümü de başarıyla tamamladı.
LinkedIn profilinde, mentorluk, davranış terapisi ve pazarlama alanlarında çeşitli deneyimlere sahip olduğunu belirten Eygi, bu alanlarda olumlu etkiler yaratma tutkusunu vurgulamıştı. Gönüllü olarak katıldığı çalışmalarda, etkinlik koordinasyonundan rehabilitasyon desteğine kadar geniş bir yelpazede hizmet verdi.
KASITLI OLARAK HEDEF ALINDI
Eygi, 3 Eylül 2024 tarihinde Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen bir gösteriye gözlemci olarak katıldı. Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) tarafından yapılan açıklamada, Eygi'nin gösteri alanının uzağında bir çatıda duran İsrailli keskin nişancı tarafından kasıtlı olarak hedef alındığı belirtildi.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir ISM gönüllüsü arkadaşı Eygi için şunları söyledi:
"Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Kolay bir yolu yok. Keşke anlamlı bir şeyler söyleyebilseydim ama hıçkırıklarla ağlarken söyleyemiyorum.... Arkadaşım, yoldaşım ve Filistin'e seyahat ortağım az önce İsrail işgal güçleri tarafından başından vurularak öldürüldü. Huzur içinde yatsın. O artık bu mücadelede şehit olan pek çok kişiden biri."
Olay sonucunda, Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Washington Üniversitesi Öğretim Görevlisi Lubna Alzaroo, Facebook hesabında Eygi'yi şöyle anlattı:
"Ayşenur Eygi, nam-ı diğer Ayşe, bu sabah Nablus, Beyta'da Filistinli çiftçilerle dayanışma içindeyken İsrail askerleri tarafından öldürüldü. Onu sadece bir kez tanıdım, ancak onun tatlı ve nazik ruhu hafızamda derin izler bıraktı. Ayşe'nin ölümü beni derinden üzdü ve ailesine başsağlığı diliyorum."
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Meron bölgesine atılan roketlerin tamamının açık alanlara düştüğünü ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, işgal altındaki Golan Tepelerini ziyaret etti.
Burada yaptığı açıklamada Halevi, İsrail ordusunun, Hizbullah'a karşı savaşmaya yoğunlaştığını ve "düşman topraklarının" (Lübnan) içlerine "saldırıya dönük adımlar" atmaya hazırlandığını dile getirdi.
Halevi, bunu, Golan Tepeleri'nin yanı sıra kuzey bölge sakinlerine yönelik tehditleri azaltmak için yaptıklarını savundu.
İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde, güneşin doğduğu sıralarda sirenler çaldı. İsrailliler siren sesleri ile uyanırken şu ana kadar herhangi bir yaralanma ya da hasar bildirilmedi.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e kum fırlatan kadının bir gece hapiste kalmasına karar verildi.
Mahkeme, 27 yaşındaki kadının tutukluluk süresinin uzatılmasına ilişkin yapılması planlanan duruşmaya kadar gözaltında tutulacağını açıkladı.
Ynet haber sitesi, kadının Neve Tirza kadın hapishanesine götürüldüğünü ancak “hatalı evraklar” nedeniyle Tel Aviv'e geri getirildiğini bildirdi.
זו הבת שלי שנעצרה בחוף הים בטענה שזרקה חול על בן גביר.— Sharon Goldenberg 🎗️ (@goldens32) September 6, 2024
משטרת הדיקטטורה החליטה, ללא הצדקה לסכן את חיי הבת שלי, שחולה במחלה כרונית - ומשאירה אותה במעצר מסכן חיים מבחינתה.
אין לה שום עבר פלילי, אפס מסוכנות.
אבל זאת ההנחייה מלמעלה.
אם למישהו שם בכל זאת יש לב ושכל, בבקשה… pic.twitter.com/tNBH8NFRBH
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından Almog Sarosi (27) isimli esirin ölmeden önce çekilmiş videosu yayımlandı.
Çekildiği tarihe ilişkin bilgi verilmeyen videoda Sarosi, 7 Ekim 2023'te Reim beldesindeki festival alanından eşi ve arkadaşlarıyla alıkonulduğunu söyledi.
Yiyecek, su ve elektriğin bulunmadığı çok zor şartlarda yaşadıklarını kaydeden esir, her yerden bombardıman altında olduklarını ifade etti.
Sarosi, "Saldırı ve bombardımanların hedefi ben ve diğer İsrailli esirlerdi. İsrail hükümeti, ordusu ve emniyet güçleri, 7 Ekim'de başarısız oldunuz ve bizi ihmal ettiniz. Bizi ihmal ettiniz çünkü sizden yardım istedik. Bize 'Kendi kendinize yardım edin, sizi kurtaracak kimse yok.' dediniz ve bu nedenle esir edildik." şeklinde konuştu.
İsrail ordusunun, son dönemdeki asılsız ve başarısız kurtarma operasyonlarıyla başarısız olmaya devam ettiğini belirten esir, "Hayatımız sizin elinizde, güçlü olun ve gösteri için sokağa çıkın." diyerek İsrail halkına seslendi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, cumartesi gece yarısından kısa süre sonra Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının bulunduğu Halime es-Sadiya Okulu’na insansız hava aracıyla yapılan füze saldırısında 8 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
İsrail’in Nuseyrat Mülteci Kampı’nın batısındaki bir evi hedef aldığı saldırıda da hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri El Aksa Şehitleri Hastanesine getirildi.
İsrail güçlerinin yoğun bombardımanına uğrayan Zeytun Mahallesi’nin güneydoğusundaki bölgelerde de büyük patlamalar meydana geldi.
Han Yunus'un güneyindeki Kau’l-Kureyn bölgesinde de bir evin vurulması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.