Son dakika... Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi ABD'yi ikiye böldü: Biden 'kaza dedi, Pentagon İsrail'i sorumlu tuttu

BM'dfe Filistin için tarihi anlar

BM 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, görevi devretmek üzere yaptığı oturumda başkanlık tokmağını halefine teslim ederek 78. dönemi kapattı. Haziran ayında BM 79. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Kamerun'un adayı Philemon Yang, yemin ederek görevi devraldı. Yang, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve barış ile güvenliğin öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti ve çatışmaları engellemeye odaklanacaklarını ifade etti. Ayrıca, insan haklarının korunmasına ve uluslararası hukuk çerçevelerinin güçlendirilmesine vurgu yaptı.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçen yılın “fırtınalı” geçtiğini ve yoksulluk, adaletsizlik, çatışma ve şiddetin devam ettiğini söyledi. Geçen yılın en sıcak yıl olduğunu hatırlatan Guterres, 78. oturumun umudu ve ilhamı artırdığını belirtti. Guterres, 79. dönemde üye ülkelere önemli görevler düştüğünü vurguladı.



Dennis Francis, görevinin kendisine “bir ömürlük gurur” verdiğini ve BM Şartı prensiplerine bağlı kaldığını ifade etti. İsrail ve Filistinlilerle sahada bir araya gelemediğini belirten Francis, Gazze'deki ölüm ve yıkımın on yıllardır görülmeyen bir düzeyde olduğunu söyledi. Ayrıca, Filistin'in BM Genel Kurulu oturumlarına katılımını sağlayacak düzenlemelerin yapıldığını bildirdi.



BM 79. Genel Kurulu, 22 Eylül’de “Geleceğin Zirvesi” ile başlayacak. Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen oturum ise 24 Eylül’de başlayacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk gün üçüncü sırada söz alması öngörülüyor. Genel Kurula 190 ülkeden üst düzey katılım bekleniyor.