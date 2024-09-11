Son dakika... Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi ABD'yi ikiye böldü: Biden 'kaza dedi, Pentagon İsrail'i sorumlu tuttu

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BM 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, görevi devretmek üzere yaptığı oturumda başkanlık tokmağını halefine teslim ederek 78. dönemi kapattı. Haziran ayında BM 79. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Kamerun'un adayı Philemon Yang, yemin ederek görevi devraldı. Yang, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve barış ile güvenliğin öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti ve çatışmaları engellemeye odaklanacaklarını ifade etti. Ayrıca, insan haklarının korunmasına ve uluslararası hukuk çerçevelerinin güçlendirilmesine vurgu yaptı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçen yılın “fırtınalı” geçtiğini ve yoksulluk, adaletsizlik, çatışma ve şiddetin devam ettiğini söyledi. Geçen yılın en sıcak yıl olduğunu hatırlatan Guterres, 78. oturumun umudu ve ilhamı artırdığını belirtti. Guterres, 79. dönemde üye ülkelere önemli görevler düştüğünü vurguladı.
Dennis Francis, görevinin kendisine “bir ömürlük gurur” verdiğini ve BM Şartı prensiplerine bağlı kaldığını ifade etti. İsrail ve Filistinlilerle sahada bir araya gelemediğini belirten Francis, Gazze'deki ölüm ve yıkımın on yıllardır görülmeyen bir düzeyde olduğunu söyledi. Ayrıca, Filistin'in BM Genel Kurulu oturumlarına katılımını sağlayacak düzenlemelerin yapıldığını bildirdi.
BM 79. Genel Kurulu, 22 Eylül’de “Geleceğin Zirvesi” ile başlayacak. Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen oturum ise 24 Eylül’de başlayacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk gün üçüncü sırada söz alması öngörülüyor. Genel Kurula 190 ülkeden üst düzey katılım bekleniyor.
İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği kapsamlı saldırıya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın sonuç raporunu yayınlayarak, bunun İsrail hava kuvvetlerinin dahili bir soruşturmasına dayandığını duyurdu.
Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı üssündeki Hava Kuvvetleri komutanlarının "durumun bir resmini" çizemedikleri ve Hamas saldırısı sırasında "kendi evinde oturan sıradan bir vatandaşın bildiklerinden daha azını" bildikleri aktarılan raporda, "İsrail hava kuvvetleri 7 Ekim'de şimdiye kadarki en düşük hazırlık seviyesindeydi; yalnızca iki helikopter ve iki uçak kalkışa hazırdı." ifadesine yer verildi.
Hamas saldırısından önce, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) gece boyunca Gazze Şeridi semalarında uçtuğu, ancak hiç kimsenin İHA'nın "Gazze'de meydana gelen olağandışı olaylara" ilişkin yakaladığı gerçeğin farkına varmadığı kaydedilen raporda, İsrail savaş uçaklarının daha sonra stratejik varlıkları korumak için harekete geçtiği ve çatışmaların yaşandığı Gazze'nin bitişiğindeki bölgeye saatlerce ulaşamadığı ifade edildi.
Hamas ve diğer Filistinli grupların mensupları sınırı geçip İsrail'in güneyine sızarak saldırıları şafak vakti başlatmasına rağmen İsrail uçaklarının onlara karşı ilk hava saldırısını sabah 7.15'te gerçekleştirdiği dile getirilen raporda, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanının, yüzlerce savaşçının girdiği sınır çitlerinde Hamas tarafından oluşturulan boşlukların bombalanması emrini sabah saat 10.00'da verdiğine işaret edildi.
Hamas'ın, pistlerin yerleri de dahil olmak üzere İsrail hava üsleri hakkında pek çok bilgisi olduğu kaydedilen raporda, gizli bilgilerin korunması ve askeri üslerin güvenliğinin sağlanmasında başarısız kalındığı vurgulandı.
ABD Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Austin'in İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.
Açıklamada, "Savunma Bakanı Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşerek, Batı Şeria'da bir protestoya katılan Amerikalı vatandaş Ayşenur Eygi'nin sebepsiz ve haksız yere ölümünden İsrail güçlerinin sorumlu olduğu konusundaki ciddi endişesini dile getirdi." denildi.
Austin'in Gallant'tan, "Batı Şeria'da faaliyet gösterirken İsrail güçlerinin angajman kurallarını yeniden gözden geçirmeye çağırdığı" belirtilen açıklamada, ayrıca Gazze'de tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve bölgedeki düşmanlıkların azaltılmasını güvence altına alan bir ateşkes anlaşmasına varılmasının öneminin yinelendiği kaydedildi.
Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, kızılay ekiplerinin, Tubas'taki Tevhid Camii yakınlarında meydana gelen bombalı saldırıda ölen 5 kişinin cesedini enkazdan çıkardığı kaydedildi.
Açıklamada, saldırıda ölenlerin naaşlarının hastaneye kaldırılmaya başlandığı ifade edildi.
Görgü tanıkları da AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusuna bağlı güçlerin Tubas kenti ve yakındaki Tammun beldesine baskın düzenleyerek sokağa çıkma yasağı uyguladığını bildirdi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki beldelere sabahın erken saatlerinden bu yana bir dizi hava saldırısı düzenledi.
Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Zibkin, Eş-Şaaytiye, Klayla, Mecdel Zon, Hanniyye ve Tayr Harfa beldelerindeki çeşitli noktaları 17 kez hedef aldı.
Lübnan resmi haber ajansı (NNA), özellikle Klayla beldesindeki çiftliklerde ve binalarda büyük maddi hasar meydana geldiğini belirtti.
Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik devam eden saldırılarının "zorla göç, ilhak ve yerleşimleri genişletme planlarını" uygulamada başarılı olamayacağını belirtti.
Hamas'tan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail'in Batı Şeria'nın kentlerinde süren operasyonları ve devam eden saldırıları, kötü emellerini ve Batı Şeria'da zorla göç, ilhak ve yerleşimleri genişletme planlarını uygulamada başarılı olamayacak. Halkımız, direnci ve kararlılığı ile bu komploları başarısızlığa uğratacak." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, Batı Şeria'daki Filistinlilere "işgale karşı direnişi arttırma ve bedeli ne olursa olsun işgalcileri güvenlik ve istikrardan yoksun bırakma" çağrısında bulunuldu.
ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'dan New York'a doğru yola çıkmak üzere ayrılırken, İsrail askerlerince öldürülen Eygi ile ilgili soruyu yanıtladı.
Biden, İsrail'in Eygi'nin öldürülmesini kabul etmesiyle ilgili yorumunu soran basın mensubuna, konuyla ilgili daha detaylı bilgi aldığını belirterek, "Öyle gözüküyor ki bu bir kazaydı, (kurşun) yerden sekerek kaza ile onu vurmuş. Halen bu konu üzerine çalışıyorum." değerlendirmesini yaptı.