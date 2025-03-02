Son dakika... Avrupa'nın en büyük kabusu başladı: Artık zor seçimlerle karşı karşıyalar...

AB liderleri önündeki ikinci engel: Macaristan

Bugün İngiltere'de düzenlenecek Ukrayna konulu liderler zirvesinde Ukrayna'da kalıcı barışın yanı sıra gelecekteki Rus saldırılarına karşı caydırıcı ve savunmacı olmasını sağlayacak güçlü ve kalıcı anlaşmaya duyulan ihtiyaç ile güçlü güvenlik garantileri için planlama konusunda sonraki adımları ele alacak.



Avrupalı ​​yetkililer, Ukrayna için onlarca milyar avroyu bulabilecek gelecekteki bir yardım paketini zaten uzun süredir tartışıyordu ancak Cuma günü Oval Ofis'te yaşanan tartışma paketi çok daha acil bir hale getirdi.



Batı medyasında yer alan haberlere göre söz konusu yardım paketi için oy birliği gerekiyor ve tüm Avrupalı liderler bu konuda aynı düşünmüyor. Macaris'tan'ın olası bir yardım paketine karşı çıkması bekleniyor. Macaristan başbakanı Viktor Orban, Avrupa liderin aksine Trump'a Zelenski ile yaptığı görüşme için teşekkür etti ve ABD başkanın barış için cesurca adımlar attığını söyledi. Orban'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama AB içindeki görüş ayrılığının ilk işareti olarak yorumlandı.