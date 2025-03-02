Son dakika... Avrupa'nın en büyük kabusu başladı: Artık zor seçimlerle karşı karşıyalar...

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Bugün İngiltere'de düzenlenecek Ukrayna konulu liderler zirvesinde Ukrayna'da kalıcı barışın yanı sıra gelecekteki Rus saldırılarına karşı caydırıcı ve savunmacı olmasını sağlayacak güçlü ve kalıcı anlaşmaya duyulan ihtiyaç ile güçlü güvenlik garantileri için planlama konusunda sonraki adımları ele alacak.
Avrupalı yetkililer, Ukrayna için onlarca milyar avroyu bulabilecek gelecekteki bir yardım paketini zaten uzun süredir tartışıyordu ancak Cuma günü Oval Ofis'te yaşanan tartışma paketi çok daha acil bir hale getirdi.
Batı medyasında yer alan haberlere göre söz konusu yardım paketi için oy birliği gerekiyor ve tüm Avrupalı liderler bu konuda aynı düşünmüyor. Macaris'tan'ın olası bir yardım paketine karşı çıkması bekleniyor. Macaristan başbakanı Viktor Orban, Avrupa liderin aksine Trump'a Zelenski ile yaptığı görüşme için teşekkür etti ve ABD başkanın barış için cesurca adımlar attığını söyledi. Orban'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama AB içindeki görüş ayrılığının ilk işareti olarak yorumlandı.
Bloomberg'de yayınlanan bir habere göre, ABD başkanı Donald Trump ile Ukrayna lideri Zelenski arasındaki gergin toplantı sonrası Avrupa'nın en büyük kabusu başladı, artık Putin ile ABD olmadan mücadele etmek zorundalar. Avrupalı liderlerin Trump'ın Zelenski'yi azarladığı anları büyük bir dehşet içinde izlediğini vurgulayan Bloomberg, Trump'ın Avrupalıları ABD ile Ukrayna arasında seçim yapmaya zorladığını öne sürdü.
New York Times gazetesi de Avrupa'nın artık zor seçimlerle karşı karşıya kalacağını belirtti ve Trump'ın Zelenski ile yaşadığı tartışmayı ABD'nin geleneksel müttefiklerinden uzaklaşıp Rusya'ya yönelmesinin son işareti olarak değerlendirdi. NYT'ye göre Amerikan stratejisindeki çarpıcı değişim kıtanın liderlerini sersemletti. Birçoğu savaşın Ukrayna için zayıf bir anlaşmayla sona ermesi durumunda bunun Rusya'yı Avrupa'nın geri kalanı için daha büyük bir tehdit haline getireceğinden endişe ediyor.
ABD olmadan Ukrayna'yı desteklemenin Avrupa'ya büyük bir mali yük getireceğini vurgulayan gazete sorunun sadece bu olmadığını, Avrupa savunmasında hızla değiştirilmesi 'neredeyse imkansız' olan kritik silah sistemleri ve diğer askeri teçhizatların ABD tarafından sağlandığına dikkat çekti.
İngiltere ve Ukrayna finansal yardım anlaşmasına vardı. Başkent Londra'da bir araya gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, gerçekleştirdikleri toplantının ardından imza törenine katıldı. Starmer ve Zelenski'nin katıldığı imza töreninde, İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves ve Ukrayna Maliye Bakanı Sergiy Marçenko, Kiev'in savunma kapasitesine destek amacıyla 2,74 milyar euro değerinde finansal yardımı içeren kredi anlaşmasına imza attı. Finansal yardımın geri ödemesinin, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle yapılacağı açıklandı.
İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra'da düzenlenecek zirvede uluslararası liderleri bir araya getirerek Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması çabalarını yoğunlaştıracak.Starmer, zirve öncesi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da ikili görüşme yapacak.
Zirveye, Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya liderleri katılacak.Ayrıca zirveye, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iştirak edecek.İngiltere Başbakanı Starmer, zirvede Avrupa'nın savunma konusunda üzerine düşeni yapması ve kolektif güvenlik için adım atması gerektiği konusuna odaklanacak.Zirvede, Avrupalı liderler, Ukrayna'ya askeri desteğin sürdürülmesi, Rusya üzerindeki ekonomik baskının arttırılması dahil Ukrayna'nın konumunun güçlendirilmesi konularını görüşecek.
İngiliz basınında yer alan haberlerde, Starmer'ın, Zelenskiy ile Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da yaptığı ikili görüşmenin ardından Trump ve Macron ile telefonda görüştüğü bildirildi.Starmer'ın ABD ve Fransa lideriyle yaptığı her iki görüşmenin de "yapıcı" olduğu ve "ileriye dönük bir yol bulmaya odaklandığı" belirtildi.İngiltere Başbakanı Starmer'ın telefon görüşmeleri, Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da Trump ile yaşadığı gerginlikten bir gün sonra gerçekleşti.
Macron, ulusal gazetelere verdiği röportajda, Ukrayna'ya ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.Beyaz Saray'da tartışan Trump'ı ve Zelenskiy'yi "sükunete ve saygılı olmaya" çağıran Macron, "İlerlemek ve insanlar arasındaki yanlış anlaşılmaları gidermek adına stratejik ve özel bir görüşme yapılması daha iyi; tanıkların önünde değil." dedi.
Macron, ABD'lilerin kaderinin, Ukraynalıların yanında olmaktan geçtiğini belirterek, Washington'un Ukrayna üzerinden elini çekmesinin ABD'nin çıkarına olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.Fransa Cumhurbaşkanı, Ukrayna için güvenlik garantileri olmadan ateşkes imzalandığı takdirde ABD'nin, Rusya ve Çin'e karşı "jeostratejik caydırıcılık" kapasitesini kaybedeceğini savundu.
Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin durdurulmadığı takdirde, bir sonraki adımının Moldova veya Romanya'ya kadar gitmek olacağını belirterek, "Hepimiz barışı sağlamak konusunda mutabıkız ancak Ukrayna'yı terk ederek adil ve kalıcı barış sağlanamaz." ifadesini kullandı.
Önemli yatırımlarla Avrupa'nın savunma alanında bir "uyanış" yaşamasını isteğini vurgulayan Macron, "Sınırlarımızda üst düzey silahlı ve saldırgan bir Rusya var. Terör eylemleri yapıyor, bizde (Fransa'da) ve Avrupa'da büyük çaplı dezenformasyon kampanyaları yürütüyor." değerlendirmesinde bulundu.Macron, yanlış düşman edinilmemesi gerektiğini belirterek, "Güvenliğimiz söz konusu." dedi.