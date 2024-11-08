Son dakika... Avrupa'da İsrail krizi! Fransa'da protesto: İtalya'da kavga... Yeni savunma bakanı belli oldu...

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Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, Gazze'nin Al-Daraj mahallesinde yaşayan Hamada ailesine ait bir eve yönelik hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
9 kişinin cenazeleri ile yaralıların, Gazze Şeridi'ndeki Baptist Hastanesi'ne götürüldüğü aktarıldı.
İsrail’den saldırının nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.
İsaril Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail'in güneyindeki Ölü Deniz, Arava Çölü ve Negev bölgelerinde roket uyarı sirenleri çaldığını açıkladı.
IDF, Yemen'den atılan bir füzenin sirenleri tetiklediğini belirtirken Lübnan'dan da gelecek füzelere karşı uyarıda bulundu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Amsterdam'daki kavgada 10 İsrailli'nin yaralandığını, 2'sine ise ulaşılamadığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada yaralanmaların ciddiyetinin belirsiz olduğu belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı ayrıca, İsrailliler ile şu anda iletişim halinde olmadıklarını ve İsrail vatandaşlarına otellerinden ayrılmamalarını tavsiye etti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hollanda Başbakanı Dick Schoof'a, Maccabi Tel Aviv taraftarları ile Ajax taraftarları arasında çıkan kavga dolayısıyla çağrıda bulundu.
Netanyahu yaptığı çağrıda, Hollanda'daki vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasını ve yetkililerin hızlı bir şekilde hareket etmesini talep etti.
Hollanda'nın Amsterdam şehrinde, İsrailli taraftarlar hoş karşılanmadı. Hollanda takımı Ajax'ın taraftarları ile İsrail takımı Maccabi Tel Aviv taraftarları arasında kavga çıktı.
"Özgür Filistin" diye bağıran ve Filistin bayrakları taşıyan Ajax taraftarları ile Maccabi Tel Aviv taraftarları arasında çıkan kavgada, çok sayıda İsrailli yaralandı.
İsrail medyasında yer alan habere göre, çıkan kavgada ayrıca, İsraillilerden bazılarının pasaportlarına Ajax taraftarları tarafından el konuldu.
İrlanda Parlamentosunun alt kanadı Dail'de yapılan oturumda, parlamentonun bir konuda duruşunu gösteren ancak yasal olarak bağlayıcılığı bulunmayan "Gazze'deki soykırım" önergesi görüşüldü.
Oturumda konuşan İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, Gazze'deki durumun endişe sebebi olmayı sürdürdüğünü ifade etti.
Gazze'de ölü sayısının 43 bini aştığını kaydeden Martin, "İsrail'in Gazze'deki savaşı herhangi bir ahlak pusulasının ötesindedir. Tüm nüfusun toplu şekilde cezalandırılmasına ve Gazze'nin tamamen yıkılmasına şahit oluyoruz." dedi.
Martin, acil ateşkes çağrısını yinelerken, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) faaliyetlerini yasaklamasına değindi.
UNRWA'nın Filistinliler için oynadığı rolün korunması için uluslararası kuruluşlar ve benzer fikirdeki ülkelerle görüşme içinde olduklarını belirten Martin, "UNRWA, İsrail hükümetinin sistematik saldırılarıyla karşı karşıya." değerlendirmesinde bulundu.
Martin, İrlanda'nın Filistin devletini tanımasının, ülkesinin Filistin'le dayanışmasını dünyaya göstermek açısından önemli olduğunu dile getirdi.
Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine yürütülen davaya da değinen Martin, "Daha önce de belirttiğimiz gibi hükümetimiz, Güney Afrika tarafından İsrail'e karşı Soykırım Sözleşmesi kapsamında başlatılan davaya katılmayı planlıyor." diye konuştu.
Martin, katılma kararının titizce yapılmış hukuki analizler sonrasında alındığını anlatırken, bu kararın yıl sonuna kadar deklare edileceğini de söyledi.
Konuşmaların ardından Dail'de yapılan oylamada önerge kabul edildi.
Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) unsurları ile ülkedeki askerleri ve sivilleri hedef almaya devam etmesinin savaş suçu ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sayda kentinde bir araca düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü Lübnan, 4'ü UNIFIL askeri olmak üzere 7 kişinin yaralandığı saldırı kınandı.
İsrail'in UNIFIL güçleri, Lübnan askerleri ve sivilleri hedef almaya devam etmesinin, savaş suçu ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu kaydedildi.
İsrail Meclisi (Knesset), Dışişleri Bakanı Katz'ı resmen Savunma Bakanı olarak atadı.
Selefi Yoav Gallant'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından görevden alınmasının ardından Savunma Bakanı Israel Katz, İsrai Meclisi'nde yemin etti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransa Dışişleri Başkanı Jean-Noel Barrot ile gerçekleştirdiği görüşmede İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi talebini yineledi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Barrot ile bir araya geldi.
İsrail ordusunun, Gazze'de Filistin halkına karşı işlediği "öldürme ve aç bırakma suçlarının" ele alındığı görüşmede Abbas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını öngören 2735 sayılı kararının uygulanması, yardımların Gazze'ye girmesi ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi talebini dile getirdi.
Abbas, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini yasaklama kararının uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyete doğrudan meydan okuma anlamına geldiğini ifade etti.
Fransa'da Filistin destekçileri, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 13 Kasım'da başkent Paris'te katılacağı galanın iptal edilmesini istedi.
Filistin destekçileri, Paris'te Eyfel Kulesi'ne yakın Trocadero Meydanı'nda toplandı.
Göstericiler, "Sonsuza kadar İsrail" adlı kuruluşun 13 Kasım'da Paris'te düzenleyeceği galanın Fransız makamları tarafından iptal edilmesini talep etti.
Söz konusu galaya tepki gösteren eylemciler, "Smotrich ve arkadaşları için Paris'te gala yok." ve "Yaşasın Filistin halkının direnişi." sloganları attı.
Gösteride, Filistin ve Lübnan bayrakları, "Batı, Gazze'deki soykırımından sorumlu" ve "Katil Smotrich" yazılı pankartlar açıldı.
Protestoya, Fransız siyasetçiler, siyonizm karşıtı Yahudi sivil toplum kuruluşları ve hahamlar da katıldı.
Bir Yahudi haham, "Gerçek hahamlar, her daim siyonizme ve İsrail devletine karşı çıktı." yazılı pankart taşıdı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Trocadéro Meydanı'nda, "Israel is Forever" tarafından düzenlenen bir gala etkinliğine karşı birkaç yüz kişilik bir protesto düzenlendi.
EuroPalestine gibi çeşitli derneklerin çağrısıyla gerçekleştirilen protesto, 13 Kasım 2024 tarihinde yapılacak etkinliğe karşı gerçekleştirildi.
İsrail ordusuna fon toplamak amacıyla organize edilen etkinliğin, Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinin genişletilmesini destekleyen İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor.
Filistin’e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze’de bir kez daha sivilleri hedef aldı.
Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, Gazze’nin batısındaki Shati Mülteci Kampı’nda bulunan yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Shuhaibar Okulu’na yönelik İsrail saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılırken, yaşanan vahşet ve panik anları ise amatör kameralara yansıdı.