Son dakika... Avrupa'da elektrik kesintisi hayatı durdurdu: İspanya ve Portekiz'de OHAL ilan edildi

İspanya'da yetkililer kaosu önlemekte zorlandı

Madrid başta olmak üzere birçok şehirde, vatandaşlar bankalardan nakit para çekmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İspanyol hükümeti, çok sayıda insanın telefon sinyali alabilmek için sokaklara çıktığını belirtti. Trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle polis, yoğun trafiği yönetmekte zorlandı. Yetkililer, sürücüleri gereksiz seyahatlerden kaçınmaları konusunda uyardı.



Sadece Madrid’de, asansörlerde mahsur kalan kişileri kurtarmak için 286 operasyon gerçekleştirildi. Ülke genelinde tren seferleri durduruldu. İspanya Ulaştırma Bakanlığı, 11 trende mahsur kalan yolcuların olduğunu ve yardım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Madrid, Barselona, Bilbao, Valencia ve Sevilla gibi büyük şehirlerdeki tren istasyonları, insanların kalabilmesi için gece boyunca açık tutuldu.