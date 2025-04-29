Son dakika... Avrupa'da elektrik kesintisi hayatı durdurdu: İspanya ve Portekiz'de OHAL ilan edildi

Güncelleme Tarihi:
İspanya'nın elektrik operatörü REE, İber yarımadasını vuran elektrik kesintisinin büyük oranda sona erdiğini duyurdu. REE, İspanya anakarasının yüzde 99'undan fazlasına elektrik verildiğini bildirerek, sabah yerel saatle 6:00'da elektrik arzının yüzde 99,16'sının 21,26 megavatlık bir üretimle yeniden başladığını duyurdu.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bilgilendirmesi üzerine ülkesindeki elektrik kesintileriyle ilgili görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. NATO Genel Sekreteri Rutte'nin, Sanchez ile kesintilerin ardından görüşme yaptığı belirtildi.
Elektrik kesintilerine ilişkin araştırmalarda siber saldırı ihtimali de değerlendirilmiş ancak durumu yakından takip ettiklerini belirten Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, buna ilişkin kanıta rastlanmadığını bildirmişti. İspanya'nın yanı sıra NATO üyesi Portekiz'de de geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanıyor.
Elektrik kesintisinin yüksek sıcaklıklar nedeniyle yaşandığı iddia edildi. İspanya Meteoroloji Ajansı (AEMET) verilerine göre, elektrik kesintilerinin yaşandığı dönemde ülke genelinde sıcaklıklar 15 ila 21 derece arasında seyretti. Gün içinde en yüksek sıcaklıklar 28 ila 31 dereceye kadar çıktı.
Bu değerler, İspanya'nın Nisan ayı ortalamalarının üzerinde seyretti. Normalde ülkenin orta ve kuzey kesimlerinde Nisan sıcaklıkları ortalama 18 derece, güney bölgelerinde ise yaklaşık 21 derece olarak ölçülüyordu.
Kesintilerin yüksek sıcaklarla bağlantısı sorulduğunda, REN sözcüsü Bruno Silva bu ihtimal konusunda temkinli bir tavır sergiledi. "Hayır, öyle olmadığını umuyorum" yanıtını verdi.
Avrupa hava trafik kuruluşu Eurocontrol, kesintinin Madrid, Barselona ve Lizbon’daki uçuşları etkilediğini bildirdi. Barselona’da da ulaşımda büyük aksaklıklar yaşandı.
The Guardian'ın haberine göre, üniversite öğrencisi Laia Montserrat, durumu "İnternet olmadığı için eve gitmemiz söylendi, ancak tren de çalışmıyordu. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz" sözleriyle tarif etti.
İnternet verileri izleme sitesi Netblocks, İspanya’daki dijital altyapının büyük ölçüde devre dışı kaldığını, internet trafiğinin normal seviyenin sadece yüzde 17’sine düştüğünü açıkladı.
Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Herhangi bir siber saldırıya dair bir belirti yok" dedi. İspanya Nükleer Güvenlik Konseyi (CSN), nükleer santrallerin güvenlik nedeniyle otomatik olarak devre dışı bırakıldığını, ancak dizel jeneratörlerin santralleri güvenli durumda tuttuğunu açıkladı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, kesintinin milyonlarca kişi için "ciddi aksaklıklara" ve işletmelerde "ekonomik kayıplara" yol açtığını belirtti. Avrupa Komisyonu, İspanya ve Portekiz ile temas halinde olduğunu duyurdu.
Madrid başta olmak üzere birçok şehirde, vatandaşlar bankalardan nakit para çekmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İspanyol hükümeti, çok sayıda insanın telefon sinyali alabilmek için sokaklara çıktığını belirtti. Trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle polis, yoğun trafiği yönetmekte zorlandı. Yetkililer, sürücüleri gereksiz seyahatlerden kaçınmaları konusunda uyardı.
Sadece Madrid’de, asansörlerde mahsur kalan kişileri kurtarmak için 286 operasyon gerçekleştirildi. Ülke genelinde tren seferleri durduruldu. İspanya Ulaştırma Bakanlığı, 11 trende mahsur kalan yolcuların olduğunu ve yardım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Madrid, Barselona, Bilbao, Valencia ve Sevilla gibi büyük şehirlerdeki tren istasyonları, insanların kalabilmesi için gece boyunca açık tutuldu.
Portekiz Ulusal Elektrik Şebekesi Operatörü’nün verilerine göre, ülkede 6,5 milyon haneden 6,2 milyonuna gece boyunca elektrik verildi. Kesintinin etkileri kısa süreliğine Fransa’nın güneybatısına da yansıdı. Fas’ta ise bazı internet sağlayıcıları ve havaalanı check-in sistemlerinde aksamalar yaşandığı açıklandı.
AFP’ye konuşan Madrid metrosunda mahsur kalan 19 yaşındaki inşaat işçisi Carlos Candori, "Bu İspanya’da daha önce hiç yaşanmadı, insanlar şaşkına döndü" diye konuştu. Bir başka vatandaş ise, "Telefon çekmiyor, ailemi arayamıyorum, işe bile gidemiyorum" ifadelerini kullandı.
Yetkililer, yaklaşık 60 milyon nüfuslu İber Yarımadası’nın tamamında elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi. Ancak kesintinin kesin nedeni henüz belirlenemedi. Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, sorunun kaynağının "muhtemelen İspanya" olduğunu duyurdu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise tüm olası nedenlerin incelendiğini belirterek, halkı spekülasyon yapmamaları konusunda uyardı.
Sanchez, kesinti anında tüketilen elektriğin yarısından fazlasına denk gelen yaklaşık 15 gigavatlık enerjinin "beş saniye içinde aniden kaybolduğunu" söyledi. İspanya’da elektriğin ne zaman tamamen normale döneceği belirsizliğini korurken, Portekiz’de ise elektriklerin "saatler içinde" geri geleceği açıklandı.
Salı günü İspanya ve Portekiz’de geniş çaplı bir elektrik kesintisi yaşandı. Kesinti nedeniyle tren seferleri durdu, yüzlerce kişi asansörlerde mahsur kaldı ve milyonlarca kişinin telefon ile internet bağlantısı kesildi.
İspanya’nın elektrik dağıtım şirketi REE, ülkenin yaklaşık yüzde 90'ına elektriğin geri verildiğini açıkladı. Madrid ve Portekiz’in başkenti Lizbon’da da elektrikler yeniden geldi.