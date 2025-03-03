Son dakika... Avrupa tarihi bir dönüm noktasında! ABD'den tartışma çıkaran Rusya kararı

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İngiliz yayın kuruluşu BBC, başbakan Keir Starmer'ın Ukrayna görüşmelerinin şekillenmesi için yardımcı olmaya çalıştığını ancak barışa giden yolun uzun olabileceğini yazdı:
"Şu anda iki şeyi hatırlamakta fayda var. Eğer bir barış anlaşması yapılabilirse, bunun Birleşik Krallık'taki pek çok aile için büyük sonuçları olacaktır, buna İngiliz askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi de dahil. Şu anda bunun için yaygın bir siyasi destek olabilir, ancak bu oraya gönderilenlerden istenecek şeyin büyüklüğünü azaltmaz.Akılda tutulması gereken ikinci husus ise daha önümüzde çok fazla diplomasi süreci olduğudur. Starmer henüz yeni sayılabilecek hükümeti ile bu krizi iyi yönetti, olayları şekillendiriyor ve başarmayı umduğu şey konusunda kararlı görünüyor.Ancak yine de barışa giden yol uzun olabilir."
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna konusunda Rusya'ya giderek daha fazla yakınlaştığı yönündeki eleştirilere yanıt vererek , ABD'nin Vladimir Putin konusunda "daha az" endişelenmesi gerektiğini söyledi. Trump, Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, "Putin'den daha çok ülkemize giren göçmen çeteleri, uyuşturucu baronları ve katiller konusunda endişelenmeliyiz. Böylece Avrupa gibi olmayız" ifadelerini kullandı.
New York Times Gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ABD Siber Komutanlığı'na Rusya'ya karşı saldırı operasyonlarını durdurma emri verdiğini açıkladı.Hegseth'in talimatı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna ve ABD ile yeni bir ilişki konusunda görüşmelere çekmeye yönelik daha geniş bir çabanın parçası olarak değerlendirildi.
Savunma Bakanlığı'nın emrinin kapsamı ve süresi tam olarak belli değil anakCNN Internatonal'a konuşan bir kaynak söz konusu kararın edişelere eden olduğunu belirerek, Rusya'ya karşı saldırgan siber operasyonların durdurulmasının ABD'yi, Moskova'dan gelebilecek olası siber saldırılara karşı daha savunmasız hale getireceğini söledi.
CNN, Rusya'nın ABD'nin kritik altyapısını bozabilecek ve hassas istihbarat toplayabilecek kadar güçlü bir hacker kadrosuna sahip olduğunu vurgularken, NYT ise "Geçtiğimiz yıl içerisinde Amerikan altyapılarına yönelik siber saldırılar arttı. İstihbarat yetkilileri, bunların çoğunun Rusya'dan kaynaklandığını ve büyük ölçüde suç teşkil ettiğini belirtiyor." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz yıl, iletişim kablolarının şüpheli bir şekilde hasar görmesi, gizemli patlamalar ve Almanya'nın en büyük silah üreticisinin genel müdürüne yönelik suikast planları dahil Avrupa'da sabotaj girişimleri arttı. ABD şimdiye kadar siber mücadele konusunda da Avrupa'nın en büyük destekçisi olmuştu. Yeni alınan kararla artık bu iş birliğinin de tehlikede olduğu düşünülüyor.
İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, Londra'da düzenlenen Ukrayna ve kıtanın güvenliği için iş birliği konusunu ele aldığı zirvenin ardından açıklamalarda bulundu."Tarihin dönüm noktasındayız" diyen Starmer zirve sonrası mutabık kalınan planları açıkladı.İngiltere, Fransa ve diğer ülkeler, Ukrayna ile birlikte çatışmaları durdurmaya yönelik bir plan üzerinde çalışmayı kabul etti. Bu plan, ABD ile görüşülecek ve birlikte hayata geçirilecek.17 Avrupa liderinin katıldığı zirvede dört temel konuda mutabakata varıldı:
Ukrayna'ya askeri yardımların devam etmesi,
Barış müzakerelerinde Kiev'in masada olması,
Avrupa liderlerinin gelecekteki olası bir Rusya saldırısını caydırmayı hedeflemesi,
Ukrayna'yı savunmak ve barışı garanti altına almak için "gönüllüler koalisyonu" oluşturulması.
İngiltere, Ukrayna'nın yeni füze satın alabilmesi için 1,6 milyar sterlin (2,01 milyar dolar) erişim hakkı tanıyacak.
Starmer, Avrupa'nın barış anlaşmasında asıl yükü üstlenmesi gerektiğini ancak ABD'nin desteğinin de şart olduğunu vurguladı.Yaptığı konuşmada, zirveyi "Avrupa'nın güvenliği için nadir anlardan biri" olarak tanımlayan Starmer, Ukrayna için olumlu bir barış sonucu çıkmasının, Avrupa devletlerinin güvenliği için de kilit önemde olduğunu vurguladı.Starmer, "Rusya'nın yasa dışı savaşını sona erdirme ve Ukrayna'ya karşı egemenlik ve güvenliğe dayalı kalıcı bir barış sağlama sorumluluğu hissettiğini" belirtti.
"Ulusal güvenlik, ekonomik güvenliktir" diyen Starmer, İngiltere'nin Ukrayna'ya sağlayacağı hava savunma desteğinin yalnızca Kiev için değil, aynı zamanda İngiltere ekonomisi için de fayda sağlayacağını vurguladı.Starmer, "Bu kredi, İngiltere'deki işçilerin refahını artıracak, ekonomimizi güçlendirecek ve Kuzey İrlanda'daki istihdamı destekleyecek" diye konuştu.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi eleştirerek, "Zelenski, Batı silahlarıyla bir savaş başlattı ve şimdi ihanete uğradı." ifadesini kullandı.Petro, sosyal medya platformu X hesabından Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamada bulundu.
Zelenski'nin Batı tarafından yalnız bırakıldığını savunan Petro, "Zelenski, Batı silahlarıyla bir savaş başlattı ve şimdi ihanete uğradı. Kendi silahlarını kullanan Rusya tarafından silahsız bırakıldı. Bu durumda Zelenski, politikasını değiştirmeli ve Slav halkları arasındaki birliği sağlamaya çalışmalı." değerlendirmesinde bulundu.
Petro, taraflar arasında diyalog çağrısında bulunarak, "21. yüzyılın savaşları, fosil ekonomisinin savaşlarıdır. Zelenski, Vladimir Putin ile doğrudan, herhangi bir aracı olmadan konuşmalı ve Slav dünyasında siyasi ve ekonomik bir barış anlaşmasını dünyaya açık hale getirmelidir." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, taraflar hazır olduğu takdirde ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşmayı imzalamaya hazır olduklarını belirtti.Zelenski, "Beyaz Saray'da yaşadığınız hararetli tartışmanın ardından ABD Başkanı Donald Trump'a bir miktar pişmanlık ifade etmenin yanı sıra toprak tavizi hakkında konuşmaya prensipte istekli misiniz?" sorusuna doğrudan yanıt vermekten kaçındı.
"Ben sadece Ukrayna'nın pozisyonunun duyulmasını istiyorum." ifadesini kullanan Zelenski, ülkesinin pozisyonunun belirsiz olmasını istemediğini aktardı.Zelenski, "Ancak hepimiz birbirimizi anlamalı ve tanımalıyız ve kırmızı çizgileri anlamalıyız." dedi.
ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşmanın geleceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Zelenski, anlaşmanın bakanın imzalaması için hazır olduğunu belirterek, "Geçmişte ne olduysa onu devam ettirmek bizim politikamız, biz yapıcıyız. Eğer maden anlaşmasını imzalamayı kabul ettiysek, imzalamaya hazırız. Masada olan anlaşma taraflar hazır olduğu takdirde imzalanacak." şeklinde konuştu.