Son dakika... Avrupa tarihi bir dönüm noktasında! ABD'den tartışma çıkaran Rusya kararı

"Avrupa tarihi bir dönüm noktasında"

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, Londra'da düzenlenen Ukrayna ve kıtanın güvenliği için iş birliği konusunu ele aldığı zirvenin ardından açıklamalarda bulundu."Tarihin dönüm noktasındayız" diyen Starmer zirve sonrası mutabık kalınan planları açıkladı.İngiltere, Fransa ve diğer ülkeler, Ukrayna ile birlikte çatışmaları durdurmaya yönelik bir plan üzerinde çalışmayı kabul etti. Bu plan, ABD ile görüşülecek ve birlikte hayata geçirilecek.17 Avrupa liderinin katıldığı zirvede dört temel konuda mutabakata varıldı:



Ukrayna'ya askeri yardımların devam etmesi,



Barış müzakerelerinde Kiev'in masada olması,



Avrupa liderlerinin gelecekteki olası bir Rusya saldırısını caydırmayı hedeflemesi,



Ukrayna'yı savunmak ve barışı garanti altına almak için "gönüllüler koalisyonu" oluşturulması.



İngiltere, Ukrayna'nın yeni füze satın alabilmesi için 1,6 milyar sterlin (2,01 milyar dolar) erişim hakkı tanıyacak.



Starmer, Avrupa'nın barış anlaşmasında asıl yükü üstlenmesi gerektiğini ancak ABD'nin desteğinin de şart olduğunu vurguladı.Yaptığı konuşmada, zirveyi "Avrupa'nın güvenliği için nadir anlardan biri" olarak tanımlayan Starmer, Ukrayna için olumlu bir barış sonucu çıkmasının, Avrupa devletlerinin güvenliği için de kilit önemde olduğunu vurguladı.Starmer, "Rusya'nın yasa dışı savaşını sona erdirme ve Ukrayna'ya karşı egemenlik ve güvenliğe dayalı kalıcı bir barış sağlama sorumluluğu hissettiğini" belirtti.



"Ulusal güvenlik, ekonomik güvenliktir" diyen Starmer, İngiltere'nin Ukrayna'ya sağlayacağı hava savunma desteğinin yalnızca Kiev için değil, aynı zamanda İngiltere ekonomisi için de fayda sağlayacağını vurguladı.Starmer, "Bu kredi, İngiltere'deki işçilerin refahını artıracak, ekonomimizi güçlendirecek ve Kuzey İrlanda'daki istihdamı destekleyecek" diye konuştu.