Son dakika... Avrupa alarma geçecek: ABD ve Rusya'nın yeni hedefi belli oldu! Kritik görüşme bugün İstanbul'da...

Yeni plan ortaya çıktı: ABD Rusya'yı Çin'den koparmayı amaçlıyor

Bloomberg'e konuşan kaynaklar ABD ve Rus yetkililerin, Arktika'yı ekonomik işbirliği için olası bir alan olarak belirlediğini iddia ederek bunun Trump'ın Moskova ile sürdürdüğü yumuşama politikasının bir parçası olduğunu savundular.



Görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu belirten ve bu nedenle ismini açıklamak istemeyen kaynaklara göre, iki taraf arasındaki müzakereler doğal kaynakların araştırılması ve ticaret yollarını içeriyor.Yetkililerden biri ABD'nin hedeflerinden birinin de enerji arama konusunda işbirliği olduğunu öne sürüyor.



Bloomberg'de yer alan habere göre, Washington Arktik işbirliğini Moskova ve Pekin'in arasını açmanın bir yolu olarak görüyor. Konuya aşina isimler ise, Rusya ve Çin'in son yıllarda “sınır tanımayan” ortaklıklarıyla ne kadar yakınlaştığına dikkat çekip bunun başarılı olma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor.



Arktika iddiası ABD ile Rusya arasında doğrudan görüşmelerin başladığı bir döneme denk geliyor. Her iki tarafın da son zamanlarda yaptıkları açıklamalarla ticari girişimlere ve işbirliğine açık olduklarının sinyalini vermesi Moskova'yı izole etmeye çalışan Avrupalı ve NATO müttefiklerini endişelendiriyor.



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