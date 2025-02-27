Son dakika... Avrupa alarma geçecek: ABD ve Rusya'nın yeni hedefi belli oldu! Kritik görüşme bugün İstanbul'da...

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Bloomberg'e konuşan kaynaklar ABD ve Rus yetkililerin, Arktika'yı ekonomik işbirliği için olası bir alan olarak belirlediğini iddia ederek bunun Trump'ın Moskova ile sürdürdüğü yumuşama politikasının bir parçası olduğunu savundular.
Görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu belirten ve bu nedenle ismini açıklamak istemeyen kaynaklara göre, iki taraf arasındaki müzakereler doğal kaynakların araştırılması ve ticaret yollarını içeriyor.Yetkililerden biri ABD'nin hedeflerinden birinin de enerji arama konusunda işbirliği olduğunu öne sürüyor.
Bloomberg'de yer alan habere göre, Washington Arktik işbirliğini Moskova ve Pekin'in arasını açmanın bir yolu olarak görüyor. Konuya aşina isimler ise, Rusya ve Çin'in son yıllarda “sınır tanımayan” ortaklıklarıyla ne kadar yakınlaştığına dikkat çekip bunun başarılı olma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor.
Arktika iddiası ABD ile Rusya arasında doğrudan görüşmelerin başladığı bir döneme denk geliyor. Her iki tarafın da son zamanlarda yaptıkları açıklamalarla ticari girişimlere ve işbirliğine açık olduklarının sinyalini vermesi Moskova'yı izole etmeye çalışan Avrupalı ve NATO müttefiklerini endişelendiriyor.
BÖLGE TRUMP İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
İngiltere Başbakanı Keir Starmer,bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Ukrayna'da ateşkes sağlanması durumunda ABD'nin bir destek politikası uygulaması için çağrıda bulunması beklenen Starmer, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tekrar Ukrayna'ya saldırmasını engellemenin tek yolu olduğunu savunacak.
Starmer, Washington'a giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Güvenlik garantisinin Putin'i caydırmaya yetecek düzeyde olması gerekiyor" dedi. Putin'in Ukrayna konusundaki hırslarının çok açık olduğunu öne süren Starmer "Eğer bir güvenlik önlemi olmadan ateşkes olursa, bu sadece Putin'e bekleme ve tekrar işgal fırsatı verecektir" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlamasının ardından düzenlediği ilk kabine toplantısı öncesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile barış yapması gerektiğini belirterek, "Eğer biz seçilmeseydik, bu savaş uzun süre devam ederdi. Putin'in her şeyi ele geçirmek isteyeceğine inanıyorum. Ancak şimdi Putin savaşı sona erdirmek için taviz vermek zorunda kalacak" dedi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin ilerlediğini ifade eden Trump, "Biz yönetimdeyken kimse Rusya ile konuşmuyordu. Ancak ben geldiğimde ilk görüşmelerimden biri Putin ile oldu ve bize büyük saygı gösterdiler" dedi.
Başkan Trump, Ukrayna ile yapılan değerli madenler anlaşmasının savaşın sona ermesine katkı sağlayacağını belirterek, "Genç Rus ve Ukraynalı askerlerin öldürülmesini izlemek istemiyoruz. Barışı sağlamak bizim için öncelik" diye konuştu.
Rusya'ya yaptırımların kaldırılması ile ilgili soru üzerine Trump, "Şu an anlaşmaların bir parçası değil, önce bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı görmek istiyorum. Sonra yapacağız" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün karşılıklı büyükelçiliklerin yeniden açılması için ABD tarafıyla İstanbul’da masaya oturacaklarını açıkladı. Ancak masada Ukrayna krizinin de olması bekleniyor.
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