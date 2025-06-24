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Son dakika... İran ve İsrail arasında ateşkes: Trump 'İhlal etmeyin' diye uyardı! İran'dan son dakika füze saldırısı!

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#Son Dakika#Ateşkes#İran
Son dakika... İran ve İsrail arasında ateşkes: Trump İhlal etmeyin diye uyardı İrandan son dakika füze saldırısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 08:40

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasında sabah saatlerinden itibaren geçerli olacak bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. İran devlet televizyonu, ateşkesin saat 07.30'dan itibaren geçerli olacağını bildirdi. İran, sabah saatlerinde İsrail'e 6 dalga füze saldırısı düzenledi. İsrail'de çeşitli noktalar balistik füzelerin hedefi olurken, yerel basın Tel Aviv'de ölü ve yaralılar olduğunu kaydetti. Trump, İran'ın saldırılarının ardından ateşkesin başladığını açıklayarak, taraflara anlaşmayı ihlal etmeme uyarısı yaptı.

Trump'tan B-2 pilotlarına övgü
Trumptan B-2 pilotlarına övgü

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen hava saldırılarının ardından duyurduğu ancak tarafların teyit etmediği İsrail-İran ateşkesinde B-2 bombardıman uçaklarının rolüne işaret etti.

Düzenledikleri hava saldırılarının tarafları bir araya getirdiğini ve "ateşkesin sağlanmasına vesile olduğunu" belirten Trump, "Bugünkü 'anlaşmaya' B-2 pilotlarımızın yeteneği ve cesareti olmadan varamazdık. Operasyonda görev alan herkesin katkısı çok büyüktü" ifadelerini kullandı.

Çin'den ABD'ye tepki
Çinden ABDye tepki

CGTN'in haberine göre, Çin'in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Daimi Temsilcisi Li Song, örgütün düzenlediği acil durum toplantısında konuştu. Song, ABD'nin, nükleer silah sahibi bir ülke olarak, silah sahibi olmayan bir başka ülkenin nükleer tesislerine yönelik saldırısını emsali olmayan vahim bir eylem olarak niteledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi ve nükleer silaha sahip ABD'nin, nükleer silaha sahip olmayan İran'ın UAEA güvencesindeki nükleer tesislerine düzenlediği saldırıyı kınadıklarını vurgulayan Daimi Temsilci Li, "Bu, doğası itibarıyla vahim ve emsalsiz bir eylem" ifadesini kullandı.

Beersheva'da ölü sayısı 7'ye çıktı
Beershevada ölü sayısı 7ye çıktı

Associated Press'in (AP) bildirdiğine göre, İran'ın sabah saatlerinde düzenlediği füze saldırısında Beersheva'nın isabet aldığı açıklandı. Füzelerin hedefi olan bir binada 7 kişinin öldüğü kaydedildi. Haberlerde, saldırı sonucu 10'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Trump: Ateşkes yürürlükte
Trump: Ateşkes yürürlükte

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiğini bildirdi. Trump, İran ve İsrail'e "Lütfen ateşkesi ihlal etmeyin" mesajını verdi.

İsrail'den ateşkes duyurusu

İsrail resmi radyosu, İran ve İsrail arasında ateşkesin başladığını bildirdi. İsrailli yetkililer, henüz ateşkese ilişkin bir açıklama yapmadı.

İsrail ordusu, İran'ın 6. dalga füze saldırısı düzenlediğini bildirdi
İsrail ordusu, İranın 6. dalga füze saldırısı düzenlediğini bildirdi

İsrail ordusu, ateşkesin başlamasının ardından İran'dan altıncı dalga füze saldırısı tespit edildiğini bildirdi. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıya yanıt verdiği ifade edildi.

İran ateşkesi kabul etti

İran basını, ateşkes için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Haberlerde, Trump'ın tek taraflı açıkladığı ateşkesin yerel saatle başladığı belirtildi.

Katar hava sahasını açtı
Katar hava sahasını açtı

İran’ın Katar’daki ABD askeri üssüne saldırı düzenlemesinin ardından hava sahasını kapatan Katar'ın, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra hava sahasını yeniden açtığı belirtildi.

İran'ın saldırısında 3 kişi öldü
İranın saldırısında 3 kişi öldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkesin devreye girmesi beklenen saatten kısa bir süre önce İran'dan ateşlenen füzelerden birinin, İsrail'in güneyinde bir binaya isabet ettiği ve 3 kişinin öldüğü bildirildi. Füzelerden birinin İsrail'in güneyindeki Beersheva'da 7 katlı bir binaya doğrudan isabet ettiği kaydedildi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve ölü sayısının artabileceği belirtildi.

İsrail ordusu, İran'dan 4'üncü dalga füzelerin ülkeye doğru ateşlendiğini, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığını duyurdu. İsrail basını, saldırıların ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı ateşkesin 07.00'de devreye girmesinden kısa bir süre önce gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Trump'tan yeni ateşkes açıklaması
Trumptan yeni ateşkes açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump "İsrail ve İran neredeyse aynı anda bana gelip, barış dediler" diyerek, iki ülke arasında 12 gün boyunca süren karşılıklı hava saldırılarının sonlandıracaklarını bir kez daha ifade etti. ABD Başkanı, Truth sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve İran'ın neredeyse eş zamanlı olarak barışın sağlanması için kendisine ulaştığını belirterek, gerçek kazananların dünya ve Orta Doğu olduğunu belirtti.

Sosyal medya paylaşımında "Her iki ülke de geleceklerinde muazzam bir sevgi, barış ve refah görecek." değerlendirmesinde bulunan Trump, "Kazanacakları çok şey var, ancak doğruluk ve hakikat yolundan saparlarsa kaybedecekleri de çok fazla" ifadesini kullandı.

İsrail ve İran için geleceğin "sınırsız ve büyük vaatlerle" dolu olduğunu kaydeden Trump, mesajını İsrail ve İran için "Tanrı ikinizi de korusun" şeklinde bitirdi.

İran'dan yeni füze saldırısı
İrandan yeni füze saldırısı

İsrail ordusu, İran’dan sabah saatlerindeki balistik füze dalgasının beşincisinin başladığını duyurdu. İsrail genelinde uyarı sirenleri çaldığı kaydedildi.

İran, Trump'ı yalanladı
İran, Trumpı yalanladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin henüz İsrail'le ateşkese dair bir anlaşma yapmadığını bildirdi. Erakçi, İran'ın askeri operasyonlarını durdurmasına ilişkin nihai kararın daha sonra verileceğini kaydetti.

X hesabından açıklama yapan Erakçi, "Şu an itibarıyla herhangi bir ateşkes ya da askeri operasyonların durdurulmasına dair bir anlaşma söz konusu değil. Ancak, İsrail rejimi İran halkına yönelik yasa dışı saldırganlığını en geç sabah 04.00'e kadar durdurursa, bu saatten sonra yanıtımızı sürdürme niyetimiz yoktur. İran’ın defalarca açıkça belirttiği gibi, savaşı başlatan İran değil, İsrail olmuştur" ifadelerini kullandı.

Trump: 12 saat içinde ateşkes olacak
Trump: 12 saat içinde ateşkes olacak

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran'ın ateşkeste anlaştığını duyurarak "Ateşkes 12 saat sürecek. 6 saat içerisinde ateşkes başlayacak. Bu sürenin sonunda savaş resmi olarak sona ermiş olacak. Ateşkese ilk İran başlayacak. 12 saat sonra da İsrail ateşkese katılacak" diye konuştu.

NBC News kanalına konuşan Trump "Ateşkesin sınırsız olduğunu düşünüyorum. Sonsuza kadar sürecek" dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ile ateşkes veya askeri operasyonların durdurulması konusunda hiçbir anlaşmanın yapılmadığını belirtti.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineTrump'tan B-2 pilotlarına övgü
timelineÇin'den ABD'ye tepki
timelineBeersheva'da ölü sayısı 7'ye çıktı
timelineTrump: Ateşkes yürürlükte
timelineİsrail'den ateşkes duyurusu
timelineİsrail ordusu, İran'ın 6. dalga füze saldırısı düzenlediğini bildirdi
timelineİran ateşkesi kabul etti
timelineKatar hava sahasını açtı
timelineİran'ın saldırısında 3 kişi öldü
timelineTrump'tan yeni ateşkes açıklaması
timelineİran'dan yeni füze saldırısı
timelineİran, Trump'ı yalanladı
timelineTrump: 12 saat içinde ateşkes olacak
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#Son Dakika#Ateşkes#İran

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