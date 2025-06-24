Son dakika... İran ve İsrail arasında ateşkes: Trump 'İhlal etmeyin' diye uyardı! İran'dan son dakika füze saldırısı!

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen hava saldırılarının ardından duyurduğu ancak tarafların teyit etmediği İsrail-İran ateşkesinde B-2 bombardıman uçaklarının rolüne işaret etti.
Düzenledikleri hava saldırılarının tarafları bir araya getirdiğini ve "ateşkesin sağlanmasına vesile olduğunu" belirten Trump, "Bugünkü 'anlaşmaya' B-2 pilotlarımızın yeteneği ve cesareti olmadan varamazdık. Operasyonda görev alan herkesin katkısı çok büyüktü" ifadelerini kullandı.
CGTN'in haberine göre, Çin'in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Daimi Temsilcisi Li Song, örgütün düzenlediği acil durum toplantısında konuştu. Song, ABD'nin, nükleer silah sahibi bir ülke olarak, silah sahibi olmayan bir başka ülkenin nükleer tesislerine yönelik saldırısını emsali olmayan vahim bir eylem olarak niteledi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi ve nükleer silaha sahip ABD'nin, nükleer silaha sahip olmayan İran'ın UAEA güvencesindeki nükleer tesislerine düzenlediği saldırıyı kınadıklarını vurgulayan Daimi Temsilci Li, "Bu, doğası itibarıyla vahim ve emsalsiz bir eylem" ifadesini kullandı.
Associated Press'in (AP) bildirdiğine göre, İran'ın sabah saatlerinde düzenlediği füze saldırısında Beersheva'nın isabet aldığı açıklandı. Füzelerin hedefi olan bir binada 7 kişinin öldüğü kaydedildi. Haberlerde, saldırı sonucu 10'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiğini bildirdi. Trump, İran ve İsrail'e "Lütfen ateşkesi ihlal etmeyin" mesajını verdi.
İsrail resmi radyosu, İran ve İsrail arasında ateşkesin başladığını bildirdi. İsrailli yetkililer, henüz ateşkese ilişkin bir açıklama yapmadı.
İsrail ordusu, ateşkesin başlamasının ardından İran'dan altıncı dalga füze saldırısı tespit edildiğini bildirdi. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıya yanıt verdiği ifade edildi.
İran basını, ateşkes için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Haberlerde, Trump'ın tek taraflı açıkladığı ateşkesin yerel saatle başladığı belirtildi.
İran’ın Katar’daki ABD askeri üssüne saldırı düzenlemesinin ardından hava sahasını kapatan Katar'ın, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra hava sahasını yeniden açtığı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkesin devreye girmesi beklenen saatten kısa bir süre önce İran'dan ateşlenen füzelerden birinin, İsrail'in güneyinde bir binaya isabet ettiği ve 3 kişinin öldüğü bildirildi. Füzelerden birinin İsrail'in güneyindeki Beersheva'da 7 katlı bir binaya doğrudan isabet ettiği kaydedildi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve ölü sayısının artabileceği belirtildi.
İsrail ordusu, İran'dan 4'üncü dalga füzelerin ülkeye doğru ateşlendiğini, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığını duyurdu. İsrail basını, saldırıların ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı ateşkesin 07.00'de devreye girmesinden kısa bir süre önce gerçekleştirildiğini ileri sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump "İsrail ve İran neredeyse aynı anda bana gelip, barış dediler" diyerek, iki ülke arasında 12 gün boyunca süren karşılıklı hava saldırılarının sonlandıracaklarını bir kez daha ifade etti. ABD Başkanı, Truth sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve İran'ın neredeyse eş zamanlı olarak barışın sağlanması için kendisine ulaştığını belirterek, gerçek kazananların dünya ve Orta Doğu olduğunu belirtti.
Sosyal medya paylaşımında "Her iki ülke de geleceklerinde muazzam bir sevgi, barış ve refah görecek." değerlendirmesinde bulunan Trump, "Kazanacakları çok şey var, ancak doğruluk ve hakikat yolundan saparlarsa kaybedecekleri de çok fazla" ifadesini kullandı.
İsrail ve İran için geleceğin "sınırsız ve büyük vaatlerle" dolu olduğunu kaydeden Trump, mesajını İsrail ve İran için "Tanrı ikinizi de korusun" şeklinde bitirdi.
İsrail ordusu, İran’dan sabah saatlerindeki balistik füze dalgasının beşincisinin başladığını duyurdu. İsrail genelinde uyarı sirenleri çaldığı kaydedildi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin henüz İsrail'le ateşkese dair bir anlaşma yapmadığını bildirdi. Erakçi, İran'ın askeri operasyonlarını durdurmasına ilişkin nihai kararın daha sonra verileceğini kaydetti.
X hesabından açıklama yapan Erakçi, "Şu an itibarıyla herhangi bir ateşkes ya da askeri operasyonların durdurulmasına dair bir anlaşma söz konusu değil. Ancak, İsrail rejimi İran halkına yönelik yasa dışı saldırganlığını en geç sabah 04.00'e kadar durdurursa, bu saatten sonra yanıtımızı sürdürme niyetimiz yoktur. İran’ın defalarca açıkça belirttiği gibi, savaşı başlatan İran değil, İsrail olmuştur" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran'ın ateşkeste anlaştığını duyurarak "Ateşkes 12 saat sürecek. 6 saat içerisinde ateşkes başlayacak. Bu sürenin sonunda savaş resmi olarak sona ermiş olacak. Ateşkese ilk İran başlayacak. 12 saat sonra da İsrail ateşkese katılacak" diye konuştu.
NBC News kanalına konuşan Trump "Ateşkesin sınırsız olduğunu düşünüyorum. Sonsuza kadar sürecek" dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ile ateşkes veya askeri operasyonların durdurulması konusunda hiçbir anlaşmanın yapılmadığını belirtti.