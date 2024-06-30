Son dakika... Ateşkes planı yine masada kaldı… İsrail’den tüm Orta Doğu’ya tehdit! ‘Bize karşı duranlar kıyamet günü silahlarımızı görecek’

Mikati: Lübnan'ın savaş halinde! Saldırılar durmalı

Lübnan Ulusal Haber Ajansı geçici Başbakan Necip Mikati ülkenin güneyinde Lübnan ordusuna ait bir operasyon merkezini ziyareti sırasında Lübnan’ın savaş halinde olduğunu söylediğini ve İsrail’e saldırıları durdurma çağrısı yaptığını duyurdu.







Mikati "Biz her zaman barışın savunucusuyuz ve tercihimiz barış ve 1701 sayılı kararın uygulanmasıdır. İsrail Lübnan'a yönelik tekrarlanan saldırılarını durdurmalı, Gazze'deki savaşı durdurmalı ve herkes 2735 sayılı Uluslararası Kararı uygulamalıdır" dedi.







1701 sayılı karar 2006 yılında İsrail ile Lübnan arasında 34 gün süren savaşın sona ermesine yardımcı olan BM Güvenlik Konseyi kararıdır. 2735 sayılı karar ise konseyin bu ay başında kabul ettiği ve İsrail ile Hamas'ı üç aşamalı bir ateşkes anlaşmasını uygulamaya çağıran karardır.