Son dakika... Ateşkes planı yine masada kaldı… İsrail’den tüm Orta Doğu’ya tehdit! ‘Bize karşı duranlar kıyamet günü silahlarımızı görecek’

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Lübnan Ulusal Haber Ajansı geçici Başbakan Necip Mikati ülkenin güneyinde Lübnan ordusuna ait bir operasyon merkezini ziyareti sırasında Lübnan’ın savaş halinde olduğunu söylediğini ve İsrail’e saldırıları durdurma çağrısı yaptığını duyurdu.
Mikati "Biz her zaman barışın savunucusuyuz ve tercihimiz barış ve 1701 sayılı kararın uygulanmasıdır. İsrail Lübnan'a yönelik tekrarlanan saldırılarını durdurmalı, Gazze'deki savaşı durdurmalı ve herkes 2735 sayılı Uluslararası Kararı uygulamalıdır" dedi.
1701 sayılı karar 2006 yılında İsrail ile Lübnan arasında 34 gün süren savaşın sona ermesine yardımcı olan BM Güvenlik Konseyi kararıdır. 2735 sayılı karar ise konseyin bu ay başında kabul ettiği ve İsrail ile Hamas'ı üç aşamalı bir ateşkes anlaşmasını uygulamaya çağıran karardır.
İsrail ve Hizbullah arasında geniş çaplı bir savaş olasılığı artarken İran’ın İsrail’e yönelik "yok edici bir savaşın başlayacağını" duyurmasının ardından İsrail cephesinden de kan donduran bir tehdit geldi.
İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii İşçi Konseyi Başkanı Yair Katz, yaptığı açıklamada İsrail'in İran'la mücadele edebilecek bir silaha sahip olduğunu açıkladı.
Katz, "Burada varoluşsal bir tehlike olduğunu anlarsak ve İran, Yemen, Suriye, Irak ve Orta Doğu'daki tüm ülkeler bize karşı birleşirse biz de elimizdeki ‘kıyamet günü silahlarını’ kullanabilecek kapasiteye sahibiz” diyerek tehditkar bir açıklama yaptı.
Katz ayrıca İsrail’in Hamas ve Hizbullah karşısında Batı’dan aldığı desteğin de bir kez daha altını çizdi ve "Amerikalılar, İngilizler ve Almanlar bize istihbarat konusunda yardımcı oluyorlar. Bizi tehlikeye atabilecek hamlelerin olduğu yerlerde bizi bilgilendiriyorlar." dedi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları yoğun bir şekilde devam ederken, bölgede ateşkes müzakereleri de çıkmaza girdi.
Hamas’ın üst düzey yetkilisi Usame Hamdan, Lübnan’da düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi’ndeki savaş nedeniyle İsrail ile yürütülen ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Hamdan, Hamas’ın savaşı sona erdirecek herhangi bir ateşkes önerisine olumlu yaklaşmaya hazır olduğunu söyledi.
Hizbullah ülkenin güney sınırında İsrail'e ait askeri araçları ve ekipmanları hedef aldığını bildirdi.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde bulunan El-Mutille mevzisindeki casus ekipmanlarının, uygun silahlarla hedef alınarak imha edildiği kaydedildi.
Açıklamada, Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Ruveysat el-Alem mevzisinde bir Merkava tankı ve bir askeri aracın güdümlü füzelerle tam isabet vurulduğu belirtildi.
On binlerce İsrailli, başkent Tel Aviv başta olmak üzere, Batı Kudüs, Hayfa ve Rehovot kentleri gibi pek çok noktada sokaklara çıktı.
Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan esirlerin aileleri, İsraillilere, Netanyahu’nun esir takası anlaşmasını bozmasına izin vermemesi çağrısında bulundu.
Ellerinde esirlerin fotoğraflarını ve Netanyahu hükümeti aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıyan göstericilere, bölgede önlem alan İsrail güçleri müdahale etti.