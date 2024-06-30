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Son dakika... Ateşkes planı yine masada kaldı… İsrail’den tüm Orta Doğu’ya tehdit! ‘Bize karşı duranlar kıyamet günü silahlarımızı görecek’

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#İsrail#Hizbullah#Gazze
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 10:50

Gazze'de 267 gündür devam eden savaşta ateşkes müzakereleri bir kez daha masada kalırken İsrail ve Hamas karşılıklı olarak “savaşa hazırız” açıklamaları yaptı. İran, İsrail'in Hizbullah'a karşı geniş çaplı bir girişmesi halinde devreye gireceğini duyururken İsrail’den gelen Orta Doğu’da topyekûn savaş ve kıyamet silahı açıklaması korku yarattı.

Mikati: Lübnan'ın savaş halinde! Saldırılar durmalı
Mikati: Lübnanın savaş halinde Saldırılar durmalı

Lübnan Ulusal Haber Ajansı geçici Başbakan Necip Mikati ülkenin güneyinde Lübnan ordusuna ait bir operasyon merkezini ziyareti sırasında Lübnan’ın savaş halinde olduğunu söylediğini ve İsrail’e saldırıları durdurma çağrısı yaptığını duyurdu.



Mikati "Biz her zaman barışın savunucusuyuz ve tercihimiz barış ve 1701 sayılı kararın uygulanmasıdır. İsrail Lübnan'a yönelik tekrarlanan saldırılarını durdurmalı, Gazze'deki savaşı durdurmalı ve herkes 2735 sayılı Uluslararası Kararı uygulamalıdır" dedi.



1701 sayılı karar 2006 yılında İsrail ile Lübnan arasında 34 gün süren savaşın sona ermesine yardımcı olan BM Güvenlik Konseyi kararıdır. 2735 sayılı karar ise konseyin bu ay başında kabul ettiği ve İsrail ile Hamas'ı üç aşamalı bir ateşkes anlaşmasını uygulamaya çağıran karardır.

Orta Doğu’da topyekûn savaş tehdidi: Kıyamet günü silahlarını kullanırız
Orta Doğu’da topyekûn savaş tehdidi: Kıyamet günü silahlarını kullanırız

İsrail ve Hizbullah arasında geniş çaplı bir savaş olasılığı artarken İran’ın İsrail’e yönelik "yok edici bir savaşın başlayacağını" duyurmasının ardından İsrail cephesinden de kan donduran bir tehdit geldi.



İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii İşçi Konseyi Başkanı Yair Katz, yaptığı açıklamada İsrail'in İran'la mücadele edebilecek bir silaha sahip olduğunu açıkladı.



Katz, "Burada varoluşsal bir tehlike olduğunu anlarsak ve İran, Yemen, Suriye, Irak ve Orta Doğu'daki tüm ülkeler bize karşı birleşirse biz de elimizdeki ‘kıyamet günü silahlarını’ kullanabilecek kapasiteye sahibiz” diyerek tehditkar bir açıklama yaptı.



Katz ayrıca İsrail’in Hamas ve Hizbullah karşısında Batı’dan aldığı desteğin de bir kez daha altını çizdi ve "Amerikalılar, İngilizler ve Almanlar bize istihbarat konusunda yardımcı oluyorlar. Bizi tehlikeye atabilecek hamlelerin olduğu yerlerde bizi bilgilendiriyorlar." dedi.

Ateşkes planı bir kez daha masada kaldı

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları yoğun bir şekilde devam ederken, bölgede ateşkes müzakereleri de çıkmaza girdi.



Hamas’ın üst düzey yetkilisi Usame Hamdan, Lübnan’da düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi’ndeki savaş nedeniyle İsrail ile yürütülen ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Hamdan, Hamas’ın savaşı sona erdirecek herhangi bir ateşkes önerisine olumlu yaklaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Hizbullah güney sınırında İsrail'e ait askeri araçları vurdu
Hizbullah güney sınırında İsraile ait askeri araçları vurdu

Hizbullah ülkenin güney sınırında İsrail'e ait askeri araçları ve ekipmanları hedef aldığını bildirdi.



Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde bulunan El-Mutille mevzisindeki casus ekipmanlarının, uygun silahlarla hedef alınarak imha edildiği kaydedildi.



Açıklamada, Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Ruveysat el-Alem mevzisinde bir Merkava tankı ve bir askeri aracın güdümlü füzelerle tam isabet vurulduğu belirtildi.

İsrail’de Netanyahu hükümetine karşı gösteriler sürüyor
İsrail’de Netanyahu hükümetine karşı gösteriler sürüyor

On binlerce İsrailli, başkent Tel Aviv başta olmak üzere, Batı Kudüs, Hayfa ve Rehovot kentleri gibi pek çok noktada sokaklara çıktı.



Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan esirlerin aileleri, İsraillilere, Netanyahu’nun esir takası anlaşmasını bozmasına izin vermemesi çağrısında bulundu.



Ellerinde esirlerin fotoğraflarını ve Netanyahu hükümeti aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıyan göstericilere, bölgede önlem alan İsrail güçleri müdahale etti.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineMikati: Lübnan'ın savaş halinde! Saldırılar durmalı
timelineOrta Doğu’da topyekûn savaş tehdidi: Kıyamet günü silahlarını kullanırız
timelineAteşkes planı bir kez daha masada kaldı
timelineHizbullah güney sınırında İsrail'e ait askeri araçları vurdu
timelineİsrail’de Netanyahu hükümetine karşı gösteriler sürüyor
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#İsrail#Hizbullah#Gazze

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