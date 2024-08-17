Son dakika… Ateşkes masası haftaya Kahire’de yeniden kurulacak… NYT yazdı: Beklenen büyük İran saldırısı rafa kalktı!

NYT yazdı: İran beklenen büyük saldırıyı erteledi

New York Times’da yer alan habere göre Tahran yönetimi, arabuluculara ateşkes görüşmelerini sürdürmeleri için zaman tanıyor gibi görünüyor.



ABD'li, İranlı ve İsrailli yetkililer dün sona eren ve bir hafta sonra devam edecek olan müzakere görüşmelerinin ardından İran'ın Haniye suikastının intikamı için İsrail'e karşı planladığı misillemeyi erteleyerek arabuluculara Gazze'deki savaşı sona erdirecek bir ateşkes için zaman kazandırmasının beklendiğini söyledi.



Üst düzey Amerikalı, İsrailli, Mısırlı ve Katarlı yetkililer dün Doha'da ikinci gün görüşmeleri için bir araya gelmiş, görüşmelerin sonunda yapılan ortak açıklamada her iki tarafa da “köprü kurucu bir öneri” sunulduğu belirtmişti.

Üçlü grup önümüzdeki hafta bu kez Kahire’de masaya oturacak.

İRAN VE HİZBULLAH İNTİKAM YEMİNİ ETMİŞTİ

Hamas lideri İsmail Haniye ve Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükr'ün öldürülmesinin ardından İran ve Hizbullah, İsrail’den intikam almaya yemin etmiş ve İsrail’e büyük çaplı bir misilleme düzenleyeceklerini duyurmuştu.



Dünya bölgeyi büyük çaplı bir savaşa sürükleyecek bu saldırıyı korku içinde beklerken İran’dan ve ortak hareket ettiği Hizbullah’tan saldırının bekletileceği ve müzakere görüşmelerinin sonucuna göre hareket edileceğine dair işaretler geldi.

New York Times’ın İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre ise İsrail istihbaratı Hizbullah ve İran'ın roket ve füze birimlerindeki teyakkuz seviyesinin dün akşamdan itibaren düşürdüğünü bildirdi.



İddialara göre İsrail, İran'ın öncülüğünde gerçekleşecek misillemenin daha sonraki bir tarihte gerçekleşeceğine inanıyor.