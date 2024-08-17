Son dakika… Ateşkes masası haftaya Kahire’de yeniden kurulacak… NYT yazdı: Beklenen büyük İran saldırısı rafa kalktı!

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New York Times’da yer alan habere göre Tahran yönetimi, arabuluculara ateşkes görüşmelerini sürdürmeleri için zaman tanıyor gibi görünüyor.
ABD'li, İranlı ve İsrailli yetkililer dün sona eren ve bir hafta sonra devam edecek olan müzakere görüşmelerinin ardından İran'ın Haniye suikastının intikamı için İsrail'e karşı planladığı misillemeyi erteleyerek arabuluculara Gazze'deki savaşı sona erdirecek bir ateşkes için zaman kazandırmasının beklendiğini söyledi.
Üst düzey Amerikalı, İsrailli, Mısırlı ve Katarlı yetkililer dün Doha'da ikinci gün görüşmeleri için bir araya gelmiş, görüşmelerin sonunda yapılan ortak açıklamada her iki tarafa da “köprü kurucu bir öneri” sunulduğu belirtmişti.
Üçlü grup önümüzdeki hafta bu kez Kahire’de masaya oturacak.
İRAN VE HİZBULLAH İNTİKAM YEMİNİ ETMİŞTİ
Hamas lideri İsmail Haniye ve Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükr'ün öldürülmesinin ardından İran ve Hizbullah, İsrail’den intikam almaya yemin etmiş ve İsrail’e büyük çaplı bir misilleme düzenleyeceklerini duyurmuştu.
Dünya bölgeyi büyük çaplı bir savaşa sürükleyecek bu saldırıyı korku içinde beklerken İran’dan ve ortak hareket ettiği Hizbullah’tan saldırının bekletileceği ve müzakere görüşmelerinin sonucuna göre hareket edileceğine dair işaretler geldi.
New York Times’ın İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre ise İsrail istihbaratı Hizbullah ve İran'ın roket ve füze birimlerindeki teyakkuz seviyesinin dün akşamdan itibaren düşürdüğünü bildirdi.
İddialara göre İsrail, İran'ın öncülüğünde gerçekleşecek misillemenin daha sonraki bir tarihte gerçekleşeceğine inanıyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkes ile esir ve tutukluların serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın sonuçlandırılması için yoğun diplomatik çabaları sürdürmek üzere 17 Ağustos’ta İsrail'e gidecek” denildi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Orta Doğu'da artan gerilime işaret ederek, "İran'ın olası saldırı planlarını izlemeye devam ediyoruz." dedi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yapılan açıklamada, Austin ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın telefonda görüştüğü bildirildi.
Açıklamada, ABD'li Bakan'ın "İran'ın olası saldırı planlarını izlemeye devam ediyoruz. İsrail'i ve kendi personelimizi korumak için bölgede iyi bir şekilde konuşlandık." ifadelerini kullandığı aktarıldı.
ABD Başkanı Joe Biden, Doha'daki ateşkes görüşmelerinde "kayda değer ilerleme sağlandığını" vurgulayarak, "Bölgedeki kimse ateşkes sürecine zarar verecek eylemlere girişmemeli." ifadesiyle tüm paydaşlara mesaj verdi.
Biden, açıklamasında, Doha'daki görüşmelerde taraflar arasındaki makasın kapanmasına yönelik "uzlaştırıcı" bir öneriyi masaya koyduklarını ve bunun bir ateşkes anlaşmasına varılmasına zemin teşkil etmesini umduklarını belirtti.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ayrı ayrı görüştüğü ve bu görüşmelerde 2 günlük müzakereleri ele aldıkları bilgisini veren Biden, görüşmelerde "kayda değer ilerleme sağlandığını" ifade etti.
İsrail, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "27 Mayıs'ta sunduğu maddeler" olarak nitelediği şartları kabul etmesi için Hamas'a uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in başta ABD olmak üzere arabulucu ülkelerin Netanyahu'nun '27 Mayıs prensipleri' olarak açıkladığı şartları kabul etmesi için Hamas'a yaptığı baskıyı takdir ettiği" belirtildi.
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere saldırı düzenledi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki "Raviye" kışlasındaki 188. Zırhlı Tugayları'na ait karargahın kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef alındığı ve karargahtaki asker ve subaylar arasında yaralananlar olduğu bilgisi geçildi.
İsrail savaş uçakları gece boyunca Gazze'ye saldırılarını sürdürdü. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide kasabasının güney girişinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda en az 10 kişi ölürken, çok sayıda kişi de yaralandı. Kuzeydeki Gazze kentine bağlı Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef alan saldırıda ise 1 kişi öldü, bazıları da yaralandı.